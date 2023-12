Why we need an investigation into 7 October Watch my Not the Andrew Marr Show appearance.



Sehen Sie sich meinen Auftritt in der Not the Andrew Marr Show an.

Warum wir eine Untersuchung zum 7. Oktober brauchen

Von Asa Winstanley

18.Dezember.2023



Vor ein paar Wochen war ich in der Sendung „Not the Andrew Marr Show“ zu Gast, um darüber zu sprechen, warum wir eine unabhängige internationale Untersuchung der wahren Ereignisse des 7. Oktober brauchen. Crispin und ich sprachen auch über meine jüngste investigative Reportage, die zeigt, dass viele der israelischen Zivilisten, die an diesem Tag getötet wurden, in Wirklichkeit von den israelischen Streitkräften selbst getötet wurden.

Wir sprachen auch über das jüngste Video von Owen Jones, in dem er über die Sichtung einer von der israelischen Armee bearbeiteten Sammlung von Videos vom 7. Oktober sprach. Jones räumte ein, dass es keine Beweise für Vergewaltigungen, die Tötung von Kindern oder die Enthauptung von Gefangenen gebe. Wenn die Israelis sogar Owen Jones verloren haben, sind sie in Schwierigkeiten.

Sehen Sie sich das Ganze in dem Video oben an.

