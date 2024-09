https://redflag.org.au/article/how-land-forces-protesters-disrupted-the-masters-of-war



Im Inneren des Landstreitkräfte-Protests

Von Jerome Small

12. September 2024

Demonstranten auf der Waffenmesse der Landstreitkräfte in Melbourne, 11. September FOTO: Aveline Cayir

„Hier sind ein paar gute Neuigkeiten“, verkünde ich. Ich stehe auf einem Pflanzenkasten vor dem Melbourne Convention and Exhibition Centre, einer von vielen hundert Demonstranten, die in einer ungünstigen Ecke zwischen Polizisten, Pferden und dem riesigen Konferenzzentrum eingepfercht sind.

Drinnen soll sich eine Clique von Kriegspraktikern und Kriegsgewinnlern – Militärs und Geldgeber – auf ein exklusives Frühstücksbuffet einstimmen, das den Auftakt zu drei Tagen des Feilschens und Handelns mit den Werkzeugen des Massenmordes bildet. Es ist der erste Morgen von Land Forces, dem größten Treffen des Landes und der lukrativsten Gelegenheit für das boomende Kriegsgeschäft.

Normalerweise können die Herren des Krieges auf der ganzen Welt herumspazieren, als ob sie die Erde besitzen würden. Aber heute haben sie ein Problem: uns.

Um den geplanten Protesten entgegenzuwirken, hat die Polizei 90 Prozent unserer Arbeit für uns erledigt, indem sie einen riesigen Zaun um den Veranstaltungsort errichtet hat. Die Tiefgarage wurde geschlossen, ebenso wie die Straßenbahnlinie, die diejenigen, die in Hotels in der Stadt übernachten, nutzen könnten. Die Konferenzteilnehmer müssen die Aktivitäten der Demonstranten erraten, erraten und nochmals erraten, um Zugang zu erhalten.

Es ist kurz nach 7 Uhr morgens, und eine schnell wachsende Menschenmenge ist entschlossen, den Eröffnungstag der Konferenz zu stören. Wir sind bereits ein paar Kilometer durch die Stadt marschiert, weg von der Polizeikette und den Barrikaden am Haupteingang, zu einem anderen Eingang des Veranstaltungsortes.

Die Leute sind anfangs etwas zögerlich, aber wir organisieren uns schnell, um den stetigen Strom von Teilnehmern der Landstreitkräfte zu blockieren, die durch dieses bestimmte Tor kommen. Die Polizei bringt Pferde mit, aber eine Reihe von Blumenkästen macht es schwierig, die Menge zu räumen.

Es ist eine Pattsituation. Es ist alles ein bisschen chaotisch. Niemand weiß wirklich, was passiert oder was wir tun sollen. Es scheint wichtig zu erklären, dass so ein effektiver Protest aussieht, also klettere ich auf einen Blumenkasten. Das Megaphon knarrt, aber es erfüllt seinen Zweck.

Ich habe gute Neuigkeiten, sage ich. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens. Das bedeutet, dass die Herren des Krieges eigentlich in diesem Gebäude sein sollten, sich die Hände schütteln und Panzer bestaunen, sich niederlassen und sich drei Tage lang sorgenfrei mit dem Kauf und Verkauf von Werkzeugen für den Massenmord befassen sollten.

Stattdessen werden sie belagert.

Das ist eine Menge. Chaotisch. Vielleicht ein wenig verwirrt. Aber für die Menschen im Inneren ist es definitiv kein „Business as usual“. Und nach außen senden wir eine Botschaft in die ganze Welt, dass die Menschen in dieser Stadt bereit sind, die Maschinerie, die Krieg führt, zu stören.

Wir machen das großartig. Und wir fangen gerade erst an.

Ich wiederhole die kurze Rede vor einem anderen Teil der Menge und betone diesmal, dass wir (im wahrsten Sinne des Wortes) in die Fußstapfen vieler anderer Demonstranten treten. Vor genau 24 Jahren, am 11. September 2000, blockierten Zehntausende von Demonstranten ein Treffen des Weltwirtschaftsforums. Das WEF ist der exklusive Club für die Milliardäre der Welt und ihre politischen Diener, der normalerweise in Davos in der Schweiz stattfindet, aber im nahe gelegenen Crown Casino 2000 abgehalten wurde.

Am ersten Tag dieser „S11“-Proteste waren die Demonstranten mächtiger als die mächtigsten Menschen der Welt – die nicht einmal zu ihrer eigenen Konferenz Zugang hatten. Die Veranstaltung wurde an den folgenden Tagen fortgesetzt, dank eines außergewöhnlichen Maßes an Brutalität der Polizei von Victoria, die vom Labour-Premier Steve Bracks dazu gedrängt wurde. Aber der Protest trug zu einer weltweiten Bewegung gegen die Gier der Konzerne bei, die von Seattle über Genua und Melbourne bis nach Porto Alegre und darüber hinaus sprang. Das WEF zog sich nach Doha und dann zurück in sein Versteck in der Schweiz zurück.

Springen wir ein paar Jahrzehnte vor ins Jahr 2019. Etwa 700 von uns blockierten den Haupteingang des Melbourne Convention and Exhibition Centre – dem gleichen Veranstaltungsort wie Land Forces –, um die IMARC, die größte Bergbau- und Fossilienbrennstoffkonferenz des Landes, zu stören. Die Konferenz fand statt, dank der außerordentlichen Brutalität der Polizei von Victoria, die von Premierminister Daniel Andrews von der Labour Party dazu angehalten wurde. Aber ziviler Ungehorsam als Teil der Klimabewegung war in aller Munde. Im folgenden Jahr zog die IMARC in eine andere Stadt.

Selbst wenn unser Protest also fünf verschiedene Arten von Chaos gleichzeitig bedeutet, bedeutet das zehn verschiedene Arten von Chaos für die Konferenzteilnehmer und -organisatoren, die versuchen, herauszufinden, was wir tun und wie sie uns umgehen können. Sie verlassen sich darauf, dass ihre Fahrer sie durchbringen, aber die Polizei hat den Parkplatz gesperrt und ihre Limousine steckt aufgrund des Protests im Verkehr fest. Sie erwarten, in ihren 10.000-Dollar-Anzügen aus der Straßenbahn zu steigen, um ungehindert herumzulaufen und über die Geschäfte von Krieg und Völkermord zu diskutieren – aber die Polizei hat die Straßenbahnlinie blockiert, sodass sie sich verlaufen und verwirrt direkt durch den Protest laufen. Normalerweise sind sie die Herren des Krieges. Heute müssen sie sich mit uns herumschlagen. Wir sollten stolz darauf sein, dass Menschen auf der ganzen Welt sehen, dass wir zu Tausenden hier sind und das „Business as usual“ stoppen, das für das Massentöten so notwendig ist.

Als ich meine Rede beendete, hatten die Marshals bemerkt, dass die Polizisten sich in Bewegung setzten, um uns einzukesseln, also machten wir uns auf den Weg. Eine Zeit lang besetzt die Menge eine der Hauptkreuzungen in der Gegend. Wir versuchen, in eine Richtung zu stürmen, aber die Polizeipferde sind viel schneller als wir. Dennoch ist die Stimmung gut. Zweifellos stecken viele Autos, Busse und Limousinen der Landstreitkräfte im Verkehr fest.

Ich komme mit einem alten Freund und Kameraden ins Gespräch, einem weiteren Veteranen von S11. Er erinnert mich daran, dass es Jahre vor S11 Proteste gegen US-Präsident George H.W. Bush gab, der im Januar 1992 Melbourne besuchte. Die Bush-Demo baute auf massiven Antikriegsprotesten auf, die durch die US-australische Invasion im Irak Anfang 1991 ausgelöst wurden. Und nur wenige Wochen zuvor hatten Tausende von Demonstranten die Waffenmesse AIDEX in Canberra blockiert.

Die Polizei des Labour-Premierministers Joan Kirner hatte den Veranstaltungsort für den Bush-Besuch – ein Kongresszentrum auf der anderen Seite des Flusses vom Melbourne Convention and Exhibition Centre – in ein bewaffnetes Lager verwandelt. Also zogen die Demonstranten durch die Stadt. Dies zwang die Autokolonne von George Bush dazu, wiederholt die Route zu ändern, da mehr als 1.000 Demonstranten durch das Stadtzentrum marschierten, tanzten und schließlich rannten. Kirners Polizisten schlugen mit Schlagstöcken und Pferden auf uns ein, aber wir hatten der US-australischen Kriegsmaschinerie eine Botschaft des Widerstands in die ganze Welt geschickt.

Unsere Erinnerungen werden unterbrochen, als die Menge wieder in Bewegung gerät. Als wir zum Haupteingang des Konferenzortes zurückkehren, sind wir wahrscheinlich ein paar Tausend. Immer noch darauf bedacht, die Kriegsprofiteure zu stören, entdeckt ein Teil der Menge, dass der stabil aussehende Zaun, der den Konferenzort umgibt, nicht so stabil ist. Ein Stück des Zauns stürzt ein, und aus der Bresche strömen Polizisten, die alle mit Pfefferspray besprühen und einen Teil der Menge kurzzeitig trennen.

Währenddessen stellen wir fest, dass immer mehr Konferenzteilnehmer – Militärs, Geldgeber und Funktionäre gleichermaßen – durch den Protestbereich streifen und versuchen, Zugang zur Konferenz zu erhalten.

Normalerweise wird die Funktionsweise des Kapitalismus durch eine Schicht nach der anderen aus Bullshit und Mystifizierung verschleiert. Unsere Herrscher und ihre Lakaien sind besondere Menschen, so wird uns gesagt, mit besonderen Fähigkeiten, die weit über das Verständnis von uns Normalsterblichen, die die Arbeit machen, hinausgehen.

Aber eine Protestveranstaltung wie Land Forces holt sie auf den Boden der Tatsachen zurück. Plötzlich sind die Herren des Krieges zum Greifen nah, einige aggressiv, aber meist verwirrt, unfähig, ohne all den Schutz, den sie normalerweise genießen, zu funktionieren.

Je teurer der Anzug und je arroganter die Haltung, desto spitzer die Bemerkungen der Menge. Einige von uns positionieren sich in der Nähe eines der Orte, an denen die Polizei einige Teilnehmer der Land Forces durchlässt. Es kommt nicht oft vor, dass wir jemandem, der tatsächlich vom Geschäft mit dem Völkermord profitiert, ins Gesicht oder ans Ohr sprechen können.

„Also, wie viele Millionen werden Sie heute mit dem Töten von Babys verdienen? Oder sind Sie vielleicht eher im Geschäft mit der Munition, die Eltern zerfetzt? Ach nein – ich verstehe – Sie gehören zu den Leuten, die mit herumlungernder Munition ihr Geld verdienen, nicht wahr – damit Sie die Profite weiter zählen können, während Ihr Werk weiter tötet.“

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Polizisten den Kriegsprofiteur in der Regel durchgewunken. Je mehr wir diese Nadelöhre blockierten, desto mehr Arbeit hatten die Polizisten zu erledigen. Oft genug blockierten die Polizisten selbst mit Bereitschaftspolizisten und Pferden.

Mittlerweile ist es weit nach 9 Uhr, dem offiziellen Beginn der riesigen Konferenz. Und immer noch haben Hunderte oder sogar Tausende von Delegierten offensichtlich große Schwierigkeiten, überhaupt zum Gebäude zu gelangen. Für das normalerweise reibungslose Geschäft mit Völkermord und Krieg gibt es kein „Business as usual“.

Der Einsatz von Pfefferspray durch die Polizei wird immer häufiger. Ich weiche ihm hauptsächlich aus, aber mein Nacken und mein Gesicht müssen etwas gereinigt werden.

„Geht es Ihnen gut?“, fragt einer der Sanitäter. “Verdammt. Ja. 100 Prozent„, antworte ich. ‚Wie oft haben wir die Gelegenheit, jemandem ins Gesicht oder ans Ohr zu sprechen, der Völkermord organisiert und davon profitiert? Wie oft können wir eine Botschaft in die Welt senden – nach Palästina und an die Orte, von denen aus der Völkermord organisiert wird – von Tausenden gewöhnlichen, außergewöhnlichen Menschen, die das ‘Business as usual“ des Völkermords völlig zum Erliegen bringen, wenn auch nur für kurze Zeit?“

Aber den meisten in der Menge scheint es genauso zu gehen. Wir sind alle ein paar Zentimeter größer. Und natürlich geht es nicht nur darum, sich gut zu fühlen; es geht darum, die Kraft aufzubauen, die wir brauchen. Die lange Geschichte des zivilen Ungehorsams zeigt, dass die direkte Aktion der Störung Einzelpersonen verändern, Bewegungen aufbauen und unsere Herrscher herausfordern kann.

Deshalb konnten die Polizisten nicht einfach weitermachen lassen.

Wenn es einen Auslöser gab, habe ich ihn nicht gesehen. Aber das offensichtliche Fazit war, dass es uns viel zu gut gelang, das Kriegsgeschäft zu stören, Stärke aufzubauen und eine Botschaft der Hoffnung, Stärke und Solidarität zu verbreiten – nicht nur in Form von Gefühlen, sondern durch die physische Tatsache der Störung.

Reihenweise kamen Polizisten hinter den Barrikaden hervor – normale Polizisten, Bereitschaftspolizisten, berittene Polizisten, Polizisten mit einem beträchtlichen Arsenal, darunter Pfefferspray, Schusswaffen (vielleicht der „Schlagstock-Munitionswerfer“) und Polizisten mit Granaten (vielleicht die „Stinger-Granate“).

Dann griffen sie an.

Ich habe die Gewalt gesehen, die von der Polizei der Labour-Ministerpräsidenten Joan Kirner, Steve Bracks und Daniel Andrews gegen störende Massenproteste entfesselt wurde. Die Polizisten der liberalen Ministerpräsidenten Jeff Kennett gingen 1993 gegen Demonstranten vor, die die Richmond High School verteidigten, und Ted Baillieu verwandelte einen Großteil der Stadt in ein bewaffnetes Lager, um die Occupy-Proteste von 2011 zu zerschlagen. Diese Momente waren auch Meilensteine in der Polizeibrutalität gegen störende Proteste in dieser Stadt.

Aber die Brutalität der Polizei unter der Labour-Premierministerin Jacinta Allen gestern war etwas anderes.

Blendgranaten. Plastikgeschosse. Unmengen von Pfefferspray. Schlagstöcke. Fäuste. Alles entfesselt auf Demonstranten, die versuchten, sich aus dem Staub zu machen. Eine Armee von anstürmenden Polizisten setzte die Gewalt ein, die sie für notwendig erachteten, um den gewohnten Gang der Dinge zu gewährleisten – sowohl für die Armeen des Krieges und des Völkermords als auch für die Armee der Profiteure, die sie versorgen.

Wir krochen so schnell wie möglich davon. Wir wurden hundert Meter oder mehr zurückgedrängt und angesichts der überwältigenden Gewalt war klar, dass das Hauptgeschäft des Protests für diesen Tag erledigt war.

Natürlich sprachen alle bereits darüber, was wir erreicht hatten.

Nach meinen Reden in den Pflanzkästen fragten mich ein paar jüngere Demonstranten, wie die Kundgebung des Tages im Vergleich zu den S11-Protesten von vor 24 Jahren war.

S11 fing die aufkommende Welle einer globalen Bewegung ein. Wir konnten den Zeitpunkt der Landstreitkräfte nicht kontrollieren. Wenn sich die Kriegsherren vielleicht im November oder Dezember letzten Jahres versammelt hätten, hätten wir vielleicht mehr Demonstranten mobilisieren können.

Unabhängig davon ist es ein Beweis für die Organisationsgruppen und alle, die gekommen sind, dass wir trotz einer außergewöhnlichen Medienkampagne gegen uns und trotz der öffentlichen Androhung eines Polizeiaufmarschs Tausende auf die Straße gebracht haben. Wir waren mindestens doppelt oder dreimal so viele wie die Menge, die 2019 am selben Ort die Profiteure fossiler Brennstoffe gestört hatte.

Trotz einer Armee von Polizisten, die von Victorias Labour-Regierung losgeschickt wurden, trotz Medienlügen und einer Reihe von verleumderischen Artikeln – trotz allem mussten die Kriegsherren mit einer massiven, störenden Opposition gegen ihre Agenda und ihre Aktivitäten fertig werden.

Diese Menschen gelten als einige der mächtigsten Menschen der Welt. An vielen Tagen sind sie das auch. Aber auf den Straßen rund um das Melbourne Convention and Exhibition Centre haben Tausende von uns der Welt und uns selbst praktisch gezeigt, dass ihr „Business as usual“ in Frage gestellt und zum Scheitern gebracht werden kann. Das ist ein Sieg, der uns nie genommen werden kann und auf dem wir in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren aufbauen können.

