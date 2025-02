https://www.aljazeera.com/features/2025/2/4/in-west-bank-israel-denies-jenin-families-right-to-bury-loved-ones-at-home



Im Westjordanland verweigert Israel Familien in Dschenin das Recht, ihre Angehörigen zu Hause zu beerdigen

Während Israel in Dschenin Dutzende Palästinenser tötet, verweigert es den Familien der Opfer auch die Würde, ihre Angehörigen zu beerdigen.

Ein Palästinenser verabschiedet sich von einem Verwandten, bevor er ihn inmitten strenger israelischer Beschränkungen im Osten von Dschenin im besetzten Westjordanland begräbt [Al Jazeera]

Jenin, besetzte Westbank, Palästina – Fast zwei Wochen lang lagen elf Leichen in den Leichenhallen von Jenin, während israelische Angriffe die Stadt und ihr Flüchtlingslager verwüsteten.

Ihre Familien hatten zu viel Angst, sie in Dschenin zu beerdigen, da israelische Scharfschützen, Drohnen und Artillerie im Einsatz waren.

„Familien haben Angst, ihre Angehörigen auf dem Friedhof des Lagers zu beerdigen, weil israelische Scharfschützen auf hohen Gebäuden stationiert sind“, sagte Mahmoud al-Saadi, Leiter des Rettungsdienstes in Dschenin, am Montag. “Einige Leichen liegen seit über 13 Tagen im Leichenschauhaus. Wir brauchen eine Genehmigung der Israelis, um eine Beerdigung durchzuführen, und selbst das wurde mehrfach verzögert.“

Trauernde nehmen an der Beerdigung von Palästinensern teil, die bei einem israelischen Überfall in Dschenin am 3. Februar 2025 getötet wurden [Raneen Sawafta/Reuters]

Ehre den Toten

Seit Israel am 21. Januar seinen jüngsten Überfall auf Dschenin startete, sind viele Menschen gestorben. Mindestens 30 wurden von israelischen Soldaten getötet, während andere eines natürlichen Todes starben.

Sie blieben unbestattet liegen, während ihre Familien darum kämpften, sie zur letzten Ruhe zu betten.

Für den 55-jährigen Bassam Turkman, der im Flüchtlingslager lebt, war der plötzliche Tod seines 60-jährigen Bruders Osama ein „unüberwindbarer Verlust“, der durch die Qual, ihm kein angemessenes Begräbnis geben zu können, noch verstärkt wurde.

Die turkmenische Familie wurde aus ihrer Heimat vertrieben und suchte Zuflucht in Burqin, einer Stadt westlich von Dschenin. Doch ihr zerbrechliches Gefühl der Stabilität brach erneut zusammen, als sich der Gesundheitszustand des ältesten Bruders plötzlich verschlechterte und er starb.

Tagelang lag Osamas Leichnam in der kalten Vorhölle eines Krankenhaus-Leichenschauhauses, während die Familie darüber nachdachte, ob sie ihn in der unbekannten Erde von Burqin begraben oder an der schwachen Hoffnung festhalten sollte, ihn auf den Friedhof im Lager zurückzubringen, damit er neben dem Haus ruht, aus dem sie fliehen mussten.

Bassam flehte seine Familie an, sich für Burqin zu entscheiden.

„Wir sind mit dem Glauben aufgewachsen, dass man die Toten schnell begraben muss, um sie zu ehren“, sagte er Al Jazeera. “Ihn auf unbestimmte Zeit in der Leichenhalle zu lassen, fühlte sich einfach nicht richtig an, vor allem, weil das Krankenhaus bereits mit den Leichen der bei der Operation Getöteten überlastet war.“

Der Angriff auf Dschenin erfolgt während einer Welle der Gewalt durch Israel im Westjordanland, seit ein fragiler Waffenstillstand den 15-monatigen Angriff Israels auf Gaza gestoppt hat, bei dem fast 62.000 Palästinenser getötet wurden und die Enklave in Trümmern liegt

Die Operation hat nach Angaben der Vereinten Nationen fast alle der 20.000 Menschen aus dem Flüchtlingslager Dschenin aus ihren Häusern vertrieben.

„Wir sind ein Volk, das seine Toten besuchen, an ihren Gräbern sitzen, mit ihnen sprechen und sich erinnern muss“, sagte Bassam. “Unsere Lieben weit weg von zu Hause zu begraben, ist an sich schon ein Schmerz.“

Aber schließlich wurde Osama in Burqin, etwa 4 km (2,5 Meilen) von Jenin entfernt, beigesetzt. Während israelische Bulldozer die Infrastruktur des Lagers zerstörten, standen Bassam und seine Familie an Osamas Grab.

Neben den Turkmenen standen Mitglieder der Familie al-Khateeb, um die Totengebete zu sprechen. Sie nahmen Abschied von dem 59-jährigen Marwan al-Khateeb, der am ersten Tag der Razzien starb und in der Nähe von Osama auf dem Friedhof von Burqin begraben wurde.

„Die Besatzung zeigt weder den Lebenden noch den Toten Respekt. Für sie sind wir alle Terroristen“, klagte Bassam

„Märtyrer“ ohne angemessenen Abschied

Am 28. Januar erschossen israelische Streitkräfte den 25-jährigen Osama Abu al-Hayja, als er auf dem Dach eines Gebäudes stand. Er verblutete, da seine Familie und ein Krankenwagen aufgrund der Schüsse erst am nächsten Tag zu ihm vordringen konnten

Seiner Familie wurde auch eine traditionelle Beerdigung verwehrt.

„Wir wollten Osama an der Seite der anderen Märtyrer zur letzten Ruhe betten“, sagte sein älterer Bruder Tareq Abu al-Hayja. “Aber die Soldaten haben das Lager abgeriegelt. Sie haben sogar Straßen gesperrt, um Menschenansammlungen zu verhindern.“

In Dschenin dienen öffentliche Prozessionen für die von israelischen Streitkräften Getöteten seit langem als gemeinschaftlicher Akt der Trauer und des Trotzes. Hunderte von Menschen versammeln sich in der Regel, um die Toten zu den Grabstätten zu begleiten, wobei Familien aus dem gesamten Westjordanland anreisen, um an den düsteren Zeremonien zu Ehren von Menschen teilzunehmen, die viele hier als „Märtyrer“ betrachten.

Familien von Menschen, die durch israelisches Feuer getötet wurden, sind gezwungen, sie ohne die übliche Prozession zu beerdigen, die Einheit und Widerstandskraft gegen die israelische Besatzung widerspiegelt [Al Jazeera

Die Familie Abu al-Hayja konnte den Gedanken nicht ertragen, Osama tagelang unbestattet zu lassen, aber ihre Mitglieder wussten, dass sie ihm niemals den Abschied bereiten könnten, den ein „Märtyrer“ verdient.

Also beschlossen sie, Osama im nahe gelegenen Dorf Martyrs‘ Triangle zu beerdigen, um trotz der Umstände einen würdigen Abschied zu gewährleisten

„Die Entscheidung war nicht einfach“, sagte Tareq, “aber wir wollten, dass er ein angemessenes Begräbnis erhält, auch wenn dies bedeutete, dass es weit weg von zu Hause stattfinden musste.“

Am Samstag, nach 13 Tagen der Gewalt im Lager, konnte sich das palästinensische Verbindungsbüro endlich mit seinem israelischen Pendant abstimmen, um die Beerdigungen der Menschen zu ermöglichen, deren Leichen in den Leichenhallen lagen

Die israelischen Behörden legten strenge Bedingungen fest: keine Prozessionen, keine öffentlichen Versammlungen, nur Krankenwagen, die die Toten in aller Stille zum Friedhof transportierten, jeweils begleitet von nur zwei Familienmitgliedern.

Die Trauernden hatten gerade erst mit den Vorbereitungen für die Massenbestattung begonnen, als das israelische Militär die Koordinierung unter Berufung auf „Sicherheitsbedenken“ aufhob

Die Verzögerungen zwangen Mahmoud vom Rettungsdienst und sein Team zum Improvisieren. Sie begruben vier Menschen im östlichen Bezirk von Dschenin, der weniger von der Razzia betroffen war, aber die Beerdigungen von sieben weiteren wurden erneut verschoben.

Am Montag erlaubten die israelischen Streitkräfte schließlich die Beerdigung der sieben verbliebenen Menschen.

Aber die Trauerzüge wurden durch die Einschränkungen des israelischen Militärs neu gestaltet: keine Menschenmassen, keine Slogans

„Wir haben unsere Märtyrer immer gemeinsam geehrt“, sagte ein Trauernder, der seinen Namen aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht nennen wollte.

„Jetzt beerdigen wir sie in Stille.“

