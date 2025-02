https://www.commondreams.org/opinion/an-actual-neofascist-coup-is-now-underway-in-the-united-states



Ein Demonstrant hält bei einer Kundgebung gegen die Trump-Regierung während eines „Not My President’s Day“-Protests am 17. Februar 2025 in North Hollywood, Kalifornien, ein Schild mit der Aufschrift „Dies ist ein Staatsstreich“ hoch.

(Foto von Mario Tama/Getty Images)

In den Vereinigten Staaten findet derzeit ein echter neofaschistischer Putsch statt

Trumps Versuch, 2021 einen Putsch anzuzetteln, und sein anschließender Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2024 sprechen Bände über den Niedergang der Demokratie in den Vereinigten Staaten. Wir müssen uns eingestehen, wo wir uns zum jetzigen Zeitpunkt befinden.

C.J. Polychroniou

19. Februar 2025Common Dreams

In den letzten Jahren gab es weltweit, insbesondere in Afrika, eine alarmierende Zunahme von Staatsstreichen. Die gängigste Definition eines Staatsstreichs ist der illegale Versuch, die Kontrolle über die Regierung zu übernehmen. Die Machtergreifung durch Putschisten wird oft mit dem Verweis auf schlechte Regierungsführung und/oder eine sich verschlechternde Sicherheitslage gerechtfertigt.

Staatsstreiche sind in der Regel irreguläre Machtübertragungen, die in Ländern mit schwachen demokratischen Institutionen stattfinden und von militärischen oder zivilen Eliten durchgeführt werden können. Konsolidierte Demokratien waren lange Zeit stolz darauf, immun gegen die Bedingungen zu sein, die Staatsstreiche hervorrufen, aber das Trump-Phänomen in der US-Politik scheint darauf hinzudeuten, dass es keine absoluten Werte gibt und dass die liberale Demokratie gestürzt werden kann.

Der Sturm auf das Capitol am 6. Januar 2021 war ein Putschversuch, der vom scheidenden Präsidenten Donald Trump angestiftet wurde, und kann am besten als „versuchter Autoputsch“ beschrieben werden. Doch schockierenderweise wurde Trump am Ende nicht nur nicht für seine kriminelle Beteiligung an einer „mehrteiligen Verschwörung“ zur Umkehrung der rechtmäßigen Ergebnisse der Wahl 2020 zur Rechenschaft gezogen, sondern durfte 2024 erneut für die Präsidentschaft kandidieren. Und was noch schockierender ist: Er setzte sich bei seiner dritten Präsidentschaftskandidatur durch, indem er sowohl das Wahlkollegium als auch die Volksabstimmung gewann.

Trump und sein Nazi-Kumpel Elon Musk versuchen, die Zivilgesellschaft zu zerstören, indem sie den Staat demontieren.

Sowohl Trumps Versuch, 2021 einen Staatsstreich anzuzetteln, als auch sein anschließender Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2024 sprechen Bände über den Niedergang der Demokratie in den Vereinigten Staaten. Die Unterstützung der Bürger nicht nur für einen die Demokratie untergrabenden Staatschef, sondern für einen, der während seines Wahlkampfs wiederholt versprochen hat, ein Diktator zu sein, und sei es auch nur für einen Tag, ist ein ausreichender Beweis dafür, dass das Ende der Demokratie in den USA (oder was auch immer davon übrig ist, da das Land nie für eine Demokratie konzipiert war) unmittelbar bevorsteht.

Tatsächlich ist ein echter neofaschistischer Putsch im Gange. Trump und sein Nazi-Kumpel Elon Musk versuchen, die Zivilgesellschaft zu zerstören, indem sie den Staat demontieren. Trump hatte während seines Wahlkampfs mehrfach versprochen, „den Schattenstaat zu zerschlagen“, und sogar konkrete Einzelheiten dazu genannt, wie er dies zu tun gedenke. Und genau das geschieht gerade.

In seinem ersten Monat im Amt unterzeichnete Trump eine Vielzahl von Durchführungsverordnungen, die von einem militarisierten Vorgehen gegen die Einwanderung und der Begnadigung derjenigen, die am Putschversuch vom 6. Januar 2021 beteiligt waren, bis hin zur Schließung zahlreicher Bundesbehörden und Massenentlassungen in der gesamten Regierung reichten. Indem er sich selbst über das Gesetz stellt, beabsichtigt Trump, die Exekutivgewalt nicht zum Zweck der Zerschlagung des „tiefen Staates“ einzusetzen, um die Bundesregierung effizienter zu machen und damit besser auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen zu können, sondern vielmehr, um die Regierung zu übernehmen und sie von Loyalisten leiten zu lassen, von Menschen, die den Befehlen des „Großen Führers“ treu gehorchen würden.

Hinter diesem neofaschistischen Putsch stehen drei Ziele: die Übernahme des Staates durch Oligarchen, weißer christlicher Nationalismus als hegemoniales Projekt und der Aufstieg eines neuen US-Imperiums.

Die Übernahme des Staates durch Oligarchen ist ein zentrales Ziel der Trump-Musk-Strategie, die hinter der Zerstörung des sogenannten „tiefen Staates“ steht. Der aufstrebende Diktator und reichste Mensch der Welt betrachtet den Abbau der Regierungsbürokratie als eine wesentliche Maßnahme, wenn „mächtige Einzelpersonen oder Unternehmen“ die absolute Freiheit haben sollen, Regeln und Richtlinien zu schaffen, die ihrem eigenen Nutzen dienen, und zwar auf Kosten der Gesellschaft. Trump und Musk sind beide glühende Verfechter des „natürlichen Rechts“ der Reichen und Mächtigen, die Gesellschaft nach Belieben zu gestalten und die Regierung nach eigenem Gutdünken funktionieren zu lassen.

Die Vereinnahmung des Staates durch Oligarchen ist ein zentrales Ziel der Trump-Musk-Strategie, die hinter der Zerstörung des sogenannten „tiefen Staates“ steht.

Der Angriff der „beiden Brüder“ auf Vorschriften, Arbeitnehmerrechte und wichtige Arbeitnehmerinstitutionen als Voraussetzung für wirtschaftlichen Wohlstand zwingt uns, in die 1880er Jahre zurückzugehen, als der Laissez-faire-Kapitalismus und der Sozialdarwinismus an der Tagesordnung waren, um vergleichbare Situationen zu finden. Trump war schon immer arbeitnehmerfeindlich, aber Trump 2.0, der so stark von der arbeitnehmerfeindlichen Agenda des Projekts 2025 beeinflusst ist, die alle Arbeitsreformen unter der Biden-Regierung rückgängig machen, Gewerkschaften im öffentlichen Sektor verbieten und in der Tat hundert Jahre Arbeitsrecht neu schreiben will, könnte die schädlichste Regierung sein, mit der die US-Arbeiterbewegung je konfrontiert war. Trumps Agenda für die Wirtschaft dreht sich um Laissez-faire-Produktmarktregulierung und Laissez-faire-Arbeitsmarktregulierung. Die Tatsache, dass die weiße Arbeiterklasse, die seit 2000 zunehmend Republikaner statt Demokraten wählt, Trump zur Rückkehr an die Macht verholfen hat, ist in der Tat einer der beunruhigendsten Trends in der US-Gesellschaft.

Trumps Vision für die Zukunft Amerikas ist auch im weißen christlichen Nationalismus verwurzelt und als solche erfordert ihre Verwirklichung praktisch Angriffe auf die Gleichstellung und die sogenannte „Gender-Ideologie“ sowie eine Reihe anderer „aufgeklärter“ Unternehmungen wie Buchverbote und den Versuch, die Staatsbürgerschaft durch Geburt zu widerrufen. Trumps Agenda des weißen christlichen Nationalismus ist aus der vorgefassten Meinung entstanden, dass die rechtmäßigen Eigentümer dieses Landes ihre politische und kulturelle Macht verlieren. Es handelt sich also um eine ausgrenzende und nostalgische Ideologie, die über die soziale Klasse hinausgeht und daher erklären könnte, warum ein bedeutender Teil der weißen amerikanischen Arbeiterklasse Trump unterstützt.

Dunkle Zeiten stehen bevor – in der Tat dunkle Zeiten.

Schließlich stellt sich Trump ein neues US-Imperium vor, das die Kontrolle über den Panamakanal, den Kauf Grönlands, die Möglichkeit, Kanada zum 51. US-Bundesstaat zu machen, den Besitz von Gaza und sogar die Ausdehnung des manifesten Schicksals Amerikas bis zu den Sternen umfasst. Der Erwerb von neuem Reichtum, mehr Sicherheit und ein strategischer Vorteil in der Machtpolitik sind die Triebkräfte hinter diesem neuen US-Imperialismus, den Donald Trump sich vorstellt. Seine Einführung von Importzöllen, die für Ökonomen unverständlich ist, soll Länder dazu zwingen, sich an die Regeln des freien Marktes zu halten. Es ist daher ein schwerwiegender Fehler zu glauben, dass Trump dem Neoliberalismus irgendwie den Rücken gekehrt hat. Sein tödlicher Angriff auf die Regulierung in Kombination mit Steuersenkungen für Reiche und Unternehmen und der Einsatz von wirtschaftlichen Regeln in der Politik sollte allein schon ausreichen, um die Vorstellung zu zerstreuen, dass Trump irgendwie einen Krieg gegen den Neoliberalismus führt, nur weil er Zölle als Teil seiner „America First“-Politik einsetzt.

Das soll natürlich nicht heißen, dass die neoliberale Weltordnung, die die Vereinigten Staaten nach dem Ende des Kalten Krieges geschaffen haben, nicht in der Krise steckt. Wirtschaftliche Ungleichheiten, politische Fragmentierung und soziale Unzufriedenheit drohen die westlichen liberalen Demokratien zu Fall zu bringen und stattdessen durch autoritäre, aber entschieden prokapitalistische Regime ersetzt zu werden. Die Widersprüche des neoliberalen Kapitalismus sind so extrem geworden, dass nur der Neofaschismus den endgültigen Zusammenbruch des Systems verhindern kann. Genau aus diesem Grund hat sich Trumps milliardenschwerer Stellvertreter so begeistert für rechtsextreme Parteien eingesetzt, und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit. Der Neofaschismus wird auch benötigt, um christliche Werte vor der „radikalen Linken“ zu verteidigen und die angebliche Gefahr einer Islamisierung der westlichen Welt abzuwenden.

Dunkle Zeiten stehen bevor – in der Tat dunkle Zeiten. Die einzige Frage ist, wie man sich wehren kann, bevor bei der Rückkehr des Faschismus alles Gute und Anständige wieder verloren geht.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …