Selenskij war in seinem jüngsten Interview mit The Economist übermäßig defensiv, gerade, weil einige westliche Beamte wahrscheinlich bereits inoffizielle Gespräche mit Russland führen. Sein Team und seine Unterstützer könnten aber immer noch auf False-Flag-Aktionen und Provokationen zurückgreifen, um Verhandlungen zu sabotieren.

Selenskijs charakteristische Überheblichkeit war in seinem letzten Interview mit The Economist auffallend nicht vorhanden. Stattdessen wirkte er übermäßig defensiv, wahrscheinlich weil er endlich eingesehen hat, dass Umfang, Reichweite und Tempo der multidimensionalen Hilfe seiner westlichen Gönner nicht unbegrenzt fortgesetzt werden können. Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte aus seinem Interview, die auf diesen Gesinnungswandel hindeuten, analysiert, um Beobachtern eine bessere Vorstellung davon zu vermitteln, wohin sich der Stellvertreter–Krieg zwischen der NATO und Russland entwickeln könnte.

———

Selenskij dämpft die Erwartungen an einen raschen Sieg der Maximalisten

„Wladimir Selenskij will nicht an einen langen Krieg denken, geschweige denn mit den Ukrainern, von denen viele immer noch von einem schnellen Sieg träumen, über diese Möglichkeit sprechen. Aber genau darauf bereitet er sich vor. Ich muss bereit sein, mein Team muss bereit sein für einen langen Krieg, und emotional bin ich bereit“, sagt der ukrainische Präsident in einem Interview mit The Economist.

Er beginnt zu vermuten, dass seine westlichen Gönner ihm ins Gesicht lügen

„Ich habe diese Intuition, ich lese, höre und sehe ihre Augen, wenn sie sagen: ‚Wir werden immer bei euch sein'“, sagt er auf Englisch (eine Sprache, die er zunehmend besser beherrscht). „Aber ich sehe, dass er oder sie nicht hier ist, nicht bei uns.“