https://redflag.org.au/article/in-europe-the-centre-faces-a-strengthened-far-right-which-it-helped-create



In Europa sieht sich die Mitte mit einer gestärkten extremen Rechten konfrontiert – die sie mit geschaffen hat

Von Jordan Humphreys

23. Juni 2024

Ein Wahlkampfplakat der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Hamburg, verunstaltet von einem Anhänger der rechtsextremen Alternative für Deutschland FOTO: DPA

Hat die politische Mitte die Rechtsextremen in Schach gehalten, oder sind die Faschisten auf dem Vormarsch?

Laut der britischen Zeitschrift Economist, einem wöchentlichen Meinungskalender des Establishments, ist die „politische Mitte zwar angeschlagen, aber sie hält sich noch“. Dennoch haben Parteien der Mitte in den größten Ländern des Kontinents gegen die extreme Rechte verloren. In Deutschland kam die Mitte-Links-Partei der Sozialdemokraten, die die Regierungskoalition auf Bundesebene anführt, auf den dritten Platz – hinter den rechten Christdemokraten und der rechtsextremen Alternative für Deutschland. In Frankreich erhielt die zentristische Koalition von Präsident Emmanuel Macron weniger als die Hälfte der Stimmen von Marine Le Pens rechtsextremer Nationalversammlung.

Entgegen der Einschätzung des Economist bestätigen die Ergebnisse, dass sich der allgemeine Kurs der europäischen Politik entscheidend nach rechts verschoben hat.

Zunächst einmal ist die politische „Mitte“ in den letzten Jahren rechter, autoritärer, rassistischer und arbeitnehmerfeindlicher geworden.

Als Macron 2017 gewählt wurde, wurde er als liberaler Staatsmann präsentiert, der das Land modernisieren und den Vormarsch der Faschisten von Le Pen stoppen würde. In den sieben Jahren, die seitdem vergangen sind, hat der französische Präsident per Dekret regiert, die Bereitschaftspolizei auf streikende Arbeiter und Demonstranten losgelassen und Demonstrationen in Solidarität mit Palästina untersagt. Obwohl er ein säkularer Liberaler ist, hat Macron mit einer konservativen katholischen Identitätspolitik geflirtet und 2018 auf einer Bischofskonferenz erklärt, dass die streikenden Arbeiter durch einen antichristlichen „Nihilismus“ motiviert seien.

Macron hat den „Islamo-Linkismus“ angeprangert, mit dem Verbot von Umweltgruppen gedroht, die seiner Meinung nach „Gewalt gegen Eigentum“ unterstützen, französischen Bürgern das Posten von Polizeivideos in sozialen Medien untersagt und die Bankkonten von pro-palästinensischen Wohltätigkeitsorganisationen eingefroren. Schließlich hat er trotz jahrelanger Proteste und Streiks im April 2023 das getan, was frühere Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Regierungen nicht geschafft hatten, und das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre angehoben.

Trotz alledem – oder vielleicht gerade deswegen – hat Le Pen weiter an Popularität gewonnen.

Als vor drei Jahren in Deutschland eine Koalitionsregierung aus der Sozialdemokratischen Partei, den Grünen und der Freien Demokratischen Partei gebildet wurde, bestand die Hoffnung, dass sie das Land in eine fortschrittlichere Richtung führen würde. Doch während ihrer Amtszeit hat die Koalition das deutsche Militär aufgestockt, die Zahl der Abschiebungen von Flüchtlingen erhöht und die deutsche Regierung als den härtesten Unterstützer Israels in der Welt positioniert. Angesichts der Lebenshaltungskostenkrise hat die deutsche Regierung alle ernsthaften Maßnahmen zur Armutsbekämpfung abgelehnt. Kein Wunder, dass die Sozialdemokraten von den Wählern abgestraft wurden.

Bemerkenswert ist auch der Niedergang der deutschen Grünen, die neun Sitze verloren und deren europaweiter Block schrumpfte.

Die Mitte-Rechts-Christdemokraten haben bei den Europawahlen gut abgeschnitten, aber sie haben das, was vom sanften Konservatismus der früheren Vorsitzenden Angela Merkel übrig geblieben ist, abgestreift und eine zunehmend rechtsextrem anmutende Anti-Migranten-Rhetorik an den Tag gelegt. Wie in vielen anderen Ländern hat sich auch in Deutschland die rechte Mitte in der Ära Trump radikalisiert. Jüngster Ausdruck dessen ist die Äußerung des Vorsitzenden der Bayerischen Sozialunion, des eher rechten Koalitionspartners der Christdemokraten, er sei offen für eine künftige Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland.

In ganz Europa hat die Mitte die Dinge weiter nach rechts getrieben. Im Februar verabschiedeten die Wirtschaftsminister den neuen Migrations- und Asylpakt, der den EU-Ländern mehr Möglichkeiten zur Abschiebung von Flüchtlingen und Asylbewerbern, einschließlich Kindern, einräumt.

Ein weiterer wichtiger Ausdruck des Rechtsrucks ist die Eingliederung von Teilen der extremen Rechten in die Mitte selbst. Am auffälligsten ist dies bei Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Nach dem anfänglichen Schock über den Regierungssieg dieser rechtsextremen Persönlichkeit hat sich die politische Mitte ihr gegenüber deutlich zurückhaltender gezeigt.

Meloni ihrerseits war bereit, mit anderen Teilen der extremen Rechten zu brechen, indem sie die NATO, die Militärhilfe für die Ukraine und das Projekt der europäischen politischen und wirtschaftlichen Integration nachdrücklich unterstützte. Sie hat im Europäischen Parlament ihren eigenen Block gebildet, der von dem der französischen extremen Rechten getrennt ist und den offen faschistischen Parteien wie der Alternative für Deutschland feindlich gegenübersteht. Trotz Melonis abscheulicher Ansichten über LGBTI-Rechte, Abtreibung und Migration veranlassten ihre Distanzierungsbemühungen einen Kolumnisten des Guardian zu der Frage: „Macron und Meloni scheinen Pole zu sein – aber was wäre, wenn sie sich zusammentun würden, um Europa zu retten?“

Manchmal wird die Differenzierung der europäischen extremen Rechten in einem positiven Licht dargestellt – ein Zeichen dafür, dass sich Teile der extremen Rechten mäßigen. Die aktuellen Entwicklungen sollten jedoch mit Sorge und nicht mit Selbstzufriedenheit betrachtet werden.

Zunächst einmal sind die öffentlichen Veränderungen von Führern wie Meloni Ausdruck der Tatsache, dass rechtsextreme Parteien in mehreren Ländern in Schlagdistanz zur Regierungsbildung sind. Zweitens gibt es mehr Überschneidungen zwischen der Politik der extremen Rechten und der Mitte in Europa, als man gemeinhin annimmt. Und schließlich wird der Raum für noch härtere rechtsextreme Gruppen geöffnet, um Anhänger zu gewinnen – wie es mit Eric Zemmour in Frankreich und der Lega in Italien geschehen ist. Es war besonders schockierend, dass die Alternative für Deutschland so gut abgeschnitten hat, obwohl sie in den letzten Jahren immer offener faschistisch wurde.

Das Zentrum hat ein Europa mit erschreckenden Ungleichheiten, zügellosem Rassismus, gewalttätiger Polizeiarbeit und harten Grenzen geschaffen, das von einer verschwenderisch wohlhabenden Elite beherrscht wird. Dies ist der nicht ganz so geheime Schlüssel zum Aufstieg der extremen Rechten.

Die europäischen rechtsextremen Parteien treiben mit der rechten Strömung der europäischen Politik mit und positionieren sich gleichzeitig gegen den Willen der europäischen Eliten. Während sie das tun, windet sich die Mitte und passt sich den Wahlgewinnen der Rechtsextremen und ihrer immer extremeren Politik an, wobei sie nur in Fragen wie der Unterstützung der NATO und der Europäischen Union, die für die Interessen der europäischen Kapitalistenklasse von zentraler Bedeutung sind, eine harte Haltung einnimmt.

Was fehlt, ist eine wiedererstarkende sozialistische Linke, die die Mitte bekämpfen und den falschen Populismus der extremen Rechten entlarven könnte. Dies scheint weiter entfernt denn je. Außerhalb Frankreichs sind die Parteien der Linken in einem Land nach dem anderen zurückgegangen. Die Zeiten, in denen Podemos und Syriza, die Besetzung von Plätzen und Generalstreiks gegen die Sparpolitik eine Bedrohung für die europäische Mitte darstellten, sind längst vorbei. Sinnbildlich dafür ist die deutsche Linkspartei Die Linke, die nach jahrelanger Zusammenarbeit mit den Parteien der Mitte und einer kürzlichen Spaltung auseinandergefallen ist.

Zumindest Frankreich hat eine jüngere Geschichte des sozialen Protests. Die Ergebnisse der EU-Wahlen führten zu großen Demonstrationen gegen Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, Vorsitzender der Linkspartei France Unbowed, konnte seine Stimmenzahl erhöhen und hat ein Wahlbündnis mit der Sozialistischen Partei und den Grünen geschlossen, um sowohl Macron als auch Le Pen bei den kommenden französischen Wahlen herauszufordern. Es stellt sich jedoch die Frage nach der politischen Zweckmäßigkeit eines Bündnisses mit Parteien wie den Sozialisten, die eine neoliberale Regierung der Mitte geführt haben, die die Arbeitnehmer angegriffen und Le Pen zu ihrem Aufstieg verholfen hat, und erst recht mit den Grünen.

Der Schlüssel zum Durchbrechen des rechten Kurses der europäischen Politik wird eine Erneuerung des Kampfes der Arbeiter, Studenten und Unterdrückten an der Basis sein, nicht nur gegen die extreme Rechte, sondern auch gegen das politische System der Mitte, das den Faschismus wieder respektabel gemacht hat.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …