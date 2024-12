Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2024-12-29/ty-article/.premium/no-infrastructure-remains-in-northern-gaza-for-terrorism-or-for-life/00000194-0ee9-df79-a3d5-dfed6c3d0000



Meinung |

Im nördlichen Gazastreifen gibt es keine Infrastruktur mehr, weder für Terrorismus noch für das Leben

Gideon Levy

29. DEZEMBER 2024

Ein Patient, der am Freitag aus dem Kamal-Adwan-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen evakuiert wird (Bild: Dawoud Abu Alkas / Reuters).

Die Armee ist am frühen Dienstagmorgen in das Gelände des Kamal Adwan Krankenhauses in Beit Lahia eingedrungen und hat alle Patienten und das medizinische Personal zur Evakuierung aufgefordert.

Dutzende verängstigter Menschen, von denen einige kaum stehen konnten, drängten sich in der kalten Nacht im Gazastreifen auf dem Hof des Krankenhauses; dann befahlen die Soldaten ihnen, sich auszuziehen und nackt zu marschieren.

Ein Video zeigt eine Spur von im Sand versunkenen Menschen inmitten der Trümmer; nackte Männer mit erhobenen Armen, umringt von israelischen Panzern, so gedemütigt, wie es nur möglich ist, dass Menschen gedemütigt werden.

Sie wurden stundenlang nackt in der nächtlichen Kälte von Gaza zurückgelassen. Hinter ihnen lagen die Sterbenden und ein paar Mitglieder des medizinischen Personals, die sie nicht im Stich ließen, etwa 25 Personen.

Das israelische Militär bombardierte das Krankenhaus; fünf Mitglieder des medizinischen Personals wurden getötet. Im Labor und in der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses brachen Brände aus.

Ein Feuer vor dem Kamal-Adwan-Krankenhaus in Gaza, diese Woche.Credit: Stringer/Reuters

Einige Patienten wurden in die Überreste des nahe gelegenen indonesischen Krankenhauses gebracht , das die israelischen Streitkräfte nur drei Tage zuvor gestürmt hatten. Weiterlesen in haaretz .com

Übersetzt mit Deepl.com

