Israel im Krieg, Tag 617 |

IDF erklärt Iran zur Hauptkriegsfront, stuft Gaza als zweitrangigen Schauplatz herab

Ein Gebäude, das am Freitagabend in Ramat Gan, einem Vorort von Tel Aviv, von einer iranischen Rakete getroffen wurde. Bildnachweis: Itai Ron

Rauch steigt nach einer Explosion in Teheran am Freitag auf. Bildnachweis: Vahid Salemi/AP

Menschen versammeln sich nach israelischen Angriffen in der Nähe beschädigter Fahrzeuge in Teheran, Iran, am 13. Juni 2025. Bildnachweis: Majid Asgaripour/ REUTERS

Sirenen heulten in ganz Israel, als der Iran über Nacht ballistische Raketen abschoss ■ Drei Menschen wurden getötet und Dutzende ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem Raketen Zentralisrael, darunter Tel Aviv, getroffen hatten ■ Die IDF gibt an, einen iranischen Luftwaffenstützpunkt „vollständig zerstört“ zu haben ■ In Isfahan und Teheran wurden über Nacht Explosionen gemeldet ■ Bericht: Die iranische Führung war von dem Angriff am Donnerstag überrascht, der ihre Reaktionsmöglichkeiten erheblich schwächte.

Aktualisierungen

Reuters

vor 13 Minuten

Yaniv Kubovich

vor 15 Minuten

Die IDF veröffentlichte eine Erklärung, in der sie neun iranische Nuklearexperten nannte, die seit Donnerstagabend bei Angriffen ums Leben gekommen seien.

„Die getöteten Personen spielten eine zentrale Rolle bei den Fortschritten im Bereich der Atomwaffen“, erklärte die Armee. „Ihre Eliminierung ist ein schwerer Schlag für die Fähigkeit des iranischen Regimes, Massenvernichtungswaffen zu erwerben.“

Bei den Wissenschaftlern handelt es sich um Fereydoun Abbasi, einen Experten für Kerntechnik, Mohammad Mahdi Tehranshi, einen Physik-Experten, Akbar Motalebi Zadeh, einen Experten für Chemieingenieurwesen, Saeed Barji, ein Experte für Werkstofftechnik; Amir Hassan Fakhahi, ein Physik-Experte; Abd al-Hamid Minoushehr, ein Experte für Reaktorphysik; Mansour Asgari, ein Physik-Experte; Ahmad Reza Zolfaghari Daryani, ein Experte für Nukleartechnik; und Ali Bakhouei Katirimi, ein Experte für Mechanik.

Bar Peleg

vor 22 Minuten

Israel Alony, der in Rishon Letzion starb, nachdem Israel am Freitag Raketen über Israel abgefeuert hatte. Bildnachweis: Verwendung gemäß Abschnitt 27A des Urheberrechtsgesetzes

Der 73-jährige Israel Alony wurde am Samstag in Rishon Letzion durch iranische Raketenangriffe getötet. Alony ist einer von drei Israelis, die seit den iranischen Angriffen auf Ziele in ganz Israel am Donnerstagabend ums Leben gekommen sind.

Omer Benjakob

vor 30 Minuten

Die israelische Cyber-Behörde warnte vor falschen Anrufen von Personen, die sich als Heimatfrontkommando der israelischen Streitkräfte ausgeben.

DPA

vor 32 Minuten

Dieses Satellitenfoto von Planet Labs PBC zeigt die Anreicherungsanlage in Fordow im Iran am 1. April. Bildnachweis: Planet Labs PBC/AP

Der Iran hat vor einem Angriff auf die gut befestigte Atomanlage in Fordow Ausrüstung in Sicherheit gebracht, teilte ein Beamter am Samstag mit, nachdem Israel Ziele im ganzen Land angegriffen hatte.

Die Schäden außerhalb der Anlage seien überschaubar, sagte Behrus Kamalwandi, Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete. Der größte Teil der Ausrüstung und Materialien sei in sichere Bereiche gebracht worden, sagte er.

Die Atomanlage in Fordow umfasst Zentrifugen zur Urananreicherung und liegt etwa 100 Kilometer südwestlich von Teheran. Die Anlage befindet sich tief unter der Erde und ist durch Flugabwehrgeschütze geschützt.

Der Iran informierte die Internationale Atomenergiebehörde erst 2009, zwei Jahre nach dem Bau der Anlage, über deren Existenz, nachdem US-amerikanische und westliche Geheimdienste davon erfahren hatten.

Schon vor dem großen Angriff Israels warnten Experten, dass der Iran hoch angereichertes Uran an geheime Orte bringen und im Kriegsfall sichern könnte. Sie sagten, ein solcher Angriff würde die iranische Führung nur dazu ermutigen, Atomwaffen als Abschreckungsmittel anzustreben.

Yaniv Kubovich

vor 40 Minuten

Verteidigungsminister Israel Katz sagte, er habe eine Sicherheitsbesprechung mit den Verteidigungsbeamten am Samstag mit der Feststellung beendet, dass weitere Angriffe des Iran zur Zerstörung der Hauptstadt führen würden.

„Der iranische Diktator macht die Bürger des Iran zu Gefangenen und schafft eine Realität, in der sie – insbesondere die Einwohner Teherans – einen hohen Preis für den kriminellen Angriff auf israelische Zivilisten zahlen werden“, sagte er. „Wenn [der Oberste Führer Ayatollah] Khamenei weiterhin Raketen auf Israels Heimatfront abfeuert, wird Teheran brennen.“

DPA

vor 49 Minuten

Drei Menschen wurden am Samstag in Jordanien verletzt, nachdem ein unbekannter Gegenstand auf ein Haus in der nördlichen Stadt Irbid gefallen war, wie die Sicherheitsbehörden des Landes inmitten der militärischen Eskalation zwischen Israel und Iran mitteilten.

Der jordanische Fernsehsender Al Mamlaka TV berichtete, dass ein explosiver Gegenstand die Wand eines Hauses in der Stadt durchschlagen habe und dass Sicherheitskräfte den Ort absperrten.

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht und befinden sich laut Angaben der jordanischen Sicherheitsbehörde in gutem Zustand, ohne dass weitere Details genannt wurden.

Am Freitag hatte das jordanische Militär mitgeteilt, Raketen und Drohnen abgefangen zu haben, nachdem diese in den Luftraum des Landes eingedrungen waren. Die Armee gab nicht bekannt, wer sie abgefeuert hatte.

Reuters

vor 51 Minuten

Reuters

vor 1 Stunde

Israel habe mehrere Ziele im Iran angegriffen, darunter vier Standorte im ostiranischen Aserbaidschan, berichtete die Nachrichtenagentur Fars der Revolutionsgarden.

In der Nähe einer Raffinerie nordwestlich der iranischen Stadt Tabriz sei Rauch zu sehen gewesen, und in Khorramabad sei eine Explosion zu hören gewesen, berichteten sie. Gegen 11 Uhr wurde eine Explosion in Kermanshah gehört.

Yaniv Kubovich

vor 1 Stunde

Die israelische Armee erklärte am Samstag, dass Gaza zu einer zweiten Front in diesem Krieg geworden sei und dass sich der Fokus der Armee nun auf den Iran verlagert habe. Die Armee habe zwei militärische Stellungen angegriffen und erhebliche Schäden angerichtet, hieß es.

In den letzten 24 Stunden haben Jets der Luftwaffe laut Militärquellen rund 150 Ziele im Iran angegriffen. Die IDF hat auch erstmals zugegeben, dass sie die iranische Atomanlage in Fordow angegriffen hat, wobei sie jedoch darauf hinwies, dass diese nicht so stark beschädigt wurde, dass sie zerstört sei.

Die IDF erklärte außerdem, dass die Luftwaffe eine sichere Route zur iranischen Hauptstadt Teheran geschaffen habe und nun frei über den iranischen Luftraum operieren könne.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte

