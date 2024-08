https://thecradle.co/articles/cracks-in-the-dome-israels-security-mirage



Risse in der Kuppel: Israels Fata Morgana der Sicherheit

Von Anis Raiss

14. AUGUST, 2024

(Bildnachweis: The Cradle)

Israels einst gepriesenes Verteidigungssystem Iron Dome, das nun durch technische Fehler und Gesundheitsskandale beeinträchtigt wird, offenbart eine bröckelnde Illusion der Unverwundbarkeit, die nicht vor groß angelegten, hoch entwickelten Raketensalven der Widerstandsachse schützen kann.

Die Eiserne Kuppel, die als Israels wirksamster Schutzschild angepriesen wird, sollte ein Bild der Sicherheit und technologischen Überlegenheit vermitteln. Das als hochmodernes mobiles Luftabwehrsystem angepriesene System sollte eine undurchdringliche Barriere symbolisieren, die den Besatzungsstaat vor äußeren Bedrohungen schützt.

Die Realität zeigt jedoch ein anderes Bild: Ähnlich wie ein Kind in einem Ritterkostüm – beeindruckend gegen Plastikschwerter, aber völlig wehrlos gegen echte Waffen – zeichnet sich die eiserne Kuppel vor allem gegen die relativ plumpen Waffen des palästinensischen Widerstands in Gaza aus.

Israels sorgfältig ausgearbeitetes Image seiner wertvollsten Verteidigungswaffe ist Teil einer umfassenderen Branding-Maßnahme, die auf Techniken beruht, die von Edward Bernays entwickelt wurden. Der Besatzungsstaat positioniert sich selbst als kosmopolitische, fortschrittliche und demokratische Gesellschaft – im krassen Gegensatz zu den westasiatischen Nachbarstaaten, die er als gewalttätig und repressiv darstellt.

Die eiserne Kuppel ist nicht nur ein Verteidigungssystem, sondern auch ein psychologisches Konstrukt, das dazu dient, das Bild eines unverwundbaren Gebildes zu festigen, das ständig von weniger aufgeklärten Nachbarn bedroht wird.

Ein bröckelnder Schutzschild im Norden

Trotz seines guten Rufs ist die Leistung des Iron Dome oft unzureichend. Zahlreiche Videos sind aufgetaucht, die Fehlfunktionen zeigen – die Tamir-Raketen führen unberechenbare Manöver durch, explodieren in der Nähe ziviler Gebiete oder werden durch Fehlalarme ausgelöst und verursachen Schäden an der Infrastruktur.

Diese Fehlfunktionen stehen in krassem Gegensatz zu Israels Behauptungen, die Abfangrate liege bei 90-99 Prozent. Der emeritierte Professor Theodore Postal vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) kommt zu einer ganz anderen Einschätzung. „Ich würde sagen, dass die Abfangrate bestenfalls 4 oder 5 Prozent beträgt“, sagte Postal in einem Interview mit dem Boston Globe im vergangenen Oktober.

In einer 2018 im Journal of Global Security Studies veröffentlichten Studie stellt Michael Armstrong die von Iron Dome behauptete Abfangrate von 90 bis 99 Prozent ebenfalls in Frage. Zunächst einmal stellt er klar, dass „die Abfangrate der Prozentsatz der Raketen ist, die zerstört werden, bevor sie verteidigte Gebiete treffen; Raketen über unverteidigten Gebieten werden nicht berücksichtigt.“

Mit anderen Worten: Das Abwehrsystem zielt von Anfang an nur auf einen kleinen Teil der abgefeuerten Raketen. So behaupteten israelische Beamte, dass von den rund 1.000 Geschossen, die während der Operation „Säule der Verteidigung“ im November 2012 von der Hamas auf Israel abgefeuert wurden, zwei Drittel von Iron Dome als „nicht bedrohlich“ eingestuft wurden und nur 90 Prozent der übrigen 300 Raketen abgefangen wurden. Armstrong weist auf weitere Lücken in den Berechnungen der Iron-Dome-Befürworter hin:

Die empirische Analyse legt nahe, dass die Iron-Dome-Batterien weniger als 32 Prozent aller gefährlichen Raketen während der Säule der Verteidigung abfingen, aber zwischen 59 und 75 Prozent während Protective Edge … Die Berechnungen legen außerdem nahe, dass die Zahl der Raketen, die während der Säule der Verteidigung in bewohnten Gebieten einschlugen, unterschätzt worden sein könnte. Die Zahl der Bedrohungen für bewohnte Gebiete könnte dagegen zu hoch angesetzt worden sein. Dies bedeutet, dass die effektive Abfangrate von Iron Dome möglicherweise deutlich niedriger war als angegeben.

Besonders schlimm ist die Lage in den nördlichen besetzten Gebieten, wo die Bevölkerung der Stadt Kiryat Shmona – einer Siedlung, von der man einst glaubte, sie stehe unter dem Schutz der Eisenkuppel – vor der zunehmenden Bedrohung fliehen musste.

Tausende von Einwohnern haben ihre Häuser verlassen und damit die Schwachstellen offengelegt, die die Eisenkuppel eigentlich beseitigen sollte. Da die Hisbollah ihre Einsatzregeln ausweitet, wird die Zahl der Vertriebenen wahrscheinlich noch steigen, was die Unzulänglichkeiten des Systems weiter offenbart.

Während Israel verzweifelt versucht, seine Verteidigungsoptionen zu erweitern, erweisen sich die neuen Lösungen als ebenso mangelhaft und lassen die Bevölkerung verwundbar unter einem Verteidigungssystem zurück, das seinem Mythos nicht mehr gerecht wird. Der einst gepriesene Schutzschild bröckelt, und mit ihm das sorgfältig konstruierte Narrativ der Unbesiegbarkeit, das Israels Sicherheitsstrategie lange Zeit untermauert hat.

Der Krebsfluch der Eisenkuppel

Unter der Oberfläche von Israels Iron Dome verbirgt sich eine dunklere, bedrohlichere Realität – eine, die nicht nur den Mythos der Unbesiegbarkeit bedroht, sondern auch das Leben derer, die diesen Schutzschild bedienen. Eine Untersuchung von Yediot Ahronoth aus dem Jahr 2021 enthüllte schwerwiegende Behauptungen über die Gesundheitsrisiken für Besatzungssoldaten, die in der Nähe der leistungsstarken Radarsysteme der Eisenkuppel stationiert sind.

Diese Radarsysteme, die von denjenigen, die in ihrer Nähe arbeiten, die Spitznamen „Hacker“ und „Toaster“ tragen, strahlen starke Hitze ab und verwandeln ihre Umgebung in einen unsichtbaren Schmelztiegel. Mehrere Soldaten haben sich mit erschütternden Berichten über lebensbedrohliche Krankheiten gemeldet, von denen sie glauben, dass sie mit ihrem Dienst zusammenhängen.

Ran Mazur, bei dem ein Jahr nach seiner Entlassung Knochenkrebs diagnostiziert wurde, beschrieb die unerträglichen Schmerzen, die während seines Dienstes an ihm nagten und die von den Militärärzten nur allzu leicht abgetan wurden.

Yonatan Chaimovich verglich die Erfahrung, in der Nähe des Radars zu stehen, damit, dass sein Körper „von innen heraus kocht“ – eine eindringliche Metapher, die die unsichtbaren Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, auf den Punkt bringt. Shir Tahar und Omer Hili Levy, die beide nach ihrem Dienst an Krebs erkrankten, gehören zu denjenigen, die glauben, dass ihre Krankheiten untrennbar mit ihrer Zeit im Schatten der Eisenkuppel verbunden sind.

Trotz dieser Berichte hat das israelische Militär einen ungewöhnlichen Anstieg der Krebsraten unter den Iron-Dome-Angehörigen standhaft bestritten. Sie behaupten, dass ihre umfassenden Überwachungs- und Sicherheitsprotokolle keinen signifikanten Unterschied in der Morbidität zwischen Iron-Dome-Soldaten und Soldaten anderer Militäreinheiten ergeben haben.

Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache: Im Jahr 2011 erkrankten von 240 Soldaten, die an drei Ausbildungszyklen für die Iron Dome teilnahmen, mindestens sechs während oder kurz nach ihrem Dienst an Krebs – eine Statistik, die Fragen zu den wahren Kosten des Betriebs dieses Verteidigungssystems aufwirft.

Seit dem 7. Oktober hat sich keine neue Untersuchung mehr getraut, um herauszufinden, wie viele Soldaten der israelischen Besatzungstruppen während dieser jüngsten Konfliktwelle der stillen Bedrohung durch Tumore zum Opfer gefallen sind.

High-Tech-Illusionen

Wäre der Iron Dome nicht mit Mängeln behaftet, würden sich die israelischen Militärstrategen nicht mit der Suche nach Alternativen beeilen, um die Illusion der Unverwundbarkeit des Staates aufrechtzuerhalten. Die Katjuscha-Sperrfeuer der Hisbollah sind zwar scheinbar primitiv, wurden aber taktisch so eingesetzt, dass sie den Iron Dome überwältigen und seine Standorte genau bestimmen konnten, was Israel zwang, seine Verteidigungsstrategie zu überdenken.

Jetzt kommt der „Magen Or“ oder „Iron Beam“ ins Spiel – ein Name, der auf Hebräisch „Schild des Lichts“ bedeutet. Das von Rafael Advanced Defense Systems entwickelte System ist der jüngste Versuch des Besatzungsstaates, der Achse des Widerstands einen Schritt voraus zu sein, und zeigt die wachsende Unsicherheit Israels auf.

Im Gegensatz zum Iron Dome, der sich auf teure Abfangraketen stützt – jede kostet etwa 50.000 Dollar – verspricht der Iron Beam, Bedrohungen mit Hilfe eines Hochleistungslasers zu neutralisieren – ein Konzept, das direkt aus der Science-Fiction zu stammen scheint.

Der Iron Beam ist jedoch noch weitgehend im Versuchsstadium und wurde noch nicht im realen Kampfeinsatz erprobt. Er wurde Ende 2023 an der Gaza-Front eingesetzt und muss sich erst noch als zuverlässiges Verteidigungssystem in den Kriegswirren bewähren.

Israels Einsatz von Lasertechnologie wie Magen Or ist Teil eines breiteren Trends in der Verteidigungsindustrie, der nicht nur durch Innovationen, sondern auch durch umfangreiche Hilfspakete aus den USA vorangetrieben wird. Diese ausländischen Gelder, die über mächtige Lobbys wie AIPAC und J Street fließen, tragen dazu bei, dass Israel als technologisches Kraftzentrum dargestellt wird.

Dieses Image ist jedoch weniger ein Beweis für den einheimischen Erfindungsreichtum als vielmehr ein Produkt enormer finanzieller Ressourcen, die häufig für kostspielige Projekte ausgegeben werden, die dem Test eines realen Konflikts möglicherweise nicht standhalten.

Risiken mit hohem Einsatz

Die Reichweite des Iron Beam ist auf etwa 10 Kilometer begrenzt und lässt bei ungünstigen Witterungsbedingungen nach – eine Achillesferse, die sich in einem ausgewachsenen Konflikt als katastrophal erweisen könnte. Das System benötigt große Mengen an Energie, die von einem großen Generator bereitgestellt wird, um die für den Betrieb erforderlichen Laserstrahlen zu erzeugen.

Diese logistische Herausforderung und die Notwendigkeit, eine ausgeklügelte Infrastruktur zu unterhalten, lassen den Eisernen Strahl unter realen Kampfbedingungen zum Scheitern verurteilt erscheinen.

Tel Avivs Hinwendung zu fortschrittlichen Technologien wie dem Eisernen Strahl offenbart ein tieferes Problem innerhalb seiner Militärstrategie. Durch die Konzentration auf Hightech-Verteidigungssysteme bekämpft Israel eher die Symptome als die Ursachen des anhaltenden Konflikts. Das Vertrauen in unerprobte Technologien birgt das Risiko eines katastrophalen Scheiterns, insbesondere in Verbindung mit Israels jüngster Hinwendung zu riskanteren Strategien.

Das elektronische Kriegsführungssystem Scorpius G, eine weitere von Israel angepriesene Hightech-Lösung, macht die Sache noch komplizierter. Das von Israel Aerospace Industries (IAI) entwickelte Scorpius G soll moderne Radarsysteme aufspüren, klassifizieren, orten und stören.

Wie beim Iron Beam ist die Leistungsfähigkeit von Scorpius G in der Praxis jedoch noch nicht bewiesen, was die Unsicherheit der israelischen Verteidigungsposition verdeutlicht, die das Land in seinem eiligen Bestreben, einen strategischen Vorsprung zu halten, letztlich verwundbar machen könnte.

Da die Achse des Widerstands in der Region ihre Operationen mit Präzision und Effektivität fortsetzt und die israelischen Siedler in den besetzten Gebieten mit Massenevakuierungen konfrontiert sind, ist der Druck auf diese neuen Verteidigungssysteme immens, ihre Aufgabe zu erfüllen.

Ob sie den versprochenen Schutz bieten oder unter der Last der Erwartungen zusammenbrechen werden, bleibt eine offene Frage – eine Frage mit möglicherweise fatalen Folgen für Israels Sicherheit und Stabilität.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

AUG 12, 2024

AUG 13, 2024

AUG 12, 2024

AUG 13, 2024

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …