Ignorieren Sie Starmer’s Theater. Die Blutspur aus Gaza führt direkt zu seiner Tür.

Jonathan Cook

22. Mai 2025

Die westlichen Hauptstädte koordinieren weiterhin ihre „Kritik“ am Völkermord mit Israel und den USA – genauso wie sie ihre Unterstützung für das Massaker koordiniert haben.

Ein als britischer Premierminister Keir Starmer verkleideter Demonstrant posiert am 12. Mai 2025 in London neben einer Bombenattrappe und hält ein Schild mit der Zahl der Todesopfer in Gaza hoch (Henry Nicholls/AFP).

Nachdem die westliche Öffentlichkeit 19 Monate lang von ihren Regierungen mit beschönigenden Darstellungen der Lage in Gaza abgespeist wurde, wird ihr nun eine andere – aber ebenso trügerische – Erzählung serviert.

Da das Ende des Programms der ethnischen Säuberung durch Israel in Sicht ist, wird das Drehbuch des Westens für Gaza hastig umgeschrieben. Aber täuschen Sie sich nicht: Es handelt sich um dasselbe Netz aus selbstsüchtigen Lügen.

Wie unter der Leitung eines unsichtbaren Dirigenten brachen Großbritannien, Frankreich und Kanada – wichtige Verbündete der USA – diese Woche in einen Chor der Verurteilung Israels aus.

Sie bezeichneten Israels Pläne, die letzten noch stehenden Teile Gazas dem Erdboden gleichzumachen, als „unverhältnismäßig“, während die Verschärfung der monatelangen Aushungerung von mehr als zwei Millionen palästinensischen Zivilisten durch Israel als „unerträglich“ bezeichnet wurde.

Der Tonwechsel wurde, wie ich letzte Woche auf diesen Seiten bereits erwähnt habe, durch eine neue, schärfere Sprache der westlichen Presse gegenüber Israel eingeleitet.

Die Narrative der etablierten Medien musste sich zuerst ändern, damit die plötzliche Welle moralischer und politischer Besorgnis über das Leiden in Gaza seitens des britischen Premierministers Keir Starmer, des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des kanadischen Premierministers Mark Carney – nach mehr als anderthalb Jahren der Gleichgültigkeit – nicht zu abrupt oder zu seltsam wirkte.

Sie tun so, als sei in Israels Völkermord eine Wende eingetreten. Aber Völkermorde kennen keine Wendepunkte. Sie schreiten einfach unerbittlich voran, bis sie gestoppt werden.

Die Medien und Politiker gehen sorgfältig mit jeglicher kognitiven Dissonanz in ihrer Öffentlichkeit um.

Die tiefere Realität ist jedoch, dass die westlichen Hauptstädte sich nach wie vor mit Israel und den USA über ihre „Kritik“ am Völkermord Israels in Gaza abstimmen – genauso wie sie zuvor ihre Unterstützung dafür abgestimmt haben.

Dies räumte ein hochrangiger israelischer Beamter gegenüber der israelischen Zeitung Haaretz ein. Mit Blick auf den plötzlichen Tonwechsel sagte er: „Die letzten 24 Stunden waren Teil einer geplanten Hinterhaltaktion, von der wir wussten. Es handelte sich um eine koordinierte Abfolge von Schritten im Vorfeld des EU-Treffens in Brüssel, und dank der gemeinsamen Bemühungen unserer Botschafter und des Außenministers ist es uns gelungen, das Ergebnis abzuschwächen.“

Das Händeringen ist nur ein weiteres Stück Theater, das sich kaum von der früheren Mischung aus Schweigen und Reden über das „Recht Israels auf Selbstverteidigung“ unterscheidet. Und es dient dem gleichen Zweck: Israel Zeit zu verschaffen, um „die Arbeit zu Ende zu bringen“ – also den Völkermord und die ethnische Säuberung Gazas zu vollenden.

Der Westen fördert weiterhin falsche „Debatten“, die vollständig von Israel inszeniert sind, darüber, ob die Hamas Hilfsgüter stiehlt, was ausreichende Hilfe ist und wie diese Hilfe geliefert werden sollte.

All dies soll uns von der einzigen relevanten Frage ablenken: dass Israel Völkermord begeht, indem es die Bevölkerung Gazas abschlachtet und aushungert, während der Westen diesen Völkermord unterstützt und begünstigt.

PR-Aktion

Da die Lebensmittelvorräte durch die Blockade Israels vollständig aufgebraucht sind, sagte der humanitäre Chef der Vereinten Nationen, Tom Fletcher, am Dienstag gegenüber der BBC, dass ohne sofortige Hilfe innerhalb von 48 Stunden etwa 14.000 Babys in Gaza sterben könnten.

Die längerfristige Prognose ist noch düsterer.

Am Montag beschloss der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, einen Tropfen Hilfe zuzulassen und fünf Lastwagen, darunter einige mit Babynahrung, aus den Tausenden von Fahrzeugen freizugeben, die Israel seit fast drei Monaten an den Grenzübergängen festhält. Das war weniger als ein Prozent der Lastwagen, die laut Experten täglich einfahren müssen, um den Hungertod zu verhindern.

Die westlichen Hauptstädte stimmen sich weiterhin mit Israel und den USA über ihre „Kritik“ an Israels Völkermord in Gaza ab – genauso wie sie zuvor ihre Unterstützung dafür koordiniert haben.

Am Dienstag, als der Aufschrei immer lauter wurde, stieg die Zahl der Hilfs-Lkw, die nach Gaza einfahren durften, Berichten zufolge auf fast 100 – weniger als ein Fünftel des absoluten Minimums. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels hatte offenbar keine der Hilfslieferungen die Bevölkerung des Gazastreifens erreicht.

Netanjahu machte der israelischen Öffentlichkeit – die größtenteils begeistert von der fortgesetzten Hungersnot zu sein scheint – klar, dass er dies nicht aus humanitären Gründen tue.

Es handele sich lediglich um eine PR-Maßnahme, um die westlichen Hauptstädte in Schach zu halten, sagte er. Das Ziel sei es, den Druck auf diese Staats- und Regierungschefs durch ihre eigene Bevölkerung zu verringern, Israel zu bestrafen und das fortgesetzte Abschlachten der Bevölkerung Gazas zu beenden.

Oder wie Netanjahu es ausdrückte: „Unsere besten Freunde weltweit, die pro-israelischsten Senatoren [in den USA] … sagen uns, dass sie alle Hilfe, Waffen, Unterstützung und Schutz im UN-Sicherheitsrat leisten, aber sie können Bilder von Massenhunger nicht unterstützen.“

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich drückte sich noch deutlicher aus: „Auf unserem Weg zur Zerstörung der Hamas zerstören wir alles, was vom Gazastreifen noch übrig ist.“ Er sprach auch von einer ‚Säuberung‘ der Enklave.

„Zurück in die Steinzeit“

Die westliche Öffentlichkeit beobachtet diese Zerstörung seit 19 Monaten – oder zumindest hat sie Teilbilder davon gesehen, wenn die etablierten westlichen Medien sich die Mühe gemacht haben, über das Gemetzel zu berichten.

Israel hat systematisch alles zerstört, was für das Überleben der Menschen in Gaza notwendig ist: ihre Häuser, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Bäckereien, Wasserversorgungssysteme und Gemeinschaftsküchen.

Israel hat endlich umgesetzt, was es dem palästinensischen Volk seit 20 Jahren angedroht hat, sollte es sich weigern, sich aus seiner Heimat ethnisch säubern zu lassen. Es hat es zurück in die Steinzeit geschickt.

Eine Umfrage unter weltweit führenden Völkermordforschern, die letzte Woche von der niederländischen Zeitung NRC veröffentlicht wurde, ergab, dass alle eindeutig der Meinung sind, dass Israel in Gaza Völkermord begeht. Die meisten glauben, dass der Völkermord bereits in seiner Endphase ist.

Diese Woche äußerte Yair Golan, Vorsitzender der wichtigsten Zentrumspartei Israels und ehemaliger stellvertretender Chef des israelischen Militärs, dieselbe Meinung in noch deutlicherer Form. Er beschuldigte die Regierung, „Babys zu töten, als wäre es ein Hobby“. Wie zu erwarten war, warf Netanjahu Golan „Antisemitismus“ vor.

Die gemeinsame Erklärung von Starmer, Macron und Carney fiel natürlich weitaus milder aus – und wurde von Netanjahu mit einer relativ zurückhaltenden Reaktion quittiert, wonach die drei Staatschefs der Hamas einen „großen Preis“ gewährten.

In ihrer Erklärung hieß es: „Das Ausmaß des menschlichen Leids in Gaza ist unerträglich.“ Vermutlich haben sie die Hölle, die die Palästinenser in Gaza seit anderthalb Jahren durchleben, bisher als „erträglich“ angesehen.

David Lammy, der britische Außenminister, der sich mitten im Völkermord gerne mit Netanjahu die Hand schüttelnd fotografieren ließ, äußerte diese Woche im Parlament die Meinung, dass Gaza vor einer „dunklen neuen Phase“ stehe.

Das ist eine für ihn bequeme Interpretation. In Wahrheit ist es in Gaza schon seit sehr langer Zeit Mitternacht.

Ein hochrangiger europäischer Diplomat, der an den Gesprächen zwischen den drei Staatschefs beteiligt war, sagte gegenüber der BBC, dass ihr neuer Ton „ein echtes Gefühl wachsender politischer Wut über die humanitäre Lage, über eine überschrittene Grenze und über die scheinbare Straffreiheit der israelischen Regierung“ widerspiegele.

Dies sollte uns daran erinnern, dass die westlichen Hauptstädte bisher mit allen anderen Grenzüberschreitungen Israels einverstanden waren, darunter die Zerstörung der meisten Häuser in Gaza, die Auslöschung der Krankenhäuser und anderer lebenswichtiger humanitärer Infrastruktur, die Herdung palästinensischer Zivilisten in „sicheren“ Zonen, um sie dort zu bombardieren, die Ermordung und Verstümmelung von Zehntausenden Kindern und die aktive Aushungerung einer Bevölkerung von mehr als zwei Millionen Menschen.

Für dumm verkauft

Die drei westlichen Staats- und Regierungschefs drohen nun mit „weiteren konkreten Maßnahmen“ gegen Israel, darunter auch sogenannte „gezielte Sanktionen“.

Wenn das positiv klingt, denken Sie noch einmal darüber nach. Die Europäische Union und Großbritannien zögern seit Jahrzehnten, ob und wie sie Waren aus den illegalen Siedlungen Israels im besetzten Westjordanland kennzeichnen sollen. Die Existenz dieser sich ständig ausweitenden Siedlungen, die auf gestohlenem palästinensischem Gebiet errichtet wurden und die Gründung eines palästinensischen Staates verhindern, ist ein Kriegsverbrechen; kein Land sollte sie unterstützen.

Im Jahr 2019 entschied der Europäische Gerichtshof, dass europäischen Verbrauchern klar gemacht werden muss, welche Produkte aus Israel und welche aus den Siedlungen stammen.

In all dieser Zeit haben europäische Politiker nie ein Verbot von Produkten aus den Siedlungen in Betracht gezogen, geschweige denn „gezielte Sanktionen“ gegen Israel, obwohl die Illegalität der Siedlungen eindeutig ist. Tatsächlich haben Politiker diejenigen, die Boykotte und Sanktionen gegen Israel fordern, bereitwillig als ‚Judenhasser‘ und „Antisemiten“ diffamiert.

Die Wahrheit ist, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs und die etablierten Medien uns wieder einmal zum Narren halten, so wie sie es seit 19 Monaten tun.

„Weitere konkrete Maßnahmen“ deuten darauf hin, dass bereits konkrete Maßnahmen gegen Israel verhängt wurden. Das ist dasselbe Israel, das kürzlich den zweiten Platz beim Eurovision Song Contest belegt hat. Demonstranten, die fordern, Israel von dem Wettbewerb auszuschließen – so wie Russland wegen seiner Invasion in der Ukraine –, werden diffamiert und angeprangert.

Wenn westliche Staats- und Regierungschefs nicht einmal in der Lage sind, Israel eine bedeutungsvolle symbolische Strafe aufzuerlegen, warum sollten wir dann glauben, dass sie zu substanziellen Maßnahmen gegen das Land fähig sind?

Kein Wille zum Handeln

Am Dienstag wurde deutlicher, was Großbritannien mit „konkreten Maßnahmen“ meinte. Die israelische Botschafterin wurde zu einer, wie uns gesagt wurde, „Zurechtweisung“ einbestellt. Sie muss gezittert haben.

Und Großbritannien hat die Verhandlungen über ein neues Freihandelsabkommen, eine geplante Ausweitung der bereits umfangreichen Handelsbeziehungen Großbritanniens mit Israel, ausgesetzt – also verschoben. Diese Gespräche können zweifellos ein paar Monate warten.

Unterdessen haben 17 von 27 EU-Mitgliedstaaten dafür gestimmt, die Rechtsgrundlage des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel, das Israel einen besonderen Handelsstatus einräumt, zu überprüfen – obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Konsens erzielt werden kann, um es tatsächlich aufzuheben.

Eine solche Überprüfung, um festzustellen, ob Israel „die Menschenrechte und demokratischen Grundsätze achtet“, ist reine Zeitverschwendung. Untersuchungen im vergangenen Jahr haben gezeigt, dass Israel weitreichende Gräueltaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat.

Vor dem britischen Parlament sagte Lammy: „Die Handlungen der Regierung Netanjahu haben dies notwendig gemacht.“

Es gibt viele weitaus ernstere „konkrete Maßnahmen“, die Großbritannien und andere westliche Hauptstädte ergreifen könnten.

Es gibt viele weitaus ernstere „konkrete Maßnahmen“, die Großbritannien und andere westliche Hauptstädte ergreifen könnten und schon vor vielen Monaten hätten ergreifen können.

Einen Vorgeschmack darauf gaben Großbritannien und die EU am Dienstag, als sie umfassende zusätzliche Sanktionen gegen Russland ankündigten – nicht wegen Völkermordes, sondern wegen des Zögerns bei einem Waffenstillstand mit der Ukraine.

Letztendlich will der Westen Moskau dafür bestrafen, dass es sich weigert, die von ihm besetzten Gebiete in der Ukraine zurückzugeben – etwas, was die westlichen Mächte von Israel nie ernsthaft verlangt haben, obwohl Israel seit Jahrzehnten palästinensische Gebiete besetzt hält.

Die neuen Sanktionen gegen Russland richten sich gegen Einrichtungen, die seine militärischen Bemühungen und Energieexporte unterstützen – zusätzlich zu den bereits bestehenden strengen Wirtschaftssanktionen und einem Ölembargo. Für Israel wird nichts auch nur annähernd Vergleichbares vorgeschlagen.

Großbritannien und Europa hätten Israel die Lieferung von Waffen zum Abschlachten palästinensischer Kinder in Gaza stoppen können. Im September versprach Starmer, die Waffenverkäufe an Israel um etwa acht Prozent zu reduzieren – doch tatsächlich lieferte seine Regierung in den folgenden drei Monaten mehr Waffen zur Bewaffnung des Völkermords Israels als die Tories in der gesamten Zeit zwischen 2020 und 2023.

Ein palästinensisches Mädchen schaut zu, wie sich Kinder um die Trümmer eines durch israelische Bombenangriffe beschädigten Hilfsdepots in Jabalia, Gaza, am 10. Mai 2025 versammeln (Bashar Taleb/AFP)

Großbritannien könnte auch den Transport von Waffen anderer Länder und die Durchführung von Überwachungsflügen über Gaza im Auftrag Israels einstellen. Flugverfolgungsdaten zeigten, dass Großbritannien in einer Nacht dieser Woche ein Militärtransportflugzeug, das Waffen und Soldaten transportieren kann, von einem Stützpunkt der Royal Air Force auf Zypern nach Tel Aviv geschickt und anschließend ein Spionageflugzeug über den Gazastreifen entsandt hat, um Informationen zu sammeln, die Israel bei seinem Massaker unterstützen sollen.

Großbritannien könnte natürlich die „konkrete Maßnahme“ ergreifen, den Staat Palästina anzuerkennen, wie es Irland und Spanien bereits getan haben – und das könnte es von einem Moment auf den anderen tun.

Großbritannien könnte Sanktionen gegen israelische Minister verhängen. Es könnte seine Bereitschaft erklären, Netanjahu gemäß dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen zu verhaften, sollte er Großbritannien besuchen. Und es könnte Israel den Zugang zu Sportveranstaltungen verweigern und es so zu einem Paria-Staat machen, wie es mit Russland geschehen ist.

Und natürlich könnte Großbritannien umfassende Wirtschaftssanktionen gegen Israel verhängen, wie es auch gegenüber Russland geschehen ist.

Es könnte ankündigen, dass alle Briten, die aus dem Militärdienst in Gaza zurückkehren, wegen Kriegsverbrechen verhaftet und strafrechtlich verfolgt werden.

All diese „konkreten Maßnahmen“ und noch mehr könnten leicht umgesetzt werden. Die Wahrheit ist, dass es keinen politischen Willen dazu gibt. Es gibt lediglich den Wunsch nach besserer Öffentlichkeitsarbeit, um die Mitschuld Großbritanniens an einem Völkermord, der nicht länger verheimlicht werden kann, besser zu beschönigen.

Wolf entlarvt

Das Problem für den Westen ist, dass Israel nun seiner Lammfellkleidung beraubt ist, mit der es jahrzehntelang von den westlichen Hauptstädten geschmückt wurde.

Israel ist ganz offensichtlich ein räuberischer Wolf. Sein brutales, kolonialistisches Verhalten gegenüber dem palästinensischen Volk ist für alle sichtbar. Es gibt kein Versteck mehr.

Aus diesem Grund befinden sich Netanjahu und die westlichen Staats- und Regierungschefs nun in einem immer schwieriger werdenden Tango. Das koloniale, apartheidähnliche, völkermörderische Projekt Israels – des militarisierten Handlangers des Westens im ölreichen Nahen Osten – muss geschützt werden.

Bislang bedeutete dies, dass westliche Politiker wie Starmer Kritik an Israels Verbrechen und an der Komplizenschaft Großbritanniens abwehrten. Es bedeutete, endlos und gedankenlos Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ und die Notwendigkeit der „Auslöschung der Hamas“ zu betonen.

Das Endziel des Völkermords Israels besteht jedoch darin, zwei Millionen Menschen auszuhungern – oder sie aus Gaza zu vertreiben, je nachdem, was zuerst eintritt. Beides ist nicht vereinbar mit den Zielen, die uns westliche Politiker verkauft haben.

Die neue Erzählung muss also Netanjahus persönliche Verantwortung für das Gemetzel betonen – als ob der Völkermord nicht der logische Endpunkt all dessen wäre, was Israel seit vielen Jahrzehnten dem palästinensischen Volk antut.

Auch die meisten Israelis sind mit dem Völkermord einverstanden. Die einzigen bedeutenden Gegenstimmen kommen aus den Familien der israelischen Geiseln – und das vor allem wegen der Gefahr, die Israels Angriff für ihre Angehörigen darstellt.

Das Ziel von Starmer, Macron und Carney ist es, eine neue Erzählung zu entwickeln, in der sie behaupten, erst spät erkannt zu haben, dass Netanjahu „zu weit gegangen“ ist und dass er gezügelt werden muss. Dann können sie nach und nach den Druck auf den israelischen Premierminister erhöhen, Israel zu einem Kurswechsel drängen und, wenn es sich widersetzt oder zögert, Washington zu „konkreten Maßnahmen“ drängen.

Die neue Erzählung lässt sich im Gegensatz zur abgenutzten alten noch weitere Wochen oder Monate hinauszögern – vielleicht gerade lange genug, um die genozidale ethnische Säuberung Gazas entweder über die Ziellinie zu bringen oder so weit, dass es keinen Unterschied mehr macht.

Das ist die Hoffnung – ja, Hoffnung – in den westlichen Hauptstädten.

Blut an ihren Händen

Die neue Scheinwelt von Starmer, Macron und Carney hat mehrere Vorteile. Sie wäscht das Blut Gazas von ihren Händen. Sie wurden getäuscht. Sie waren zu großzügig. Wichtige innenpolitische Kämpfe gegen Antisemitismus haben sie abgelenkt.

Sie schiebt die Schuld eindeutig einem einzigen Mann zu: Netanjahu.

Ohne ihn kann ein gewalttätiger, hoch militarisierter Apartheidstaat Israel weitermachen wie bisher, als wäre der Völkermord ein bedauerlicher Fehltritt in der ansonsten makellosen Bilanz Israels.

Neue vermeintliche „Terror“-Bedrohungen – aus dem Libanon, Syrien, dem Jemen und dem Iran – können hochgespielt werden, um uns wieder in Jubelgeschichten über einen tapferen westlichen Vorposten der Zivilisation zu versetzen, der uns vor den Barbaren im Osten verteidigt.

Die neue Erzählung erfordert nicht einmal, dass Netanjahu sich vor Gericht verantworten muss.

Starmer und Co. werden sich weiterhin energisch von dem Völkermord in Gaza distanzieren, aber es wird kein Entkommen geben.

Wenn Nachrichten über das wahre Ausmaß der Gräueltaten und der Zahl der Todesopfer bekannt werden, kann ein vorgeblich reumütiger Netanjahu den Westen mit wiederbelebten Gesprächen über eine Zwei-Staaten-Lösung beschwichtigen – eine Lösung, deren Verwirklichung seit Jahrzehnten verhindert wird und noch weitere Jahrzehnte verhindert werden kann.

Wir werden noch weitere Jahre lang mit dem „Konflikt“ zwischen Israel und Palästina konfrontiert sein, der endlich kurz vor einer Wende steht.

Selbst wenn ein gedemütigter Netanjahu zum Rücktritt gezwungen würde, würde er den Staffelstab an einen der anderen jüdischen Supremacisten und Völkermordmonster weiterreichen, die in den Startlöchern stehen.

Nach der Zerstörung Gazas wird die Unterdrückung des palästinensischen Lebens im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem einfach wieder in einem früheren, langsameren Tempo fortgesetzt werden – einem Tempo, das es seit 58 Jahren ermöglicht hat, die westliche Öffentlichkeit davon abzulenken.

Wird es wirklich so kommen? Nur in der Fantasie der westlichen Eliten. In Wahrheit wird es weitaus schwieriger sein, einen fast zwei Jahre andauernden Völkermord zu begraben, der für weite Teile der westlichen Öffentlichkeit nur allzu sichtbar war.

Zu viele Menschen in Europa und den USA haben in den letzten 19 Monaten die Augen geöffnet bekommen. Sie können nicht mehr ignorieren, was ihnen live übertragen wurde, oder leugnen, was dies über ihre eigene politische und mediale Klasse aussagt.

Starmer und Co. werden sich weiterhin energisch vom Völkermord in Gaza distanzieren, aber es wird kein Entkommen geben. Was auch immer sie sagen oder tun, die Blutspur führt direkt zu ihrer Tür.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog finden Sie unter www.jonathan-cook.net.

Übersetzt mit Deepl.com

