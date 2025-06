Illegale Polizeirazzia in meiner Wohnung wird mich nicht davon abhalten, über Gaza zu berichten Asa Winstanley

https://asawinstanley.substack.com/p/illegal-police-raid-on-my-home-wont?utm_source=post-email-title&publication_id=315272&post_id=165651283&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Illegale Polizeirazzia in meiner Wohnung wird mich nicht davon abhalten, über Gaza zu berichten

Wann hört die Polizei endlich auf, pro-palästinensische Journalisten zu schikanieren?

Asa Winstanley

11. Juni 2025

Der Londoner Polizeichef Mark Rowley verlässt eine COBRA-Sitzung zu Gaza. (Foto: Karl Edler / Alamy)

Die Londoner Polizei führte im vergangenen Oktober eine Razzia in meiner Wohnung in London durch. Sie forderte mich auf, alle Computer und Telefone in der Wohnung zu identifizieren, die ich als Journalist nutze. Ob Sie es glauben oder nicht, sie gaben tatsächlich an, dies sei zum Schutz meiner Rechte notwendig.

Im Laufe einer mehrstündigen Durchsuchung beschlagnahmten sie sieben Gegenstände, verpackten sie in Beweiskisten und nahmen sie mit. Ich wurde weder verhaftet noch einer Straftat beschuldigt.

Im vergangenen Monat entschied Mark Lucraft KC, der oberste Richter am Old Bailey, dass die Durchsuchungsbefehle, die die „Anti-Terror“-Polizei bei der Razzia verwendet hatte, rechtswidrig waren.

In seiner Entscheidung schrieb Richter Lucraft, er sei „sehr beunruhigt über die Art und Weise, wie der Durchsuchungsbefehl formuliert, genehmigt und erteilt wurde, wenn Gegenstände von einem Journalisten beschlagnahmt werden sollten“.

Der Richter lehnte auch den Antrag der Metropolitan Police auf eine Produktionsanordnung ab, eine rechtliche Befugnis, Journalisten zur Herausgabe von Dokumenten zu zwingen. Solche Entscheidungen sind sehr schwer zu erwirken, insbesondere weil sie Quellen und journalistisches Material gefährden könnten.

Die Polizei hatte das Gericht um eine nachträgliche Legitimierung ihrer rechtswidrigen Razzia gebeten. Richter Lucraft lehnte diesen Antrag jedoch ab und schrieb: „Jeder Durchsuchungsbefehl, der auf Material in den Händen eines Journalisten abzielt, erfordert eine äußerst sorgfältige Handhabung.“

Mein Anwalt Jude Bunting KC trug vor Gericht vor, dass es „schwierig sein dürfte, eine offensichtlichere rechtswidrige Anordnung als die in diesem Fall zu finden“.

„Der Prozess ist die Strafe“

Trotz des Gerichtsurteils bestätigte die Polizei in späterer Presseerklärung, dass „die Ermittlungen wegen der mutmaßlichen Straftaten weitergehen“.

Dies bezieht sich darauf, dass die Polizei am Tag der Razzia die Existenz einer strafrechtlichen Untersuchung meiner Social-Media-Beiträge bekannt gegebenhatte, die seit Oktober 2023 wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Abschnitte 1 und 2 des Terrorism Act (2006) lief.

Ich fordere die Polizei auf, diese Ermittlungen nun einzustellen.

Angesichts des Urteils vom letzten Monat ist es schwer vorstellbar, dass sie mich tatsächlich wegen meiner Social-Media-Beiträge anklagen werden. Wenn sie dies vorhätten, warum haben sie es dann seit Beginn der Ermittlungen vor 20 Monaten nicht getan?

Aber die Realität ist, dass ich es einfach nicht weiß. Bis die Ermittlungen eingestellt sind, besteht die Möglichkeit, dass ich doch noch angeklagt werde. Bis dahin werde ich es mir zweimal überlegen, bevor ich etwas auf X/Twitter oder anderen sozialen Medien poste.

Und das ist meiner Meinung nach Teil der beabsichtigten abschreckenden Wirkung solcher polizeilichen Ermittlungen gegen Journalisten und Aktivisten, die sich für Palästina engagieren.

Solange eine strafrechtliche Untersuchung läuft, würden die meisten Anwälte ihren Mandanten raten, nicht mit der Presse zu sprechen.

Glücklicherweise hatte ich dieses Problem nicht mit meinem fantastischen Anwalt Tayab Ali, der seit Jahrzehnten Teil der Solidaritätsbewegung für Palästina ist und versteht, dass öffentliche Unterstützung ein entscheidender Faktor ist, um politisch motivierte Fälle zu gewinnen.

Aber es besteht kein Zweifel daran, dass die derzeit unter Aktivisten verbreitete Aussage, dass „der Prozess die Strafe ist“, den Kern der Wahrheit trifft.

Selbst wenn man das Glück hat, ein gut finanziertes Anwaltsteam zu haben (wie ich dank der Unterstützung der National Union of Journalists), ist es extrem anstrengend, sich mit Gerichtsverfahren auseinanderzusetzen und den Fall vorzubereiten.

Es kostet Zeit, Ressourcen und mentale Gesundheit in einer Weise, die man kaum abschätzen kann, bevor man es selbst erlebt.

Sabotage

Glücklicherweise war mir klar, womit ich es zu tun hatte. In meinem Buch „Weaponising Anti-Semitism: How the Israel Lobby Brought Down Jeremy Corbyn“ habe ich dokumentiert, wie pro-israelische Gruppen innerhalb der Labour-Partei (die enge Verbindungen zur israelischen Botschaft in London haben) eine entscheidende Rolle dabei spielten, die damalige Oppositionspartei aus der populären Massenbewegung zu entfernen, die sich 2015 spontan gebildet hatte, um den pro-palästinensischen Sozialisten Jeremy Corbyn als Parteivorsitzenden zu unterstützen.

Diese erfolgreiche Sabotagekampagne verhinderte nicht nur, dass Corbyn 2017 und 2019 Premierminister wurde, sondern führte letztendlich 2020 auch zum Ausschluss von Corbyn selbst aus der Labour-Partei.

Die wichtigste Waffe, die die Israel-Lobby und ihre Verbündeten in diesem Krieg gegen die Corbyn-Bewegung einsetzten, war eine lautstarke und unerbittliche Kampagne mit falschen Vorwürfen des Antisemitismus.

Auf diese Weise wurde Antisemitismus von der zionistischen Bewegung sowohl gegen die Linke als auch gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung im Besonderen als Waffe eingesetzt.

Seit Beginn des Völkermords Israels in Gaza im Jahr 2023 hat sich diese betrügerische Kampagne im gesamten Westen fortgesetzt und verschärft. Aber jetzt geht es um mehr als nur um den Verlust der Mitgliedschaft in einer politischen Partei.

Es scheint wahrscheinlich, dass viele der derzeitigen Verhaftungen und Razzien gegen Journalisten und Aktivisten ursprünglich durch Beschwerden pro-israelischer Gruppen bei der Polizei ausgelöst wurden.

Auf diese Weise wurde die „Anti-Terror“-Polizei gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung und gegen Journalisten, die kritisch und genau über Israel berichten, als Waffe eingesetzt.

„Think Tank zur Bekämpfung von Extremismus“

Polizeidokumente, die meinen Anwälten vorliegen, verweisen auf Ermittlungen zu meinen X/Twitter-Beiträgen, die durch „eine öffentliche Beschwerde“ und durch „einen in Großbritannien ansässigen Think Tank zur Bekämpfung von Extremismus, der seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht hat“, ausgelöst wurden.

In keinem der beiden Fälle wurde die Identität des Beschwerdeführers bekannt gegeben, aber als Reporter, der seit 15 Jahren die schmutzigen Machenschaften der Israel-Lobby aufdeckt, vermute ich, dass der betreffende „Think Tank“, wer auch immer er sein mag, pro-israelisch voreingenommen ist.

„Antisemitismus“ ist der Vorwurf, der häufig gegen Solidaritätsaktivisten in ganz Großbritannien erhoben wird, die aufgrund ihrer Kampagnen gegen den Völkermord durchsucht, verhaftet und in einigen Fällen sogar wegen verschiedener „Straftaten“ angeklagt werden.

Einige der Aktivisten, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben zu viel Angst vor möglichen Konsequenzen, um in einem Artikel zitiert zu werden. In einigen Fällen wurden die verschiedenen Anklagen „rassistisch verschärft” – bewaffneter Antisemitismus mit potenzieller Vorstrafe.

Deshalb ist mein juristischer Sieg so wichtig. Ich hoffe, dass dies der Anfang einer Wende in der Polizeirepression ist, die uns heute bedroht.

Es ist wichtig, dass Journalisten zusammenhalten und das Prinzip des Quellenschutzes verteidigen. Journalismus ist kein Verbrechen.

Ursprünglich veröffentlicht von Declassified UK.

Übersetzt mit Deepl.com

