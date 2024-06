https://mondoweiss.net/2024/06/weekly-briefing-the-violence-that-never-makes-the-headlines/



Hanan Akel, 9, die bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Bureij Verbrennungen erlitten hat, im Krankenhaus der Märtyrer von al-Aqsa, 21. Juni 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Wöchentliches Briefing: Die Gewalt, die nie in die Schlagzeilen kommt

Von Adam Horowitz

23. Juni 2024

Die täglichen Zahlen der Toten und Verletzten, die wir seit Oktober verfolgen, geben nur die direkt durch Israels militärische Angriffe Getöteten an, aber was ist mit denen, die durch die Zerstörung einer Gesellschaft getötet wurden? Diese Frage beschäftigt mich schon seit Monaten. Was ist mit den Krebspatienten geschehen? Wie haben Palästinenser mit anderen gesundheitlichen Problemen die notwendige Behandlung erhalten?

Ein Teil der Antwort wurde in einem Artikel von Tareq Hajjaj über den Zustand des medizinischen Sektors in Gaza deutlich, den wir diese Woche veröffentlicht haben. Die schockierendsten Momente der Gewalt, die wir in den letzten acht Monaten erlebt haben – die Belagerung von Krankenhäusern, die Ermordung von Palästinensern, die versuchten, Hilfe zu erhalten, die Zwangsumsiedlung von über 2 Millionen Menschen mit Waffengewalt – sind nur die Spitze des Eisbergs der Gewalt, der die Palästinenser in Gaza ausgesetzt sind.

Tareq erzählt die Geschichte von Nabil Kuhail, einem 3-jährigen Leukämiepatienten, der einfach nicht die notwendige medizinische Versorgung erhalten konnte, weil die Krankenhäuser im Gazastreifen zerstört wurden. „Nabils Geschichte ist eine von vielen“, schreibt Tareq. „Unzählige Patienten haben darum gekämpft, eine Behandlung für eine Vielzahl von Krankheiten zu erhalten, von schweren bis hin zu alltäglichen, wobei letztere oft genauso tödlich sind wie die ersteren.“

Diese Zerstörung palästinensischen Lebens ist ein Beweis für Israels völkermörderische Absichten in Gaza. Und wie Jonathan Ofir diese Woche bestätigte, wird diese Politik vom gesamten politischen Spektrum Israels unterstützt, einschließlich derjenigen, die im Westen oft als die liberalsten Vorbilder der israelischen „Demokratie“ gepriesen werden.

Die tägliche Gewalt, der die Palästinenser jenseits der Schlagzeilen ausgesetzt sind, findet natürlich nicht nur im Gaza-Streifen statt. Shatha Hanaysha berichtete für uns über den sadistischen Fall, dass israelische Soldaten am Wochenende bei einem Einmarsch in Dschenin im Westjordanland einen verletzten Palästinenser als menschliches Schutzschild benutzten.

Shatha berichtet:

Ein Augenzeuge, der es vorzog, anonym zu bleiben, sagte gegenüber Mondoweiss, dass die israelischen Streitkräfte den verletzten Mann absichtlich misshandelten.

„Sie schienen mit ihm zu spielen, um sich zu amüsieren“, sagte der Augenzeuge und wies darauf hin, dass der Mann weder gesucht wurde noch ein Widerstandskämpfer war, sondern ein unbewaffneter Zivilist. Dies zeigte sich auch daran, dass die israelischen Streitkräfte ihn nicht festnahmen, sondern dem palästinensischen Krankenwagen übergaben, nachdem sie ihn mehrere Minuten lang in der heißen Sommersonne an der Vorderseite des Fahrzeugs festgeschnallt hatten.

Diese Geschichte wird wahrscheinlich keine internationalen Schlagzeilen machen, aber sie sagt uns mehr über die Realitäten unter israelischer Besatzung und Apartheid als viele Menschenrechtsberichte.

Und die Androhung von Gewalt scheint nur noch zuzunehmen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Erklärung von Qassam Muaddi über die wachsende Gefahr eines israelischen Totalangriffs auf den Libanon zu lesen. Wie Qassam deutlich macht, wird es wahrscheinlich an der Regierung Biden liegen, einen israelischen Angriff zu verhindern, der monumentale und verheerende regionale Folgen haben könnte. Leider scheinen die USA nicht bereit zu sein, sich Israel in den Weg zu stellen.

Die Bemühungen um eine Änderung der US-Politik gehen jedoch weiter, wobei viele Augen auf die bevorstehenden Wahlen in den USA gerichtet sind. Diese Woche stellte Michael Arria zwei wichtige Bemühungen vor, den politischen Status quo in Frage zu stellen.

Seit die „Uncommitted“-Kampagne, mit der die Missbilligung der Regierung Biden zum Ausdruck gebracht werden soll, bei den Vorwahlen der Demokratischen Partei für überraschende Schlagzeilen gesorgt hat, stellt sich die große Frage: Wie geht es weiter? Diese Woche sprach Michael mit dem Co-Direktor von Listen to Michigan, Lexis Zeidan, um das herauszufinden. Für den Mondoweiss-Podcast sprach Michael außerdem mit Usamah Andrabi, dem Sprecher der Justice Democrats, über die Reject AIPAC-Koalition. Bitte hören Sie unbedingt rein.

