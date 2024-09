https://strategic-culture.su/news/2024/09/13/9-11-american-illness-which-still-has-no-cure/



9/11: Die amerikanische Krankheit, für die es immer noch keine Heilung gibt

Von Martin Jay

13. September 2024

9/11 ist ein Phänomen, das man als Krankheit bezeichnen kann, wenn man innehält und darüber nachdenkt, wie es dazu kam und wie es gelungen ist, dass es nie untersucht oder richtig erforscht wurde

Es kam und ging fast unbemerkt. Da 9/11 zweifellos die größte Farce der US-Justiz in der Geschichte dieses jungen Landes ist – und vielleicht der größte Verrat an seinem eigenen Volk – war dies nicht überraschend. Während Harris und Trump ihren Respekt zollten und ein paar Artikel geschrieben wurden, die nur die gleichen Argumente wiederkäuen, blutet eine ganze Nation. Der 11. September ist ein Phänomen, das sich mit nichts anderem vergleichen lässt. Man könnte es fast als Krankheit bezeichnen, wenn man bedenkt, wie es dazu kam und dass es nie untersucht oder ordnungsgemäß aufgeklärt wurde, um George W. Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice und möglicherweise Dutzende von Geheimdienstagenten, die eingeweiht waren, zu schützen. Ja, der 11. September ist wirklich eine Krankheit, die nicht heilbar ist. Nur die wenigen Verrückten in weißen Kitteln, die sie verursacht haben, sind dagegen immun.

Wie gehen die meisten Amerikaner mit dem Gedanken um, dass Terroristen Flugzeuge in das World Trade Center in New York City gesteuert haben? Und dann müssen sie die bloße Vorstellung begreifen, dass dies alles mit dem Wissen und der Unterstützung ihrer eigenen Elite durchgeführt wurde? Die Antwort lautet: Sie tun es nicht. Die meisten Amerikaner verschließen einfach ihre Augen und Ohren und weigern sich, irgendetwas zu sehen und zu hören. So groß ist ihre Verehrung für ihr eigenes Land und ihre stoische Weigerung, sich einer Realität zu stellen, die sie sich seit über 300 Jahren weigern zu glauben: dass die herrschenden Eliten Europas im 17. Jahrhundert, die die Arbeiterklasse für ihre eigenen verdorbenen Bedürfnisse manipulierten, das Geschäftsmodell einfach über die Pilgerväter übertrugen, als Amerika aufgebaut wurde. Die Vorstellung, dass Amerika als „Lösung“ für die Verderbtheit Europas aufgebaut wurde, ist eine Farce. Es ist buchstäblich ein schlechter Scherz.

Am 23. Jahrestag von 9/11 sind die beiden Szenarien, die die sehr, sehr wenigen Amerikaner annehmen, wenn sie es denn wollen, gleichermaßen entsetzlich. Entweder wurden George W. Bush und seine Kumpane auf einen bevorstehenden Terroranschlag aufmerksam und ließen ihn einfach geschehen; oder schlimmer noch, sie waren von Anfang an an der Planung beteiligt und bereiteten monatelang jedes einzelne Detail vor.

Wer auch immer es war, der es geplant hat, hat eines akribisch sichergestellt: dass die amerikanische Bevölkerung niemals auch nur annähernd die Wahrheit über den Tag herausfinden würde, an dem Verkehrsflugzeuge über 2.500 Menschen töteten. Kein einziger amerikanischer Journalist, der für Fox oder CNN oder die Times oder die Post arbeitet, würde auch nur einen Tag seiner Arbeit im Büro damit verschwenden, die wenigen verbliebenen Spuren von Beweisen – größtenteils Einzelberichte von Einzelpersonen – zu untersuchen und sich einer Taufe der Verfolgung, des finanziellen Ruins, des Gefängnisses oder sogar des Mordes aussetzen.

Was uns bleibt, sind die „Wahrheitssucher“, ein liebenswerter, aber herablassender Name für die Tausenden von Amerikanern, die die Darstellung, die ihnen im NIST-Bericht der 9/11-Kommission präsentiert wurde, nicht akzeptieren und sich dem Internet zuwenden, um Amateur- oder semiprofessionelle Dokumentationen zu produzieren – die alle von der etablierten Presse mit dem gleichen „Verschwörungstheorie“-Besen überzogen werden.

Aber die Vertreter der Verschwörungstheorien stellen immer noch die relevanten Fragen und weisen auf die Brandbeweise hin, die es auch heute noch gibt. Und im Gegensatz zum JFK-Attentat wurden die 2.500 Familien der Opfer von 9/11 durch eine Verschwörung der Regierung um ihre Angehörigen gebracht, von der diejenigen profitierten, die zu diesem Zeitpunkt an der Macht waren, was den Fall in vielerlei Hinsicht einzigartig macht. Wenn Amerikaner an Demokratie als Geburtsrecht glauben, dann verdienen sie es zu erfahren, was an diesem Tag wirklich passiert ist, ganz sicher die Familien, die mit einer offiziellen Version abgespeist wurden, die so weit von der Wahrheit entfernt ist, dass sie kaum glaubwürdig ist.

Wir neigen dazu, Amerika als einen ziemlich verrückten Ort zu betrachten. Das Internet ist voll von verrückten, dummen, seltsamen und urkomischen Stunts, die Amerikaner jeden Tag ausführen und die auf Film festgehalten werden. Was wir jedoch noch nie gesehen haben, ist, dass jemand zu einem verlassenen Stahlskelettgebäude geht und die oberen Stockwerke mit Benzin flutet und es in Brand setzt. Wenn jemand so etwas im Namen der Demokratie tun würde, wie würden CNN und Fox über dieses Feuer berichten, wenn sich letztendlich herausstellen würde, dass das Gebäude nicht einstürzen würde? Gebäude mit Stahlrahmen stürzen nicht aufgrund von Bränden ein. Die durch das Verbrennen von Benzin erzeugte Hitze reicht nicht annähernd aus, um die vertikalen Säulen, die sie zusammenhalten, zu verbiegen oder zu brechen. Das ist Schulstoff für die 3. Klasse im Fach Naturwissenschaften.

Und obwohl jeden Tag Flugzeuge zu den 13 Friedhöfen – oder „Boneyards“, wie sie genannt werden – in den USA geschickt werden, hat noch niemand in Amerika eines dieser Flugzeuge im Rahmen eines Experiments in einen leeren Wolkenkratzer mit Stahlrahmen geflogen – weder der Deep State noch Privatpersonen. Niemand.

Wenn eines dieser Experimente durchgeführt werden sollte, hätten die amerikanischen Bürger, die sich in Deckung begeben und sich weigern, in die Zone der Verschwörungstheorien gezogen zu werden, keine andere Wahl, als sich ihrem grausamsten Dämon zu stellen.

Flugzeuge haben die Zwillingstürme nicht zum Einsturz gebracht. Auch nicht das Feuer, das sie verursacht haben. Die Beweise dafür sind ziemlich überwältigend, da es vor dem 11. September noch nie ein einziges Gebäude mit Stahlrahmen gab, das abgebrannt ist. Und seither auch nicht mehr.

Das Außergewöhnlichste an 9/11 ist das schiere Ausmaß der Vertuschung. Diejenigen, die sie durchführten, sorgten dafür, dass keine echte Untersuchung durchgeführt werden konnte. Nur wenige Tage nachdem Bush auf den Trümmern stand und mit Feuerwehrleuten für Fotos posierte, wurden die Stahlträger, die das Gebäude zusammenhielten und ihm seine charakteristische einzigartige Festigkeit verliehen, vom Gelände entfernt und auf Schiffen nach China verschifft. Es war von entscheidender Bedeutung, dass die Ermittler sie nicht mitnehmen und im Rahmen einer Untersuchung untersuchen konnten.

Die Stahlträger konnten bei den niedrigen Temperaturen, die Flugbenzin erzeugt, nicht brechen, insbesondere bei Sauerstoffmangel. Diese Träger müssen bei einer viel, viel höheren Temperatur von etwa 1300 Grad Celsius brennen, bevor sie schließlich nachgeben und dann brechen. Um diese Temperatur zu erreichen und die vertikalen Haupttragbalken zu brechen, wird Thermit benötigt, das auf der Baustelle in Hülle und Fülle vorhanden war. Es gab buchstäblich Tonnen davon im Staub. Und wie Hunderte von Architekten und Ingenieuren übereinstimmend sagten, muss, um den „freien Fall“ des Gebäudes zu erreichen, ein gewisser „Nullwiderstand“ von jedem Stockwerk aus überwunden werden, was nur durch eine kontrollierte Sprengung auf jedem Stockwerk mit perfektem Timing möglich ist. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das sind historisch belegte Fakten, die von Fachleuten auf der ganzen Welt bestätigt werden.

Aber die Mainstream-Medien werden diese Punkte nicht annähernd anerkennen. Auch nicht die zahlreichen Berichte von Feuerwehrleuten, die von Explosionen kurz vor dem Einsturz der Türme berichteten. Die meisten Amerikaner glauben etwas anderes, und das passt der Mainstream-Presse und der Elite, die sie kontrolliert. Die Amerikaner glauben an die Theorie des zusammenbrechenden Pfannkuchens, d. h. dass eine Etage auf die andere stürzte, als die Stützbalken nachgaben und sie nicht mehr halten konnten. Und das gestapelte Gewicht allein ließ sie alle in perfekter Reihenfolge einstürzen.

Und die meisten Amerikaner entschieden sich dafür zu glauben, dass ein so schrecklicher Terrorakt nicht die Handschrift von George W. Bush und seinen Kumpanen tragen konnte, obwohl er sich problemlos eine zweite Amtszeit sicherte und die Ambitionen seines Vaters verwirklicht wurden: in den Irak und nach Afghanistan einzumarschieren, wo man alles plündern und ausrauben kann. Der Irak hatte viel Öl. Afghanistan war reif für ein 5-Billionen-Dollar-Gaspipeline-Geschäft, das ein kalifornisches Energieunternehmen entworfen hatte, mit dem die Bush-Familie in Verbindung stand. Wer steckte jedoch dahinter? Die Israelis können nicht ausgeschlossen werden, da auch sie davon profitieren konnten, indem sie den 11. September nutzten, um den Hass des Westens auf Muslime zu schüren – etwas, das sehr gut funktioniert hat, da die US-Invasion im Irak zur Gründung des IS führte, der dann eine Reihe von Terroranschlägen in westlichen Ländern verübte. Tatsächlich hätte der israelische Völkermord von heute möglicherweise nicht durchgeführt werden können, wenn es nicht die vielen schrecklichen Morde in Europa durch Terroristen gegeben hätte, die eine Gefolgschaft für die Gruppe suchen. Man muss nur die richtigen Schlüsse ziehen.

Aber der historische Kontext wird von den westlichen Medien am Jahrestag des 11. September nicht beleuchtet. Die Medien wissen, dass wir möglicherweise noch Jahrzehnte davon entfernt sind, auch nur annähernd die schäbige Wahrheit über die Anschläge auf die Zwillingstürme aufzudecken. Und möglicherweise sogar noch 50 Jahre davon entfernt, das zu bekommen, was die Amerikaner wirklich brauchen, um das zu verarbeiten, was wahrscheinlich die traumatischste Erfahrung ist, die sie seit Pearl Harbor gemacht haben: eine zweite Untersuchung.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als Freiberufler für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Rahmen seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, dem Nahen Osten und Europa für eine Vielzahl großer Medien gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

