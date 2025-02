https://www.palestinechronicle.com/live-blog-sixth-batch-of-prisoner-exchange-underway-israel-escalates-west-bank-aggression-day-498/



LIVE-BLOG: Sechste Runde des Gefangenenaustauschs im Gange | Israel eskaliert Aggression im Westjordanland – Tag 498

15. Februar 2025

Drei israelische Häftlinge wurden im Austausch gegen Hunderte palästinensische Gefangene freigelassen. (Foto: via QNN)

Von Palestina Chronicle Staff

Drei israelische Häftlinge wurden am Samstagmorgen aus Khan Yunis entlassen, während die Vorbereitungen für die Freilassung von Hunderten palästinensischer Gefangener weitergehen.

Zum Zeitpunkt ihrer Freilassung forderten die israelischen Gefangenen die Befreiung aller Häftlinge durch die Förderung eines Waffenstillstandsabkommens.

Sa., 15. Februar, 11:10 Uhr (Ortszeit Palästina)

Vorbereitungen im Ofer-Gefängnis für die Freilassung palästinensischer Gefangener

AL-JAZEERA: Im Ofer-Gefängnis haben die Vorbereitungen für die Freilassung palästinensischer Gefangener im Rahmen des Austauschabkommens begonnen.

Sa., 15. Februar, 11:10 Uhr (Ortszeit Palästina)

Hamas: Wir sagen der Welt, keine Migration außer nach Jerusalem

HAMAS:

Die Bilder von Jerusalem, Al-Aqsa und den Menschenmengen während der Übergabe der feindlichen Gefangenen sind eine erneute Botschaft an die Besatzung und ihre Unterstützer, dass dies rote Linien sind.

Die Freilassung der sechsten Gruppe feindlicher Gefangener bestätigt, dass ihre Freilassung nur durch Verhandlungen und die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Abkommen möglich ist.

Sa., 15. Februar, 11:10 Uhr (Ortszeit Palästina)

Israelische Medien: Rotes Kreuz nimmt drei Gefangene in Empfang

ISRAELISCHE MEDIEN: Israelische Medien bestätigten, dass das Rote Kreuz die drei Geiseln in Empfang genommen hat und sie auf dem Weg zur israelischen Armee sind.

Sa., 15. Februar, 11:10 Uhr (Ortszeit Palästina)

Freigelassener Gefangener Sasha Turbonov: Wir dürfen die übrigen Gefangenen nicht vergessen

ALEXANDER „SASHA“ TURBONOV, FREIGELASSENER ISRAELISCHER GEFANGENER: Wir dürfen die übrigen Gefangenen nicht vergessen.

Sa., 15. Februar, 11:10 Uhr (palästinensische Zeit)

Freigelassener Gefangener Yair Horn: Alle Gefangenen müssen nach Hause gebracht werden; sie haben keine Zeit mehr

YAIR HORN, FREIGELASSENER ISRAELISCHER GEFANGENER: Alle Gefangenen müssen nach Hause gebracht werden; sie haben keine Zeit mehr.

Sa., 15. Februar, 11:10 Uhr (palästinensische Zeit)

Übergabe von drei israelischen Gefangenen beginnt

AL-JAZEERA: Der Prozess der Übergabe der drei israelischen Gefangenen an das Rote Kreuz in Khan Younis hat begonnen.

Sa., 15. Februar, 11:10 Uhr (Ortszeit Palästina)

Teams des Roten Kreuzes treffen in Khan Yunis ein, um die Gefangenen in Empfang zu nehmen

AL-JAZEERA: Teams des Roten Kreuzes sind in Khan Yunis eingetroffen, um die drei israelischen Geiseln in Empfang zu nehmen.

Sa., 15. Februar, 11:10 Uhr (Ortszeit Palästina)

Hamas-Kämpfer tragen Waffen, die sie am 7. Oktober von Soldaten erbeutet haben

CHANNEL 13: Hamas-Kämpfer tragen Waffen, die am 7. Oktober 2023 israelischen Soldaten abgenommen wurden, während der Übergabe der Geiseln.

Sa., 15. Februar, 11:10 Uhr (palästinensische Zeit)

Wir warten auf die Umsetzung des humanitären Protokolls durch die Besatzung – Hamas

HAMAS:

Die Wiederaufnahme des Austauschprozesses heute steht im Einklang mit unserer Verpflichtung gegenüber den Vermittlern und den Garantien, die wir erhalten haben, um die Einhaltung des Abkommens durch die Besatzung sicherzustellen.

Wir erwarten, dass die Besatzung das humanitäre Protokoll auf der Grundlage der Versprechen und Garantien der Vermittler umsetzt.

Die Besatzung hat keine andere Alternative zur Freilassung ihrer verbleibenden Geiseln als die vollständige Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens.

Sa., 15. Februar, 11:10 Uhr (palästinensische Zeit)

Al-Qassam Quelle: Übergabe der Geiseln soll in einem am 7. Oktober erbeuteten Fahrzeug erfolgen

AL-QASSAM-BRIGADEN:

Die Übergabe der drei israelischen Geiseln wird in einem am 7. Oktober 2023 erbeuteten Fahrzeug erfolgen.

Al-Qassam überreichte der Geisel Sagi Dekel ein Goldstück als Geschenk für seine Tochter, die vier Monate nach seiner Gefangennahme geboren wurde.

Sa., 15. Februar, 11:10 Uhr (Ortszeit Palästina)

Israelische Armee: Bereit, Gefangene in Re’im nahe der Grenze zum Gazastreifen in Empfang zu nehmen

ISRAELISCHE ARMEE: Die israelische Armee ist bereit, die Gefangenen in etwa einer Stunde an einem einzigen Punkt in der Nähe von Re’im, nahe der Grenze zum Gazastreifen, in Empfang zu nehmen.

Sa., 15. Februar, 11:10 Uhr (Ortszeit Palästina)

55 % der Israelis unterstützen die Freilassung aller Geiseln um jeden Preis

KAN:

55 % der Israelis unterstützen die Freilassung aller Geiseln um jeden Preis.

36 % der Israelis glauben, dass eine Rückkehr zum Krieg zur Beseitigung der Hamas führen wird.

Sa., 15. Februar, 11:10 Uhr (palästinensische Zeit)

Israelische Streitkräfte führen Razzia in Yamoun westlich von Dschenin durch

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Lokale palästinensische Plattformen haben Filmmaterial geteilt, das die Razzia der israelischen Besatzungstruppen in Yamoun, westlich von Jenin, am frühen Samstagmorgen dokumentiert.

