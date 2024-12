https://www.middleeasteye.net/live/live-israel-kills-least-58-palestinians-24-hours



Live: Israelische Hartnäckigkeit riskiert laut Bericht das Scheitern der Gaza-Friedensgespräche

Währenddessen erfriert das fünfte Baby in Gaza in weniger als einer Woche unter der israelischen Belagerung

Wichtigste Punkte

Israelische Streitkräfte haben Frauen bei Krankenhausangriff in Gaza sexuell missbraucht

Israelischer Bombenangriff auf Krankenhaus in Gaza tötet sieben Palästinenser

Die Zahl der Toten in Gaza übersteigt 45.500

Live-Updates

Israelische Streitkräfte erschießen und verwunden Palästinenser in der Nähe von Qalqilya

vor 59 Minuten

Israelische Streitkräfte haben am Sonntag in der Nähe der Trennmauer südlich von Qalqilya im besetzten Westjordanland einen Palästinenser mit scharfer Munition in den Fuß geschossen, berichtet die Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf lokale Quellen.

