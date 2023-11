If Warsaw ghetto in 1943 enacted an uprising and not terrorism, so did Gaza in 2023 Jews who resisted were not terrorists. Like Palestinians today, they were terrorised by the Nazi occupation. Just as many Palestinians live in fear, Jews in the Warsaw ghetto endured degradation and constant fear of humiliation.

DATEI- Auf diesem Dateifoto vom 19. April 1943 wird eine Gruppe von Juden von deutschen Soldaten aus dem Warschauer Ghetto eskortiert. (AP Photo/File) / Foto: AP-Archiv

Juden, die Widerstand leisteten, waren keine Terroristen. Wie die Palästinenser heute wurden sie durch die Nazi-Besatzung terrorisiert. So wie viele Palästinenser in Angst leben, mussten die Juden im Warschauer Ghetto Erniedrigung und ständige Angst vor Demütigung ertragen.



Wenn das Warschauer Ghetto 1943 einen Aufstand und keinen Terrorismus darstellte, dann gilt das auch für Gaza im Jahr 2023

Irfan Ahmad

November 2023

Inmitten der heimtückischen israelischen Bombardierung des belagerten Gazastreifens hat Präsident Recep Tayyip Erdogan der Propaganda widersprochen, die Hamas sei eine „terroristische Organisation“. Er bezeichnete sie stattdessen als „eine Befreiungsgruppe, die für den Schutz der palästinensischen Gebiete kämpft“. Piers Morgan, Gastgeber der beliebten TV-Talkshow „Uncensored“, bezeichnete Erdogans Erklärung als „schockierende Verteidigung der Hamas“. Morgan fuhr fort: „Ich unterstütze Israels Mission, die Hamas auszurotten. Sie [die Hamas] sind ein blutrünstiger, mittelalterlicher Haufen von Terroristen“.

Dies ist eine typische Position der meisten westlichen Staaten und ihrer willfährigen Verbündeten wie Indien, die ihre eigenen Bürger über die Wahrheit der israelischen Besetzung Palästinas im Unklaren lassen. In einem anderen Interview fragte Morgan den palästinensischen Botschafter Husam Zomlot, ob er „die Angriffe der Hamas am 7. Oktober verurteilt“.

Kaufleute des Schwachsinns

Verständlicherweise vertritt Morgan das, was westliche Eliten seit jeher über Palästinenser und Hamas propagieren: Bullshit. Für den Philosophen Harry Frankfurt ist Bullshit ein Diskurs, der sich nicht um die Wahrheit kümmert. Bullshit ist daher gefährlicher als Lügen. Ein Lügner versteckt sie zwar, ist aber dennoch um die Wahrheit besorgt. Ein Bullshitter hingegen lässt die Wahrheit einfach außer Acht.

Gegen Bullshit anzugehen bedeutet, nicht die ungerechte Frage wie die von Morgan zu beantworten, sondern stattdessen eine gerechtigkeitsfördernde Frage zu stellen: Haben die Verbündeten Israels die rücksichtslose Besetzung Palästinas – die integraler Bestandteil der ethnischen Ideologie des Zionismus ist – und die routinemäßige Gewalt, die physisch und symbolisch gegen die Palästinenser ausgeübt wird, verurteilt?

Solche Fragen zu stellen, bedeutet, der Geschichte gegenüber ehrlich zu sein, was von den Machteliten oft abgelehnt wird. In seinem Buch beschreibt Rashid Khalidi, ein palästinensisch-amerikanischer Wissenschaftler, wie der israelische „Siedlerkolonialismus“ im Bündnis mit den Briten und Franzosen und später mit den USA von 1917 bis 2017 einen jahrhundertelangen Krieg gegen Palästina geführt hat.

Eine andere Art und Weise, wie ein Genre von Bullshit über Palästina verbreitet wird, ist nicht durch das Personal der Mainstream-Medien, sondern durch einen von außen angeheuerten Söldner der Unwahrheit. Ein Op-ed in einem indischen Medium trägt den Titel: „Selbst wenn Israel verschwinden würde, wären Muslime immer noch judenfeindlich – das ist das Problem.“ Sein Autor ist Ibn Khaldun Bharati, ein fiktiver Name. In seiner Biografie heißt es: „Ein Student des Islam … [der] … die islamische Geschichte aus einer indischen Perspektive betrachtet.“ Dass ein indisches Medium diesen hasserfüllten Meinungsartikel unter einem Pseudonym veröffentlichte, zeigt die Reichweite des Zionismus auf dem Subkontinent sowie die moralische Feigheit sowohl der Medien als auch des Autors.

Solche unethischen Praktiken von Händlern des Schwachsinns und Söldnern der Unwahrheit sind jedoch unverzichtbar, um die Besatzung der Palästinenser aufrechtzuerhalten und ihren Kampf für Freiheit zu stigmatisieren. Kein seriöser Geschichtsstudent – darunter namhafte jüdische Gelehrte wie Ilan Pappe und Norman Finkelstein – geschweige denn einer, der behauptet, islamische Geschichte zu studieren, wird einen Op-ed über „Israel-Palästina“ schreiben und die blutgetränkte Geschichte des Kolonialismus auslöschen, wie es der fiktive Bharati schamlos tut.

Gaza im Jahr 2023 und das Warschauer Ghetto im Jahr 1943

Israel rechtfertigt seine anhaltenden Angriffe auf den Gazastreifen als Vergeltung für die Hamas-Operation vom Oktober. Doch in Wahrheit, so schreibt der palästinensisch-britische Forscher Emad Moussa, „plant Israel seit 1948, den Gazastreifen zu räumen“. Dieser wichtige Punkt verbindet die Gegenwart mit dem grundlegenden Ziel des Zionismus, das auf der Vertreibung und Ausrottung der Nicht-Juden beruht.

Israels regelmäßige Kriege gegen Gaza in den Jahren 2008-9, 2012, 2014 und 2021 sind daher unabhängig von den Aktionen der Hamas. Abgesehen von den irreführenden Bezeichnungen dieser Kriege (die Israels Expansionspolitik als defensiv darstellen), wird in Gaza: An Inquest Into Its Martyrdom schreibt Finkelstein, dass „Israel meistens auf die Untätigkeit der Hamas reagierte“ und die Hamas „sich weigerte, den ‚terroristischen‘ Vorwand zu liefern, den Israel suchte“, um seinen Krieg zu beginnen.

Die Operation der Hamas ist also weder durch die Charakterisierung als „blutrünstiger, mittelalterlicher Haufen von Terroristen“ durch Morgan noch als „ein Haufen Verrückter“ durch den ehemaligen israelischen Minister Yossi Beilin verständlich. Auch die Beschreibung der Palästinenser durch den ehemaligen israelischen Botschafter bei der UNO, Dan Gillerman, als „unmenschliche Tiere“ ist ein klassisches Beispiel für Bullshit.

Eine historisch informierte Erklärung für die Hamas-Operation ist plausibel, wenn man die gegenwärtige Situation der Palästinenser mit der der Juden im Warschauer Ghetto vergleicht. Im Jahr 1943 leisteten die Juden militanten Widerstand gegen die Nazi-Besatzung, die ihr Leben unerträglich machte. Morgan, Beilin, Gillerman und andere scheuen diesen Vergleich gerade deshalb, weil er Israels Anspruch als ewiges Opfer bricht. Außerdem zeigt er, dass sie sich mehr oder weniger am Programm der ethnischen Säuberung beteiligen, wie es Nazi-Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts praktizierte.

Als Enklave ist der gesamte Gazastreifen 40 Kilometer lang und neun Kilometer breit. Von den 2,3 Millionen Einwohnern sind die meisten Nachkommen palästinensischer Flüchtlinge, die im Krieg von 1948 auf demütigende Weise aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Umgeben von einer befestigten Umzäunung blockiert Israel den Luftraum und die Gewässer des Gebiets. Es handelt sich um eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Die Palästinenser dürfen ihr Land nicht verlassen und betreten und sind mit militärischen Kontrollpunkten konfrontiert, so dass sie unter ständiger Überwachung leben. Einem Bericht zufolge erhielten 2008 nur 20 Prozent der Menschen, die an Krankheiten wie Krebs und Herzproblemen litten, eine „Erlaubnis“, sich im Ausland behandeln zu lassen, und die Verfügbarkeit von 20 Prozent der lebenswichtigen Medikamente lag „bei Null“.

Nach Angaben der Weltbank lag die Armut im Gazastreifen im Jahr 2021 bei 59 Prozent, ein eklatanter Anstieg gegenüber 39 Prozent im Jahr 2011. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt bei 45 Prozent und der Anteil der Haushalte, die unter Ernährungsunsicherheit leiden, bei 64 Prozent. Diese schockierenden Fakten sind eindeutig die direkte Folge der Wirtschaftsblockade. Israel verhängte 2007, nach dem Wahlsieg der Hamas, eine Luft-, Land- und Seeblockade des Gazastreifens. Khalidi zufolge gehen das Verbot des Personen- und Warenverkehrs, der Bau von Sicherheitsmauern usw. jedoch auf die 1990er Jahre zurück, auf die Zeit des Osloer Friedensprozesses“.

Im Jahr 2008 stellte eine UN-Agentur fest, dass die israelische Blockade „eine tiefe Krise der Menschenwürde verursacht hat, die zu einer weit verbreiteten Erosion der Lebensgrundlagen geführt hat.“ Lange vor der Blockade, im Jahr 2003, beschrieb Baruch Kimmerling , Soziologe an der Hebräischen Universität, den Gazastreifen als „das größte Konzentrationslager, das es je gab“. Inmitten der unaufhörlichen Bombardierung fragte ein Teenager-Mädchen in Gaza in einem Video in den sozialen Medien: Sind die Menschen in Gaza „ein Stück Müll“? Wir sind mit dem konfrontiert, was der italienische Philosoph Giorgio Agamben als „nacktes/schäbiges Leben“ bezeichnet, dessen paradigmatische Orte die Konzentrationslager in Nazideutschland waren.

Vergleichen Sie Gaza mit dem jüdischen Ghetto. Nach der Besetzung Polens errichteten die Nazis 1940 das Warschauer Ghetto. Um das Ziel des Reiches, „judenfrei“ zu sein, zu verwirklichen, wurde den verstreuten Juden befohlen, in ein bestimmtes Gebiet zu ziehen. Im Gegensatz zum Konzentrationslager Gaza war das Warschauer Ghetto kleiner: Es war 2,5 Quadratkilometer groß und beherbergte etwa eine halbe Million Juden. Wie Gaza war es von einer 3 Meter hohen Mauer umgeben. Der Verkehr aus dem Ghetto und in das Ghetto wurde überwacht. Wie in Gaza konnten auch im Warschauer Lager nur Bewohner mit Sondergenehmigungen das Ghetto verlassen. Die Lebensmittelversorgung war rationiert. Als die Deportation der Juden in die Vernichtungslager begann, hatten die im Ghetto verbliebenen Juden nicht mehr die Wahl zwischen Leben und Tod, sondern zwischen einem Sterben „in Würde“ und einem Sterben „wie gejagte Tiere“.

Die Juden entschieden sich für ein Sterben in Würde und gründeten die Jüdische Kampforganisation, ZOB. Im April 1943 besaß jeder der 500 Kämpfer der ZOB eine Pistole und einige Granaten. 400 Mitglieder einer anderen Widerstandsgruppe hatten 31 Gewehre und 21 Maschinenpistolen. Diese Waffen waren den Waffen der Nazi-Armee jedoch nicht gewachsen. Im Mai 1943 wurde der Widerstand niedergeschlagen. Die Juden wurden entweder bei den Kämpfen getötet oder in die Vernichtungslager deportiert, und das 2,5 Quadratkilometer große Konzentrationslager wurde in Schutt und Asche gelegt.

Die Juden, die sich zum Widerstand erhoben, waren keine Terroristen; vielmehr wurden sie damals, wie die Palästinenser heute, von der Nazi-Besatzung terrorisiert. Wie das Leben der meisten Palästinenser heute war auch das Leben der Juden im Warschauer Ghetto geprägt von Erniedrigung und der Angst, „jeden Moment gedemütigt“ zu werden. In seinen Memoiren verglich Primo Levi, ein Überlebender des Holocausts, die Juden in den Konzentrationslagern mit Muslimen. Er schrieb: „Ich, der ich spreche, war ein Muselmann, das heißt, einer, der in keiner Weise sprechen kann“. In Remnants of Auschwitz formuliert Agamben Levis Paradox neu, um es mit der Verfassung der Moderne selbst zu verbinden. Aber Agamben scheint sich mehr für das Sprechen als für das Zuhören zu interessieren.

Die Frage, die sich uns stellt, ist folgende: Hört die Welt den Menschen im Konzentrationslager Gaza zu, die, unterjocht und doch in Liebe zu Gerechtigkeit und Würde, gesprochen haben? Und vor allem: Wird die Welt zuhören? Und wenn ja, wann und wie?

Auf diesem Archivfoto von 1943 wird eine Gruppe polnischer Juden von deutschen SS-Soldaten zur Deportation abgeführt. Dies geschah im April/Mai 1943 während der Zerstörung des Warschauer Ghettos durch deutsche Truppen nach einem Aufstand im jüdischen Viertel.

QUELLE: TRT Welt

Übersetzt mit Deepl. com



