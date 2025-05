Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

IDF nimmt Hamas-Führer Mohammed Sinwar in Khan Yunis bei Angriff auf europäisches Krankenhaus ins Visier

Palästinensischen Medienberichten zufolge wurden bei dem Angriff, der sich gegen den Bruder des getöteten Hamas-Führers Yahya Sinwar richtete, mindestens 16 Menschen getötet und 70 verletzt.

Anwohner versuchen, nach einem israelischen Luftangriff in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am Dienstag Opfer zu bergen.

Bar Peleg

Rawan Suleiman

13. Mai 2025, 20:13 Uhr

Die israelische Armee hat am Dienstag versucht, den Hamas-Führer im Gazastreifen, Mohammed Sinwar, den Bruder des getöteten ehemaligen Führers Yahya Sinwar, zu ermorden. Es ist noch unklar, ob er bei dem Angriff getötet wurde.

In einer gemeinsamen Erklärung mit dem Shin Bet teilte die IDF mit, dass Sicherheitskräfte Hamas-Aktivisten angegriffen hätten, die sich in einem unterirdischen „Kommando- und Kontrollzentrum“ unter dem Europäischen Krankenhaus in Khan Yunis im südlichen Teil des Gazastreifens aufgehalten hätten.

Palästinensischen Medienberichten zufolge wurden bei dem Angriff mindestens 16 Menschen getötet und 70 verletzt, ein Journalist wurde durch Splitter verletzt. Aufnahmen aus Gaza zeigen Bewohner, die versuchen, unter Trümmern verschüttete Verletzte zu bergen.

Das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis rief später den Notstand aus.

Palästinenser begutachten die Schäden am Europäischen Krankenhaus nach israelischen Luftangriffen in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am Dienstag. Bildnachweis: Hatem Khaled/Reuters

Der hochrangige Hamas-Mitglied Mahmoud Ishtiwi, der im Februar 2016 von der Gruppe wegen des Verdachts, homosexuell zu sein, hingerichtet wurde, beschrieb Mohammed Sinwar in Dokumenten, die die IDF letztes Jahr im Gazastreifen gefunden hatte, als „das Monster, den bösen Polizisten“.

Mohammed Sinwar.

Ishtiwi verglich Mohammed mit seinem Bruder, dem ehemaligen Anführer Yahya Sinwar, und beschrieb Yahya als „die warme und umarmende Umarmung, den guten Polizisten“.

Yahya wurde im Oktober von IDF-Truppen in einem Gebäude im südlichen Rafah im Gazastreifen zusammen mit zwei weiteren Hamas-Kämpfern getötet.

Er war Anführer der Hamas im Gazastreifen und wurde zum Leiter des Politbüros der Hamas ernannt, nachdem die IDF seinen Vorgänger Ismail Haniyeh im Februar des Vorjahres ermordet hatte.

Die Hamas gab damals bekannt, dass Haniyeh bei einem israelischen Angriff in Teheran getötet worden sei, nachdem er an der Amtseinführungszeremonie des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilgenommen hatte.

Im vergangenen Jahr haben die IDF und der Shin Bet zahlreiche hochrangige Mitglieder des militärischen Flügels der Hamas ermordet, darunter Mohammed Deif, der Kommandeur des militärischen Flügels der Organisation.

Israel hatte mindestens sieben Mal versucht, Deif zu töten, bevor es im August 2024 bestätigte, dass sein Luftangriff im Juli erfolgreich war.

