Das Pentagon nutzt eine erfundene chinesische Bedrohung, um gentechnisch veränderte Soldaten zu entwickeln.

Kit Klarenberg



13. Mai 2025



Am 8. April warnte eine vom Kongress eingesetzte überparteiliche Kommission, dass China rasch eine erschreckende neue militärische Bedrohung vorantreibt: gentechnisch veränderte „Supersoldaten“.

Der Bericht der National Security Commission on Emerging Biotechnology (NSCEB) fordert die USA auf, mit einer umfassenden Militarisierung der Biotechnologie zu reagieren. Er liefert jedoch kaum konkrete Beweise dafür, dass solche chinesischen Programme überhaupt existieren.

Im Namen der nationalen Sicherheit drängt Washington nun auf Deregulierung, massive staatliche Investitionen und Menschenversuche. Experten sagen, dass diese Bemühungen an die Paranoia des Kalten Krieges erinnern und die ethischen Grenzen in Wissenschaft und Kriegsführung zu untergraben drohen.

Ein Fact Sheet des Congressional Research Service zu dem Bericht behauptet, dessen Inhalt „beschreibt, wie die Biotechnologie die landwirtschaftliche Produktion in den USA revolutionieren, das US-Gesundheitswesen verändern und die Zukunft der Rechenleistung verändern könnte“. Das mag vielversprechend klingen, doch der Schwerpunkt des Berichts liegt überwiegend auf der Nutzung der Biotechnologie für militärische Zwecke, einschließlich der Schaffung „genetisch verbesserter Soldaten“. Der Bericht stellt auch fest, dass „die Auswirkungen der Biotechnologie auf die Überwachung … transformativ sein könnten“.

Der Bericht argumentiert, dass die Biologie die Kriegsführung ebenso revolutionieren könnte wie die Luftwaffe im 20. Jahrhundert, und verspricht neue Vorteile in den Bereichen Tarnung, Logistik und Echtzeit-Überwachung der Physiologie von Soldaten. Er fordert ein „grundlegendes Umdenken“ hinsichtlich der Nutzung von Biotechnologie im Kampf durch die USA.

Die Biotechnologie verspricht auch neue Vorteile in den Bereichen Tarnung und Mobilität. Dynamische biologische Tarnung könnte beispielsweise Soldaten vor thermischer Erkennung schützen, während tragbare Biosensoren die Missionsparameter auf der Grundlage von physiologischen Echtzeitdaten anpassen könnten. Zusammengenommen erfordern diese Fortschritte ein grundlegendes Umdenken darüber, wie die Biologie nachhaltige, agile Militäroperationen unterstützt, und revolutionieren damit die Bedeutung der Verteidigung der USA, einschließlich des Aufbaus, der Versorgung und der Heilung von Streitkräften im Einsatz.

Der Bericht argumentiert, dass der „Sieg“ im globalen Biotechnologiewettlauf „eine Risikominderung bei der heimischen Produktion von biotechnologischen Produkten für Verteidigungszwecke“ und eine Änderung der „militärischen Spezifikationen“ erfordern wird, damit Biotechnologieunternehmen ihre Produkte leichter an das Pentagon verkaufen können. Wiederholt wird auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, „regulatorische Hürden für bekannte Produkte zu verringern oder zu beseitigen“. Obwohl der Begriff „bekannte Produkte“ im Bericht nie definiert wird, könnte er sich auf umstrittene und experimentelle Technologien wie CRISPR-Geneditierung und mRNA-Therapeutika beziehen.

Der NSCEB fordert außerdem, dass groß angelegte „biologische Datenbanken“ als „strategische Ressource“ behandelt werden. Er fordert den Kongress nachdrücklich auf, das Pentagon anzuweisen, landesweit kommerzielle Einrichtungen für die biotechnologische Herstellung von Produkten zu errichten, die als „kritisch für die Bedürfnisse des Verteidigungsministeriums“ eingestuft werden. Die US-Regierung „muss einen Teil des Risikos der Frühphasenfinanzierung für Biotechnologie tragen und private Investitionen fördern“, beispielsweise durch „Straffung der Regulierungsprozesse, um unnötige Belastungen abzubauen und die Kommerzialisierung zu beschleunigen“.

Der Ton des Berichts ist dringlich, und die Gesetzgeber scheinen handlungsbereit zu sein. Einen Tag nach der Veröffentlichung des Berichts legten der NSCEB-Vorsitzende Todd Young und die Kommissionsmitglieder Alex Padilla, Stephanie Bice und Ro Khanna gemeinsam den National Biotechnology Initiative Act im Repräsentantenhaus und im Senat vor, um „einen gesamtstaatlichen Ansatz zur Förderung der Biotechnologie für die nationale Sicherheit, die wirtschaftliche Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit der USA auf den Weg zu bringen“.

Die Kommissionsmitglieder drängen auf „rasches Handeln“ bei der Militarisierung der Biotechnologie, „um die nationale Sicherheit der USA zu schützen“. In einer begleitenden Pressemitteilung forderte die stellvertretende Vorsitzende Michelle Rozo die Gesetzgeber auf, Maßnahmen auf der Grundlage des NSCEB-Berichts zu ergreifen, und erklärte: „Technologie ist nicht von Natur aus gut oder schlecht, aber es kommt darauf an, wer sie nutzt.“

Der unabhängige Forscher Jeff Kaye stimmt ihrer Aussage zu. Die USA, die kürzlich umfangreiche Luftangriffe im Jemen durchgeführt haben und weiterhin Israels Militäraktion im Gazastreifen unterstützen, sind laut Kaye ein gefährlicher Akteur.

Der unabhängige Journalist Peter Byrne erklärt gegenüber MintPress News, dass der Bericht „die rational unbegründete paranoide Politik widerspiegelt, die die fortschreitende Militarisierung und Monetarisierung der KI“ in den USA vorantreibt.

Byrne sagt, dass der spekulative und wissenschaftlich fragwürdige Bericht des NSCEB „sich auf den Einsatz sogenannter künstlicher Intelligenz konzentriert, um die biologisch gewalttätigen Fähigkeiten von staatlich und unternehmensgestützten Streitkräften zu verbessern – sogenannte ‚Krieger‘, die zunehmend cyberisiert und neben gezielten zivilen Massen als entbehrliche, biologisch augmentierte Akteure innerhalb dessen behandelt werden, was der Bericht als ‚Internet der militärischen Dinge‘ bezeichnet.

Kit Klarenberg

Ein auf Angst basierender Wettlauf um Biotechnologie

Die Zusammensetzung des NSCEB gibt Anlass zu weiterer Besorgnis. Durch die Präsenz sowohl von Demokraten als auch von Republikanern in der Kommission kann sich diese als überparteiliches Gremium präsentieren. Dies verschleiert jedoch die Tatsache, dass die meisten Kommissionsmitglieder keine neutralen Experten sind, sondern enge Verbindungen zum Pentagon und zum US-Geheimdienst haben.

So ist beispielsweise Michelle Rozo Vizepräsidentin für Technologie bei In-Q-Tel, der Risikokapitalgesellschaft der CIA. Das Unternehmen hat fast seit seiner Gründung massiv in Biotechnologie investiert.

Laut ihrer offiziellen NSCEB-Biografie leitete Kommissionsmitglied Dawn Meyerriecks „die legendäre Direktion für Wissenschaft und Technologie der CIA … und definierte und lieferte globale Fähigkeiten, die über den Stand der Technik hinausgingen“.

Außerdem war sie über ein Jahrzehnt lang Mitglied des Unternehmensvorstands der NSA. In dieser Funktion half sie der Behörde beim Übergang zur Cloud und „überarbeitete deren Ansatz zur Verschlüsselung“.

Es ist unklar, ob sie in dieser Funktion mit ihrem Vorstandskollegen Eric Schmidt, dem Gründer von Google, in Kontakt kam, dessen frühe Entwicklung durch Finanzmittel von Geheimdiensten wie der CIA und der NSA unterstützt wurde.

Google war einer der Hauptnutznießer des nationalen Sicherheitsstaates der USA nach dem 11. September. Ein Bericht vom September 2021 ergab, dass 77 % aller Regierungsaufträge, die an das Unternehmen vergeben wurden, im Zusammenhang mit dem Krieg gegen den Terror standen.

Dazu gehörte die Entwicklung des Maven-Programms, das KI zur Verbesserung der Zielerfassung von Drohnen einsetzte, sowie Terrorismusbekämpfungsinstrumente, die unverhältnismäßig stark gegen Muslime in sozialen Medien gerichtet waren. Die Einnahmen aus diesem Programm waren entscheidend für den Aufstieg von Google zur globalen Dominanz.

Ein weiteres bemerkenswertes Mitglied der Kommission ist Dov Zakheim. Als langjähriger Mitarbeiter des Pentagon, der sich während der Reagan-Regierung dafür einsetzte, dass Israel zu günstigen Konditionen mit US-amerikanischen Waffen und Kampfflugzeugen ausgestattet wurde, war er auch ein wichtiges Mitglied des Project for the New American Century. Im September 2000 veröffentlichte die neokonservative Denkfabrik den Bericht „Rebuilding America’s Defenses“ (Wiederaufbau der amerikanischen Verteidigung). Der Bericht propagierte „die Überzeugung, dass Amerika seine globale Führungsposition durch die Aufrechterhaltung der Vorrangstellung der US-Streitkräfte bewahren und ausbauen sollte“.

Das Dokument enthielt die umstrittene These, dass ethnische Biowaffen „die biologische Kriegsführung aus dem Bereich des Terrors in ein politisch nützliches Instrument verwandeln“ könnten. Zakheim gehörte neben anderen PNAC-Mitgliedern wie Jeb Bush, Dick Cheney, Richard Perle, Donald Rumsfeld und Paul Wolfowitz zu den Autoren des Berichts. Später fungierten sie als wichtige Berater von Präsident George W. Bush während des Krieges gegen den Terror.

„Die Verbindung von Biotechnologie und der nationalen Verteidigungspolitik der USA – also Krieg – erinnert an das US-Crashprogramm zur Schaffung eines einsetzbaren Arsenals für biologische Kriegsführung während des Koreakrieges“, erklärt Jeff Kaye gegenüber MintPress News. „Jetzt will die US-Regierung eine falsche Angst vor ‚genetisch verbesserten Supersoldaten der PLA‘ schüren, um ihren eigenen beispiellosen Versuch, solche Soldaten selbst zu erschaffen, zu finanzieren.“ Letztendlich, so Kaye, kommen solche Programme in erster Linie Militär- und Technologieunternehmen zugute und werfen ernsthafte ethische und strategische Bedenken auf.

Der Mythos von Chinas Supersoldaten

Im Dezember 2020 beschuldigte der damalige US-Direktor für Nationale Nachrichtendienste, John Ratcliffe, die chinesische Regierung direkt, „Menschenversuche an Mitgliedern der Volksbefreiungsarmee durchzuführen, in der Hoffnung, Soldaten mit biologisch verbesserten Fähigkeiten zu entwickeln“. Obwohl er keine Beweise vorlegte und die Frage, ob dies überhaupt wissenschaftlich möglich ist, offensichtlich und offen ist, lösten seine Äußerungen eine breite, oft unkritische Medienberichterstattung aus, die bis heute anhält. Mehrere Medien haben spekulative Berichte über chinesische Fortschritte bei genmanipulierten oder technologisch verbesserten „Supersoldaten“ veröffentlicht.

Es überrascht vielleicht nicht, dass der NSCEB-Bericht die dringende Notwendigkeit von US-Investitionen in die Biotechnologie wiederholt mit der Behauptung rechtfertigt, dass Peking Washington in allen Bereichen dieses Fachgebiets bald überholen werde. „Chinas jüngste Erfolge in Kernbereichen der Biotechnologie, darunter KI-gestützte Plattformen für die Arzneimittelentwicklung und die biotechnologische Fertigung, deuten darauf hin, dass sie uns bald überflügeln könnten“, warnt der Bericht eindringlich, “und wenn das geschieht, könnten die USA ihren Wettbewerbsvorteil dauerhaft verlieren. Die größte Bedrohung liegt jedoch natürlich im militärischen Bereich.

Dennoch scheint die Kommission unsicher zu sein, ob China bereits konkrete Schritte in Richtung einer Biowaffenentwicklung unternommen hat, dies beabsichtigt oder lediglich das Konzept prüft. So heißt es beispielsweise in einem Abschnitt: „Unsere Gegner könnten [Hervorhebung hinzugefügt] ‚Supersoldaten‘ mit genetisch verbesserten körperlichen Fähigkeiten entwickeln.“ An anderer Stelle wird spekuliert: „In Verbindung mit neuen Technologien wie implantierten Gehirn-Computer-Schnittstellen, die direkt auf die Gehirnchemie eines Soldaten zugreifen, könnten ‚Supersoldaten‘ [Hervorhebung hinzugefügt] unser Militär angreifen, bevor unsere Führer überhaupt reagieren können.“

An anderer Stelle erklärt die Kommission jedoch mit Nachdruck, sie habe „allen Grund zu der Annahme, dass die KPCh [sic] Biotechnologie militarisieren wird“, einschließlich der Schaffung von „biotechnologisch gestützten Truppen“, und führt als Beweis einen höchst fragwürdigen Bericht des Außenministeriums vom Oktober 2024 an, der von erbitterten China-Gegnern verfasst wurde. Der Bericht spekuliert, dass traditionelle Technologien wie Drohnenkriegführung im Vergleich zu „genetisch verbesserten Supersoldaten der PLA mit verschmolzener menschlicher und künstlicher Intelligenz“ verblassen könnten.

Auch wenn Supersoldaten heute wie Science-Fiction klingen mögen, fordert die KPCh [sic] in Wirklichkeit seit langem eine „Verbesserung der Bevölkerung“ und unterstützt Forschungen zu Themen wie den genetischen Grundlagen der Intelligenz.

Die Schlussfolgerung ist höchst umstritten und entbehrt einer stichhaltigen Beweisführung.

Im März 2003 forderte ein damaliges hochrangiges Mitglied des Nationalen Komitees der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (PKPK), einem rein beratenden Gremium ohne legislative Befugnisse, einen „besseren Schutz der Gesundheit von Mädchen“ und „die Notwendigkeit, ein Projekt zur Heilung von missgebildeten Mädchen oder Mädchen mit leichten Defekten zu starten“. Anschließend verweist die Kommission auf einen Bericht der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften aus Berlin aus dem Jahr 2022.

Der Bericht stellt fest, dass China zwar ein Pionier auf dem neuen Gebiet der Keimbahn-Genom-Editierung ist, seine Experimente jedoch ausschließlich auf die Ausrottung genetischer Krankheiten und erblicher Behinderungen ausgerichtet sind. Diese Experimente beinhalten Veränderungen der DNA in Eizellen, Spermien oder Embryozellen – ein nach wie vor umstrittener Forschungsbereich.

Darüber hinaus betont der Bericht, dass andere Länder – darunter Großbritannien und die USA – vergleichbare Experimente durchgeführt haben und dass Peking bei allen GGE-Versuchen strenge regulatorische Rahmenbedingungen einhält.

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass im November 2018 ein chinesischer Wissenschaftler und zwei Mitarbeiter unabhängig voneinander ohne Genehmigung oder Aufsicht der Regierung genetisch veränderte Babys geschaffen haben. Infolgedessen wurden sie wegen „illegaler medizinischer Praktiken“ und Verstoßes gegen nationale Vorschriften zur biomedizinischen Forschung und medizinischen Ethik inhaftiert. Der Bericht enthält keinen Hinweis darauf, dass diese Forschung für militärische Zwecke bestimmt ist, was die Frage aufwirft, wie die Kommission aus ihren Erkenntnissen zu dem Schluss gekommen ist, dass „Supersoldaten“ ein beabsichtigtes Ergebnis der GGE-Experimente Chinas sind.

Menschliche Verbesserung und militärischer Gehorsam

Obwohl der NSCEB-Bericht eine Empfehlung für eine ethische Aufsicht enthält, lautet eine führende Empfehlung des NSCEB-Berichts, dass das Pentagon „mit den Interessengruppen konsultieren soll, um Grundsätze für die ethische Nutzung der Biotechnologie für das US-Militär festzulegen“. Der Begleittext umfasst jedoch nur etwas mehr als 250 Wörter und enthält keine Erklärung oder Definition von Ethik in diesem Zusammenhang, geschweige denn Beispiele oder konkrete Vorschläge zu deren Umsetzung. Es wird lediglich festgestellt, dass die Investitionen das „Bekenntnis der US-Streitkräfte zu amerikanischen Werten“ widerspiegeln müssen, ohne zu definieren, was diese Werte sind oder wie sie in der Praxis gemessen werden sollen.

Dennoch wird das Pentagon ermutigt, „Biotechnologien zur Leistungsoptimierung von Soldaten“ in Betracht zu ziehen. Dazu gehören leistungssteigernde Technologien, Richtlinien für die Einwilligung nach Aufklärung und die Diskussion über potenziell vererbbare genetische Behandlungen.

Dies wirft nur einen Bruchteil der umfassenderen ethischen Fragen auf, die sich im Zusammenhang mit der Militarisierung der Biotechnologie stellen.

Wie Peter Byrne gegenüber MintPress erklärt, „fordern die professionellen China-Dämonisierer, die immer knapper werdenden Mittel der USA für Projekte, die der Gesellschaft insgesamt zugutekommen, für die Militarisierung von Krankheiten und Genetik umzuwidmen, mit dem einzigen Ziel, Millionen von Menschen zu töten, um damit Profit für einige wenige zu erzielen. Es gibt keine „ethische“ Haltung, die man bei der Durchführung eines grundlegend mörderischen und technologisch dummen Projekts einnehmen kann, das zwangsläufig nach hinten losgehen wird, außer sich davon fernzuhalten wie von einem glühenden Eisen.“

Der Bericht fordert das Pentagon nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass Soldaten ihre informierte Zustimmung zu genetischen Verbesserungen geben. Die „Umkehrbarkeit“ der „Verbesserungen“, denen sie unterzogen werden, lässt darauf schließen, dass das Programm des NSCEB – zumindest öffentlich – grundlegende medizinische Standards einhalten wird. Ein zutiefst beunruhigender Bericht des britischen Verteidigungsministeriums vom Mai 2021 über „menschliche Augmentierung“ wirft jedoch ernsthafte Bedenken hinsichtlich der „Einwilligung“ im militärischen Kontext auf:

Die Einwilligung im Militär unterscheidet sich aufgrund der besonderen Beziehung zwischen Untergebenen und Vorgesetzten zwangsläufig von der Einwilligung in der Gesellschaft insgesamt. Für Militärangehörige könnte es aufgrund ihrer Neigung, Befehle über individuelle Interessen zu stellen, schwierig sein, eine ausreichend freiwillige und informierte Einwilligung zu erteilen. Würde ein Soldat, der sich einer Verbesserung verweigert, sich der Befehlsverweigerung schuldig machen?

Der Bericht betonte, dass die „Schaffung von Vorteilen“ durch menschliche Augmentation dringend erforderlich sei. Er behauptete, dass die Rolle des Menschen im Krieg „in drei Schlüsselbereichen in Frage gestellt wird: Daten, Komplexität und Geschwindigkeit“. Menschliche Augmentation sei „das fehlende Teil dieses Puzzles“.

Er sprach sich dafür aus, dass tragbare Technologien, psychedelische Drogen, Genbearbeitung, Exoskelette, sensorische Augmentationsgeräte und invasive Implantate wie „Gehirnschnittstellen“ vom britischen Militär unverzüglich für den Einsatz bei Soldaten in Betracht gezogen werden sollten. Als zentrale Begründung wurde angeführt, dass „Gegner“ London in diesem Bereich angeblich überholt hätten.

Dass das britische Verteidigungsministerium vor vier Jahren fast identische Ergebnisse wie das NSCEB veröffentlichte, zeigt deutlich, wie sehr westliche Regierungen und Militärstrategen seit einiger Zeit davon besessen sind, den menschlichen Körper und Geist zu Waffen zu machen. Ihre öffentlichen Erklärungen und offiziell veröffentlichten, frei zugänglichen Pläne liefern weitaus konkretere und erschreckendere Hinweise auf Entwicklungen in diesem Bereich als jemals aus China bekannt wurden. So veröffentlichte beispielsweise der „Innovation Hub“ der NATO im Zeitraum 2020/21 eine Reihe bizarrer Papiere und veranstaltete mehrere Konferenzen zum Thema „kognitive Kriegsführung“.

Ziel des Hubs war es, die „Militarisierung der Gehirnforschung“ zu untersuchen und Antworten auf die brennende Frage zu finden, wie die vermeintlichen biologischen Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit überwunden werden können.

Der Großteil der damit verbundenen Dokumente wurde verdächtig aus dem Internet entfernt. Die veröffentlichten Dokumente skizzierten jedoch zahlreiche Möglichkeiten, wie der „menschliche Bereich“ zu den etablierten Konfliktbereichen wie „Luft, Land, See, Weltraum und Cyber“ hinzugefügt werden könnte.

Sie beschlossen, dass die NATO bis 2040 weltweit die Vorherrschaft in der „kognitiven Kriegsführung“ anstreben sollte.

In einer surrealen Wendung konsultierte das Zentrum mehrere „Zukunftsforscher“, um fiktive Szenarien zu entwerfen, in denen dieses Ziel erreicht werden könnte. Ein Papier skizzierte ein fiktives Szenario, in dem bis 2039 Autopsien an chinesischen Soldaten durchgeführt werden, die bei Zusammenstößen mit US-amerikanischen und australischen Truppen im Rahmen einer Seidenstraßen-Initiative in Sambia durchgeführt würden, die Leichen als „übermenschlich“ oder genetisch über die typischen menschlichen Fähigkeiten hinaus verbessert identifizieren würden – das Ergebnis von Genmanipulationen in einem Labor, die ihnen verbesserte Muskelkraft, Nachtsicht und „Resistenz gegen Schlafentzug, Durst, extreme Hitze und Feuchtigkeit“ verleihen würden.

Der Autor prognostizierte, dass dieser Vorfall einen „kognitiven Krieg“ gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrags auslösen würde. Nicht lange nach der Veröffentlichung dieser höchst spekulativen und unwahrscheinlichen Fiktion äußerte Ratcliffe seine Behauptungen über die Entwicklung von „Supersoldaten“ durch China, was darauf hindeutet, dass Ratcliffe sich möglicherweise von spekulativen NATO-Materialien inspirieren ließ.

Wenn der Bericht des NSCEB vollständig übernommen wird, könnten viele der alarmierendsten Vorschläge des Innovation Hubs der Realität näher kommen.

Aaron Good, Gründer von American Exception, argumentiert, dass die Auswirkungen des Berichts verheerend sind und eine tiefere Dysfunktion der US-Regierung widerspiegeln.

Dieses Unterfangen ist so finster und erschreckend, dass es in einer fortgeschrittenen Zivilisation nicht in Betracht gezogen werden sollte. Aber da wir unter einem gesetzlosen und ausbeuterischen oligarchischen Regime leben, dessen einzige wirkliche Ziele darin bestehen, sich selbst zu erhalten und den Reichtum und die Macht seiner oligarchischen Eigentümer zu vergrößern, ist dies das Ergebnis.“

„Wir müssen hoffen, dass eine Konstellation internationalistischer Mächte das westliche Regime überwinden kann“, sagt Good und kommt zu dem Schluss, dass die von den USA angeführte Weltordnung ihre Macht wahrscheinlich nicht ohne Widerstand abgeben wird.

Wie während des Kalten Krieges – als übertriebene Behauptungen über die nukleare Überlegenheit der Sowjetunion und die Gehirnwäsche durch China jahrzehntelange Wettrüsten und Menschenversuche auslösten – beschwören US-Politiker erneut das Schreckgespenst feindlicher Supermächte, um ethisch zweifelhafte und potenziell illegale Programme zu rechtfertigen. Echos von früheren Gräueltaten wie MKULTRA sind unüberhörbar und werfen die Frage auf, ob einige biotechnologische Verbesserungsversuche möglicherweise bereits im Geheimen laufen.

Titelfoto | Ein Soldat der US-Armee testet das Headset des Integrated Visual Augmentation System (IVAS) in Fort Pickett, Virginia. Das Gerät soll durch Augmented Reality die Wahrnehmung auf dem Schlachtfeld verbessern. US-Armee | Bridgett Siter

Kit Klarenberg ist investigativer Journalist und Mitarbeiter von MintPress News, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht. Seine Beiträge wurden bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone veröffentlicht. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.

Veröffentlichen Sie unsere Artikel! MintPress News ist unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

