https://www.caitlinjohnst.one/p/there-is-no-antisemitism-crisis-in



In Australien gibt es keine Antisemitismus-Krise. Das ist eine sorgfältig konstruierte Lüge.

Caitlin Johnstone

15. Februar 2025

Der Murdoch-eigene Daily Telegraph wurde beim Versuch erwischt, etwas zu inszenieren, das nur als Massenmedien-Psyop bezeichnet werden kann, um die öffentliche Hysterie über Antisemitismus in Australien anzuheizen.

Im Rahmen eines Projekts mit dem internen Titel „UNDERCOVERJEW“, das angeblich zeigen sollte, „wie es ist, in Sydney Jude zu sein“, ging ein Mann mit einer Mütze mit Davidstern und einer Videobrille umher und nahm muslimische und arabische Geschäfte ins Visier, um bei den Mitarbeitern, die von einem Videoproduzenten und einem Telegraph-Reporter verfolgt wurden, Feindseligkeit zu schüren.

Der Mann, der Berichten zufolge mit der Australian Jewish Association in Verbindung steht, betrat ein ägyptisches Café namens „Cairo Takeaway“ und posierte mit seinem Davidstern-Hut, ohne dass jemand darauf reagierte. Dann begann er, das Cafépersonal zu kommentieren, das sein Treiben bemerkte und ihn aufzeichnete. Daraufhin wurde die Polizei gerufen, was einen großen Skandal auslöste.

Es ist offensichtlich, dass hier die Absicht bestand, etwas zu provozieren, das als „antisemitischer Vorfall“ dargestellt werden könnte, um einen nationalen Aufschrei zu provozieren und die üblichen feurigen Anschuldigungen von australischen Beamten zu provozieren, gefolgt von Argumenten, die den Vorfall als Beweis dafür anführen, dass Australien noch aggressivere Redegesetze braucht, um jegliche Kritik am völkermörderischen Apartheidstaat Israel zu unterbinden.

An dieser Stelle sollte angemerkt werden, dass The Daily Telegraph News Corp gehört, dem Medienkonglomerat von Murdoch, das die australische Presse dominiert. Rupert Murdoch wurde mit Hilfe seiner Verbindungen zur Regierung von Ronald Reagan und zu US-Regierungsbehörden zu dem Medienriesen, der er heute ist. Bemerkenswert ist auch, dass Murdoch Vorstandsmitglied und bedeutender Anteilseigner von Genie Energy ist, das einen Vertrag über die Öl- und Gasförderung in den Golanhöhen hat – einem Gebiet, das illegal von Israel besetzt ist.

Dies ist nur der jüngste Vorfall in einer Reihe von Vorfällen, bei denen der Öffentlichkeit auf der Grundlage falscher Informationen das Narrativ einer dringenden Epidemie des Antisemitismus in Australien vermittelt wird. Erst heute erfuhren wir aus dem Sydney Morning Herald, dass die mit Sprengstoff beladene Dural-Karawane, von der uns vor ein paar Wochen gesagt wurde, sie sei für den Einsatz bei einem „Massenanfall von Verletzten“ gegen jüdische Einrichtungen gedacht, nicht nur mit unbrauchbarem, 40 Jahre altem Sprengstoff ohne Zünder beladen war, sondern auch in einen Plan von kriminellen Banden aus der Unterwelt verwickelt war, um bei Verhandlungen über Strafmilderungen mit den Strafverfolgungsbehörden zu helfen.

Die gesamte australische politische Medienklasse verlor bei dieser Geschichte den Verstand, als sie zum ersten Mal bekannt wurde. Die Worte „antisemitisch“ und „Antisemitismus“ waren in der gesamten australischen Presse allgegenwärtig. Premierminister Anthony Albanese erklärte: „In Australien gibt es null Toleranz für Hass und Antisemitismus, und ich möchte, dass alle Täter zur Strecke gebracht und eingesperrt werden.“ Die Sondergesandte der Bundesregierung für Antisemitismus, Jillian Segal, bezeichnete den Vorfall als „erschreckende Erinnerung daran, dass derselbe Hass, der während des Holocaust zur Ermordung von Millionen Juden führte, auch heute noch existiert“.

Und es hatte nichts mit Antisemitismus zu tun. Überhaupt nichts.

Anfang des Monats gab es einen ähnlichen Vorfall, als Schlagzeilen über einen „antisemitischen Angriff“ am Bondi Beach die Runde machten, bei dem eine Gruppe junger Frauen mit Eiern beworfen wurde. Ein paar Tage später kam heraus, dass die Eier von zwei Teenagern geworfen wurden, die sich einen Streich erlaubten, und nichts damit zu tun hatte, dass jemand Juden hasst.

Im Moment gibt es einen Aufruhr um zwei arabisch-australische Krankenschwestern, die von einem israelischen Influencer dazu verleitet wurden, auf der Website Chatruletka zu sagen, dass sie Israelis töten würden, wenn sie in ihr Krankenhaus kämen. Die Kommentare der Krankenschwestern waren offensichtlich äußerst unklug und unethisch, aber eine polizeiliche Untersuchung hat bisher ergeben, dass sie nie jemandem Schaden zugefügt haben. Wenn man sich das ausführliche Filmmaterial des Austauschs ansieht, wird deutlich, dass der Influencer alles daran gesetzt hat, sie darüber zu informieren, dass er im israelischen Militär gedient und Palästinenser getötet hat. Einer der Krankenschwestern hat Berichten zufolge 70 Familienmitglieder durch israelische Gräueltaten in Palästina verloren.

Ohne die unverantwortlichen Äußerungen der Krankenschwestern verteidigen zu wollen, glaube ich nicht, dass man von einer jüdischen Person, die in den 1940er Jahren mit einem Nazi-Soldaten in Kontakt kam, erwarten würde, dass sie die Ruhe bewahrt und gewalttätige Äußerungen vermeidet, insbesondere wenn diese Person Familienmitglieder im Holocaust verloren hat, und noch weniger, wenn sie glaubte, ein privates Gespräch zu führen. Diese Chat-Roulette-Seiten sind nicht als öffentliche Massenübertragungsforen gedacht; die Teilnehmer neigen dazu, in der Annahme zu interagieren, dass es sich um ein privates Gespräch handelt, sodass der Austausch als wütende Worte betrachtet werden sollte, die auf einen vermeintlichen Täter geschleudert werden, und nicht als öffentliche Absichtserklärung, anderen Schaden zuzufügen. Ich billige nicht, dass eine Gesundheitsdienstleisterin sagt, sie würde israelische Staatsangehörige in ihrem Krankenhaus töten, selbst wenn sie Dutzende von Familienmitgliedern im Gaza-Holocaust verloren hat. Aber ich würde das, was ich gesehen habe, auch nicht mit Beweisen für eine Antisemitismuskrise in Australien verwechseln.

https://x.com/Jonathan_K_Cook/status/1882247975201632352

Es gibt eine konzertierte Anstrengung, die Illusion einer Antisemitismuskrise in Australien zu erzeugen, um die israelischen Informationsinteressen zu schützen – und der Ruf kommt nicht nur aus dem Parlament. Albanese hat eingeräumt, dass es sich bei den Tätern einer Reihe von angeblich antisemitischen Angriffen in diesem Land um bezahlte Schauspieler handeln könnte, die für ausländische Agenten arbeiten. Der Premierminister weigerte sich, darüber zu spekulieren, welches Land diese Vorfälle sponsern könnte, die zufällig den Interessen Israels sehr zugutekommen, aber man muss nicht unbedingt Sherlock Holmes sein, um eine Vermutung anzustellen.

Und einige dieser sogenannten „antisemitischen“ Vorfälle sind so offensichtlich inszeniert, dass es weh tut. Wenn man Graffiti an einer Synagoge sieht, auf dem „Free Palestine“ neben Hakenkreuzen steht, erinnert das an den Mississippi-Mann, der 2015 bekanntlich behauptete, seine Auffahrt sei von schwarzen Aktivisten mit Graffiti mit der Aufschrift „BLACKS RULE“ verwüstet worden.

Anscheinend sollen wir alle die Vorstellung sehr ernst nehmen, dass entweder (A) Nazis die Worte „Free Palestine“ neben ihre Hakenkreuze sprühen oder (B) dass Anhänger der Rechte der Palästinenser Nazisymbole neben ihre pro-palästinensischen Slogans sprühen. Und wir sollen nie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass dieser Vorfall von Anhängern Israels oder von bezahlten Akteuren, die für ausländische Zionisten arbeiten, inszeniert wurde.

Es ist immer in Ordnung, Skepsis gegenüber zweifelhaften Vorfällen von „Antisemitismus“ im heutigen politischen Umfeld zu äußern. Israels Unterstützer sind beschissene, böse Menschen, die Völkermord unterstützen, und das Vortäuschen antisemitischer Vorfälle ist eine Standard-Hasbara-Taktik mit einer gut dokumentierten Geschichte.

In Australien gibt es keine Antisemitismuskrise. In Australien gibt es eine anti-palästinensische Krise. In Australien gibt es eine anti-arabische Krise. Eine Krise, die den Völkermord befürwortet, in Australien. Die Tatsache, dass unsere Politiker und Medien rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr über eine erfundene Epidemie des Missbrauchs gegen Juden schreien, während sie an der Seite Israels und seiner amerikanischen Sponsoren stehen, die Gaza zerstören und sich auf die ethnische Säuberung eines palästinensischen Gebiets vorbereiten, zeigt, dass es in unserer Gesellschaft tatsächlich etwas zutiefst Krankes gibt – aber diese Krankheit hat nichts mit Antisemitismus zu tun.

Natürlich gibt es in jedem Land Menschen, die Juden gegenüber eine hasserfüllte Einstellung und Aberglauben hegen, aber sie sind eine kleine Randgruppe, deren Überzeugungen weitaus weniger bedeutsame Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben als Vorurteile gegenüber Palästinensern, Einwanderern oder indigenen Australiern. Der durchschnittliche Australier verbringt sehr wenig Zeit damit, über Juden und das Judentum nachzudenken, und wir würden noch viel weniger Zeit damit verbringen, wenn wir nicht ständig mit falschen Botschaften bombardiert würden, dass unser Land voller gefährlicher Judenhasser sei.

Antisemitismus existiert genauso wie die Diskriminierung geschiedener Mütter; früher war er ein großes Problem, das großen Schaden anrichtete, aber in Bezug darauf, wie sehr er das Leben der Menschen in der modernen säkularen Zeit tatsächlich beeinträchtigt, ist er meist nur ein überholtes Relikt der Vergangenheit. Als geschiedene Mutter begegne ich vielleicht gelegentlich einem Spinner im Internet, der mich eine Hure nennt, wenn ich meine persönliche Geschichte erwähne, aber das Leben ist für Menschen wie mich unendlich einfacher als vor einem Jahrhundert. Antisemitismus ist dasselbe.

Wenn man Menschen über antisemitische Vorfälle sprechen hört, fallen diese im Allgemeinen in drei verschiedene Kategorien, die allzu oft miteinander vermischt werden:

1. Menschen, die die Unterstützung für Palästinenser und die Kritik an Israel mit Judenhass vermischen. Dies ist mit Abstand die häufigste Kategorie.

2. Menschen, die den 7. Oktober mit einem Holocaust-ähnlichen Ereignis vermischen, bei dem Juden nur deshalb ermordet wurden, weil sie Juden waren. In Wirklichkeit war der 7. Oktober ein Akt der Verzweiflung der unterdrückten Bewohner eines riesigen Konzentrationslagers, und sie hätten ihre Unterdrücker unabhängig von ihrer Religion getötet.

3. Echter Hass auf jüdische Menschen und echte Angriffe auf Juden, weil sie Juden sind. Dies ist zwar relativ selten, wird aber durch die Praxis Israels, unter einer Flagge mit Davidstern Völkermord zu begehen, während es behauptet, alle Juden zu vertreten, immer häufiger.

Israel-Apologeten scheuen keine Mühen, diese drei Kategorien miteinander zu vermischen. Die Anti-Defamation League hat diese Vermischung im Jahr 2023 offiziell zur Standardpraxis gemacht, indem sie Vorfälle pro-palästinensischen Aktivismus als antisemitische Vorfälle kategorisiert hat. Die Anti-Defamation League sorgte kürzlich für Kontroversen, als sie sagte, dass Elon Musks berüchtigter Hitlergruß nicht antisemitisch sei, wo wir gerade beim Thema sind.

In Australien gibt es keine Antisemitismuskrise. Wie der Daily Telegraph und sein Agent provocateur herausfanden, ist Antisemitismus eine Krise, die wir nicht haben. Sie versuchten, eine antisemitische Reaktion zu provozieren, und scheiterten. Niemanden interessierte es.

Die eigentliche Krise in Australien besteht darin, dass wir ein Land sind, das einem live übertragenen Völkermord zusieht, ohne Himmel und Erde in Bewegung zu setzen, um ihn zu stoppen. Wir haben eine moralische Krise. Eine Krise der Apathie. Eine Krise unserer Herzen, unseres Verstandes und unserer Seelen. Aber was wir in diesem Land nicht haben, ist eine Antisemitismuskrise.

_________________

Caitlins Newsletter ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Wenn Sie neue Beiträge erhalten und meinen Beitrag unterstützen möchten, können Sie sich für ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement entscheiden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …