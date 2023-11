In Gaza War not all victims are equal: A critique of US rules-based order Israel’s disproportionate use of force against the Palestinian civilians has exposed the weak foundations of the west’s moral high ground.

„Wir werden nicht nachgeben: Alle raus für Palästina“-Protest in Boston / Foto: Reuters

Der Protest „Wir werden nicht zurückweichen: Alle raus für Palästina“ findet in Boston statt / Foto: Reuters

Israels unverhältnismäßige Gewaltanwendung gegen die palästinensische Zivilbevölkerung hat die schwachen Grundlagen der westlichen Moral aufgedeckt.



Im Gaza-Krieg sind nicht alle Opfer gleich: Eine Kritik an der US-Rechtsordnung

Von Greg Simons

15. November 2023

Es ist noch nicht lange her, dass die Vereinigten Staaten der Welt gepredigt haben, eine auf dem Völkerrecht basierende Ordnung zu befolgen. Doch die schiere Anzahl der Verstöße gegen das Völkerrecht zwang sie, einen neuen Begriff zu finden. Sie begannen, über ein „regelbasiertes“ System nachzudenken, das nach Ansicht Washingtons den Umgang mit der Außenpolitik regeln soll.

Diese Situation hatte schon immer einen Hauch von Heuchelei, ganz zu schweigen von der zugrundeliegenden Botschaft „Tu, was wir sagen, aber nicht, was wir tun“. Wie in George Orwells 1984 gibt es drei gut genutzte und missbrauchte, weitgehend bedeutungslose Slogans, wenn es um die Einhaltung von Selbstverpflichtungen geht: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte.

Seit dem Ende des Kalten Krieges und dem selbsternannten „Ende der Geschichte“, das die unvermeidliche absolute Hegemonie der globalen geopolitischen Vorherrschaft der USA und die Normen und Werte der westlichen liberalen Demokratie verkündete, ist die Welt rhetorisch zu einem Ort der Gleichen geworden.

Es gibt jedoch einige Länder und Regierungen, die subjektiv als gleichberechtigter angesehen werden als andere. Am deutlichsten ist dies in Zeiten politischer und/oder bewaffneter Konflikte zu beobachten.

Krieg und die moralische Überlegenheit

Wie im Laufe der Zeit festgestellt wurde, angefangen bei Sun Tsu über Machiavelli bis hin zu von Clausewitz, ist Krieg Politik mit anderen Mitteln. Krieg ist auch eine gewalttätige politische Aktivität, die ihrem Wesen nach ein unmenschlicher Zustand von Körper und Geist ist.

Dennoch wird versucht, den Krieg als Aktivität in den internationalen Beziehungen selektiv und subjektiv zu moralisieren, denn während die militärischen Faktoren den Ausgang der einzelnen Schlachten bestimmen, ist es die Politik, die den Ausgang der Kriege bestimmt.

Diese Politik muss als etwas Gerechteres und Legitimeres wahrgenommen werden (auch wenn sie es nicht ist), um die Öffentlichkeit zu mobilisieren, für die eine Seite zu sein und sich folglich gegen die so genannte andere Seite zu stellen, indem die öffentliche Zustimmung konstruiert und hergestellt wird.

Die Situation führt zu verschiedenen kognitiven Dilemmata und Widersprüchen, was nicht zuletzt auf die sehr relative Art und Weise zurückzuführen ist, wie das Ereignis dem Publikum vermittelt wird.

Es entsteht eine Situation, in der nicht alle Opfer des Krieges als gleichwertig dargestellt werden. Einige der Opfer werden dem Publikum als „würdige“ Opfer präsentiert, während andere Opfer desselben Krieges als „unwürdige“ Opfer dargestellt werden. Der Hauptunterschied in der Definition liegt in der politischen Natur des Krieges, in dem die „würdigen“ Opfer diejenigen sind, die vom Feind getötet wurden, und die „unwürdigen“ Opfer diejenigen sind, die von den „Guten“ (den USA und ihren Verbündeten) getötet wurden. Dies ist mit der Gestaltung der öffentlichen Wahrnehmung der moralischen und legitimen Aspekte der heutigen Kriegsführung verbunden.

Die selektive und subjektive Beschwörung und Anwendung der vermeintlichen moralischen Überlegenheit im Krieg dient sowohl als offensive als auch als defensive Informationswaffe. Einerseits kann sie vom Kommunikator defensiv eingesetzt werden, indem er eine gerechte und moralische Ursache für den fraglichen Krieg behauptet und versucht, Kritik und Widerstand dagegen zu verringern.

Andererseits kann sie offensiv eingesetzt werden, um ein anderes Land und seine Regierung ins Visier zu nehmen, indem die moralischen Dimensionen ihrer Kriegsführung kritisiert werden. Damit soll eine defensive und reaktive Haltung erzwungen werden, die sich auf die operativen Aspekte des Krieges auswirkt, was zur indirekten politischen Unterstützung eines Verbündeten oder Stellvertreters der USA genutzt werden kann.

Die Erschaffung von Guten und Bösen

Die binäre Natur der Propagandapolitik verlangt, dass es für jeden „bösen“ Akteur, der etwas „Böses“ in der Welt tut, einen „guten“ Akteur geben sollte, der dem ernannten Opfer des Ereignisses zu Hilfe kommt. Dies ist in einem sich entwickelnden System der globalen Geopolitik, das derzeit den relativen Niedergang der von den USA geführten westlichen Welt und den Aufstieg der multipolaren nicht-westlichen Welt erlebt, keine leichte Aufgabe.

Doch wie in jeder Hollywood-Filmerzählung in der Welt der weißen Hüte (gut) und der schwarzen Hüte (böse) sind die Vereinigten Staaten und die auf Regeln basierende Ordnung mit ihren so genannten universellen Werten und Prinzipien das selbsternannte Epizentrum all dessen, was in dieser Welt moralisch gut und heilsam ist. Das andere Ende der Skala wird oft mit China und Russland als dem absoluten Gegenteil dieser „guten“ Werte gemessen, die als Mangel an moralischem Wert und moralischer Tugend charakterisiert werden und daher durch deduktive Schlussfolgerungen als Quelle der Unmenschlichkeit projiziert werden.

Die gewünschte kognitive Schlussfolgerung ist daher, dass die auf Regeln basierende Ordnung etwas ist, dem man nacheifern, folgen und gehorchen sollte, während die „Achse des Bösen“ etwas ist, das man abwenden, vermeiden und ablehnen sollte.

Böse Kriege und gute Kriege

Wie bei der Anwendung und Anrufung des Konzepts der Moral sind nicht alle Kriege gleich, und das zeigt sich am besten daran, wie die regelbasierte Ordnung auf den Ukraine-Krieg („schlechter“ Krieg) und den Krieg in Gaza (Israels Antwort ein „guter“ Krieg) reagiert. Die Heuchelei der USA ist für die multipolare Welt offenkundig.

Zunächst einmal ist es klar und unbestreitbar, dass Länder und Völker das Recht auf Selbstverteidigung haben. Die Frage der Verhältnismäßigkeit der militärischen Antwort und die Einhaltung des Völkerrechts, der Kriegsregeln und des humanitären Rechts schaffen den Kontext der Legitimität und markieren die Grenze zwischen legitim und illegitim in Bezug auf die politische und moralische Dimension.

Darüber hinaus gilt gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen über das Recht auf Selbstverteidigung die Frage des Rechts nicht, wenn ein Angriff von einem besetzten Gebiet aus erfolgt.

Die USA haben die russischen Militäroperationen in der Ukraine sehr schnell verurteilt und die Zahl der zivilen Opfer angeprangert.

In dem Bestreben, sich moralisch zu profilieren und Russlands Kriegsanstrengungen Schwächen und Bedrohungen aufzuerlegen, wurden verschiedene moralische und ethische Eigenschaften hervorgehoben. Russland wurde in diplomatischer, wirtschaftlicher, sozialer und politischer Hinsicht aufs Schärfste verurteilt. Es wurde als globaler Paria abgestempelt. Ähnliche Formen der Dämonisierung und Anschuldigungen wurden auch gegen China verwendet, die zusammen einige der führenden Elemente der aufstrebenden multipolaren Ordnung bilden – „böse“ Akteure, die „böse“ Kriege führen, die jeglicher moralischer Überlegenheit entbehren.

Der Gaza-Krieg könnte einer der Schlüsselmomente sein, die den Niedergang des von den USA geführten Westens beschleunigen könnten, insbesondere angesichts der Krise seiner vermeintlichen globalen moralischen Vormachtstellung.

Es ist eine bemerkenswerte Orwellsche Welt der Doppelzüngigkeit, in der Forderungen nach einem humanitären Waffenstillstand, um den israelischen Angriff auf die Zivilbevölkerung zu stoppen, als Erleichterung für die Hamas und als antisemitisch verurteilt werden.

Der Gaza-Krieg ist der neue Frieden, Sklaverei ist Freiheit und die Ignoranz der Weltöffentlichkeit ist Stärke.

Westliche Politiker rufen dazu auf, Israels unzweifelhafte Kriegsverbrechen und das fortgesetzte Massaker an der Zivilbevölkerung zu unterstützen.

Die Forderung nach ethnischer Säuberung der Palästinenser durch die Führer der „freien“ Welt oder nach dem Tod möglichst vieler palästinensischer Zivilisten zeigt deutlich die Heuchelei, die Komplizenschaft und die fehlende moralische Überlegenheit der ethisch bankrotten und korrupten regelbasierten Ordnung.

Nach der Kategorisierung des EU-Außenpolitikers Josep Borrell ist es der Dschungel und nicht der Garten, der nach menschlichem Mitgefühl, Vernunft und einer Rückkehr zur Moral ruft.

Man muss nicht antisemitisch sein, um Israels exzessive Militäraktionen in Gaza zu kritisieren, aber man muss absolut herz- und seelenlos sein, um gegenüber der humanitären Notlage der palästinensischen Zivilisten dort aggressiv oder gar passiv zu bleiben.

QUELLE: TRT Welt

Greg Simons ist ein unabhängiger Wissenschaftler und Forscher in Schweden.

@GregSimons12

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …