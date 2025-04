Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-04-28/ty-article-opinion/.premium/i-was-a-west-bank-settler-this-is-why-i-refused-to-serve-in-the-idf/00000196-676d-dd34-abfe-7f6fd6b00000



Meinung |

Ich war Siedler im Westjordanland. Deshalb habe ich mich geweigert, in der IDF zu dienen

Meine Vorgesetzten glaubten mir zunächst nicht, als ich ihnen sagte, dass ich aus Gewissensgründen Dienst verweigere: Ich entsprach nicht den Erwartungen, wie ein Verweigerer auszusehen hat. Aber ich habe es getan, und das solltet ihr auch tun

Ein israelischer Soldat legt seinen Kopf auf den Lauf einer selbstfahrenden Artillerie-Haubitze, während israelische Soldaten in der Nähe der Grenze zu Gaza im Süden Israels Stellung beziehen. Bildnachweis: Jack Guez / AFP

Aharon Dardik

28. April 2025, 14:19 Uhr IDT

Diese Woche ist Memorial Day. Israel hat den Waffenstillstand in Gaza gebrochen und mindestens 400 Palästinenser getötet, nachdem es seit über einem Monat humanitäre Hilfe blockiert hatte. Es scheint, dass die Hamas, die Berichten zufolge über dieselbe Anzahl an Kämpfern verfügt wie vor dem 7. Oktober, nicht mit militärischer Gewalt zerstört werden kann. Das Einzige, was ein fortgesetzter Krieg bringen wird, sind mehr Mütter, die um ihre toten Kinder trauern, und mehr Waisenkinder, die um ihre toten Mütter trauern.

Diese Woche ist Memorial Day. Überall in der jüdischen Welt möchten wir mit unseren Familien zusammen sein und unsere Geschichten erzählen. So unterschiedlich unsere Geschichten an diesen Tagen auch sind, so unterschiedlich ist auch die Nabka, die Katastrophe, die die Palästinenser erleben. Viele Palästinenser wurden von Israel ethnisch gesäubert und massakriert. Hunderttausende Palästinenser wurden aus ihren Häusern vertrieben und dürfen nicht zurückkehren. Die Situation, in der wir uns heute noch befinden, hat einige der schmerzhaftesten historischen Wunden in dieser Woche wieder aufgerissen und vertieft.

Der aktuelle Krieg, der Schmerz und die Trauer sind das Erbe unserer Unfähigkeit, einen friedlichen, gerechten Weg für Israelis und Palästinenser zu finden, um in diesem Land zusammenzuleben. Wegen dieses Krieges können viele von uns nicht einmal mit ihrer ganzen Familie den Gedenktag begehen. Die Wiederaufnahme des Krieges hat dazu geführt, dass israelische Geiseln in Gaza festgehalten werden. Dutzende Israelis befinden sich weiterhin in Gefangenschaft, Tausende wurden getötet. Anstatt der Nakba gedenken zu können, bleiben Tausende weitere Palästinenser in israelischer Militärgefangenschaft, während Zehntausende Palästinenser getötet wurden.

Diese Woche ist Memorial Day. Für mich ist das ein bedeutender Jahrestag: Es waren die ersten Tage meiner Kriegsdienstverweigerung in der israelischen Luftwaffe. Es ist der vierte Jahrestag dieser Entscheidung, die ich kurz vor Beginn der Operation „Guardian of the Walls“ getroffen habe.

Meine Vorgesetzten glaubten mir zunächst nicht, als ich ihnen sagte, dass ich Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen bin. Ich entsprach nicht dem Bild, das man sich von einem Verweigerer macht: Meine Familie wanderte aus den Vereinigten Staaten in eine Siedlung im Westjordanland aus. Ich wurde direkt nach meinem 20. Geburtstag zum Militärdienst einberufen, weil ich nach meinem Abschluss an einer rechtsextremen Highschool einige Zeit in einer Jeschiwa verbracht hatte. Ich war freundlich und umgänglich und hatte weder in der Highschool noch beim Militär jemals disziplinarische Probleme gehabt. Als ich trotz meiner Ablehnung von Gewalt und Krieg zum Militärdienst einberufen wurde, glaubte ich noch, dass Israel die moralischste Armee der Welt habe.

Damals wusste ich noch nicht viel über den israelisch-palästinensischen Konflikt, das israelische Militär und die israelische Gesellschaft. Ich hielt an den rechten Narrativen über Israel und die palästinensischen Bestrebungen fest. Ich hatte noch nicht viel über die grundlegenden Realitäten des Konflikts gelernt. Trotz alledem wusste ich, dass die Vorgehensweise der israelischen Armee nicht stimmig war, und als die Zeit kam, wusste ich, dass ich nicht dienen konnte. Gleichzeitig hatte ich Angst, das zu verlieren, was ich hatte. Es schien viel einfacher, die Regierung aus der Ferne zu verfluchen, über meine Unzufriedenheit mit Premierminister Benjamin Netanjahu und der israelischen Rechten zu murren und das soziale Kapital eines minimal konformen Soldaten zu sammeln, unabhängig davon, wie ich mich fühlte.

Ofir Angrest, zweiter von links, trägt Kunstblut und Theater-Make-up bei einer Demonstration für die Freilassung seines Bruders, des israelischen Soldaten Matan Angrest, der am 7. Oktober von Hamas-Kämpfern im Kibbuz Nahal Oz entführt wurde. Bildnachweis: Ariel Schalit, AP

Als ich jedoch vor die Wahl gestellt wurde, entweder direkt an der Gewalt des Militärs teilzunehmen oder mich für die große Ungewissheit der Kriegsdienstverweigerung zu entscheiden, war mir nur eines klar: Wenn ich an den Kämpfen teilnahm, könnte ich für den sinnlosen Tod unschuldiger Menschen verantwortlich sein. Wenn ich mich weigerte, würde ich zwar getötet werden, aber ich wusste, dass ich selbst nicht getötet werden würde. Ich würde vielleicht vorübergehend inhaftiert werden, aber ich würde überleben. Ich wusste, dass ich, wenn ich eine hoffnungsvollere Zukunft wollte, mir wünschen würde, dass Menschen in meiner Situation das Leben von Menschen, denen sie vielleicht nie begegnen würden, höher schätzen würden als ihr eigenes Wohlbefinden und ihre eigene Sichtweise. Ich wusste, dass ich, wenn ich meinen inneren Konflikt nicht überwinden und um mein Leben kämpfen konnte, auch von den Palästinensern nichts anderes erwarten konnte.

Nachdem ich mich geweigert hatte und diesen Sprung gewagt hatte, empfand ich die Komplexität des Konflikts nicht mehr als lähmend. Er war immer noch genauso groß und komplex wie zuvor, aber das bedeutete nicht, dass ich nicht handeln konnte. Je länger ich mich weigerte, desto länger handelte ich nach meinen Überzeugungen. Auch wenn ich mich innerlich zerrissen fühlte, wurde die Verinnerlichung weniger schmerzhaft. Sie verschwand nicht vollständig: Bis heute spüre ich den Konflikt zwischen zwei Narrativen, die beide in der Wahrheit verwurzelt sind, auch wenn die Schlussfolgerungen sehr unterschiedlich sind. Vor allem aber verschaffte mir dieser erste Schritt der Ablehnung Erleichterung. Er machte mir klar, dass der soziale Druck, mich anzupassen, mich vom Handeln abhielt und die Komplexität der Situation nur eine Rationalisierung war, mit der ich meine Selbstgefälligkeit rechtfertigte.

Diese Woche jedoch haben wir tatsächlich einen klaren Kurs. Wenn Sie in irgendeiner Form bei der IDF engagiert sind – egal, ob Sie langjähriger Reservist sind oder kurz vor der Einberufung stehen –, ist jetzt der Zeitpunkt, aus Gewissensgründen zu verweigern.

Menschen nehmen an einer Protestaktion in Tel Aviv teil, bei der die sofortige Freilassung der von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gefordert wird. Bildnachweis: Ariel Schalit, AP

Diese Regierung wird Sie und Ihre Macht dazu benutzen, Israelis zu schaden, insbesondere den verbleibenden Geiseln, und den Palästinensern in noch größerem Ausmaß Schaden zuzufügen. Am Tag der Verletzung des Waffenstillstands starben über 400 Palästinenser. Israel hat alle humanitären Hilfslieferungen nach Gaza eingestellt. Das sind unter keinen Umständen gerechtfertigte Handlungen. Die Situation ist komplex, aber lassen Sie sich davon nicht lähmen. Weiterlesen bei haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

Aharon Dardik ist ein israelisch-amerikanischer Ex-Siedler, Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen und gewaltfreier Aktivist an der Columbia University.

