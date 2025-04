https://consortiumnews.com/2025/04/28/chris-hedges-report-decimating-gazas-health-system/



Bericht von Chris Hedges: Die Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza

28. April 2025

Dr. Feroze Sidhwa, ein Chirurg, der seit Beginn des Völkermords Israels zweimal in Gaza medizinische Hilfe geleistet hat, beschreibt das menschliche Leid und die totale Zerstörung des Gesundheitssystems, die er dort erlebt hat.

Von Chris Hedges

ScheerPost

Wenn jemand den Völkermord in Gaza mit äußerster Klarheit beobachten kann, dann sind es die dort tätigen medizinischen Fachkräfte. Ihre Berichte sind nach wie vor ebenso erschütternd wie die von Journalisten und den Bewohnern Gazas selbst, ohne jede Rhetorik und nur mit der nackten Wahrheit.

Dr. Feroze Sidhwa, Allgemeinchirurg, Unfallchirurg und Intensivmediziner aus Kalifornien, war zweimal in Gaza und ist in dieser Folge von „The Chris Hedges Report“ zu Gast bei Moderator Chris Hedges.

„Es gibt in Gaza kein funktionierendes Gesundheitssystem mehr“, sagt Sidhwa zu Hedges.

Stattdessen sind die Krankenhäuser nur noch Gebäude, in denen medizinisches Fachpersonal ohne lebensrettende Ausrüstung arbeitet, Flüchtlinge nach etwas Besserem als Zelten suchen und endlose Menschenströme kaum den ständigen Bombenangriffen entkommen.

Sidhwa schildert die erschütternden Details der Behandlung von Menschen, die durch Bomben verstümmelt wurden, von Kindern, die in den Kopf geschossen wurden, und von der Unmöglichkeit, Menschen aufgrund fehlender Grundausstattung zu retten.

Während er die Behandlung eines sechsjährigen Jungen mit schweren Splitterverletzungen beschreibt, erklärt Sidhwa

„In einem Vorzeige-Krankenhaus eines beliebigen Dritte-Welt-Landes hätte dieses Kind überleben können. Aber im Nasser [Medical Complex] haben wir nicht die richtigen Druckgeräte, die richtigen Medikamente für die Intensivpflege und nicht einmal einfache Dinge wie ein Beatmungsgerät für Kinder, das einfach nicht verfügbar war. Also starb er 12 Stunden später.“

Die Situation in Gaza ist, wie Sidhwa ausführlich beschreibt, düster:

„Ich weiß nicht, wie Frauen, die einen Kaiserschnitt brauchen, diesen bekommen sollen. Ich weiß nicht, wie Menschen, die nur normale allgemeine chirurgische Probleme haben, diese behandeln lassen können. Ich weiß nicht, wie ein Kind mit Asthma Albuterol bekommen soll. Ich weiß nicht, wie jemand mit einer Herzerkrankung seine Medikamente bekommen soll. Ganz zu schweigen vom Trauma. Und dann noch dazu … Die gesamte Bevölkerung hungert. Seit sechs Wochen ist buchstäblich keine Lebensmittel mehr nach Gaza gelangt.“

Chris Hedges: Israel hat während des Völkermords wiederholt 36 Krankenhäuser, Kliniken und Krankenwagen in Gaza angegriffen und über 1.000 medizinische Mitarbeiter getötet, darunter über 400 Ärzte und Krankenschwestern, viele davon durch gezielte Morde.

Zweiundzwanzig Krankenhäuser in Gaza sind derzeit nur teilweise funktionsfähig und leiden unter einem chronischen Mangel an Medikamenten und Grundversorgungsgütern, verursacht durch die seit dem 2. März von Israel verhängte totale Blockade aller humanitären Lieferungen, einschließlich Lebensmitteln.

Die jüngste medizinische Einrichtung, die von Israel bombardiert wurde, ist das al-Ahli Arab Hospital in Gaza-Stadt, das größte noch funktionierende Krankenhaus im Norden Gazas. Das Al-Ahli-Krankenhaus behandelte Hunderte von Patienten, als Israel kurzfristig seine Evakuierung anordnete.

Die Patienten, darunter viele Schwerverletzte, wurden auf die Straße gebracht. Das Krankenhaus wurde dann von mindestens zwei Raketen getroffen. Im Oktober 2023 wurden bei einem israelischen Luftangriff auf das Al-Ahli-Krankenhaus fast 500 Menschen getötet.

Israel macht regelmäßig fehlgeleitete Raketenangriffe bewaffneter palästinensischer Gruppen für die Explosionen verantwortlich oder behauptet, Krankenhäuser würden von der Hamas als Kommando- und Kontrollzentren genutzt und seien daher legitime Ziele. Diese letzte Behauptung wurde von Israel vorgebracht, um den jüngsten Raketenangriff zu rechtfertigen. Israel legt selten Beweise vor, um seine Behauptungen zu untermauern.

Heute diskutieren wir mit Dr. Feroze Sidhwa, einem Allgemeinchirurgen, Unfallchirurgen und Intensivmediziner aus Kalifornien, der kürzlich aus Gaza zurückgekehrt ist, über die systematische Zerstörung der Gesundheitsinfrastruktur in Gaza durch Israel.

Dies ist Ihre zweite Reise nach Gaza, um dort einen Beitrag zu leisten. Bevor wir mit den Ereignissen in Gaza beginnen, sollten Sie über all die Straßensperren sprechen, die medizinischen Helfern in den Weg gelegt werden, die sich freiwillig in den Krankenhäusern in Gaza engagieren wollen.

Dr. Feroze Sidhwa: Ja, das erste Mal war ich im März 2024 dort. Damals war der Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten noch nicht eingenommen worden. Den Ägyptern war es also egal, ob man eine ganze Menge zusätzlicher Hilfsgüter mitbrachte, weil sie wussten, dass die Krankenhäuser ausgehungert waren. Es gibt keine regelmäßige Versorgung der Krankenhäuser mit chirurgischem Material, nicht einmal mit Antibiotika, nur mit einfachen Dingen, die unmöglich als Waffen verwendet werden können.

Ich habe, wenn ich mich recht erinnere, vor einem Jahr, also vor etwa einem Jahr, etwa 850 Pfund an Hilfsgütern mit meinem British Airways-Flug mitgenommen. Weitere 250 Pfund habe ich einem anderen Mann gegeben, der mitflog und nördlich von mir wohnt. Ich allein habe also etwa 1.100 Pfund an Hilfsgütern mitgenommen, alles medizinische Ausrüstung. Sonst nichts.

Als wir Gaza nach zwei Wochen verließen, war wirklich alles weg. Ich war mit [dem Orthopäden] Mark Perlmutter unterwegs, der etwa 700 Pfund orthopädische Implantate mitgenommen hatte. Ja, das war eine wichtige Möglichkeit für Ärzte, Krankenschwestern und andere, benötigte Dinge einzuschleusen, weil die Krankenhäuser einfach keine Nachschublieferungen bekommen konnten.

Natürlich reicht das nicht aus, denn einzelne Personen können nicht genug medizinische Ausrüstung für eine ganze Gesellschaft mitbringen. Aber es war immerhin etwas. Wenn ich mich recht erinnere, wurde Rafah am 7. Mai eingenommen, und jetzt sind medizinische Teams, die sogenannten EMTs, Notfallteams, im Einsatz.

Das ist ein Mechanismus der Weltgesundheitsorganisation, und so spricht die WHO mit COGAT [Koordinator der Regierungsaktivitäten in den Gebieten] im israelischen Büro, das sich mit humanitären Gruppen für die IDF abstimmt.

Israelische Panzer auf der Gaza-Seite des Rafah-Übergangs, 7. Mai 2024. (IDF Spokesperson’s Unit/ Wikimedia Commons/ CC BY-SA 3.0)

Die WHO stellt also ein Team zusammen. In meinem Fall waren es sechs Personen oder fünf Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Dann erhält jeder eine Vorabgenehmigung von den Israelis. Man erhält also eine Vorabgenehmigung. Oh, toll. Ich habe eine Vorabgenehmigung erhalten. Dann fliegt man nach Oman, der Hauptstadt Jordaniens. Man muss zwei oder drei Tage früher dort sein. Jetzt hat man also bereits mehr als vier Wochen frei genommen, was für einen amerikanischen Arzt sehr schwierig ist.

Ich habe großes Glück, dass ich Partner habe, die mich dabei unterstützen. Aber man nimmt sich vier oder fünf Wochen frei, fliegt nach Oman und erhält buchstäblich weniger als 12 Stunden vor der Grenzüberquerung die endgültige Genehmigung.

Um zu verdeutlichen, wie absurd das ist: In meiner Gruppe bin ich ein 43-jähriger Mann, also eindeutig im wehrfähigen Alter. Und ich habe ganz offen darüber gesprochen, was ich in Gaza gesehen habe, was ich dort getan habe und was andere Menschen gesehen haben.

Ich habe einen Artikel in der New York Times geschrieben, ich habe einen Artikel in Politico geschrieben. Ich habe mich also ziemlich öffentlich geäußert. Ich wurde zugelassen. Tammy Abu Ghnaim, die mit mir zusammen war, ist wahrscheinlich die zweitlauteste Person auf dieser Reise. Und sie wurde zugelassen. Die Personen, denen die Einreise verweigert wurde, sind ein 78-jähriger Kinderarzt mit zwei künstlichen Knien namens John Kahler, der offensichtlich für niemanden eine Gefahr darstellen kann.

Und dann eine Veteranin der US-Armee, eine Frau, die wahrscheinlich etwa 50 Kilo wiegt und Bing heißt. Was ist die Logik dahinter? Was ist der Grund dafür? Es scheint buchstäblich willkürlich zu sein.

Unser Team hatte also nicht einmal die Hälfte der Leute, die wir erwartet hatten. Das Krankenhaus hatte nicht einmal die Hälfte des zusätzlichen Personals, das es erwartet hatte. Das ist zwar kein so großes Problem wie Bomben, die vom Himmel fallen, aber es ist eindeutig eine Störung um ihrer selbst willen.

Chris Hedges: Lassen Sie uns über Ihre erste und zweite Reise sprechen, sie miteinander vergleichen und darüber sprechen, wo Sie sich befanden, was Sie getan haben und wie Ihr Tag verlief. Ich nehme aber an, dass es beim zweiten Mal noch schrecklicher gewesen sein muss als beim ersten Mal, was den Mangel an Hilfsgütern, die Stromausfälle und alles andere angeht.

Dr. Feroze Sidhwa: Ja, die erste Reise fand vom 25. März bis zum 8. April statt, wenn ich mich recht erinnere, also nur zwei Wochen. Ich war in Khan Yunis im European Hospital, das am östlichen Rand der Stadt liegt, ziemlich nah an der Grenze zu Israel.

Als wir dort ankamen, waren im Grunde alle Krankenhäuser in Gaza auch Flüchtlingslager oder Vertriebenenlager, wie auch immer man es nennen will. Nicht nur das Gelände des Krankenhauses, also der Krankenhauscampus, war ein Flüchtlingslager, sondern auch innerhalb des Krankenhauses, in den Fluren, entlang aller Flure, in jedem verfügbaren Bereich lebten Familien in provisorischen Zelten.

Nur ein paar Schnüre, an denen ein Laken von der Decke hing, damit die Menschen ein wenig Privatsphäre hatten. Es lebten also etwa 1.500 Menschen im Krankenhaus, keine Patienten, sie lebten einfach im Krankenhaus. Und dazu kam noch, dass es sich um eine Einrichtung mit 220 Betten handelte, in der 1.500 Menschen aufgenommen waren. Sie können sich vorstellen, dass es in dieser Situation nicht mehr wirklich ein Krankenhaus war.

Es gab zwar eine Art Krankenhausbetrieb, aber es war kein richtiges Krankenhaus mehr. Es war unmöglich, irgendetwas sauber zu halten. Die Frauen haben zum Beispiel Konserven in den Waschbecken der Intensivstation ausgekippt. Es war einfach völlig absurd.

Außerdem war das gesamte Gesundheitspersonal entweder obdachlos oder die Bodenoffensive und die tatsächliche Zerstörung von Khan Yunis fand zu dieser Zeit statt. Es war also sehr unsicher, sich fortzubewegen, vor allem weil das Europäische Krankenhaus am östlichen Rand der Stadt nahe der Grenze liegt.

Es ist sehr gefährlich für Menschen, zum Krankenhaus zu kommen und es zu verlassen. Daher lebte der Großteil des Gesundheitspersonals auch im Krankenhaus. Das OP-Personal schlief nachts im Operationssaal oder in den sterilen Aufbereitungsräumen. Das ist einfach völlig absurd. Um ehrlich zu sein, konnte das Krankenhaus so wirklich nicht funktionieren. Wir konnten zwar einige gute Beiträge leisten, aber um ehrlich zu sein, nicht viel.

Als ich dort ankam, habe ich zunächst Wundversorgungsrunden gemacht, und es dauerte etwa drei Tage, bis ich alle Patienten im Krankenhaus mit schweren Wunden gefunden hatte. Die Hälfte davon waren kleine Kinder.

Chris Hedges: Was waren das für Wunden? Beschreiben Sie die Wunden.

Dr. Feroze Sidhwa: Die Wunden waren sehr unterschiedlich. Einige waren Operationswunden, das heißt, die Patienten hatten eine Laparotomie gehabt, der Allgemeinchirurg hatte in ihren Bauch geschaut. Und dann hatten sich die Wunden infiziert, was praktisch bei allen Wunden der Fall war, sodass die Haut geöffnet werden musste, damit der Eiter abfließen konnte.

Das erfordert dann aber eine ständige Wundversorgung. Das war wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ein Drittel, ich schätze mal, aber etwa ein Drittel von ihnen. Und die anderen zwei Drittel hatten wirklich schwere Verletzungen an den Gliedmaßen – Teilamputationen, schwere Hautablösungen, bei denen Teile der Gliedmaßen wie eine Banane abgeschält waren, so etwas in der Art.

Und so fand ich etwa 250 Menschen, wie gesagt, die Hälfte davon kleine Kinder, die nicht nur Wundversorgung brauchten, sondern tatsächlich operative Wundversorgung. Sie mussten in einen Operationssaal mit allem Drum und Dran gebracht werden, was wir dort haben. Gute Beleuchtung, Anästhetika, solche Dinge. Nun, im European Hospital gibt es nur vier Operationssäle. Wie soll ich jeden Tag 250 Menschen in den OP bringen? Ich allein? Das ist doch völlig absurd, oder?

Also mussten wir tatsächlich anfangen, Ketamin zu verabreichen. Das ist ein Anästhetikum, mit dem man weiteratmen kann. Wir mussten das nehmen, und ich habe einfach ein kleines Pulsoximeter mitgebracht, dieses kleine Gerät, das anzeigt, wie hoch der Sauerstoffgehalt ist, das ich bei Amazon gekauft habe, und das war das einzige Überwachungsgerät, das ich hatte.

Ich brachte das Ketamin einfach auf die normale Station und betäubte die Menschen dort. Ich verwende Ketamin in den Vereinigten Staaten für meine Patienten, es war also nicht so, dass ich etwas tat, was ich noch nie zuvor gemacht hatte, aber so macht man so etwas nicht richtig. Es gab keine Sterilität, und selbst im Operationssaal war es, um ehrlich zu sein, nicht besonders steril, aber auf der Station war es natürlich noch viel schlimmer.

Wissen Sie, dort laufen Katzen herum. Es gibt keine Sterilität. Kleine Kinder rennen in den Raum hinein und wieder hinaus, während wir unsere Arbeit machen, und in jedem Raum sind drei- bis viermal so viele Menschen, wie eigentlich vorgesehen, denn wie gesagt, es handelt sich um eine Einrichtung mit 220 Betten, in der jedoch 1.500 Menschen aufgenommen wurden.

Es war also im Grunde genommen unmöglich. Sie können sich vorstellen, dass ein Krankenhaus so nicht funktionieren kann. Ich glaube, es gibt vielleicht ein oder zwei Ausnahmen, aber ich denke, dass buchstäblich jedes Krankenhaus in Gaza irgendwann zwangsgeräumt wurde, was bedeutet, dass allen gesagt wurde: „Geht, oder wir töten euch, wenn ihr nicht geht.“ Evakuierung ist dafür eigentlich nicht der richtige Begriff.

Und sobald die Menschen gewaltsam aus dem Krankenhaus vertrieben worden waren, beschlossen die Krankenhausverwalter in der Regel, dass die Flüchtlinge nicht mehr ins Krankenhaus zurückkehren durften. Das Krankenhausgelände liegt direkt vor dem Krankenhaus. Das war in Ordnung.

Aber sie sagten, die Krankenhäuser könnten so einfach nicht funktionieren. Als ich dieses Mal zum Nasser-Krankenhaus fuhr, das im Westen von Khan Yunis liegt, eher im Zentrum der Stadt, gab es im Nasser Medical Complex keine Patienten im Krankenhaus.

Es gab keine Vertriebenen, keine Menschen, die im Krankenhaus selbst lebten. Das Krankenhaus konnte also tatsächlich funktionieren. Als ich dann dieses Mal nach Nasser zurückkehrte, ich glaube, es war vom 6. März bis zum 1. April, war das Krankenhaus glücklicherweise kein Flüchtlingslager mehr.

Das Krankenhaus konnte also tatsächlich funktionieren. Aber ich kam am 6. März dort an, und wie Sie sagten, war die Blockade, die Sperrung aller Ein- und Ausgänge nach Gaza für jegliche Güter, am 2. März begonnen, also ein paar Tage zuvor.

Das Krankenhaus konnte also nicht mehr mit irgendetwas versorgt werden. Nun, vom 6. März, als ich dort war, bis zum 18. März hatten wir zwar ein oder zwei Traumapatienten pro Tag, die operiert werden mussten, aber ansonsten arbeitete das Krankenhaus tatsächlich in seiner normalen Kapazität und behandelte Hernien, entfernte Gallenblasen und so weiter. Die normalen allgemeinen chirurgischen Probleme, die jeder von uns jederzeit bekommen kann.

Mit anderen Worten, wir haben unsere Vorräte nicht aufgebraucht, aber am 18. März begann die Bombardierungskampagne erneut. Genau an diesem Tag, buchstäblich genau an diesem Tag, an diesem Morgen, ich weiß das, weil ich einen Artikel darüber für eine medizinische Fachzeitschrift schreibe. Allein im Nasser Medical Complex wurden an diesem Morgen 221 Patienten behandelt.

Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie extrem das ist: Ich war Assistenzarzt während des Bombenanschlags auf den Boston-Marathon. Es war ein Terroranschlag im Jahr 2013 in Boston während des Marathons, und dieser Anschlag ereignete sich in der Stadt Boston. Boston hat sechs Traumazentren der Stufe 1.

Wenn man das Boston Children’s Hospital mitzählt, da es ein pädiatrisches Traumazentrum der Stufe 1 ist, gibt es insgesamt 4.000 Betten, richtig? Der Nasser Medical Complex verfügt mit seinen Zeltanbauten über 450 Betten, also etwa ein Zehntel davon.

Palästinenser transportieren Verletzte nach einem Luftangriff ins Indonesische Krankenhaus in Jabalia, nördlich des Gazastreifens, am 9. Oktober 2023. (Palästinensische Nachrichten- und Informationsagentur/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0)

In ganz Boston wurden an diesem Tag in allen Traumazentren der Stufe 1 zusammen 129 Patienten behandelt. Allein im Nasser wurden 221 Patienten behandelt. Der Unterschied ist einfach enorm. Das bedeutet einen enormen Aufwand an Krankenhausressourcen, und das Krankenhaus kann nicht nur nicht mehr versorgt werden, sondern das Lagerhaus des Krankenhauses wurde bei dem Überfall auf Nasser, der ein Jahr vor meiner Ankunft stattfand, sogar zerstört. Als ich im European Hospital war, wurde der Nasser Medical Complex vor etwa einem Jahr überfallen.

Chris Hedges: Wie wurde er zerstört, Feroze?

Dr. Feroze Sidhwa: Ja, das Krankenhaus hat ein relativ neues Gebäude. Ich glaube, es wurde 2020 gebaut. Im ersten und zweiten Stock befand sich eine Dialyseabteilung. Und im dritten Stock war das Lagerhaus des Krankenhauses. Als die Israelis einmarschierten und das Nasser-Krankenhaus praktisch dem Erdboden gleichmachten, drangen sie in dieses Gebäude ein.

Sie stellten fest, dass es sich um ein Dialysezentrum handelte. Und dann haben sie einfach den ganzen Ort in Brand gesteckt. Sie haben einfach den ganzen Ort in Brand gesteckt. Man kann tatsächlich noch die Brandspuren an der Außenseite sehen, wo die Flammen aus den Fenstern schlugen.

Chris Hedges: Wann war das? War das zu Beginn des Völkermords oder wann war das?

Dr. Feroze Sidhwa: Das war im März 2024. Ja, die Israelis haben den Nasser Medical Complex im Februar 2024 überfallen. Und dann noch einmal im März 2024. Im Februar haben sie sicherlich Schäden angerichtet und für große Unruhen gesorgt. Ich glaube, in dieser Zeit sind etwa ein halbes Dutzend Patienten gestorben. Und sie haben eine ganze Reihe von Menschen verhaftet.

Aber dann kamen sie im März zurück und haben den Ort wirklich komplett zerstört. Sie haben ihn in Schutt und Asche gelegt, den größten Teil des medizinischen Personals verhaftet, Menschen in Massengräbern außerhalb des Krankenhauses verscharrt, das Lagerhaus niedergebrannt und den Krankenhausdirektor, ich glaube, er hieß Dr. Atef, wenn ich mich recht erinnere, er ist immer noch dort, gezwungen, vor israelischen Flaggen in seinem Büro ein Geständnis abzulegen. Ich meine, das ist doch völlig lächerlicher Unsinn.

Chris Hedges: Und waren in diesem Massengrab, von dem ich gelesen habe, hauptsächlich Patienten?

Dr. Feroze Sidhwa: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist traurig. Es gab zwei Massengräber im Nasser Medical Complex. Ich habe darüber keinen Bericht gelesen, aber nach dem, was mir erzählt wurde, und das ergibt auch Sinn, waren die Massengräber … Wir wohnten im vierten Stock des Krankenhauses und am westlichen Rand des Krankenhausgeländes, direkt an der … Es gab einen großen Innenhof, der als Zeltlager diente.

Die Israelis kamen – das war vor einem Jahr, im März letzten Jahres – durch die Zelte und durch die Mauer, zerstörten das gesamte Zeltlager. Und natürlich warfen sie alle hinaus. Dann gruben sie in diesem Bereich, direkt innerhalb der Krankenhausmauer, ein Massengrab. Und nach dem, was mir gesagt wurde – ich kann das nicht überprüfen, aber nach dem, was mir gesagt wurde –, war dieses Grab mit Leichen gefüllt, die größtenteils aus Khan Yunis stammten.

Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie ausgegraben worden waren und die Israelis nach Geiseln suchten oder ob es nur willkürliche Brutalität um ihrer selbst willen war, ich habe wirklich keine Ahnung. Das ist also der Blick nach Westen, das ist am westlichen Rand.

Am südlichen Rand des Krankenhausgeländes befindet sich eine kleine Moschee, die direkt neben der Leichenhalle liegt, und die Leichenhalle begann, Menschen in einem Massengrab genau dort zu begraben, wo jetzt die Moschee steht. Diese Moschee war vorher nicht da. Es ist nur ein Zelt.

Sie begannen, Menschen in einem sehr flachen Massengrab zu begraben, weil die Israelis ihnen nicht erlaubten, die Leichen zum Friedhof zu bringen, der etwa 300 Meter vom Krankenhaus entfernt ist. Also begruben sie die Menschen dort, aber sie hatten keine Ausrüstung. Sie durften sicherlich keine richtigen Gräber ausheben. Alle diese Leichen wurden von Tieren und ähnlichem zerfleischt.

Und nachdem die Israelis sich endlich aus dem Krankenhaus zurückgezogen hatten, wurden diese Menschen exhumiert und an einem anderen Ort ordnungsgemäß begraben.

Chris Hedges: Ich möchte noch einmal zurückkommen auf … Die Bombardierung beginnt also am 18. März. An diesem Tag haben Sie über 200 Patienten.

Dr. Feroze Sidhwa: 221 Patienten allein im Nasser-Krankenhaus.

Chris Hedges: Beschreiben Sie, wie es dort aussah. Beschreiben Sie, was Sie gesehen haben.

Dr. Feroze Sidhwa: Ja, wie ich bereits erwähnt habe, war ich beim Bombenanschlag auf den Boston-Marathon oder habe während des Bombenanschlags auf den Boston-Marathon im Boston Medical Center in einem Krankenhaus gearbeitet. Bis zum 18. März war das das größte Massaker, das ich je gesehen hatte. Aber der 18. März war etwas völlig anderes, es war nicht einmal dasselbe. Es erscheint seltsam, beide Ereignisse als Massaker zu bezeichnen.

Der Bombenanschlag begann um 2:30 Uhr morgens.

Wir schliefen alle in den Wohnräumen der Notfallteams im vierten Stock des Krankenhauses. Als dann einige Explosionen so nah waren, dass sie die Tür unserer Wohnräume aufsprengten und sie gegen den Schrank dahinter schlugen, wurden wir alle wach. Es war unglaublich laut, und dann wurde uns klar, dass die Bombenanschläge wieder begonnen hatten.

Zu diesem Zeitpunkt ging es einfach weiter. Das ganze Krankenhaus bebte. Es war unglaublich laut. Es war, als wäre ich wieder im European Hospital. Also sagten wir alle, wir sollten besser in die Notaufnahme gehen. Wir zogen uns alle an, gingen hinunter in die Notaufnahme und begaben uns zur Vorderseite des Krankenhauses. Ich muss sagen, dass sie im European Hospital nicht in der Lage waren, eine Triage durchzuführen und einen Massenunfall richtig zu bewältigen. Im Nasser war das ganz anders.

Die Palästinenser sind wirklich sehr gut darin. Ich war ziemlich schockiert, wie effizient sie waren. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Als wir dort ankamen, waren noch keine Patienten eingetroffen.

Bereits vor dem Krankenhaus, das war etwa sieben oder acht Minuten nach Beginn des Bombenangriffs, standen bereits die diensthabende Pflegedienstleitung und Khaled Al Serr, von dem Sie wahrscheinlich zumindest schon einmal gehört haben. Er ist Allgemeinchirurg im Nasser Medical Complex.

Er ist ziemlich bekannt, weil er sechs Monate lang von den Israelis inhaftiert war. Khaled war also vorne. Khaled ist zehn Jahre jünger als ich. Er hat seine Facharztausbildung vor zwei Jahren abgeschlossen, und die Facharztausbildung im Gazastreifen ist keine besonders solide Erfahrung, verglichen mit beispielsweise den Vereinigten Staaten, wo alles viel strukturierter ist. Trotzdem ist er dort draußen und er ist derjenige, der diesen Massenunfall leitet. Und das macht er unglaublich effektiv.

Menschen, die offensichtlich tot sind, auch wenn ihre Familien, wissen Sie, enthauptet sind, die Brust aufgerissen ist, was auch immer es sein mag. Ihre Familien flehen Sie offensichtlich an: Nein, nein, nein, nehmen Sie sie mit, tun Sie etwas. Tun Sie etwas. Nein, bringen Sie sie in die Leichenhalle.

Sie sind tot. Fahren Sie weiter. Denn sonst wird das Krankenhaus mit Toten überflutet und mit völlig uninteressanten Menschen, die vielleicht eine Fingerverletzung haben. Dann hat man einfach keinen Platz mehr, um sich um die Schwerverletzten zu kümmern.

Also begann er, die Patienten in grüne, gelbe und rote Zonen zu leiten. In der roten Zone waren ich und Dr. Morgan McMonagle, ein irischer Unfallchirurg, der mit uns dort war. Er war bei Medical Aid for Palestinians. Ich war bei MedGlobal.

Er rief an und sagte: „Leute, geht in den roten Bereich und bringt die Patienten, die es eurer Meinung nach nötig haben, in den OP.“ Morgan und ich gingen also in den roten Bereich, und ehrlich gesagt haben wir in den ersten 10 oder 15 Minuten nichts anderes getan, als kleine Kinder für tot zu erklären.

Die meisten Menschen in diesem Bereich waren kleine Kinder. Sie lagen dort, es gab sechs oder sieben Tragen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es waren sechs. Aber überall auf dem Boden lagen Kinder. Die erste Person, die ich fand, war wahrscheinlich ein drei- oder vierjähriges Mädchen.

Ich weiß wirklich nicht, wie ihr Kopf noch an ihrem Körper hing. Sie hatte unglaublich viele Splitterwunden am Kopf und auch einige am Hals. Und sie atmete nicht richtig.

Also habe ich ihr eine Kinnlade-Manöver gemacht, also so, wie man es in einem Erste-Hilfe-Kurs lernt. Aber sie atmete immer noch nicht richtig, und bei einem Massenunfall, vor allem wenn kein Neurochirurg da ist, bedeutet das im Grunde, dass sie sterben wird. Sie versuchte immer noch zu atmen, aber sie konnte nicht. Das lag an ihren Hirnverletzungen.

Also hob ich sie hoch, gab sie, ich nehme an, es war ihr Vater, es war ein männlicher Verwandter. Ich gab sie ihm und sagte: „Bringen Sie sie dorthin.“ Es gibt einen Bereich, in dem sie das jetzt in jedem Krankenhaus in Gaza machen. Sie müssen einen Bereich einrichten, in dem Patienten einfach mit ihren Familien sterben können, weil ihnen nicht mehr geholfen werden kann.

Ihre Verletzungen sind entweder zu schwer für das, was das Krankenhaus tatsächlich leisten kann, oder sie sind einfach so weit weg, dass es 10 Leute den ganzen Tag brauchen würden, um ihr Leben zu retten, mit vielleicht fünf oder zehn Prozent Chance, ihr Leben zu retten. Aber das bedeutet, dass diese zehn Leute nicht an allen anderen arbeiten können, die eine 90-prozentige Überlebenschance haben, verstehen Sie?

Das nennt man Triage-Entscheidungen, und das ist nicht gerade angenehm, vor allem, wenn man mit kleinen Kindern zu tun hat. Ich glaube, es gab noch ein weiteres Mädchen, das ich auf die gleiche Weise für tot erklärt habe, und dann fand ich endlich ein kleines fünfjähriges Mädchen, ich dachte damals, sie sei vier, aber sie war fünf, das eine einzige Wunde hier auf der linken Gesichtshälfte hatte.

Es stellte sich heraus, dass der Splitter durch ihr Gehirn gegangen war, aber auf einer Seite geblieben war. Das ist eigentlich eine überlebensfähige Verletzung. Abgesehen davon blutete ihre Milz und ihre linke Lunge war durchstochen und blutete. Also brachte ich sie nach oben. Ich brachte sie in den Operationssaal, entfernte ihre Milz und legte sie in einen Brustschlauch.

Verwundete Palästinenser warten nach einem israelischen Luftangriff am 11. Oktober 2023 in der überfüllten Notaufnahme des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt auf ihre Behandlung. (Atia Darwish/ Palestinian News & Information Agency for APAimages,/ Wikimedia Commons,/CC BY-SA 3.0)

Einer der Kinderchirurgen kam mitten in der Operation herein. Also übergab ich ihm den Fall und ging hinüber, dort gibt es sechs Operationssäle. Ich ging einfach hinüber und dort lag eine 29-jährige Frau namens Lobna, die einer der Assistenzärzte, Yahya, zur Operation gebracht hatte.

Lobna hatte ein Loch im Rücken, etwas kleiner als ein Bowlingball, direkt über ihrer Gesäßfalte, über ihrer Po-Ritze, und ich weiß nicht, wodurch es verursacht wurde. Ich habe zwei solche Verletzungen in Gaza gesehen. Eine davon war sogar eine der letzten Personen, die ich vor meiner Abreise operiert habe, aber ich habe noch nie eine solche Verletzung gesehen.

Bei dieser Verletzung hat das Becken zwei Flügel, und der Knochen in der Mitte wird Kreuzbein genannt. Das ist ein sehr, sehr dichter Knochen. Er verbindet die Wirbelsäule mit dem Becken. Er ist sehr, sehr dick und dicht. Er war komplett weg.

Und direkt darüber befindet sich ein feines Netz von Venen, das einfach zerfetzt war. Ich meine, es blutete überall, und chirurgisch kann man dagegen nichts tun. Ihre Vagina war zerfetzt, ihr Rektum war zerfetzt, ihre Blase war zerfetzt. Also haben wir im Grunde genommen nur das Rektum verschlossen, weil es verschmutzt war, und alles andere haben wir so belassen, wie es war, und sie mit Baumwolle und Mull fest verbunden und auf die Intensivstation gebracht.

In den USA, in Israel oder Großbritannien oder eigentlich sogar in jedem anderen Land der Dritten Welt, wo nicht jedes einzelne Krankenhaus gleichzeitig mit einem Massenunfall konfrontiert war, hätte diese Frau überlebt, denn sie hätte lediglich zwei oder drei Tage lang Bluttransfusionen gebraucht, bis die Adern aufgehört hätten zu bluten.

Ob die große Wunde in ihrem Rücken mit Hautlappen und so rekonstruiert werden könnte, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wahrscheinlich nicht in Gaza.

Anderswo sicherlich, aber weil wir uns in dieser riesigen Massenunfalllage befanden und weil das Krankenhaus keine Möglichkeit hatte, Blut von anderswo zu bekommen.

Wie im Boston Med Center während des Marathon-Bombenanschlags hätten wir, wenn uns das Blut ausgegangen wäre, Krankenhäuser in Lowell oder Brookline oder buchstäblich überall anderswo angerufen, und die hätten einfach eine ganze Menge Blut in einen Krankenwagen gepackt und zu uns gebracht.

Das ist natürlich keine Option, weil jedes Krankenhaus in Gaza gleichzeitig einen Massenunfall zu bewältigen hat. Die Blutbank sagte also nur, dass sie acht Einheiten besorgen könne, mehr nicht. Aber sie hätte etwa hundert gebraucht, also starb sie, sie verblutete 12 Stunden später.

Das nächste Kind, das wir operierten, ich, Morgan und einer der palästinensischen Chirurgen, war ein sechsjähriger Junge, der zwei Splitterwunden an der rechten Herzseite hatte. Sein Herz hörte tatsächlich auf dem Weg in den Operationssaal auf zu schlagen.

Morgan öffnete seinen Brustkorb und konnte die Löcher nähen und sein Herz wieder zum Schlagen bringen, nur weil der Junge so jung war. Er ist einfach physiologisch robust. Seine Leber war zertrümmert. Seine rechte Lunge hatte, wenn ich mich recht erinnere, einen riesigen Riss, den wir reseziert haben, wir haben im Grunde genommen diesen Teil der Lunge entfernt.

Seine Leber war zerrissen und sein Magen, sein Dünndarm und sein Dickdarm hatten alle große Löcher. Und das in einem der besten Krankenhäuser, denn Nasser ist derzeit das größte Krankenhaus in Gaza. Shifa, ich weiß, dass Sie schon oft im Shifa-Krankenhaus waren, aber Shifa existiert derzeit nicht wirklich. Ich glaube, es gibt einen Operationssaal, der in einer Zahnarztpraxis oder so eingerichtet wurde. Das ist völlig absurd.

Im Moment ist Nasser also das größte Krankenhaus. In einem Flaggschiff-Krankenhaus eines beliebigen Dritte-Welt-Landes hätte dieser Junge überleben können. Aber in Nasser haben wir nicht die richtigen Druckwerte, die richtigen Medikamente für die Intensivpflege und nicht einmal einfache Dinge wie ein Beatmungsgerät für Kinder, das einfach nicht verfügbar war. Also starb er 12 Stunden später. Und so ging es irgendwie weiter.

Einer der letzten Fälle, die ich an diesem Tag hatte, war ein 16-jähriger Junge namens Ibrahim. Er blutete nicht stark, hatte aber Verletzungen am Rektum und am Dickdarm. Als seine Bauchschmerzen schlimmer wurden, beschlossen wir, ihn in den Operationssaal zu bringen.

Das taten wir, öffneten seinen Bauch, fanden die Verletzungen, versorgten sie und ich legte ihm einen künstlichen Darmausgang. Dieser Junge wurde am 23. März getötet, als die Israelis Nasser bombardierten, um einen Mann namens Ismail Barhoum zu töten, den sie nicht mochten.

Im Grunde genommen hätte der Junge, den ich am 18. März als letzten operiert habe, am 24. März nach Hause gehen können. Aber dann wurde er am 23. März in seinem Krankenhausbett ermordet.

Chris Hedges: War das, weil sie das Krankenhaus bombardiert haben?

Dr. Feroze Sidhwa: Ja, am 23. März wurde Nasser direkt bombardiert. Die Israelis waren ziemlich stolz darauf. Sie haben nicht einmal versucht, etwas anderes vorzutäuschen. Es war also der 23. März. Ich glaube, es war etwa 8:30 oder 9 Uhr abends. Wie ich bereits sagte, wohnten wir im vierten Stock des Krankenhauses im Bereich der Notaufnahme.

Die chirurgische Station für Männer war im zweiten Stock. Die Intensivstation befand sich ebenfalls im vierten Stock, und ich musste daran vorbeigehen, um dorthin zu gelangen. Nach dem Iftar, dem Abendessen, das Muslime während des Ramadan einnehmen, wollte ich Ibrahim die Verbände wechseln und seiner Familie erklären, dass er eine Kolostomie hat, aber er ist erst 16 Jahre alt.

Ich wollte ihnen einfach erklären, wie sie ihn pflegen müssen. Er war eigentlich ein ziemlich kluger Junge, er hat sich nie beschwert und hat seine Kolostomievorrichtung schon selbst gewechselt.

Aber ich wollte ihnen einfach erklären, was los ist, was sie tun müssen und wie es ihm weitergehen wird. Solche Dinge. Als ich an der Intensivstation vorbeikam, war dort eine Intensivärztin, eine palästinensische Intensivärztin, ich glaube, sie heißt Hanib.

Aber sie sagte zu mir: „Feroze, da drüben ist ein Mann, Mohammed, er blutet. Er wurde gerade aus einem anderen Krankenhaus hierher verlegt. Können Sie sich ihn mal ansehen? Ich sagte: „Ja, klar.“

Also ging ich hin, verbrachte etwa 10 Minuten damit, Mohammed zu untersuchen, und wir stellten fest, dass er in den OP musste. Also sagte ich: “Okay, ich habe ihr gesagt, sie soll mit den Anästhesisten sprechen und ihnen sagen, dass er sofort in den OP muss.

Ich werde nur schnell den Verband dieses Jungen wechseln, denn wer weiß, wie lange die Operation dauern wird. Bis ich wieder da bin, wird er schon schlafen. Ich werde also seinen Verband wechseln und dann, wenn ich damit fertig bin, komme ich zurück und wir sind mit Mohammed im Operationssaal.

Und genau in dem Moment, als ich die Intensivstation verließ, explodierte Ibrahims Zimmer. Die Israelis, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie bestätigt haben, was sie eingesetzt haben, aber es war wahrscheinlich eine Drohnenrakete. Die palästinensischen Männer, die danach die Station aufräumten, fanden die Munitionsreste und hatten eine Kamera darauf und so. Es war also wahrscheinlich eine Drohnenrakete.

Aber ja, Ibrahim und dieser Mann, den sie töten wollten, Ismail, stammen aus derselben Familie. Sie sind so etwas wie entfernte Cousins oder so. Sie wurden in dasselbe Zimmer gelegt, weil das Familienbesuche und solche Dinge einfacher macht. Und ja, dieser Junge wurde in diesem Krankenhausbett getötet. Ich wäre fast getötet worden, weil ich buchstäblich auf dem Weg war, um direkt neben ihm zu stehen.

Chris Hedges: Ich möchte über Scharfschützenfeuer sprechen. Es gibt alle möglichen Berichte über Kinder, die getroffen wurden. Sie haben das vielleicht nicht gesehen, aber Scharfschützen schießen Kindern in den Kopf und so weiter. Was können Sie mir über das Scharfschützenfeuer der Israelis sagen?

Dr. Feroze Sidhwa: Ja, ich versuche, vorsichtig zu sein. Ich habe, wie Sie sagen, die Schüsse nicht gesehen, richtig? Denn ich sitze im Krankenhaus und warte darauf, dass Leute hereinkommen. Lassen Sie uns über meine erste Reise dorthin sprechen, zum European Hospital im März und April letzten Jahres. Zu dieser Zeit waren Bodentruppen in Khan Yunis, wo sich das Krankenhaus befindet.

Und buchstäblich, wirklich buchstäblich jeden Tag, den ich dort war, habe ich 13 Tage lang klinische Arbeit geleistet und in dieser Zeit 13 Kinder gesehen, die in den Kopf geschossen wurden. Ich habe darüber in der „New York Times“ geschrieben und etwa 64 andere Ärzte und Krankenschwestern, die ebenfalls in Gaza waren, zu ihren Erlebnissen befragt, und so ziemlich alle haben das Gleiche gesehen, weil wir während der Bodenoffensive dort waren.

Und ja, die meisten von uns haben gesehen … und wir sprechen hier nicht von 17½-jährigen Jungen, wir sprechen von kleinen Kindern im Vorschulalter, die in den Kopf oder in die Brust geschossen wurden, oft mit einem einzigen Schuss in den Kopf oder in den Kopf und in die Brust. Und das war massiv, das war ständig so. Ich versuche eigentlich, bei solchen Dingen so zurückhaltend wie möglich zu sein. Deshalb spreche ich nur von den Kindern, die ich tatsächlich in meinem Tagebuch festgehalten habe, als ich dort war.

Es gab ganze Tage, an denen ich buchstäblich nur ein Paar Handschuhe zur Verfügung hatte, weil keine Handschuhe mehr da waren oder es keine Handschuhe gab, sodass meine Hände den ganzen Tag über mit Blut bedeckt waren und ich nicht einmal mein Handy in die Hand nehmen konnte, um etwas aufzuschreiben. Ich bin mir also sicher, dass ich noch mehr gesehen habe, ich erinnere mich nur nicht mehr daran.

Ein Sanitäter trägt ein verletztes palästinensisches Kind nach einem israelischen Luftangriff am 11. Oktober 2023 in das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. (Atia Darwish/ Palästinensische Nachrichten- und Informationsagentur – Wafa – für APAimages/ CC BY-SA 3.0)

Das war also ein großes Problem, und der Grund, warum ich mich in The Times darauf konzentriert habe und warum ich mich in Vorträgen und ähnlichem darauf konzentriere, ist, dass es irgendwie verdeutlicht, worum es bei den israelischen Angriffen geht.

Denn es wird immer als Krieg zwischen Israel und der Hamas dargestellt, nicht wahr? Als Mark Perlmutter und ich zurückkamen, schrieben wir einen Artikel in Politico. Der Kernpunkt dieses Artikels ist, zu diskutieren, wie direkt und wie eindeutig dieser Angriff gegen die Zivilbevölkerung in Gaza gerichtet ist. Wir diskutieren das nicht explizit, wir sagen das nicht explizit. Wir geben den Menschen einfach die Geschichten und hoffen, dass sie zu ihren eigenen Schlussfolgerungen kommen.

Sie haben früher für The Times geschrieben, richtig? Dann wissen Sie, wie Zeitungen funktionieren. Sie wählen nicht wirklich die Überschrift Ihres Artikels, das entscheiden die Redakteure. Sie haben mit dieser Frage wirklich nichts zu tun.

Chris Hedges: Ich bin oft überrascht, unangenehm überrascht.

Dr. Feroze Sidhwa: Und Sie sind oft schockiert davon. Genau das ist hier passiert, und ich muss der Redakteurin, mit der wir an dem Artikel gearbeitet haben, Teresa, alle Ehre machen. Ich bin mir sicher, dass sie diese Überschrift nicht gewählt hat.

Sie war absolut phänomenal. Aber wer auch immer diese Überschrift gewählt hat, hat auch die Unterüberschrift gewählt, oder wie auch immer man die kleinere Überschrift direkt unter der Überschrift nennt, aber sie lautete: „Was zwei Chirurgen im Krieg zwischen Israel und der Hamas gesehen haben“.

Und wir dachten uns: Mann, der ganze Punkt dieses Artikels ist doch, dass es sich nicht um einen Krieg zwischen Israel und der Hamas handelt. Es ist ein Angriff auf die Bevölkerung von Gaza.

Solche Dinge waren frustrierend, und deshalb habe ich wirklich versucht, zu betonen, dass das Schießen auf Kinder in den Kopf … denn es ist nicht so, dass ich das an einem Ort gesehen habe und vielleicht noch an einem anderen. Man könnte argumentieren, dass ein Kind, das in den Kopf geschossen wurde, ein Unfall war oder in ein Kreuzfeuer geraten ist oder einfach nur ein sadistischer Soldat, der ein Psychopath ist.

Solche Menschen gibt es in unserer Gesellschaft. Ich bin sicher, dass es solche auch unter den Palästinensern gibt; jeder hat solche Menschen in seiner Gesellschaft. Es gibt überall gewalttätige Verrückte, aber wenn man davon spricht, dass in der Einzugsgebiet jedes Krankenhauses im Gazastreifen seit mehr als einem Jahr jeden Tag oder regelmäßig, also fast täglich, ein Kind in den Kopf geschossen wird.

Das kann unmöglich ein Unfall sein.

Das israelische Militär ist extrem gut ausgerüstet. Sie haben Körperkameras. Mir wurde gesagt, dass viele der Scharfschützenfernrohre selbst mit Kameras ausgestattet sind. Natürlich gibt es Kameras an jeder Drohne. Alle Drohnen und Raketen selbst haben ebenfalls Kameras. Es gibt überall Kameras, sie wissen genau, was vor sich geht.

Das zeigt sich auch an der Ermordung der Mitarbeiter des Roten Halbmonds und der Zivilschutzkräfte vor kurzem. Die Times hat gestern einen guten Bericht darüber veröffentlicht, in dem berichtet wurde, dass ihnen Drohnenaufnahmen und ähnliches gezeigt wurden. Und sogar die Drohnenaufnahmen, die die Israelis ihnen gezeigt haben, widersprachen ihren Aussagen, aber ja, sie wissen also, was vor sich geht.

Es ist nicht so, dass sie keine Ahnung haben, auf wen ihre Soldaten schießen. Und wenn man die israelische Presse liest oder sich die [israelische Nichtregierungsorganisation] Breaking the Silence ansieht, haben alle diese Leute auf dasselbe hingewiesen. Ich bin kaum der Erste, der das erwähnt. Dass es einfach keine Einsatzregeln gibt.

Die Soldaten können tun, was sie wollen. Nun, wenn das nach dem 7. Oktober zwei Wochen lang so weiterging, könnte man zumindest rational sagen: Nun, sie sind wütend. Die Leute sind einfach wütend. Okay, gut. Ein Monat? Zwei Monate? Sechs Monate? Ein Jahr? Nein, das ist nicht mehr glaubwürdig. Selbst wenn die Soldaten immer noch aus Wut handeln, hat das israelische Militär die Politik, nichts dagegen zu unternehmen, selbst wenn es nur eine stillschweigende Politik ist.

Deshalb haben wir uns darauf konzentriert. Als ich zurückkam … und ich erwähne das aus zwei Gründen. Ich habe es nicht gesehen, zumindest habe ich meine Notizen seit meiner Rückkehr nicht durchgesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Mal, als ich in Gaza war, kein Kind gesehen habe, das in den Kopf geschossen wurde.

Ich habe viele Menschen gesehen, die von Israelis erschossen wurden, aber keine Kinder, die in den Kopf geschossen wurden. Und ich glaube, der Grund dafür ist einfach, dass es in Khan Yunis derzeit keine Bodentruppen gibt. Es gibt welche im äußersten Osten der Stadt, aber die würden ins Europäische Krankenhaus gehen. Sie würden nicht zum Nasser Medical Complex kommen. In Khan Yunis selbst und im Westen wird fast alles bombardiert.

Und in Rafah – denn die Invasion von Rafah hatte noch nicht begonnen, als ich dort war – schossen sie einfach einzelne Menschen von diesem riesigen Scharfschützen-Turm aus, den sie im Philadelphia-Korridor errichtet hatten. Das ist also nicht dasselbe wie Bodentruppen in der ganzen Stadt, die das Gefühl haben, sie können tun, was sie wollen, und wissen, dass sie dafür nicht bestraft werden.

Aber es geht auch zurück auf die Idee. Denn die einzige Verteidigung, die jemand haben könnte, gibt es vielleicht zwei, eine ist, dass ich lüge, was aber nicht Sinn ergibt. Warum sollte ich das tun?

Und selbst wenn ich lüge, was ist mit all den anderen, die dasselbe gesehen haben? Das ergibt keinen Sinn … Warum sollte John Kahler lügen? Warum sollte Adam Hamawy lügen? Warum sollte Mark Perlmutter lügen? Warum sollte Monica Johnson lügen? Das ergibt keinen Sinn.

Das wäre also das eine. Aber das zweite, was man sagen könnte, ist, dass man einfach nicht weiß, dass sie von der Hamas erschossen wurden und nicht von den Israelis. Nun gut. Das würde wohl die größte Verschwörung aller Zeiten erfordern, um tatsächlich zu funktionieren.

Kein einziger Palästinenser hat darauf hingewiesen, dass es nicht die Hamas war, die sein Kind erschossen hat. Man schätzt, dass seit Beginn der Kämpfe 100.000 Menschen aus Gaza geflohen sind, und keiner von ihnen hat daran gedacht … Stellen Sie sich vor, was für eine Berühmtheit diese Person geworden wäre. Alle ihre Probleme wären gelöst.

Sie würden für den Rest ihres Lebens jede Menge Geld von der AIPAC bekommen. Nicht eine einzige Person, stellen Sie sich das einmal vor. Sie wären für den Rest ihres Lebens versorgt. Das sind arme Menschen, die wie Flüchtlinge leben, wissen Sie? Nicht eine einzige Person hat das gesagt, weil es nicht stimmt.

Das ist einfach völlig lächerlich. Noch einmal: Könnte die Hamas versehentlich ein Kind im Kreuzfeuer erschossen haben? Das ist möglich. Könnte es einen Hamas-Verrückten geben, der ein Kind erschossen hat, weil er dachte: „Ah, das wird das Problem zwischen Israel und Palästina lösen“?

Ja, das ist möglich. Aber das erklärt nicht das Muster. Es erklärt nicht die Langlebigkeit des Musters. Es erklärt nicht die Intensität. Das sind alberne Argumente, wissen Sie? Deshalb haben wir uns darauf konzentriert.

Der letzte Punkt, den ich ansprechen wollte, ist die Idee, dass es die Hamas ist, die diese Menschen erschießt. Aber warum werden dann, wenn keine Israelis da sind – es gibt viele Hamas-Anhänger in Khan Yunis, zumindest nehme ich das an –, warum werden dann nicht immer noch Kinder in den Kopf geschossen? Das ist einfach völlig lächerlich.

Chris Hedges: Wie sind Sie mit verwundeten Kämpfern umgegangen? Haben Sie sie in … Wie hat das funktioniert? Wenn also jemand hereinkam …

Dr. Feroze Sidhwa: Ich habe nie einen gesehen.

Chris Hedges: Oh wirklich?

Dr. Feroze Sidhwa: Nein, ich habe nie einen gesehen. Ich muss zugeben, dass das, was ich jetzt sage, eine Minderheitsmeinung ist. Aber praktisch niemand, und ich würde Ihnen empfehlen, andere Leute zu fragen, die dort gearbeitet haben, praktisch niemand ist jemals jemandem begegnet, von dem er sicher war, dass er ein Kämpfer war. Als ich in Europa war, erzählten mir die Leute in der Woche vor meiner Ankunft, dass ein Mann mit einer Gruppe anderer Männer hereingekommen sei.

Es war ziemlich offensichtlich, dass sie Militante waren. Dieser Mann hatte, glaube ich, einen Teil seines Arms amputiert oder so, und sie kamen nicht bewaffnet, aber es war offensichtlich, wer sie waren. Aber sie wurden nicht aggressiv gegenüber den Leuten. Sie sagten nur: „Sagen Sie uns, was Sie brauchen“, und sie sagten: „Wir brauchen dies, dies und dies.“ Sie holten es, brachten es zurück, führten eine Operation durch und brachten den Mann dann fast sofort aus dem Krankenhaus.

Aber das war buchstäblich die einzige Person, die ich je gesehen habe, der einzige Mann, sollte ich sagen, der nicht mit seiner Familie gekommen ist. Die Leute können über die Hamas sagen, was sie wollen, aber niemand glaubt, dass sie ihre Frauen auf das Schlachtfeld schleppen, das ist völlig lächerlich. Die Hamas filmt viele ihrer Operationen gegen israelische Streitkräfte, und das ist einfach nicht der Fall.

Die Israelis behaupten auch nicht, dass sie das tun. Sie behaupten, dass sie sie als menschliche Schutzschilde benutzen, wenn sie zu Hause zu Abend essen, wissen Sie? Also ja, nein, ehrlich gesagt habe ich nie einen Kämpfer gesehen. Es gab einen, das war wahrscheinlich am 8. oder 9. März, bevor der Waffenstillstand endete.

Ich habe einen Pick-up mit zwei Männern in typischer Hamas-Kleidung gesehen – das Gesicht verdeckt, eine Weste, eine Art militärisch aussehende Weste, und mit irgendwelchen Gewehren, die buchstäblich durch das Krankenhaus-Tor gefahren sind, durchgefahren sind und durch das andere Tor wieder rausgefahren sind.

Das war’s. Sie waren etwa acht Sekunden lang auf dem Krankenhausgelände. Ganz wörtlich. Denn ich habe hingeschaut und dachte: Oh mein Gott, ich habe noch nie… Sie sind weg. Okay. Es ist, als wären sie aus Versehen hereingekommen oder so.

Chris Hedges: Nun, weil Israel immer behauptet, dass Krankenhäuser Kommando- und Kontrollzentren sind.

Dr. Feroze Sidhwa: Nein, das ist absurd, ja.

Chris Hedges: Sie haben diese unterirdischen Tunnelkomplexe, nicht dass sie jemals Beweise dafür liefern könnten. Ich möchte darüber sprechen, was gerade passiert. Ich meine, am 2. März wurde alles abgeschnitten, einschließlich der medizinischen Versorgung. Die letzte Entsalzungsanlage produziert kein sauberes Wasser mehr, weil der Strom abgeschaltet wurde.

Natürlich gibt es Unterernährung, wenn nicht sogar Fälle von Hunger, alle möglichen Krankheiten, die mit unsauberem Wasser und dem Leben in Lagern neben stinkenden offenen Abwasserbecken einhergehen, und so weiter. Was passiert mit dem Gesundheitssystem? Was beobachten Sie? Ich meine, irgendwann muss es doch zusammenbrechen.

Dr. Feroze Sidhwa: Ja, ich sage das nur ungern, weil ich meine palästinensischen Kollegen zutiefst respektiere und sie alles tun, was sie können. Es gibt in Gaza kein funktionierendes Gesundheitssystem mehr. Wie ich bereits sagte, ist das Nasser-Krankenhaus das Flaggschiff unter den Krankenhäusern in Gaza. Und alles, was ich im Nasser Medical Complex getan habe, um Menschenleben zu retten, könnte ich auch in meinem Haus tun. Man müsste mir nur ein Messer, etwas Nahtmaterial und ein Anästhesiegerät geben. Das meine ich wörtlich.

Es gibt nichts anderes mehr. Ich erwähne immer wieder Mark Perlmutter. Er ist ein jüdisch-amerikanischer Handchirurg und Orthopäde, mit dem ich jetzt schon zweimal in Gaza war. Er erzählte, dass er Kindern nicht nur Stifte, sondern ganze Bohrer in die Knochen implantieren musste, um sie zu fixieren, weil es einfach keine Stifte in der für Kinder erforderlichen Größe gibt.

Es gibt keine Möglichkeit, etwas zu tun. Die Unfallchirurgie ist wirklich der grundlegendste Teil der Chirurgie. Das Ziel ist es, Menschen vor dem Verbluten zu bewahren, das ist alles. Dafür braucht man keine ausgefallene Ausrüstung, weil man einfach keine Zeit hat, sie zu benutzen, oder? So ist es nun einmal.

Für mich war es nicht so, dass ich nicht in der Lage war … Wie ich schon sagte, wenn ich ein Skalpell und auch nur eine Art von Nahtmaterial habe, kann ich das meiste tun, was ich tun muss, aber das ist keine echte medizinische Versorgung. Echte medizinische Versorgung bedeutet, Menschen wieder zusammenzuflicken. Und das ist einfach nicht möglich. Das ist überhaupt nicht machbar. Und das führt dazu, dass ein Ort wie das von Ihnen erwähnte Al-Ahli Baptist Hospital im Norden Gazas praktisch nicht mehr existiert.

Ich meine, ein Teil des Gebäudes steht zwar noch, das ist wahr. Und Ärzte können hineingehen, wenn sie wollen, aber es gibt keine Vorräte. Es gibt nichts dort. Es gibt absolut nichts dort.

Und das gilt für die überwiegende Mehrheit der Krankenhäuser in Gaza. Es gibt einfach nichts mehr. Selbst die Gebäude, die noch stehen, die physisch noch vorhanden sind, sind keine Krankenhäuser, nur weil Ärzte darin sind.

Spezialklinik im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza nach dem Bombenangriff durch Israel am 21. März 2024. (Jaber Jehad Badwan/ Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0)

Und wie Sie schon sagten, ist seit dem 2. März nichts mehr durchgekommen. Das sind jetzt schon sechs Wochen. Und seitdem herrscht im gesamten Gazastreifen ein massiver Ausnahmezustand. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gesundheitssystem noch länger als einen Monat funktionieren kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es überhaupt noch funktioniert, in keiner Weise.

Ich weiß nicht, wie Frauen, die einen Kaiserschnitt brauchen, diesen bekommen sollen. Ich weiß nicht, wie Menschen, die auch nur normale allgemeine chirurgische Probleme haben, behandelt werden sollen. Ich weiß nicht, wie ein Kind mit Asthma Albuterol bekommen soll.

Ich weiß nicht, wie jemand mit einer Herzerkrankung seine Medikamente bekommen soll. Ganz abgesehen vom Trauma. Und dann kommt noch hinzu, wie Sie bereits erwähnt haben, dass die gesamte Bevölkerung hungert. Seit sechs Wochen ist buchstäblich keine Lebensmittel mehr nach Gaza gelangt.

Das gesamte lokale Nahrungsmittelproduktionssystem wurde zerstört. Der einzige Ort, an dem man derzeit in Gaza tatsächlich Lebensmittel anbauen kann, ist der Sand. Denn Gaza ist im Grunde genommen östlich der Salah-al-Din-Straße, also mitten im Gebiet, fruchtbar, westlich davon, näher am Meer, hingegen nicht.

Aber die Israelis besetzen derzeit alles östlich der Salah-ad-Din-Straße. Man kann also außer im Sand nichts anbauen. Vielleicht wachsen ein paar Gurken vor dem Zelt oder so.

Dort beschaffen sich die Menschen jetzt ihre Lebensmittel. Und das ist nicht erst seit kurzem so. Wie gesagt, seit dem 2. März wird Gaza komplett abgeriegelt. Ich bin am 6. März dort angekommen, und an diesem Tag haben wir Fleisch gegessen.

Mir ist Fleisch eigentlich egal, aber ich erwähne das nur, um zu verdeutlichen, dass hier eine Fleisch essende Kultur herrscht. An diesem Tag habe ich Fleisch gegessen, und dann haben wir nichts mehr gegessen, ich meine, kein Fleisch, kein Huhn, keinen Fisch, keine tierischen Proteine, bis ich glaube, es war der 29. März, als jemand irgendwie Huhn gefunden hat.

Und wir sind Westler, wir haben im Vergleich zu allen anderen alles Geld der Welt, aber es gibt einfach nichts davon. Verstehst du, was ich meine? Es ist buchstäblich nicht verfügbar.

Ich glaube, Mark hat mir das einmal erzählt, weil er zum Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in der Stadt Deir al-Balah nördlich von Khan Yunis gefahren ist. Er ist dorthin gefahren und hat mir erzählt, dass er 7 Dollar für eine Dose Thunfisch bezahlt hat. Nun könnte jemand sagen, dass ihn jemand ausgenutzt hat, aber nein, er hat einen Einheimischen gebeten, sie für ihn zu besorgen.

Und sie kostete 7 Dollar. Als ich über den Markt direkt vor dem Nasser Medical Complex lief, genau dort, wo Sie sicher das Video gesehen haben, in dem dieser arme Journalist in seinem Zelt lebendig verbrannt wurde. Das Zelt stand buchstäblich direkt vor dem Nasser Medical Complex.

Ich hatte mich oft mit diesen Journalisten in diesem Zelt aufgehalten. Ich kannte diesen einen Journalisten nicht, aber ja. Aber als ich in diesem kleinen Markt herumlief, als ich dort ankam, also nur vier Tage nach Beginn der Blockade, kosteten die Eier etwa 50 Cent pro Stück, was ich in Kalifornien für gute Bio-Eier bezahle.

Natürlich kann sich das dort niemand leisten. Als ich ging, kostete ein Ei mehr als 2 Dollar. Ich glaube, sie verlangten neun Schekel pro Ei. Das kann sich niemand leisten, eigentlich glaube ich, dass es sogar näher an 3 Dollar pro Ei liegt.

Das ist einfach unmöglich. Die Menschen haben keine Möglichkeit, sich überhaupt Lebensmittel zu beschaffen, was natürlich bedeutet, dass sie viel anfälliger für traumatische Verletzungen und Infektionen sind. Schwangere Frauen können nach der Geburt nicht stillen. Ihre Säuglinge sterben. Das Ausmaß der Hungersnot in Gaza wird nicht wirklich wahrgenommen.

Die Integrated Food Security Phase Classification (IPC) ist eine technische Gruppe, die die Ernährungsunsicherheit weltweit überwacht. Ihr letzter Bericht über Gaza wurde, wenn ich mich recht erinnere, vor zwei Monaten oder vielleicht letzten Monat veröffentlicht. Aber ich habe die Berechnungen erst gestern oder vorgestern gemacht. Daher sind die Zahlen vielleicht nicht ganz korrekt, aber sie liegen ungefähr in diesem Bereich. Bei ihrer Klassifizierung der Menschen werden Haushalte in verschiedene Phasen der Ernährungsunsicherheit eingeteilt.

Und je nachdem, wie viele Menschen in Klasse fünf, Klasse vier oder Klasse drei eingestuft sind, steigen die Sterblichkeitsraten. Wenn die Schätzungen darüber, wer in welcher Kategorie ist, stimmen, sollten in Gaza täglich etwa 140 Menschen an den Folgen von Hunger sterben.

Und das ist sogar noch eine Unterschätzung, da Gaza eine ungewöhnlich hohe Kinderpopulation hat. Kinder unter fünf Jahren sind viel anfälliger für Hunger als alle anderen, insbesondere Neugeborene, das versteht sich von selbst.

Und dann sind da noch ihre Prognosen, denn die IPC-Berichte geben in der Regel an, was vor der Veröffentlichung des Berichts passiert ist und was danach zu erwarten ist. Wenn ihre Prognosen stimmen, werden in Gaza fast 200 Menschen pro Tag an den Folgen des Hungers sterben. Und wissen Sie, die Hungersnot in Gaza ist nicht sehr bekannt. Wie extrem der Hunger in Gaza in den letzten 18 Monaten war, darüber wurde nicht viel berichtet.

Chris Hedges: Und das andere Problem ist, dass ich von Palästinensern, die ich kenne und die Familie in Gaza haben, gehört habe, dass viele von ihnen nicht als tot gemeldet sind. Sie haben einfach seit Monaten nichts von ihnen gehört. Ich muss also davon ausgehen, dass die Zahl der Toten weit über den vom Gesundheitsministerium angegebenen 50.000 liegt.

Dr. Feroze Sidhwa: Ja. Im Oktober haben ich und 98 andere medizinische Fachkräfte einen offenen Brief an die Biden-Regierung geschrieben. Als Trump gewählt wurde, habe ich ihn überarbeitet und über Kontakte aus seinem Wahlkampfteam auch an ihn geschickt. Aber in diesem Brief haben wir einen Anhang geschrieben. Wenn jemand ihn lesen möchte, findet er ihn unter GazaHealthcareLetters.org.

Im Wesentlichen habe ich in diesem Anhang erneut auf die Berichte des IPC über Gaza bis zu diesem Zeitpunkt, also bis September 2024, verwiesen und dargelegt, dass es praktisch unmöglich war, die Zahl der in Gaza verhungerten Menschen auf weniger als 62.000 zu schätzen.

Der Fachbegriff lautet „an den Folgen von Hunger gestorben“, aber ich denke, für die meisten Menschen bedeutet das dasselbe. Und jetzt möchte ich noch sagen, dass der führende Historiker für Hungersnöte ein Mann namens Alex de Waal ist, der am Tufts [University] World Peace Institute oder so etwas Ähnlichem tätig ist.

Er ist anderer Meinung. Er glaubt nicht, dass die Zahlen so hoch sind, aber er sagt, dass es unmöglich weniger als 10.000 sind. Ich möchte ihn nicht falsch zitieren. Er sagt, dass es mit ziemlicher Sicherheit 10.000 oder mehr sind. Das wirft zwei Fragen auf. Erstens die moralische Frage – ich weiß nicht, ich bin nicht sehr gut in Englisch –, aber die moralische Niederträchtigkeit von „Na ja, es sind nur 10.000, wen interessiert das schon?“.

Nein, 10.000 Menschen verhungern zu lassen ist ein schockierendes Verbrechen. Aber es sagt auch etwas über uns aus, dass wir nicht einmal in etwa wissen, wie viele Menschen wir in Gaza verhungern lassen, von denen die meisten kleine Kinder gewesen sein werden. Das ist erschreckend. Das ist also eine wichtige Todesursache, über die nicht berichtet wird.

Der zweite Grund ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nur sehr, sehr wenige Kämpfer in den Berechnungen des Gesundheitsministeriums oder besser gesagt in den Berichten des Gesundheitsministeriums erfasst sind. Jedes Mal, wenn die Times oder die BBC darüber berichten, sagen sie: „Das Gesundheitsministerium der Hamas gibt an, dass 51.000 Menschen gestorben sind. Allerdings wird dabei nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterschieden.“

Ein Mädchen geht in Gaza auf der Suche nach Essen, August 2024. (Jaber Jehad Badwan/ Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0)

Das ist technisch gesehen korrekt, denn so arbeiten Krankenhäuser nicht. Ich habe noch nie jemanden gefragt: „Entschuldigung, sind Sie ein Kämpfer oder ein Zivilist?“ Das ist lächerlich. Medizinische Versorgung wird allen Menschen gewährt, auch Soldaten.

Wie der älteste Teil stammt auch die erste Genfer Konvention aus dem Jahr 1864. Sie wissen das wahrscheinlich besser als ich, aber sie stammt aus dem Jahr 1864 und befasst sich speziell mit der Versorgung und dem Schutz von verwundeten Kombattanten, nicht von Zivilisten. Verwundete Kombattanten sind also seit vor dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs durch das Völkerrecht geschützt.

Es spielt keine Rolle, wer sie sind. Man kümmert sich um Menschen, die Hilfe brauchen, unabhängig von ihrer nationalen Zugehörigkeit, oder? Wenn zum Beispiel ein israelischer Soldat aus irgendeinem Grund ins Krankenhaus kommt, kümmere ich mich auch um ihn. Ehrlich gesagt, wenn Benjamin Netanjahu hereinkommt, kümmere ich mich auch um ihn. Ich möchte nicht wirklich ehrlich sein, aber ich würde es trotzdem tun, weil das meine Aufgabe als Arzt ist.

Aber ja, ich bezweifle sehr, dass tatsächlich jemand, nicht irgendjemand, sondern sehr, sehr wenige Menschen, die tatsächlich an den Kämpfen beteiligt waren, in zivile Krankenhäuser in Gaza gebracht wurden. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens kam fast jeder, den ich im Krankenhaus gesehen habe, mit seiner Familie. Sie waren alle gemeinsam verwundet worden. Und wie ich bereits sagte, schleppt die Hamas ihre Kinder und Frauen nicht einfach so auf das Schlachtfeld.

Zweitens: Die Hamas kämpft, nicht nur die Hamas, sondern alle palästinensischen bewaffneten Gruppen kämpfen gegen israelische Soldaten in diesen Gebieten, die bereits schwer bombardiert und zerstört sind, und so weiter und so fort. Wenn einer von ihnen erschossen wird, sehe ich nicht, wie sie ihn überhaupt bergen könnten.

Ich bin kein Militärexperte, ich will mich nicht als solcher ausgeben, aber wenn die Israelis mit schwerem Geschütz oder Panzergranaten auf einen Kämpfer inmitten einer tatsächlichen bewaffneten Auseinandersetzung feuern und nicht nur hilflose Menschen bombardieren, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass jemand so lange überlebt, dass er mit einem Lastwagen zum Nasser Medical Complex gebracht werden kann. Ja, nein, er hat es, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, ja.

Chris Hedges: Nun, das ist mit Yahya Sinwar. Er wurde verwundet. Ziemlich schwer verwundet, und die Drohne hat ihn gefunden und getötet.

Dr. Feroze Sidhwa: Ja, das ist ein ziemlich gutes Beispiel. Sinwar ist ein gutes Beispiel, weil er herumlief, sie behaupteten, er würde seine Milliarden Dollar in einem Tunnel oder so etwas ausgeben, aber er lief herum und stieß auf israelische Truppen. Ich glaube, sein Arm wurde durch einen Panzergranatenabfeuerung weggerissen, und das war in Rafah, richtig? Dann flüchtet er in ein zerbombtes Gebäude, wie Sie sagten, eine Drohne findet ihn, und dann schießt ein Panzer wieder, weil sie dachten, er sei nur irgendein Zufallsmann.

Aber ja, wenn die Israelis tatsächlich mit jemandem konfrontiert werden, der eine mögliche Bedrohung für sie darstellt, steigt das Ausmaß der Gewalt irgendwie noch weiter an, verglichen mit der Gewalt, die gegen Zivilisten angewendet wird. Ich kann das einfach nicht glauben.

Noch einmal: Ich bin kein Militärexperte. Wenn mir jemand erklären könnte, warum ich falsch liege, würde ich mir das gerne anhören, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wie gesagt, das ist buchstäblich die einzige Geschichte, die ich von irgendjemandem gehört habe – und ich habe schon mehrere Leute gefragt –, die einzige Geschichte, die ich je gehört habe, ist die von dem Mann mit der Armverletzung, von dem ich erzählt habe.

Das ist der einzige Kämpfer, von dem ich weiß, dass er in einem Krankenhaus in Gaza behandelt wurde. Und noch einmal, ich sollte sagen „mutmaßlicher Kämpfer“, aber wahrscheinlich war er es. Aber das ist alles. Das ist alles. Und deshalb bin ich mir sicher, dass diese Menschen einfach begraben werden und die Hamas dann weitermacht wie bisher.

Zweitens gibt es eine große Anzahl von Zivilisten, die definitiv … Die Zahlen der Hamas, also des Gesundheitsministeriums, sind nicht korrekt. Das Gesundheitsministerium wird nicht von der Hamas geführt.

Es ist tatsächlich eines der wenigen Dinge in Gaza, das gemeinsam von der Palästinensischen Autonomiebehörde und der Hamas geleitet wird. Aber diese Zahlen stammen speziell aus den Datenbanken der Krankenhäuser, in denen die Todesfälle erfasst sind. Ich habe mir die elektronische Datenbank des Nasser Medical Complex angesehen. Sie ist sehr einfach und übersichtlich. Kategorie sieben bezeichnet Menschen, die im … Sie kategorisieren die Patienten. Kategorie sieben sind Menschen, die speziell im Zusammenhang mit dem Konflikt verletzt wurden.

Also durch Bombenangriffe, Schüsse, was auch immer. Nicht, weil sie in einer Familienstreitigkeit zusammengeschlagen wurden, nicht so etwas. Also speziell in diesem Kontext von Gewalt. Sie nennen es Kategorie 7. Und dann gibt es Kategorie 63 für Menschen, die in diesem Zusammenhang getötet wurden.

Das Gesundheitsministerium gibt nur die Berichte weiter, die es täglich oder wöchentlich von den Krankenhäusern erhält, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wahrscheinlich täglich, über die Kategorie 63. Und dann melden sie die Kategorie 7 als Verletzte, das ist alles.

Es ist unmöglich, dass sich alle in Gaza verschworen haben, um diese Zahl zu erhöhen. Wichtig ist also zu verstehen, dass es sich nur um Menschen handelt, die in die Leichenhallen der Krankenhäuser gebracht wurden. Als ich zum ersten Mal in Khan Yunis war, im European Hospital, habe ich, und das meine ich ernst, eine einzige Blutstillungsoperation durchgeführt.

Mit anderen Worten: Ich habe in zwei Wochen einen Menschen vor dem Verbluten bewahrt. Und der Grund dafür war wiederum, dass sich in Khan Yunis Bodentruppen befanden.

Es war einfach nicht möglich, Menschen schnell in ein Krankenhaus zu bringen. Wenn Ihr Haus bombardiert wird oder Ihre Nachbarschaft abgeriegelt ist, weil israelische Truppen dort sind, und Ihr Kind oder Ihre Frau oder Ihr Mann oder wer auch immer erschossen wird, und Sie dann drei Tage später in der Lage sind, sie ins Krankenhaus zu bringen, nur damit sie für tot erklärt werden können … Sie wissen, dass sie tot sind, dass sie schon seit Tagen tot sind.

Warum sollte man diese gefährliche Fahrt zum Krankenhaus auf sich nehmen? Nur damit ich eine Person mehr in meiner Todesliste eintragen kann? Nein, natürlich nicht. Man begräbt sie einfach und macht weiter.

Chris Hedges: Und dann gibt es noch ganze Wohnblocks, die zerstört sind und in denen alle Menschen ums Leben gekommen sind, und man kann sie nicht ausgraben. Das ist einem Freund von mir passiert, der Schwester seiner Frau und ihrer Familie.

Dr. Feroze Sidhwa: Wirklich? Ja, nein, und wenn man dort herumfährt, sieht man überall Graffiti an den Gebäuden, auf denen steht: „Osama ist hier begraben. Muhammad ist hier begraben.“ Das ist einfach überall. Es ist buchstäblich überall, und der Zivilschutz schätzt, dass seit Januar letzten Jahres 10.000 Menschen unter den Trümmern begraben sind, wissen Sie? Ich meine, es ist einfach völlig … Wenn Theodore Postol, der führende Raketentechnologie-Experte des MIT, wie ich verstanden habe.

Er ist Jude, damit die Leute verstehen, woher er kommt. Er ist Jude und er stuft … wenn er über die Anschläge vom 7. Oktober spricht, beschreibt er diese Anschläge als Völkermord.

Er glaubt, dass sie das waren, dass das die Absicht war, was ich nicht teile, aber das ist in Ordnung. Das ist seine Sichtweise. Er selbst sagte ganz beiläufig, und er sagt das nicht leichtfertig, ich will das nicht so sagen, aber er schätzt ganz beiläufig, dass mindestens Hunderttausende Menschen in Gaza durch Bombenangriffe getötet wurden.

Er sagt, man solle sich doch den Ort ansehen. Wovon redet er? Wie könnten bei diesen Bombardements nicht Hunderttausende Menschen getötet worden sein? Die Bewohner Gazas haben, das wissen Sie besser als ich, eine sehr lange Geschichte des Überlebens unter Bombardements. Sie haben vielleicht eine ungewöhnliche Neigung, solche Umstände zu überleben, aber alles hat seine Grenzen, wissen Sie?

Nur für den Fall, dass jemand an diesen Daten interessiert ist. The Lancet, vielleicht war es Lancet Open oder die eigentliche Lancet, ich weiß es nicht mehr genau, aber Lancet ist eine renommierte britische medizinische Fachzeitschrift. Vor einigen Monaten, vielleicht auch schon länger, haben sie einen Artikel veröffentlicht, der keine richtige Studie ist, da keine Statistiken enthalten sind. Der Artikel wurde von Forschern verfasst, wenn ich mich recht erinnere, aus Japan, Kanada und vielleicht auch aus den Vereinigten Staaten, ich glaube aus Yale, aber ich könnte mich auch irren.

Jedenfalls hat ein großes internationales Team die Rohdaten vom Gesundheitsministerium in Gaza erhalten, nicht die aggregierten Daten, sondern buchstäblich Zeile für Zeile, Person für Person, mit Namen, Geburtsdatum, ID-Nummer, einfach alles. Sie haben die gesamte Datenbank bis zu dem Zeitpunkt erhalten, an dem sie sie bekommen haben.

Dann haben sie sie international durchgesehen, ähnlich wie Airwars, sie haben internationale Nachrichtenberichte durchgesehen und dann auch Beiträge in sozialen Medien, und sie haben Gott weiß wie viel Zeit damit verbracht, jeden einzelnen dieser Datensätze miteinander zu verknüpfen und zu fragen: Ist es möglich, dass Mohammed soundso an diesem Tag getötet wurde, der dieses Alter hatte, an diesem Ort…?

Sie haben buchstäblich jede einzelne dieser Angaben abgeglichen. Sie haben herausgefunden, dass die Zahlen des Gesundheitsministeriums selbst öffentlich überprüfbare Todesfälle um etwa 40 Prozent zu niedrig angeben, richtig? 40 Prozent. Das ist also eine wichtige Sache.

Aber ich würde den Leuten auch empfehlen, sich Airwars anzuschauen. Airwars ist eine britische NGO, die sich im Wesentlichen mit den Auswirkungen moderner Militär-, insbesondere Luftwaffen-Bombardements auf die Zivilbevölkerung befasst.

Sie haben einen der schockierendsten Berichte verfasst, die ich je in meinem Leben gelesen habe, über die ersten 24 Tage der israelischen Bombardierungskampagne in Gaza. Also nicht über die Wiederaufnahme am 18. März. Ich spreche vom 7. bis zum 31. Oktober, entschuldigen Sie, des Jahres 2023.

In diesem Zeitraum von weniger als einem Monat wurden nachweislich 1.900 Kinder getötet. Das ist die gleiche Zahl wie in dem tödlichsten Jahr für Kinder in einem anderen Konflikt, den sie jemals gefunden haben, nämlich 2016 in Syrien, wenn ich mich recht erinnere.

In 24 Tagen wurden in Gaza, einem Gebiet mit 2,2 Millionen Einwohnern, genauso viele Kinder getötet wie im tödlichsten Konfliktjahr, das sie jemals gefunden haben, nämlich in Syrien, einem viel, viel größeren Land. Ich weiß eigentlich nicht, wie viele Einwohner Syrien hat, vielleicht wissen Sie es, das ist wahnsinnig. Das ist völlig wahnsinnig.

Die Zerstörung Deutschlands im Zweiten Weltkrieg kommt nicht einmal annähernd daran heran.

Die Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki durch Atomwaffen kommt nicht einmal annähernd daran heran. Es ist wahnsinnig. Das Ausmaß der Gewalt, die an diesem Ort ausgeübt wurde, ist völlig verrückt. Es übersteigt alles, was jemals irgendwo auf der Welt gesehen wurde.

Und dafür gibt es einen Grund. Es ist nicht Israel, das Gaza angreift, es sind die Vereinigten Staaten, die Israels Armee benutzen, um Gaza im praktischen Sinne anzugreifen.

Chris Hedges: Ja, natürlich.

Dr. Feroze Sidhwa: Nun ja, wenn man die gesamte Streitmacht der USA losschickt, um eine völlig wehrlose Zivilbevölkerung zu bombardieren, die zur Hälfte aus Kindern besteht und jetzt in provisorischen Unterkünften lebt, nicht einmal mehr in den Betonunterkünften, in denen sie zuvor gelebt hat, dann ist genau das zu erwarten. Das ist kaum überraschend. Und wie Sie gesagt haben, ist die Zahl der Todesopfer sicherlich viel, viel höher.

Und ich wäre ehrlich gesagt nicht überrascht, wenn sie um ein Vielfaches höher wäre. Man kann es nicht beweisen, weil es keine Daten gibt, da die Israelis niemanden Daten sammeln lassen. Es ist einfach unglaublich … Dieses Ereignis wird noch lange untersucht werden, wenn die Menschheit dann noch existiert. Und ich glaube nicht, dass wir am Ende besonders gut dastehen werden.

Chris Hedges: Nein, vielen Dank, Feroze. Ich möchte Diego [Ramos], Thomas [Hedges], Max [Jones] und Sofia [Menemenlis] danken, die die Sendung produziert haben. Sie finden mich unter ChrisHedges.Substack.com.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der 15 Jahre lang als Auslandskorrespondent für The New York Times tätig war, wo er als Leiter des Nahost- und Balkan-Büros der Zeitung fungierte. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist Moderator der Sendung „The Chris Hedges Report“.

Dieser Artikel stammt aus Scheerpost.

