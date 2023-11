Questioning Israel’s party line: A Jewish activist explains her awakening From a young age, Jewish people in Western countries are lied to by religious leaders, family members and elders about what Israel represents. But many are now learning the truth.

Ein Mann und ein Kind halten die israelische Flagge während einer Kundgebung zur Unterstützung des israelischen Volkes am Strand der Copacabana in Rio de Janeiro, Brasilien, am 15. Oktober 2023. / Foto: AFP

Von klein auf werden jüdische Menschen in den westlichen Ländern von religiösen Führern, Familienmitgliedern und Älteren darüber belogen, wofür Israel steht. Aber viele lernen jetzt die Wahrheit.



Israels Parteilinie in Frage stellen: Eine jüdische Aktivistin erklärt ihr Erwachen

Von Amanda Gelender

14. November 2023

Ich bin mit einer tiefen Liebe zu meiner jüdischen Kultur aufgewachsen. Als weißer aschkenasischer Jude aus einer kalifornischen Stadt mit sehr wenigen Juden wurde mir beigebracht, stolz auf das alte Erbe meines Volkes zu sein. In meiner Synagoge erfreute ich mich an der Musik, dem Torastudium, dem Gemeindedienst, dem Gebet und dem Essen. Ich fühlte mich gesegnet.

In meiner Welt gehörte es einfach dazu, ein Jude zu sein, Israel zu lieben und darüber zu lernen. Mir wurde beigebracht, dass das jüdische Volk nach den Verwüstungen des Holocaust einen Ort brauchte, an dem es sicher war. So wurde den Juden wohlwollend unser rechtmäßiges Heimatland geschenkt: Israel, eine leere, karge Wüste. Der Slogan, den wir lernten, lautete: „Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“.

Die koloniale Auslöschung jagt mir heute einen Schauer über den Rücken.

Dies ist die Art von Zionismus, die der jungen amerikanisch-jüdischen Fantasie nach dem Zweiten Weltkrieg eingeimpft wurde: Israel als ein unschuldiges und wertvolles Land, das für den Schutz unseres Volkes entscheidend ist.

Durch die Schaffung von Ritualen für junge Juden, die in die israelische Siedler- und Kolonialphantasie investieren sollten, gab uns das zionistische Projekt das Gefühl, zum Wachstum einer jungen jüdischen Nation beizutragen. Meine Vorfahren lehrten mich zum Beispiel, dass Israel so leer sei und Ressourcen benötige, dass wir Münzen in Form von Tzedakah spenden würden, um beim Pflanzen von Bäumen in Israel zu helfen. Von den dezimierten palästinensischen Olivenhainen war natürlich nicht die Rede.

AFP

Ein palästinensischer Mann nimmt an der Olivenernte in der Stadt Taybeh im Westjordanland teil, am 24. Oktober 2023.

Investitionen in unsere Loyalität zu Israel waren während unserer gesamten jüdischen Erziehung offensichtlich. Zum Beispiel „Birthright-Trips“. Dabei handelt es sich um staatlich und privat gesponserte Propagandareisen für alle Juden der Welt, um „unser Heimatland“ Israel zu besuchen.

Jüdischen Menschen wird eine 10-tägige Reise nach Israel angeboten, bei der alle Kosten übernommen werden und Juden ermutigt werden, sowohl Freunde als auch einen zukünftigen Ehepartner kennen zu lernen, während sie die Privilegien eines Apartheidstaates genießen. Organisationen bieten sogar kostenlose Flitterwochen für jüdische Paare in Israel an, in der Hoffnung, dass sie umziehen und als Siedler in Israel Familien gründen werden.

Als jüdische Menschen haben wir gelernt, dass die Übersiedlung in das besetzte Palästina ein schöner Akt der Wiedervereinigung mit unserem jüdischen Erbe ist und dass wir ein Recht darauf haben. Diese Indoktrination hat, zusätzlich zu den Vorteilen, die Israel jüdischen Siedlern bietet, die Migration von mehr als einer halben Million Siedler in das Westjordanland gefördert – Siedlungen, die nach internationalem Recht illegal sind.

Es überrascht vielleicht nicht, dass die zionistische Indoktrination nicht nur auf ein bestimmtes Segment der jüdischen Gemeinschaft beschränkt ist: Der Zionismus ist praktisch in jeder einzelnen Synagoge und jeder jüdischen Kultureinrichtung der Welt verbreitet: Die einzige Synagoge, die ich kenne, die sich ausdrücklich gegen den Zionismus ausspricht, befindet sich in Chicago.

Andere

Am 15. Mai begehen die Israelis den Unabhängigkeitstag, während die Palästinenser ihre Vertreibung während der Nakba (Katastrophe) von 1948 beklagen.

In meiner Synagoge, in der ich aufwuchs, mischten sich alte jüdische Feiertage wie Pessach mit neueren Feiern wie dem „israelischen Unabhängigkeitstag“, der, wie ich später erfuhr, mit der Nakba verbunden ist.

Obwohl das Judentum als Glaube und Kultur Tausende von Jahren alt ist, hat das zionistische Projekt in nur 75 Jahren erfolgreich die Identität Israels in jeder Facette des jüdisch-amerikanischen Lebens verankert. Diese zionistische Ideologie ist in der überwältigenden Mehrheit der jüdischen Gemeinschaft das weitgehend unangefochtene Narrativ. Es gibt keinen Raum für antizionistischen Dissens.

Die Realität des Zionismus wurde mir erst bewusst, als ich das College begann und mir ein jüdischer Mitbürger die Realität in Palästina erklärte. Bis zu diesem Zeitpunkt glaubte ich, was mir von meiner eigenen Gemeinschaft beigebracht wurde: Dass Palästina in jeder Form antisemitisch und bedrohlich ist. Und dass jeder, der Israel kritisiert, nicht versteht, wie es sich anfühlt, als Jude verfolgt zu werden.

Es war das erste Mal, dass ich hörte, wie eine jüdische Person mit der Darstellung Israels brach, und ehrlich gesagt war ich verblüfft und beschämt, dass ich so lange gebraucht hatte, um die Wahrheit zu erkennen.

Trotz ständiger Unterdrückungs- und Zensurversuche sind palästinensische Stimmen in den Mainstream vorgedrungen, und Israels brutales Regime ist live auf der Weltbühne zu sehen, entblößt für uns alle.

Auch viele andere beginnen, es zu sehen. Nach dem jüngsten völkermörderischen Angriff auf den Gazastreifen ist Israels Despotismus für den Westen zu deutlich und zu nachhaltig, um ihn zu ignorieren. Trotz der anhaltenden Versuche der Unterdrückung und Zensur sind palästinensische Stimmen in den Mainstream vorgedrungen, und Israels brutales Regime ist live auf der Weltbühne zu sehen, entblößt für uns alle.

Jüdische Menschen hören den palästinensischen Stimmen in einer Weise zu, wie sie es noch nie zuvor getan haben, sie fühlen tiefe Verbundenheit mit den mutigen Journalisten vor Ort wie Bisan Owda und suchen in den sozialen Medien nach Neuigkeiten über ihre Sicherheit. Selbst langjährige Zionisten beginnen, die israelische Parteilinie in Frage zu stellen, nachdem sie Zeuge solch extremer Gewalt geworden sind, und verstehen, dass die Tötung Tausender von Babys in Häusern, Schulen und Krankenhäusern mit US-Steuergeldern nicht zur Sicherheit der Juden führen wird.

Während sich diese historischen Ereignisse entfalten, wachen viele jüdische Menschen auf und erkennen die Schwere ihrer eigenen zionistischen Indoktrination. Zu akzeptieren, was tatsächlich im besetzten Palästina geschieht, kann ein tiefes und schmerzhaftes Nachdenken über ihre jüdische Erziehung auslösen. Als Kinder wurden wir von unseren religiösen Führern, Familien, Gemeindemitgliedern und Ältesten belogen, die eine ganze ethnische Säuberung unter den Teppich kehrten, um einen gewalttätigen jüdischen Nationalstaat zu rechtfertigen.

Reuters

Eine Frau reagiert auf eine Demonstration in Detroit, Michigan, am 7. November 2023, bei der Mitglieder der Gruppe Jüdische Stimme für den Frieden und Verbündete für einen Waffenstillstand im anhaltenden Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Gruppe Hamas demonstrieren.

Antizionistische Juden wie ich werden von denjenigen verleumdet, bedroht und abgeschnitten, die die Lüge, die Israel darstellt, aufrechterhalten müssen. Sie beschuldigen uns, unsere jüdischen Mitbürger zu hassen, was das genaue Gegenteil unserer Position ist. Die antizionistische jüdische Solidarität mit Palästina ist in einer tiefen Liebe zu allen Menschen verwurzelt. In jüdischen Grundwerten wie Tikkun Olam („die Welt reparieren“). Für mich ist sie auch in einem jüdischen Wert verwurzelt, mit dem ich aufgewachsen bin: Sich gegen Ungerechtigkeit auszusprechen, auch wenn es unpopulär ist.

Ich trauere um den Tod der moralischen Seele des Judentums, die in dem gewalttätigen Nationalismus des Zionismus aufgegangen ist. Aber noch mehr trauere ich um jeden Palästinenser, der unter dem Vorwand des jüdischen Schutzes gestorben ist.

Als antizionistische Juden appellieren wir an unsere Vorfahren, die die Gewalt von Pogromen, Militärmaschinerie und Entmenschlichung kannten, sich diesem Völkermord zu widersetzen. Jüdische Sicherheit – und die Sicherheit aller – ist in einem befreiten und freien Palästina verwurzelt.

QUELLE: TRT Welt

Amanda Gelender ist eine jüdisch-amerikanische, antizionistische Schriftstellerin, die in den Niederlanden lebt. Seit 2006 ist sie Teil der palästinensischen Solidaritätsbewegung.

Übersetzt mit Deepl.com



