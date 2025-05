https://www.richardsilverstein.com/2025/05/10/idf-murderer-of-shireen-abu-akleh-exposed/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



IDF-Mörder von Shireen Abu Akleh entlarvt

Richard Silverstein

10. Mai 2025

Medhi Hassans Zeteo hat diese Woche seinen neuen Dokumentarfilm „Who Killed Shireen?“ veröffentlicht. Wer hat Shireen getötet? Der Film ist eine eingehende Untersuchung der gezielten Ermordung von Shireen Abu Akleh, einer der beliebtesten Journalistinnen im Nahen Osten, die für Al Jazeera arbeitete. Ihre Stimme und ihr Bild waren in der gesamten arabischen Welt bekannt. Sie war auch US-amerikanische Staatsbürgerin.

Als wäre ihre Ermordung nicht schon abscheulich genug, stürmten Hunderte von israelischen Grenzpolizisten den Trauerzug, feuerten Tränengas ab und zwangen sogar die Sargträger, den Sarg fallen zu lassen. Sie entweihten sie doppelt, zu Lebzeiten und im Tod: ihren Journalismus und ihre Beerdigung.

Nach ihrer Ermordung gab es aus den USA nur platte Sprüche zu dem Vorfall. Zunächst versuchte man, die Kontroverse zu entschärfen, indem man eine (israelische) Untersuchung zusagte. Ihre Familie war empört. Dann versprachen Biden und Blinken eine US-Untersuchung, die jedoch nie zustande kam (welch eine Überraschung!).

In den letzten Jahren hat Israel die wenigen Beschränkungen, die es für Angriffe auf Palästinenser gab, „gelockert“. Zu den neuen Zielen gehörten auch Journalisten. So wurden beispielsweise seit dem 7. Oktober fast 200 palästinensische Journalisten von der IDF in Gaza ermordet. In einigen Fällen tötete die IDF die gesamte Familie eines Journalisten, wie im Fall des Büroleiters von Al Jazeera in Gaza, Mahmoud al Dahdouh. Sie alle leisteten fast ausschließlich Beiträge für arabische Medien, was zeigt, wie schlecht die Mainstream-Medien aus Gaza berichten und über Gaza berichten. Solche Morde an Journalisten und humanitären Helfern sind ein Kriegsverbrechen.

Sacagiu nach Mord zum Captain befördert

Die Ermordung von Abu Akleh erfolgte zu Beginn dieser neuen Einsatzregeln. Aus diesem Grund war sie noch schockierender als die oben beschriebenen späteren Morde. Die weltweite Empörung löste mindestens fünf eingehende Medienrecherchen zu dem Mord aus (CNN, Washington Post, New York Times, Al Jazeera, Forensic Architecture), bei denen Audio-, Video- und andere forensische Analysen zum Einsatz kamen.

In der gesamten englischen Ausgabe von Haaretz gab es keinen einzigen Artikel über den Dokumentarfilm oder die Enthüllungen über Sacagiu, den Mörder von Abu Akleh.

Jeder einzelne widerlegte die zahlreichen fadenscheinigen Behauptungen Israels und kam zu dem Schluss, dass sie absichtlich von einem Scharfschützen der IDF ermordet wurde. Die israelische Untersuchung sprach alle Beteiligten von jeglicher Schuld frei (welch Überraschung!). Der Mörder wurde sogar zum Hauptmann befördert. Der Zeteo-Dokumentarfilm löst endlich eines der wichtigsten Rätsel des Verbrechens: Wer hat sie getötet? Jetzt wissen wir, dass es ein Offizier der IDF-Spezialeinheit Duvdevan war, der 20-jährige rumänisch-israelische Scharfschütze Alon Sacagiu.

Die israelischen Medien dürfen aufgrund der Militärzensur weder seinen Namen noch seine Rolle bei ihrer Ermordung veröffentlichen. Ein israelischer Journalist, den ich konsultierte, fand einen einzigen, sehr voreingenommenen Artikel über den Film.

Duvdevan ist dafür bekannt, seine Soldaten als Palästinenser zu verkleiden (mistarvim – wörtlich „sich arabisch machen“), um gezielte Tötungen und andere „Anti-Terror“-Operationen durchzuführen. Der Film interviewte Quellen innerhalb seiner Einheit, die sagten, dass Sacagiu nach dem Mord und dem darauf folgenden Aufruhr versetzt wurde. Er schien ein Opfer zu sein, das gebracht wurde, um den Druck zu mindern und deutlich zu machen, dass die IDF-Führungsspitze eine gewisse (geringe) Form der Rechenschaftspflicht wahrnahm. Infolgedessen rächten sich seine Kameraden, die sich über Sacagius „geschädigten Ruf“ beschwert hatten, an der ermordeten Journalistin und benutzten ihr Foto als Zielscheibe.

Dies erinnert an die Folgen des Mordes an der Familie Dawabsheh durch zündende Siedler. Bei einer Hochzeit kurz danach tanzten die Gäste in blutrünstigen Rasereien und stachen mit Messern in die Luft, die sie auf das Foto des kleinen Babys richteten, das sie in seinem Bett ermordet hatten.

In einer Art kosmischem Karma wurde Sacagiu später bei einem Militäreinsatz in Jenin getötet, derselben Stadt, in der er Abu Akleh ermordet hatte.

Sacagiu führt Scharfschützen-Team in die Schlacht

Der Talmud bietet eine Parabel über den Schädel eines ertrunkenen Mordopfers, der einen überfluteten Fluss hinuntertreibt:

Das aramäische Sprichwort bedeutet: Weil du einen Menschen ermordet hast und seinen Schädel im Fluss treiben lässt, wird dir dasselbe widerfahren, und auch dein Schicksal wird so sein [ermordet zu werden]. Dieses Sprichwort ist eine Parabel, die besagt, dass nichts zufällig geschieht und dass ein Mensch, der Böses tut, seine Strafe „maß für Maß“ erhält.

Oder mit anderen Worten: Karma ist ein Miststück.

Nach seinem Tod wurde er als Nationalheld gefeiert. Eine IDF-Gedenkseite zeichnet sein Leben vom Kindergarten („er war schon ein Anführer“, den „alle Mädchen heiraten wollten“) bis ins Erwachsenenalter nach.

Ironischerweise war er in der High School Vorsitzender des „ethisch-rechtlichen“ Ausschusses. Er wurde als warmherzig und wertbewusst beschrieben, als jemand mit einer „lächelnden, höflichen und respektvollen“ Persönlichkeit.

