Lasst uns unsere Märtyrer mit Würde begraben

Hassan Abo Qamar

The Electronic Intifada

5. Februar 2025

Die Menschen kehren bei Sonnenuntergang am 31. Januar zu den Überresten ihrer Häuser zurück.

Omar Ashtawy APA images

Am Samstag, dem 18. Januar, um 5 Uhr morgens, dem Tag vor Inkrafttreten des Waffenstillstands, wachte ich durch den Lärm einer Explosion auf.

Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits seit Wochen über einen Waffenstillstand gesprochen und jeder wusste, dass er am Sonntag beginnen würde.

Das hinderte Israel jedoch nicht daran, jeden verbleibenden Moment zu nutzen, um zu töten, zu verstümmeln und zu zerstören.

Die Explosion erfüllte mein Zimmer mit dem Geruch von Sprengstoff und Tod, an den ich mich trotz unzähliger Male, in denen ich ihn gerochen habe, immer noch nicht gewöhnen kann. Ich hielt mir die Hand vor die Nase, bis der Geruch nachließ, genau wie bei den Opfern, und an einen Ort verschwand, den nur Gott kennt.

Ich saß auf meinem Platz und wartete auf das Morgengebet, das nur wenige Minuten entfernt stattfand. In der Zwischenzeit öffnete ich mein Handy, um in den sozialen Medien zu stöbern. Ich fand Menschen, die sich in einem Online-Wortkrieg befanden, von denen die meisten noch nie in Gaza gewesen waren und nichts über den Gazastreifen wussten, außer seinem Namen. Die Debatte: Hat Gaza gewonnen?

Als die Gebetszeit kam, betete ich. Die Diskussionen über Sieg und Niederlage schienen bedeutungslos. Wer bin ich, dass ich bestimmen könnte, ob es ein Sieg war oder nicht? Ich erinnerte mich an die Worte meiner Großmutter, die seit Mai aus Rafah – wo sie zwei Häuser verloren hatte – zu uns nach Nuseirat vertrieben worden war. Sie pflegte immer zu sagen: „Es ist alles Gottes Wille, Hassan. Sag ‚alhamdulillah‘ und mach weiter.“

In den sozialen Medien habe ich nichts Klügeres als die Worte meiner Großmutter gesehen.

Mit Blut getränkt

Diejenigen, die den Sieg des Gazastreifens feiern, sehen nicht das Ausmaß der Tragödie, die das Volk durchlebt. Sie haben nicht gewartet, bis die Herzen der Menschen, die durch den Verlust ihrer Kinder gebrochen sind, heilen. Sie haben dem Volk des Gazastreifens nicht den Raum gegeben, den globalen Verrat zu vergessen, den es seit 15 Monaten ertragen muss.

Sie warteten nicht darauf, dass die Märtyrer auf würdige Weise auf Friedhöfen beerdigt wurden, anstatt auf Straßen, in Krankenhäusern, Gärten und auf Spielplätzen. Ganz Gaza ist zu einem Friedhof geworden.

Sie warteten nicht einmal den Sonntag ab, um den Sieg zu verkünden, und vergaßen dabei, dass die Menschen in den Zelten sich noch immer im Krieg befanden.

Er ist noch nicht vorbei.

Die Menschen in Gaza verfolgen die Nachrichten mit Hoffnung und Furcht. Wir suchten nach einer Bestätigung, dass die Besatzung nicht weiter töten würde. Wir wollten sichergehen, dass wir überleben würden, dass niemand uns aushungern oder uns erneut unsere Kinder, Schwestern und Familien wegnehmen könnte.

Wir wollten sicher sein, dass wir nicht verbrannt oder in einem Feuer der Gewalt aufgelöst werden würden.

Wir wollten einfach nur in Frieden trauern.

Es gibt diejenigen, die nichts als Parolen sehen, die ein Massaker feiern, das sie nicht erlitten haben.

Auf der anderen Seite der Debatte gab es jedoch diejenigen, die vielleicht aus einem Flugzeug heraus, das zu einem neuen Ziel flog, sarkastisch fragten: „Was für ein Sieg ist das?“

Sie sind ein Leben in Freiheit gewohnt und führen ein luxuriöses Dasein. Sie verstehen nicht, dass man sich das Leben nicht durch Wunschdenken, sondern durch harte Arbeit aneignet. Ein Heimatland wird von uns selbst aufgebaut und wieder aufgebaut. Es liegt in unserer Obhut. Es wurde uns von unseren Vorfahren übergeben. Und wir geben es an diejenigen weiter, die nach uns kommen werden.

Das ist unsere Heimat. Wir haben sie mit unseren eigenen Händen aufgebaut und wir haben geschworen, sie mit unserem Blut zurückzuerobern. Seien Sie nicht überrascht von den vielen ehrenwerten Menschen in Gaza; das Land ist mit Märtyrern bepflanzt und mit Blut bewässert. Ein solches Land bringt solche Menschen hervor.

Seien Sie auch nicht überrascht über die Anwesenheit der Geringen, der Händler und Diebe, die die Notlage ihres Volkes ausnutzen. Gaza ist nicht perfekt, seine Menschen sind keine Engel.

Seien Sie still und lassen Sie uns trauern

Der Name „Gaza“, den die Kanaaniter ihm gaben, bedeutet Stärke. In der Vergangenheit hieß es: „Wer die Schlacht von Gaza gewinnt, gewinnt den Krieg.“

Trotz der Zerstörung und trotz der Tatsache, dass das Einzige, was in Gaza noch übrig ist, der Tod mit seinem anhaltenden Geruch ist, besteht der Sieg von Gaza – wenn man es so nennen kann – darin, dass es den Willen all dieser Großmächte gebrochen hat, die sich gegen es verschworen haben, und am Leben geblieben ist. Es hat alles für Palästina gegeben.

Gaza stand allein und stolz da, wie es die Geschichte schon immer gekannt hat.

Weint nicht um unsere Märtyrer. Ihr Blut hat dieses Land bewässert. Wir ehren unsere Märtyrer durch das Leben, das wir führen, und wir verewigen ihr Andenken durch unsere Standhaftigkeit.

Ich weiß nicht, ob das, was passiert ist, ein Sieg war oder nicht; ich habe keinen Maßstab, um das zu beurteilen. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass es nicht an Ihnen liegt, Welt, einen Sieg zu besingen, an dem Sie nicht beteiligt waren, oder über Verluste zu weinen, über die Sie geschwiegen haben, als sie eintraten.

Genauso wie Sie über den Völkermord, die Hungersnot, die Zerstörung von Jabaliya, das Krankenhausmassaker von al-Ahli, die Bitten von Dr. Hussam Abu Safiya, die Zerstörung unserer Krankenhäuser und die Ermordung unserer Kinder geschwiegen haben, Welt, schweigen Sie jetzt!

Sei still und lass uns unsere Märtyrer in Würde begraben, damit sie den Frieden finden, den sie in dieser Welt nicht finden konnten. Sei still, denn es steht dir nicht zu, zu entscheiden, wer gewonnen hat: der Olivenzweig oder der anhaltende Geruch des Todes.

Hassan Abo Qamar ist ein in Gaza ansässiger Schriftsteller.

