https://www.commondreams.org/news/trump-social-security-fraud



US-Präsident Donald Trump hält während einer Pressekonferenz am 18. Februar 2025 in Palm Beach, Florida, Papiere hoch.

(Foto: Joe Raedle/Getty Images)

„Unverschämte Lügen“: Trump behauptet Betrug und droht, Millionen von der Sozialversicherung auszuschließen

„Sie legen den Grundstein dafür, dass sie jedem, den sie bestrafen wollen oder für unwürdig halten – oder in der Tat jedem von uns – die Leistungen verweigern“, sagte der Präsident von Social Security Works.

Jake Johnson

19. Februar 2025

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag seine jüngste Drohung gegen die Sozialversicherung unter dem Vorwand der Betrugsbekämpfung ausgesprochen und die Möglichkeit in Betracht gezogen, „Millionen von Menschen“ die Leistungen zu entziehen, während Elon Musks Stellvertreter die Behörde, die das effektivste Anti-Armuts-Programm des Landes verwaltet, unterwandern.

„Das Gute an der Sozialversicherung und dem, was ich gelesen habe, ist, dass, wenn man all diese Zahlen herausnimmt, weil sie offensichtlich betrügerisch oder inkompetent sind, … wir plötzlich eine sehr leistungsfähige Sozialversicherung haben, mit Menschen, die 80, 70 und 90, aber nicht 200 [Jahre alt] sind.„

„Wir haben Millionen und Abermillionen von Menschen, die über 100 Jahre alt sind“, die Sozialversicherungsleistungen erhalten, fuhr Trump fort.

Der republikanische Präsident legte keine Beweise für seine Behauptung vor, dass es im Rahmen des Sozialversicherungsprogramms, das etwa 70 Millionen Amerikanern Leistungen gewährt, zu erheblichem Betrug kommt. Musk hat ähnlich behauptet, ohne Beweise dafür vorzulegen, dass „zig Millionen Menschen in der Sozialversicherung als ‚AM LEBEN‘ geführt werden, obwohl sie definitiv tot sind“.

Sehen Sie sich Trumps Kommentare an:

Ein Bericht des Generalinspekteurs der SSA aus dem Jahr 2024 ergab, dass nur 0,84 % der zwischen 2015 und 2022 ausgezahlten Sozialversicherungsleistungen in Höhe von 8,6 Billionen US-Dollar unrechtmäßig verteilt wurden. Trump entließ kürzlich den Generalinspekteur der SSA sowie mehr als ein Dutzend weitere Aufseher der Behörde.

Nancy Altman, Präsidentin der progressiven Interessenvertretung Social Security Works, sagte am Mittwoch gegenüber Common Dreams, dass Trumps Äußerungen über angeblichen Sozialversicherungsbetrug „empörende Lügen“ seien.

„Bei der Sozialversicherung gibt es verschwindend geringe Betrugsfälle, die in der Regel schnell aufgedeckt werden, wenn die Behörde ausreichend finanziert ist“, sagte Altman. “Trump und Musk untergraben absichtlich das Vertrauen in unser Sozialversicherungssystem. Sie legen den Grundstein dafür, dass sie jedem, den sie bestrafen wollen oder für unwürdig halten – oder in der Tat jedem von uns – Leistungen verweigern.“

Am Dienstag strahlte Fox News ein gemeinsames Interview mit Trump und Musk aus, in dem der Präsident versprach, dass „die Sozialversicherung nicht angetastet wird … es sei denn, es liegt Betrug vor oder so etwas.“

„Wir werden es finden“, fügte Trump hinzu.

„Musks haltlose Behauptungen über massiven Betrug sind ein schlecht getarnter Vorwand, um die Leistungen für Senioren zu kürzen und seine gigantische Steuersenkung zu finanzieren.“

The Associated Pressberichtete, dass „in den letzten Tagen Präsident Donald Trump und der Milliardär und Berater Elon Musk in den sozialen Medien und in Pressekonferenzen gesagt haben, dass Menschen, die 100, 200 und sogar 300 Jahre alt sind, unrechtmäßig Leistungen erhalten – ein ‚RIESENPROBLEM‘, schrieb Musk.“

Aber AP merkte an, dass „die Behörde seit September 2015 Zahlungen an Personen, die älter als 115 Jahre sind, automatisch einstellt“.

Die Nachrichtenagentur fügte hinzu, dass „ein Teil der Verwirrung auf das Softwaresystem der Sozialversicherung zurückzuführen ist, das auf der Programmiersprache COBOL basiert und bei dem es an Datumsangaben mangelt. Das bedeutet, dass einige Einträge mit fehlenden oder unvollständigen Geburtsdaten standardmäßig auf einen Referenzpunkt von vor mehr als 150 Jahren gesetzt werden.“

Trumps jüngster Angriff auf das Sozialversicherungssystem erfolgte, nachdem der amtierende SSA-Kommissar am vergangenen Wochenende wegen eines Konflikts mit Musk-Leuten zurückgetreten war, die versuchten, Zugang zu hochsensiblen Sozialversicherungsdaten zu erhalten.

Alex Jacquez, Leiter der Abteilung für Politik und Interessenvertretung bei der Groundwork Collaborative, sagte in einer Erklärung am Dienstag, dass „trotz des Versprechens von Präsident Trump, die Sozialversicherung nicht anzutasten, Elon Musk Zugang zu dem System erhalten hat, das den Sozialversicherungscheck Ihrer Großmutter ausstellt, und nun verheerenden Schaden anrichtet.“

„Musks haltlose Behauptungen über massiven Betrug“, fügte Jacquez hinzu, „sind ein schlecht getarnter Vorwand, um die Leistungen für Senioren zu kürzen und so seine gigantische Steuersenkung zu finanzieren.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …