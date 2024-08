https://english.almayadeen.net/articles/analysis/resistance-to-military-conscription-deepens-in-ukraine-as-le



In der Ukraine wächst der Widerstand gegen die Wehrpflicht, und die Führung spricht von der Rolle einer Söldnermacht

Von Dmitri Kovalevich

15. August 2024

Anfang August kam es in der Ukraine vermehrt zu Auseinandersetzungen über die immer strengere Wehrpflicht der Regierung.

Jeden Tag meldet die Polizei im ganzen Land Brandanschläge auf ukrainische Militärfahrzeuge. Die Militärangehörigen im rückwärtigen Teil des Landes lassen ihre Fahrzeuge immer seltener über Nacht auf der Straße stehen und parken sie stattdessen in der Nähe von Polizeistationen. Aber auch das hilft nicht immer.

Bei denjenigen, die von der Polizei wegen dieser Angriffe festgenommen wurden, handelte es sich zumeist um Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, wie der Gouverneur der Oblast (Provinz) Charkiw, Oleh Sinegubow, Anfang August schrieb.

Auf die Jugendlichen schießen, die Militärfahrzeuge angreifen?

Angesichts der zunehmenden Zahl solcher Angriffe hat Oleh Romanov, Kommandeur einer Panzerabwehreinheit der ukrainischen Streitkräfte (AFU), erklärt, er habe die Erlaubnis erteilt, auf diejenigen zu schießen, die militärische Fahrzeuge im rückwärtigen Bereich in Brand setzen. „In Abstimmung mit dem Oberkommando und unter Nutzung der militärischen Immunität erteile ich meinen Kämpfern mündlich die Erlaubnis, auf diese Personen an Ort und Stelle zu schießen. Solche Verräter müssen in Anbetracht der Kriegsbedingungen an Ort und Stelle eliminiert werden. Bei seiner Einheit handelt es sich um die 3. Separatsturm-Brigade, eine ehemalige Einheit des neonazistischen „Asow-Bataillons“, die jetzt als eigenständige Einheit in die reguläre Armee integriert ist.

Der Kommandeur einer heute regulären ukrainischen Militäreinheit behauptet also ganz offen, dass er den Befehl gegeben hat, zivile Jugendliche ohne Gerichtsverfahren zu erschießen, wenn sie bei der Beschädigung von Militärausrüstung erwischt werden… oder auch nur beschuldigt werden , dies zu tun.

Die ukrainischen Behörden bestreiten nicht, dass viele der Angriffe auf militärische Ausrüstung von Jugendlichen verübt werden, und sie bestreiten auch nicht, dass Befehle zur Erschießung von Tätern erteilt werden, und zwar unter Umgehung der formellen Entscheidungsfindung der Regierung und des Generalstabs der Streitkräfte des Landes. Solche Befehle setzen sich auch über die ukrainische Verfassung hinweg, die seit dem Jahr 2000 (auf Drängen der damaligen Europäischen Union) die Todesstrafe verbietet.

All dies verdeutlicht einmal mehr, dass die in der AFU eingebetteten ultranationalistischen und neonazistischen Formationen daran gewöhnt sind, ohne Rücksicht auf das Gesetz und nach eigenem Gutdünken zu handeln, und argumentieren, dass ohne ihr Handeln die militärische Front und der gesamte ukrainische Staatsapparat durchaus zusammenbrechen könnten.

Gleichzeitig vertritt der ukrainische Telegrammkanal Rubikon die Auffassung, dass der Befehl des Kommandeurs der 3. Separatistenbrigade, Brandstifter oder andere Personen, die militärisches Gerät beschädigen, „auf der Stelle zu erschießen“, nur von oben (z. B. vom Präsidialamt) autorisiert werden konnte, um nicht nur potenzielle Brandstifter, sondern auch jeden einzuschüchtern, der zivilen Ungehorsam gegen die Kriegspolitik der ukrainischen Regierung in Erwägung zieht.

Die Angst vor der Wehrpflicht wird immer schlimmer

Die ukrainischen Behörden machen traditionell Russland für alle Antikriegsproteste in der Ukraine verantwortlich, aber die Tatsache, dass die Fahrzeuge von Wehrpflichtigen als erste vor vielen Monaten angezündet wurden, deutet eher auf einen spontanen Protest gegen die Wehrpflicht hin als auf eine verdeckte Organisation.

Der ukrainische Telegram-Kanal Kartel kommentiert die jüngsten Entwicklungen mit den Worten: „Brandanschläge auf die Fahrzeuge von Mitarbeitern [der Wehrpflichtigen in der Ukraine], d.h. auf die Fahrzeuge derjenigen, die Jagd auf wehrpflichtige Männer machen, werden jetzt im ganzen Land verzeichnet. Und die Öffentlichkeit betrachtet die Hintermänner dieser Vorfälle nicht als Spielball Moskaus; die Brandstiftungen sind vielmehr zu einem Symbol des Protests gegen die Zwangseinberufung, die Korruption und alle anderen Ungerechtigkeiten der Behörden geworden.“

Die Proteste gegen die Wehrpflicht haben sich in Form von Brandanschlägen auf Militärfahrzeuge, körperlichen Angriffen auf einzelne ukrainische Soldaten im rückwärtigen Bereich und spontanen Kundgebungen gegen Wehrpflichtige bei der Arbeit manifestiert. Anfang August explodierte die Stadt Kovel nahe der polnischen Grenze in der Westukraine. Eine große Menschenmenge forderte die Freilassung von drei zwangsrekrutierten Einwohnern. Die Menge stürmte das Einberufungsbüro und der Protest dauerte die ganze Nacht an, bis die Einwohner die Freilassung der drei Inhaftierten erreichten.

Am nächsten Tag beschuldigten die Behörden die Demonstranten, „für Russland zu arbeiten“, und leiteten Strafverfolgungsmaßnahmen ein. Der ukrainische Abgeordnete Jewhen Schewtschenko schrieb am 3. August im Telegramm, die Ereignisse in Kowel zeigten, dass „die Partei des Friedens in Form von Menschen wächst, die mit ihren Füßen gegen den Krieg stimmen“. Er fuhr fort: „Wie kommen die blinden Philosophen in der Ukraine damit zurecht? Werden sie weiterhin damit prahlen, dass es in der Ukraine so etwas wie eine offizielle Friedenspartei nicht gibt?“

Der Telegramm-Kanal Rubicon weist darauf hin, dass Ausschreitungen gegen Offiziere, die zum Militärdienst eingezogen werden, kein seltenes oder einzigartiges Phänomen in der Ukraine sind. Es gab Massenkundgebungen gegen den anhaltenden Krieg gegen Russland in der Stadt und Region Saporoschje, in der Region Karpaten (Westukraine), wo Roma Straßenblockaden aus brennenden Reifen errichteten, und vor einigen Monaten in der Stadt Odessa, wo es zu einer Massenschlägerei zwischen Sanitätern und Wehrpflichtigen kam, als einer der Sanitäter ergriffen und mit Zwangseinberufung bedroht wurde. Doch was in Kovel geschah, unterscheidet sich erheblich von allem, was bisher geschehen ist. Dort kam es zu einer Massenkonfrontation und einer Schlägerei gegen Militär und Behörden, an der sich auch Männer beteiligten, die sich „normalerweise“ zu Hause verstecken würden, um der Zwangsrekrutierung zu entgehen.

Die Krise der Wehrpflicht ist ein Zeichen für einen gescheiterten Krieg

Nach Ansicht der Autoren von „Rubicon“ kann die Regierung in Kiew ihr derzeitiges Wehrpflicht-System nicht ändern. Die Zahl der Freiwilligen, die sich für die Armee melden, ist abgelaufen und wird 2022 auslaufen. In der Zwischenzeit sind finanzielle Anreize zur Gewinnung von Rekruten, wie sie in Russland weit verbreitet sind, sehr teuer und unrealistisch für eine entvölkerte Ukraine mit einer maroden Wirtschaft, ungeachtet der Mittel, die die US-Regierung zur Förderung der Rekrutierung bereitgestellt hat.

Nichtsdestotrotz fordern die großen westlichen Regierungen von der ukrainischen Regierung weiterhin eine verstärkte Rekrutierung, was mehr Gefangennahmen und Entführungen durch Wehrpflichtige bedeutet, ohne die geringste Rücksicht auf die Menschenrechte zu nehmen. Der ukrainische Abgeordnete Fyodor Venislavskyy schrieb am 6. August auf Telegram, dass die westlichen „Partner“ der Ukraine in regelmäßigen Abständen den Vorschlag unterbreiten, dass die Ukraine ihr offizielles Wehrdienstalter senken soll. Er schreibt: „Sie glauben, dass die Altersspanne von 18 bis 25 Jahren das optimale und effektivste Alter für den Militärdienst ist, wenn die physischen und psychologischen Qualitäten, die für den Kampf benötigt werden, am besten sind.“

Derzeit liegt das Alter für die militärische Registrierung in der Ukraine bei 18 Jahren, während das jüngste Alter für den Militärdienst 26 Jahre beträgt.

Ukrainische Politiker und Analysten äußern in der Regel ihr „Bedauern“ gegenüber der ukrainischen Bevölkerung über die Forderungen westlicher Regierungen nach mehr militärischen Rekrutierungen und erklären gleichzeitig, dass die westlichen Verbündeten der Ukraine das Recht haben, sich zu einer solchen innerstaatlichen Angelegenheit zu äußern, da sie es sind, die die Mittel und die Ausrüstung für den Krieg gegen Russland bereitstellen.

Mehr Kriegstote, um die Verhandlungsposition zu verbessern

Westliche Analysten und Politiker treiben die Ukraine unablässig weiter in den Krieg, mit dem Argument, dass Kiew mehr Kämpfe braucht, um seine zukünftige Verhandlungsposition zu verbessern. Dieses Argument wurde bereits 2022 und erneut 2023 verwendet. Heute ist es so, als würde man ein erschöpftes und abgenutztes Pferd peitschen. Es zeugt auch von einem völligen Missverständnis der Ziele der politischen und militärischen Führung in Russland.

Die westlichen Kapitalisten messen alles an sich selbst. Sie stellen sich künftige Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine so vor, als stünden sich ein Unternehmen und sein Konkurrent gegenüber, wobei jede Seite versucht, ihre jeweilige Position zu stärken. Für die russische Führung ändert sich jedoch nichts, wenn die AFU ein oder zwei russische Städte besetzt oder sich von dort in die relative Sicherheit der polnischen Grenze zurückzieht.

Die Liste der Forderungen und Bedingungen Russlands für eine Beendigung des Krieges (einschließlich der Beendigung des Traums der NATO und Kiews von einer Rumpf-Ukraine, die Mitglied der NATO wird) wird unverändert bleiben, egal was passiert. Diese Starrheit und Unveränderlichkeit der militärischen Ziele ist der Schlüssel zur russischen Stabilität und zu den langsamen und stetigen militärischen Fortschritten, die das Land macht.

Dies wird durch die tiefe Quelle des historischen Gedächtnisses des russischen Volkes ständig verstärkt. Es erinnert sich nur zu gut an die harte, soziale und wirtschaftliche Katastrophe der postsowjetischen Jahre der 1990er Jahre, als die Versprechungen des Westens an Russland, sich in die westliche Weltwirtschaft zu integrieren, bei den damaligen russischen Regierungen auf offene Ohren stießen und viele Russen selbst solche Hoffnungen hegten. Die 25 Jahre seither und insbesondere die letzten zehn Jahre haben dem russischen Volk gezeigt, dass sein Land keine wirtschaftliche Anbindung an die westliche Wirtschaft braucht, um zu überleben und sogar zu gedeihen. In der Tat geht es Russland heute recht gut, nachdem es einen Großteil seiner Handels- und Investitionsbeziehungen zum Westen verloren hat.

Flucht der Jugend aus der Ukraine und massenhafte Desertionen aus den Streitkräften

In Erwartung einer Herabsetzung des Wehrpflichtalters verlassen täglich Dutzende und Hunderte junger Menschen in der Ukraine das Land. Einige sterben bei der gefährlichen Überquerung der unwegsamen Flussgrenze im Westen der Ukraine. Oleksiy Arestovich, ein ehemaliger Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, schrieb Anfang August in der Online-Ausgabe von Eurasia Daily, dass die „offiziellen“ Schätzungen über den Zustrom von Männern im wehrpflichtigen Alter, die aus der Ukraine zu fliehen versuchen, um das 30-fache unterschätzt werden.

„Wenn ich Ihnen sage, wie viele Menschen jeden Tag versuchen, aus der Ukraine zu fliehen, würden Sie zusammenzucken. Der staatliche Grenzdienst gibt zu, dass täglich etwa 100 Menschen versuchen, die Ukraine zu verlassen, während ein Abgeordneter der Rada vor kurzem von 200 Personen sprach. Aber die tatsächliche Zahl ist etwa 30 Mal höher… Stellen Sie sich vor, jeden Tag versucht die gleiche Anzahl von fünf Militärbrigaden aus der Ukraine zu fliehen. Viele versuchen jeden Tag, die Theiß (Tisza) zu überqueren [die stellenweise an Rumänien, Ungarn und die Slowakei grenzt], mit allen möglichen Mitteln.“

Nach jüngsten Schätzungen der ukrainischen Nationalbank werden in den Jahren 2024-2025 weitere 700.000 Menschen die Ukraine verlassen. Die Bank rechnet erst ab 2026 mit einer allmählichen Rückkehr der Ukrainer in ihr Heimatland, und auch nur dann, wenn sich bis dahin die Sicherheitslage verbessert, neue Wohnungen gebaut werden und sich die allgemeine Wirtschaftslage verbessert.

Die massenhafte Desertion ist ein ebenso großes Problem wie die Wehrpflicht in den ukrainischen Streitkräften. Wie die Deutsche Welle am 2. August berichtete, hat die Desertion aus der ukrainischen Armee im Jahr 2024 ein alarmierendes Ausmaß erreicht. Jeder 14. Soldat habe seine Einheit willkürlich verlassen, berichtet die Publikation. Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft seit Anfang 2022 63.200 Strafverfahren wegen Desertion gezählt.

Die NachrichtenwebsitePoliltnavigator berichtet am 5. August, dass laut dem pensionierten Oberst des SBU (Geheimpolizei) Oleg Starikov immer mehr Soldaten desertieren. „Ich habe einen Kameraden, der jetzt stellvertretender Kommandeur eines Bataillons von Fallschirmjägern ist. Er ist kein Berufssoldat; er wurde eingezogen und stieg bis zum Leutnant auf. Ich habe ihn nach der Personalsituation gefragt, und er hat mir geantwortet, dass die Soldaten, die unter ihm dienen, ganz einfach ’nicht dienen wollen, sie wollen nicht kämpfen‘.“

„Was machen sie dann da draußen?“, fragte ich. ‚Sie heben Gräben aus und bauen Befestigungen‘, antwortete er. Aber das ist nur logistische Unterstützung‘, erwiderte ich, ‚wer kämpft denn da eigentlich? ‚Sie wollen nicht kämpfen‘, kam die Antwort.“

Eine Söldnerrolle für die zukünftige Ukraine?

Obwohl die Streitkräfte der Ukraine ständig unter Personalmangel leiden und sich die ukrainischen Truppen das ganze Jahr über langsam entlang der Frontlinie zurückziehen, finden die ukrainischen Behörden und Sicherheitsdienste in anderen Ländern neue Rekruten, Waffen und andere Mittel, um für die Interessen des Westens zu kämpfen. Die Ukraine hat keine besonderen Interessen in diesen anderen Ländern, aber die USA, das Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich schon.

Im August brachen zwei afrikanische Länder, Mali und Niger, die diplomatischen Beziehungen zur Ukraine ab. Beide beschuldigen Kiew, radikale Terrorgruppen [mit Verbindungen zu Al-Qaida] zu unterstützen, die die Regierungen dieser beiden Länder bekämpfen, seit sie im vergangenen Jahr begonnen haben, sich wirtschaftlich und militärisch vom Westen zu distanzieren.

Die malische Regierung reagierte auf Erklärungen des ukrainischen Militärgeheimdienstes (GUR), der eine angebliche Beteiligung Kiews an einem Angriff auf malische Regierungstruppen im vergangenen Monat nahe der Grenze zu Algerien lobte. „Die Aktionen der ukrainischen Behörden verletzen die Souveränität Malis und gehen über den Rahmen einer ausländischen Einmischung hinaus, die an sich schon zu verurteilen ist. Sie stellen eine klare Aggression gegen Mali und eine eindeutige Unterstützung des internationalen Terrorismus dar“, so der Vorwurf der malischen Regierung.

Im Senegal sorgte die Einmischung der Ukraine in die Angelegenheiten Malis ebenfalls für Empörung. Der ukrainische Botschafter wurde ins senegalesische Außenministerium einbestellt, um sich dessen Verurteilung anzuhören.

Am 31. Juli berichtete die Kyiv Post, dass ukrainische Streitkräfte einen Angriff auf russische und syrische Streitkräfte auf dem Luftwaffenstützpunkt Kuweires in Syrien durchgeführt haben. Im Frühjahr 2024 wurden außerdem Berichte über die Beteiligung der Ukraine an den Kämpfen im Sudan veröffentlicht. Wie das Wall St. Journal im März berichtete, hat die Ukraine an den Kämpfen im Sudan teilgenommen, weil „der Westen gezögert hat, sich direkt zu engagieren“.

Auf diese Weise versucht das Kiewer Regime, sich dem Westen als effektives, privates Militärunternehmen zu verkaufen, das gegen antiimperialistische Bewegungen in der ganzen Welt kämpft, wann immer und wo immer die westlichen Regierungen es nicht wagen, ihre eigenen Truppen einzusetzen. DerRubicon-Telegramm-Kanal berichtet am 6. August: „Wir können nur diesen merkwürdigen Präzedenzfall in den internationalen Beziehungen feststellen, wenn ein ganzer Staat beginnt, sich als großes, hochspezialisiertes, privates Militärunternehmen (PMC) zu positionieren.

In den ersten Augusttagen kündigte das ukrainische Verteidigungsministerium seine Unterstützung für einen Gesetzesentwurf ‚Über internationale Verteidigungsunternehmen‘ an, der im Wesentlichen die Tätigkeit von PMCs (Söldnerunternehmen) auf dem Territorium der Ukraine legalisieren würde. Einer der Verfasser des Gesetzentwurfs, der Abgeordnete Serhij Grivko, schlägt vor, ukrainische Soldaten in andere Krisenherde der Welt zu entsenden, da viele von ihnen nicht bereit seien, ihre Waffen abzugeben und in ein friedliches Leben zurückzukehren.

„Nach der Demobilisierung einer großen Anzahl von Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte besteht die Gefahr einer Vielzahl negativer Folgen“, heißt es in dem Gesetzentwurf. Die „negativen Folgen“ für die Ukraine sind in diesem Fall die Anwesenheit einer großen Zahl von Ausländern mit Waffen in der Hand auf ukrainischem Boden, die Reaktionen, sollten die Zahlungen an die PMCs (die sich der ukrainische Haushalt nicht leisten kann) jemals reduziert werden, und der Beginn der erwarteten „destruktiven politischen Prozesse im Land“.

Einfach ausgedrückt: Die Ukrainer sollen zu entbehrlichem Menschenmaterial werden, das sein ganzes Leben damit verbringt, Kriege zu führen und zu arbeiten, um internationale Kredite abzuzahlen, und das alles nur, um die Hegemonie des westlichen Imperialismus zu erhalten.

