Sahra Wagenknecht  Rentner zu faul?

Arbeiten die Rentner in Deutschland zu wenig? Das behaupten jedenfalls Kanzler Friedrich Merz und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Gemeinsam mit der SPD will die Union daher die Rentner zum „freiwilligen“ Weiterarbeiten bewegen. Allerdings zeigen neue Zahlen des Statistischen Bundesamts: Heute arbeiten so viele Rentner wie noch nie! Mit über 1,1 Millionen erwerbstätigen Menschen im Alter von 67 oder älter sind heute viermal so viele Rentner in Arbeit wie vor 20 Jahren. Und das oft nicht aus freien Stücken, sondern aus finanziellem Zwang. Denn die gesetzliche Rente sichert kaum noch das Auskommen und zwingt von Jahr zu Jahr immer mehr zur Maloche im Alter. Wenn Merz und Linnemann ungeachtet des enormen Anstiegs an erberbstätigen Rentnern von der angeblich fehlenden Arbeitsbereitschaft älterer Menschen fabulieren, zeigt das, dass sie die Zustände im Land offenbar einfach nicht kennen. Anstatt Rentner mit einer solchen Debatte zu verhöhnen, sollte die Bundesregierung mit eine Rentenreform nach dem Vorbild Österreich lieber für anständige Renten sorgen. Dort liegt die Durchschnittsrente 800 Euro im Monat höher als hierzulande. Warum soll das nicht auch in Deutschland gehen? Unser jetziges Rentensystem ist einfach nur respektlos gegenüber der Lebensleistung derjenigen, die jahrzehntelang eingezahlt haben!