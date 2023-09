https://consortiumnews.com/2023/09/15/westmoreland-revisited/?eType=EmailBlastContent&eId=70d8cc41-c2b2-4a2b-a921-83d1b1f83416

Angesichts des offiziellen US-Optimismus über die Gegenoffensive in der Ukraine kommt Barbara Koeppel zu dem Schluss, dass Washington keine Lehren aus den gescheiterten Kriegen in Vietnam und später im Irak und in Afghanistan gezogen hat.

General William Westmoreland, zweiter von rechts, wartet, während Präsident Lyndon B. Johnson 1967 ein Dokument liest. (National Archives and Records Administration, gemeinfrei)

Westmoreland neu betrachtet

Von Barbara Koeppel

Speziell für Consortium News

15. September 2023

Ende 1967 befand sich der Vietnamkrieg in einer Patt-Situation – zumindest für diejenigen, die klar sehen konnten. Einige, wie General William Westmoreland, der die amerikanischen Streitkräfte befehligte, konnten das nicht.

So behauptete Westmoreland im November 1967, dass in Vietnam „eine neue Phase beginnt“. Mehr noch, er konnte „das Licht am Ende des Tunnels sehen“.

Trotz seiner rosigen Prognose starteten die Nordvietnamesen und der Vietcong zwei Monate später die Tet-Offensive und griffen über 100 Städte in Südvietnam an – sogar die US-Botschaft in Saigon.

Um die halbe Million US-Truppen vor Ort zu verstärken, bat Westmoreland Präsident Lyndon Johnson um 200.000 zusätzliche Soldaten. Johnson lehnte ab und rief Westmoreland nach Washington zurück. Der Krieg zog sich über sieben Jahre hin und kostete rund 3,8 Millionen vietnamesische Zivilisten und Soldaten sowie 58.000 US-Soldaten das Leben.

Können aus den gescheiterten Kriegen in Vietnam und später im Irak und in Afghanistan Lehren für die Ukraine gezogen werden? Es scheint nicht so.

Obwohl die viel gepriesene ukrainische Gegenoffensive, die im Juni begann, ins Stocken geraten zu sein scheint, hat die New York Times routinemäßig Beamte und Verteidigungsanalysten in der Ukraine, den USA und Europa interviewt, die optimistisch sind.

Am 21. August zitiert die New York Times in ihrer Titelgeschichte „Ukraine Troops on Front Line Laud Offensive“ einen Bataillonskommandeur, der sagt: „Mit List und westlicher Ausrüstung durchbrechen die ukrainischen Streitkräfte ihre (russische) Verteidigung. Der Erfolg ist nur eine Frage der Zeit“.

In ähnlicher Weise erklärten Quellen des Institute for the Study of War, einer in Washington ansässigen Denkfabrik, am 18. August gegenüber der NYT, die Gegenoffensive habe „taktisch bedeutsame Erfolge“ erzielt. Die Gruppe wird hauptsächlich von Rüstungsunternehmen finanziert.

Phillip M. Breedlove, ein pensionierter Vier-Sterne-General der US-Luftwaffe und eine Autorität in den Artikeln der New York Times, sagte am 14. August, dass „wir der Ukraine nicht die Mittel gegeben haben, die sie braucht“ – obwohl die USA bis zu diesem Monat fast 77 Milliarden Dollar an humanitärer, finanzieller und vor allem militärischer Hilfe bereitgestellt haben. Breedlove lobte auch das ukrainische Militär als „eines der am besten ausgerüsteten und kampferprobtesten in Europa“.

Breedlove, damals NATO-Oberbefehlshaber der Alliierten in Europa, im Mai 2014. (NATO, Flickr,CC BY-NC-ND 2.0)

Am 3. August zitierte die Times „Verteidigungsanalysten“, die behaupteten, die „Ukrainer begännen, die russischen Truppen und die Artillerie zu zermürben.“ Von Lichtern oder Tunneln war nicht die Rede, aber die Worte klangen unheimlich ähnlich.

Noch am 11. September zitierte die Times General Mark Milley, den Vorsitzenden der Generalstabschefs, der einräumte, dass die Gegenoffensive „langsamer als erwartet“ verlaufen sei. Aber er fügte hinzu, dass „die Ukrainer immer noch mit stetigen Fortschritten vorankommen“.

Vielleicht ist die generelle Unterstützung der Times für den Krieg – die Zeitung hat nur sehr wenige gegenteilige Artikel veröffentlicht – nicht überraschend: Mindestens zwei Mitglieder ihres Verwaltungsrats haben enge Verbindungen zur Rüstungsindustrie.

So ist Robert Denham, der dem Verwaltungsrat von 2008 bis 2021 angehörte, Partner bei der Anwaltskanzlei Munger, Tolles and Olson, die Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin und Raytheon vertritt. Beth Brooke, die 2021 dem Vorstand beitrat, ist stellvertretende Vorsitzende für öffentliche Politik bei Ernst & Young, das Lockheed Martin als einen seiner größten Kunden“ führt.

Der erste Roll-out des F-35 Lighting II Joint Strike Fighter, einer großen militärischen Beschaffung, in der Anlage von Lockheed Martin auf der Naval Air Station/Joint Reserve Base in Fort Worth, Texas, 7. Juli 2006. (U.S. National Archives)

Die Times ist mit ihrer Entscheidung, die Optimisten zu interviewen, nicht allein. Am 23. August zitierte die Washington Post den Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan mit den Worten: „Wir gehen nicht davon aus, dass der Konflikt eine Pattsituation ist“.

Einige Mainstream-Medien vertreten eine differenziertere Sichtweise. So stellte die Financial Times am 20. August fest, dass „US-Beamte die Strategie der ukrainischen Gegenoffensive zunehmend kritisch sehen und die Erfolgsaussichten düster einschätzen“.

Und am 20. August schrieb The Economist, dass „die Hoffnung auf einen schnellen Durchbruch geschwunden ist“. Sogar die Washington Post stellte am 17. August fest, dass „fast alle Analysten darin übereinstimmen, dass Russland die Erwartungen übertroffen hat, was seine Fähigkeiten bei der Verteidigung der besetzten Gebiete angeht“.

Eine zerbombte Schule im Juli in Orikhiv, um die ein Großteil der Kämpfe im westlichen Saporischschja stattgefunden hat. (Dsns.gov.ua, Wikimedia Commons,CC BY 4.0)

Einige Analysten, die von den Mainstream-Medien nicht zitiert werden, sehen eine Tragödie.

Lawrence Wilkerson, Oberst der US-Armee im Ruhestand und ehemaliger Sonderassistent des Vorsitzenden der US-Generalstabschefs (General Colin Powell), sagte dem Podcast Dialogue Works, dass:

„Als Militärexperte ist mir klar, dass der Krieg ein Rezept für eine vollständige Niederlage ist. Jeder Militärexperte, der nicht von den Medien bezahlt wird oder nicht dumm ist, weiß, dass dies ein ungleicher Kampf ist, selbst wenn die NATO alles, was sie kann, außer ihren eigenen Soldaten, in die Schlacht wirft. Dennoch unterstützen wir sie bis zum letzten toten Ukrainer. … Die Ukrainer kämpfen sicherlich für die Dinge, für die wir alle kämpfen würden. Aber wir betrügen sie, weil sie nicht gewinnen werden. Sehen Sie, wie viele Menschen sie verlieren. Davon kann man sich nicht erholen.“

Lawrence B. Wilkerson im Jahr 2016. (Slowking4, Wikimedia Commons,

GFDL 1.2)

Wilkersons Kalkül basiert auf dem

„extremen Ungleichgewicht der Kräfte. Einem Land mit 140 Millionen Einwohnern steht ein Land gegenüber, dessen Bevölkerung von 40 Millionen auf etwa 30 Millionen gesunken ist. Russland hat die Zahlen, die Grausamkeit, die Tiefe und die Sturheit, die damit einhergehen. Außerdem verfügt es über eine der robustesten industriellen Grundlagen der Welt, die nicht einmal die Nazis im Zweiten Weltkrieg mit einer der besten Armeen der Welt überwinden konnten. … Was Putin getan hat, ist grausam und brutal. Aber er reagiert auf das, was wir getan haben, indem wir die NATO erweitert und ballistische Raketen mit nuklearen Fähigkeiten in neuen NATO-Ländern aufgestellt haben.“

Weiter sagt Wilkerson: „Es war Quatsch, dass Putin den Rest Europas bedroht hat. Wir und London haben das hochgespielt, weil wir dachten, das würde die NATO festigen. Das ist gefährlich.“

Darüber hinaus erklärte Jens Stoltenberg, Generalsekretär der NATO, am 7. September vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments, Putin wolle, dass wir versprechen, „die NATO niemals zu erweitern….näher an seine Grenzen heranzurücken. Das haben wir abgelehnt. Also zog er in den Krieg, um die NATO-Erweiterung zu verhindern.“

[Zum Thema: NATO-Chef: NATO-Erweiterung verursachte russische Invasion]

Wilkerson bezweifelt die Weisheit von Beamten, die von CNN und anderen Mainstream-Medien interviewt werden. Er verweist auf David Petraeus, den pensionierten General der US-Armee und ehemaligen Direktor der CIA, der behauptet, wir müssten die Ukraine mit neuen Waffen versorgen. Wilkerson sagte:

„Diese Quellen ändern ihre Meinung nicht, weil sie in ihrer eigenen Rhetorik gefangen sind. Ich würde David, den ich schon seit einiger Zeit kenne, fragen: Wann haben Sie das letzte Mal einen Krieg gewonnen? Er hat im Irak verloren. Er hat in Afghanistan verloren. Er musste von der CIA zurücktreten. Ich würde also nicht auf Davids Rat hören, wie man einen Hering einlegt. Ich würde auch nicht auf die Ratschläge der meisten Generäle oder Admirale hören, die im Fernsehen sprechen, weil sie Teil der Kriegsmaschinerie des Imperiums sind. Insgesamt war der Weg der NATO unglaublich unklug: Nach dem Ende des Kalten Krieges hatten wir die Gelegenheit, Russland auf echte Weise zu einem Teil Europas zu machen. Aber wir haben es nicht getan.“

Wilkerson fürchtet, was passieren kann, wenn man „anfängt, schlecht zu verlieren – es sei denn, man ist bereit, stark zu eskalieren. Nicht nur im nuklearen, sondern auch im konventionellen Bereich. Wenn man diesen gefährlichen Weg einschlägt, beginnt man, F-16 bereitzustellen. Dann fliegt man die Flugzeuge selbst und greift mit mehr Nachdruck in den Krieg ein. Noch hat man keine Truppen am Boden, aber das wird schon noch kommen. Und dann ist man in einem Weltkrieg. Die Atommächte müssen also Konfrontationen vermeiden, die den Gegner vor die Wahl stellen, entweder einen demütigenden Rückzug oder einen Atomkrieg zu führen – was ein kollektiver Todeswunsch für die Welt ist.“

[Zum Thema: Es ist schwer, über das Ende der Welt nachzudenken]

Wilkersons Vorhersagen wurden am 21. August teilweise wahr, als die Times berichtete, dass die Niederlande und Dänemark der Ukraine 61 F-16-Kampfjets spenden werden, „sobald die Piloten und Ingenieure ausgebildet sind“.

Präsident John F. Kennedy warnte in seiner Eröffnungsrede an der American University 1963 vor solchen Gefahren:

„Der totale Krieg hat keinen Sinn, wenn Großmächte große und relativ unverwundbare Atomstreitkräfte unterhalten und sich weigern, sich zu ergeben, ohne auf sie zurückzugreifen.“

Präsident John F. Kennedy mit dem sowjetischen Ministerpräsidenten Nikita Chruschtschow in Wien im Juni 1961. (National Archives and Records Administration, Public domain)

JFK betonte die Diplomatie, ebenso wie Wilkerson, der sagt: „Sie würde funktionieren, wenn die Menschen es ernst meinen würden. Aber das tun sie nicht, weil sie zu viel Geld mit diesen Kriegen verdienen – Geld, das in die politischen Kassen der USA und in die Kassen der Moskauer Oligarchen fließt.“

Wilkerson stellt fest, dass in den späten 1930er Jahren,

„Dupont und Ford Motor Company verkauften Lieferungen an Hitler und Ford schickte sie sogar während des Krieges. Dann verstehen Sie, dass wir in der Ukraine bleiben, weil wir damit ein Vermögen verdienen – insbesondere Lockheed Martin und Raytheon.“

Giftige Folgen

Überschwemmung im Juni in Kherson, Ukraine, flussabwärts des zerstörten Kakhovka-Damms. (Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Es gibt auch die Frage der schädlichen Gefahren nach dem Ende des Krieges. In einem Interview warnte Matthew Hoh, stellvertretender Direktor des Eisenhower Media Network, ein Marine-Veteran und Berater des Außenministeriums, der 2009 wegen der Eskalation des Afghanistankrieges zurücktrat,

„Die Ukraine wird für Jahrzehnte toxisch sein. Erstens gibt es die Blindgänger“ – die Granaten, Raketen, Bomben und Granaten, die von beiden Seiten eingesetzt werden – die nicht explodieren. Selbst wenn die Blindgängerquote nur ein Prozent beträgt, ist das eine erstaunliche Menge an nicht explodierten Kampfmitteln. Wir haben gesehen, was anderswo passiert ist.“

Noch 2016 berichtete das Smithsonian Magazine, dass „in Deutschland Tausende Tonnen nicht explodierter Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg liegen.“

In Vietnam hat die gemeinnützige Organisation „Project Renew“ allein in der Provinz Quang Tri Tausende von nicht explodierten Bomben beseitigt.

Karte der Osteroffensive im Vietnamkrieg 1972 mit eingekreister Lage der Provinz Quang Tri. (San Andreas, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Und NBC News berichtete am 11. August, dass in Polen „Bauarbeiter, die an einem neuen Wohngebiet arbeiten, eine im Boden vergrabene Megabombe, ebenfalls aus dem Zweiten Weltkrieg, entdeckt haben“.

Darüber hinaus ist die Verschmutzung durch Kriegsmaterial sehr groß. Hoh erklärt: „Wenn Tausende von Panzern oder anderen Militärfahrzeugen gesprengt werden, laufen Treibstoff und Ölschmierstoffe aus, ebenso wie die Sprengstoffe der Fahrzeuge.

„Außerdem haben beide Seiten Millionen von Landminen verlegt. Obwohl von den kriegführenden Ländern erwartet wird, dass sie nachverfolgen, wo sie diese platziert haben, um sie nach Kriegsende entfernen zu können, werden sie oft nicht erfasst. Noch schlimmer ist, dass viele von ihnen durch die massive Überschwemmung verschoben wurden, als der Kachowka-Damm in der Ostukraine am 6. Juni brach. Sie könnten überall sein.“

Außerdem weist Hoh auf die Giftigkeit von Waffen hin, die mit abgereichertem, nicht abgereichertem und leicht angereichertem Uran hergestellt wurden, wie sie im Irak und in Afghanistan eingesetzt wurden. Er fragt: „Wie viele Generationen ukrainischer Frauen werden deformierte Kinder zur Welt bringen? Wie viele werden Krebs bekommen?“

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation hatte der Irak im Jahr 2004 die höchsten Leukämie- und Lymphomraten der Welt, dicht gefolgt von Afghanistan.

„Unabhängig davon, wer gewinnt, wird er ein zerstörtes, vergiftetes und mit nicht explodierten Bomben und Granaten übersätes Land gewinnen“, sagt Hoh. Übersetzt mit Deepl.com

Barbara Koeppel ist freiberufliche investigative Reporterin mit Sitz in Washington, D.C.

