https://www.middleeasteye.net/news/icj-delivers-landmark-opinion-57-year-israeli-occupation



IGH erklärt israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete zur „De-facto-Annexion

Von MEE-Mitarbeitern

19 Juli 2024

Das oberste UN-Gericht gibt ein nicht bindendes Gutachten ab, in dem es heißt, dass Israel die Palästinenser systematisch diskriminiert

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat am Freitag ein Gutachten veröffentlicht, in dem die jahrzehntelange Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel als rechtswidrig bezeichnet wird, was einer „De-facto-Annexion“ gleichkommt.

Die Entscheidung folgt einem Ersuchen der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom Dezember 2022, das Gericht möge sich zur Politik und den Praktiken Israels gegenüber den Palästinensern sowie zum rechtlichen Status der seit 57 Jahren andauernden Besetzung palästinensischer Gebiete äußern.

Der Präsident des IGH, Nawaf Salam, erklärte, Israels Politik und Praktiken, einschließlich der Siedlungen und der damit verbundenen Infrastruktur sowie der Ausbeutung natürlicher Ressourcen, seien „darauf ausgerichtet, auf unbestimmte Zeit zu bestehen“ und kämen einer „De-facto-Annexion“ gleich.

Unter anderem erklärte er, dass die „Verlegung von Siedlern“ in die besetzten Gebiete gegen die Genfer Konvention verstoße, und fügte hinzu, dass die israelische Besetzung natürlicher Ressourcen „mit dem Recht der Palästinenser auf Souveränität über die natürlichen Ressourcen unvereinbar“ sei.

Das Gutachten ist zwar nicht bindend, hat aber eine große rechtliche und moralische Bedeutung und könnte den Druck auf Israel wegen seines Angriffs auf den Gazastreifen erhöhen.

Salam sagte in Bezug auf die Einwände, die gegen die Aufforderung zur Verkündung des Urteils erhoben wurden, dass es „keine zwingenden Gründe für eine Ablehnung“ gebe.

Er fügte hinzu, dass das Westjordanland, Ostjerusalem und der Gazastreifen nach internationalem Recht als eine Einheit betrachtet würden, und wies die von Israel vorgebrachten Argumente zurück, dass der Gazastreifen aufgrund des Abzugs der Siedler im Jahr 2005 nicht mehr besetzt sei.

Im Februar hörte das Gericht Eingaben von 52 Ländern und drei internationalen Organisationen, mehr als in jedem anderen Fall seit der Gründung des IGH im Jahr 1945.

Die überwiegende Mehrheit von ihnen vertrat die Auffassung, dass die Besatzung illegal ist, und forderte das Gericht auf, sie als solche zu deklarieren.

Diese Entwicklung fällt mit einer separaten Klage Südafrikas vor dem IGH zusammen, das Israel beschuldigt, in der Enklave einen Völkermord zu begehen.

Im Januar wies der IGH Israel an, Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen zu verhindern, mehr humanitäre Hilfe zuzulassen und Beweise für Verstöße zu sichern.

Humanitäre Organisationen haben jedoch wiederholt die israelischen Hilfsbeschränkungen kritisiert, da in dem Gebiet eine Hungersnot droht.

Seit dem Krieg von 1967 hält Israel das völkerrechtlich anerkannte palästinensische Gebiet besetzt. Ostjerusalem, das Westjordanland und der Gazastreifen fallen alle unter diese Kategorie, und die getrennten Rechtssysteme, der Siedlungsbau und die Gewaltakte gegen die palästinensischen Bewohner sind allesamt wichtige Faktoren, die bei den Anhörungen berücksichtigt werden.

Dies ist das zweite Gutachten des Weltgerichtshofs seit 2004, als er ein wegweisendes Urteil über die Rechtmäßigkeit des israelischen Mauerbaus im besetzten Palästina abgab.

Das Gericht entschied, dass die Mauer, die von Palästinensern und Menschenrechtsgruppen oft als „Apartheidmauer“ bezeichnet wird, illegal ist und zerstört werden sollte.

Mehr dazu später…

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …