Frachtflugzeug mit 14 Tonnen Sprengstoff startet vom JFK-Flughafen in Richtung Israel

Von Al Mayadeen English

Quelle: The Intercept

11. Mai 2025

Eine 14 Tonnen schwere Lieferung von Nitrocellulose, die über den JFK-Flughafen nach „Israel“ transportiert werden soll, löst Alarm hinsichtlich der Sicherheit der Arbeiter, Waffenexporten und der Mitschuld der USA am andauernden Völkermord in Gaza aus.

Ein Frachtflug mit 14 Tonnen explosiver Nitrocellulose, der für den israelischen Waffenhersteller IMI Systems bestimmt war, sollte am Samstagnachmittag vom JFK International Airport starten und löste angesichts der „verschärften Aggression Israels gegen Gaza“ ernsthafte Sicherheits- und ethische Bedenken aus.

Laut Luftfrachtdokumenten, die The Intercept vorliegen, handelt es sich um eine der größten bekannten Transfers von Sprengstoff über den JFK, einen wichtigen internationalen Drehkreuz. Das Manifest listet 51 Paletten Nitrocellulose auf, eine leicht entzündliche chemische Verbindung, die häufig zur Herstellung von Munition verwendet wird, darunter Scharfschützenmunition, Artilleriegeschosse und andere Kampfmittel.

Flugaufzeichnungen, die von The Intercept überprüft wurden, zeigen, dass die Lieferung von Challenge Airlines Israel transportiert wird, mit Abflug vom JFK für Samstag um 14 Uhr und Ankunft am Ben Gurion Airport am Sonntag. Der Empfänger der Fracht, IMI Systems, mittlerweile eine Tochtergesellschaft von Elbit Systems, ist ein wichtiger Lieferant des israelischen Militärs und stellt eine breite Palette von Waffen her, darunter Raketenwerfer, Streumunition und andere Kriegswaffen, die bei den laufenden Operationen gegen Gaza eingesetzt werden.

Der Ursprung der Lieferung lässt sich bis zu einer Postleitzahl im Raum Los Angeles zurückverfolgen, der Hersteller der Chemikalien ist jedoch weiterhin unbekannt. Die Hafenbehörde von New York und New Jersey, die den JFK-Flughafen verwaltet, und Elbit Systems haben sich zu der Fracht nicht äußern wollen.

Aktivisten warnen vor Gefahr für Zivilisten und Arbeiter am JFK-Flughafen

Die Palästinensische Jugendbewegung, die zur Aufdeckung der Lieferung beigetragen hat, hat sowohl vor den internationalen Auswirkungen als auch vor den unmittelbaren Risiken vor Ort gewarnt. Nitrocellulose besitzt laut einer von der Gruppe zitierten Einschätzung der US-Armee eine Sprengkraft, die mit TNT vergleichbar ist.

„Dies ist nicht nur eine Bedrohung für die Palästinenser, sondern auch für die Arbeiter und Zivilisten hier in New York“, sagte Aisha Nizar, eine Organisatorin der Palästinensischen Jugendbewegung.

„Diese Waffen sind eine Bedrohung für unsere Gemeinden hier in New York und zeigen einmal mehr die vollständige Koordination zwischen dem zionistischen Projekt und der herrschenden Klasse der USA, die derzeit einen Vernichtungskrieg gegen das palästinensische Volk führen“, sagte Nizar gegenüber The Intercept.

Die Gruppe verwies auf die Katastrophe im Hafen von Tianjin in China im Jahr 2015, bei der unsachgemäß gelagerte Nitrocellulose eine Reihe von Explosionen auslöste, bei denen 173 Menschen ums Leben kamen. Am JFK teilen sich Frachtflüge die Start- und Landebahnen mit Verkehrsflugzeugen, was Bedenken hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen und der Nähe von gefährlicher Fracht zu zivilen Terminals aufkommen lässt.

Lieferung unterstreicht Rolle der US-Militärunterstützung für „Israel“

Während der JFK-Flughafen seit langem diskrete Waffenlieferungen an „Israel“ ermöglicht, darunter Tränengas, Patronen für Kleinwaffen und Flugzeugteile, ist dies die erste öffentlich dokumentierte Lieferung von Nitrocellulose. Der Journalist Roman Shortall von The Ditch, der bei der Überprüfung des Frachtbriefs half, sagte gegenüber The Intercept, dass die Lieferung die zunehmende logistische Rolle der USA bei der Ermöglichung des Krieges gegen Gaza widerspiegele.

Allein im vergangenen Jahr hat die Biden-Regierung Militärhilfe in Höhe von über 17,9 Milliarden Dollar für „Israel“ genehmigt, darunter sowohl die Freigabe von Lagerbeständen als auch direkte Käufe von amerikanischen Rüstungsunternehmen. Menschenrechtsgruppen argumentieren, dass diese Hilfe direkt zu Massenmorden an Zivilisten und zur Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur in Gaza beigetragen hat.

„Während des fast zweijährigen Völkermords in Gaza“, fügte Nizar hinzu, “diente der Flughafen JFK als Koordinationsstelle für den Transport von Munitionszündern, Patronen für Kleinwaffen, Sprengkapseln und Flugzeugteilen zur Unterstützung des israelischen Militärs.“

Wachsender Druck wegen der Komplizenschaft der USA beim Völkermord in Gaza

Diese Lieferung ist kein Einzelfall. Palästinensische Solidaritätsgruppen haben ähnliche Waffenlieferungen über Port Elizabeth in New Jersey und MOTSU, den wichtigsten Waffenterminal der US-Armee in North Carolina, verfolgt. Einige Lieferungen haben Berichten zufolge gegen internationale Waffenembargos verstoßen, darunter das Embargo Spaniens, wie zuvor von The Ditch berichtet wurde.

Der belgische Sender RTBF dokumentierte ebenfalls, dass Challenge Airlines Waffen vom JFK nach Brüssel transportierte, bevor sie weiter nach Tel Aviv flogen, was Besorgnis über die Beteiligung Europas an dem Waffenkorridor hervorrief.

Unterdessen ist Elbit Systems, der Empfänger der Ladung, weltweit mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Australien und ganz Europa tätig. Das Unternehmen war wiederholt Ziel von Protestaktionen an seinen Standorten in Virginia, South Carolina und zuletzt in New Hampshire, wo Aktivisten versuchten, die Produktionslinien zu stoppen.

Die Lieferung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem „Israel“ seine Aggression gegen Gaza verschärft, wo über 52.000 Palästinenser getötet wurden und sich die humanitäre Lage unter der Blockade weiter verschlechtert. Hilfsorganisationen berichten, dass „Israel“ humanitäre Lieferungen aktiv behindert und gleichzeitig Pläne für eine unbefristete Besatzung ankündigt.

