In Europa wird der Boden für einen weiteren Völkermord bereitet Esad Širbegović

In Europa wird der Boden für einen weiteren Völkermord bereitet

Die Leugnung des Völkermords und der Holocaust-Revisionismus, die in Europa grassieren, deuten allesamt auf eine Normalisierung genozidaler Gewalt hin.

Esad Širbegović

Bosnischer Schriftsteller und Analyst mit Sitz in Zürich, Schweiz

Veröffentlicht am 14. Juni 2025

Menschen halten während einer Kundgebung zur Unterstützung Gazas in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, am 22. Oktober 2023 ein Transparent mit der Aufschrift „Gestern Srebrenica, heute Gaza“ hoch [Datei: Amel Emric/Reuters]

Am 15. April sollte der österreichische Nobelpreisträger Peter Handke im österreichischen Staatsfernsehen ORF über seine neuen Schriften sprechen. Stattdessen leugnete er erneut den Völkermord von Srebrenica, bezeichnete ihn als „Brudermord“ – einen biblischen Brudermord – und stellte ihn als spirituelle Tragödie und nicht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar.

ORF hielt trotz Kritik an seiner Entscheidung fest, Handke zu interviewen. Sie behauptete, nichts Falsches getan zu haben, da der Interviewer den Völkermord in einer Frage anerkannt habe.

Dass ein europäischer Sender gerade jetzt beschließt, Völkermordleugnung eine Plattform zu bieten, ist kaum überraschend.

Europa steht nicht nur vor einer Krise der Erinnerung, sondern auch vor einer gefährlichen Kontinuität. Vom Holocaust über Srebrenica bis nach Gaza versucht die Leugnung staatlicher Gewalt gegen marginalisierte Gruppen, vergangene Gräueltaten auszulöschen, gegenwärtige zu normalisieren und den Weg für zukünftige zu ebnen.

Brudermord als „schlimmstes Verbrechen“

Der Völkermord in Bosnien war der erste Völkermord, der im Fernsehen übertragen wurde. 1995 füllten erschütternde Bilder aus Srebrenica die Wohnzimmer weltweit und deckten das Versagen der internationalen Schutzmaßnahmen auf. Trotz eines langwierigen Prozesses zur Verfolgung von Kriegsverbrechen durch den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien und trotz Gerichtsurteilen, die die Mitschuld europäischer Friedenstruppen an den Massakern belegen, wird die Leugnung des Völkermords in Bosnien in Europa weiterhin toleriert.

Handke ist zwar bei weitem nicht die einzige prominente Persönlichkeit, die sich daran beteiligt, aber seine Rhetorik macht deutlich, wie dieses Verbrechen instrumentalisiert wird, um die Schuld Deutschlands und Österreichs am Holocaust zu minimieren.

Handke stellt den Völkermord in Bosnien als tragischen Bürgerkrieg zwischen „Brüdern“ dar – als Brudermord. Er romantisiert Kriegsverbrecher als Opfer und bettet die Leugnung des Völkermords in eine faschistische Erzählung von Erlösung durch ethnische Gewalt ein.

Ihm zufolge ist Brudermord „viel schlimmer“ als Völkermord – d. h., diejenigen, die ihre „Brüder“ töten, müssen als schlimmere Verbrecher angesehen werden als die Nazis, die „die anderen“ getötet haben. Indem er Gräueltaten auf diese Weise darstellt, minimiert Handke effektiv die Verantwortung der Deutschen und Österreicher für den Holocaust.

In dieser verdrehten Erzählung können die Nachkommen der Nazis moralische Überlegenheit beanspruchen und darauf bestehen, dass sie nicht das „schlimmste Verbrechen überhaupt“ begangen haben – Brudermord. Die erschreckende Schlussfolgerung ist, dass Juden für Europäer wie Handke nie wirklich „Brüder“ waren.

Serbische Nationalisten mögen Handke als Verbündeten in der Leugnung des Völkermords sehen, aber er verteidigt sie nicht – er benutzt sie. Durch sie wäscht das weiße Europa seine Hände von seinen blutigen Verbrechen rein – von Auschwitz bis Algerien, vom Kongo bis Ruanda. Handkes theologische Sprache ist eine Alchemie des europäischen Gewissens, die die Schuld auf die Muslime, die Juden und die „Balkan-Wilden“ abwälzt.

Transplantation des Antisemitismus

Handkes Logik entspricht und verstärkt die breitere Kampagne, die Schuld für Antisemitismus – und sogar für den Holocaust – auf Araber und Muslime abzuwälzen. In Deutschland wird dieser Trend vom Staat und verschiedenen öffentlichen Institutionen voll und ganz unterstützt, die – entgegen aller Beweise – begonnen haben zu behaupten, dass die muslimische Einwanderergemeinschaft im Land für die zunehmende antisemitische Stimmung verantwortlich sei.

Im Jahr 2024 verabschiedete der Deutsche Bundestag eine Resolution, in der es heißt, dass „das alarmierende Ausmaß des Antisemitismus“ „durch die Einwanderung aus nordafrikanischen und nahöstlichen Ländern“ „begünstigt“ werde.

Die deutschen Medien erfinden weiterhin eine „muslimische Nazi-Vergangenheit“, wobei in einem Artikel behauptet wird: „Im Gegensatz zu Deutschland hat sich der Nahe Osten nie mit seiner Nazi-Vergangenheit auseinandergesetzt.“ Unterdessen haben staatlich finanzierte NGOs die palästinensische Keffiyeh als Nazi-Symbol gebrandmarkt und die diskreditierte israelische Behauptung wiederholt, der Großmufti von Palästina habe die „Endlösung“ „inspiriert“.

Das politische Establishment Deutschlands konstruiert derzeit ein revisionistisches moralisches Alibi: Dabei werden Nazis als widerwillige, reumütige Täter umgedeutet, während Palästinenser und ihre muslimischen und arabischen Verbündeten als böser als die Nazis selbst diffamiert werden.

Viele Jahre lang war dies eine Randidee, die von rechtsextremen Parteien wie der Alternative für Deutschland (AfD) vertreten wurde. Doch mittlerweile sind die Kernideen der AfD, nicht nur zur deutschen Nazi-Vergangenheit, sondern auch zu Einwanderung und Islam, von der politischen Mitte weitgehend übernommen worden.

Dieser Wandel spiegelt eine langjährige Strategie der Schuldverlagerung wider. Der Historiker Ernst Nolte, der im Jahr 2000 von der konservativen Konrad-Adenauer-Stiftung mit einem bedeutenden Preis ausgezeichnet wurde, argumentierte, der Holocaust sei eine Reaktion auf die „Barbarei“ der Sowjets gewesen, und relativierte damit die Verbrechen der Nazis, indem er Auschwitz mit dem Gulag gleichsetzte.

Nolte argumentierte, Hitler habe „rationale“ Gründe gehabt, die Juden ins Visier zu nehmen, und lehnte die „kollektive Schuld“ ab, die Deutschland seit 1945 zugeschrieben wird. Heute wiederholt AfD-Chefin Alice Weidel diese Haltung und lehnt die deutsche Erinnerungskultur als „Schuldkult“ ab.

Wo Nolte die Sowjets beschuldigte, beschuldigt das politische Establishment heute die Muslime. Das Ziel ist dasselbe: die deutsche Verantwortung aus der Geschichte zu tilgen.

Von der Leugnung zur Ermöglichung

Die Leugnung von Völkermord ist kein passiver Akt des Vergessens, sondern ein aktiver, schädlicher Prozess, der Gewalt perpetuiert. Der Völkermordforscher Gregory Stanton erkennt die Leugnung als letzte Phase des Völkermords an, die auch ein kritisches Zeichen dafür ist, dass der nächste bevorsteht.

Für Überlebende und ihre Nachkommen vertieft die Leugnung das Trauma, indem sie das Leiden entwertet, die Wahrheit verzerrt und den Opfern ihre Würde, ihre Erinnerung und ihre Gerechtigkeit nimmt. Diese Wunden reichen über den Einzelnen hinaus und betreffen ganze Gemeinschaften über Generationen hinweg.

Gleichzeitig schützt die Leugnung von Völkermord die Täter, verzögert Wiedergutmachungsleistungen und blockiert die Versöhnung, wodurch soziale Spaltungen vertieft werden. Sie untergräbt auch das Völkerrecht und die Menschenrechtsrahmenwerke und signalisiert, dass sogar Verbrechen gegen die Menschlichkeit ignoriert werden können.

Die Leugnung von Völkermord bereitet somit direkt den Boden für den nächsten Völkermord und dessen Akzeptanz. Wir sehen dies deutlich an der Reaktion der Europäer auf den Völkermord in Gaza, die trotz wiederholter Erklärungen von Experten der Vereinten Nationen und Völkermordforschern leugnen, dass er überhaupt stattfindet, und Israel weiterhin mit Waffen und diplomatischer Deckung versorgen.

Das in Bosnien entwickelte Drehbuch wird nun auf Gaza angewendet. Es folgt einem bekannten Muster: „Beide Seiten“ werden beschuldigt, die Opfer werden als Aggressoren dargestellt und die Verantwortung wird einigen wenigen Personen zugeschrieben – wodurch die systematische Gewalt verschleiert wird. Am deutlichsten kommt dieses Muster vielleicht in der Behauptung zum Ausdruck, dass nur Premierminister Benjamin Netanjahu und seine beiden rechtsextremen Minister für die „Gewalt“ in Gaza verantwortlich seien, wodurch die Politik von den Strukturen getrennt und eine tiefere Rechenschaftspflicht umgangen wird.

In der Darstellung, die den Völkermord in Bosnien leugnet, wird die Verantwortung ebenfalls auf einige „faule Äpfel“ innerhalb des serbischen Staatsapparats reduziert – als wäre Völkermord eine spontane Verirrung und nicht ein sorgfältig geplantes, staatlich ausgeführtes Verbrechen, das eine umfassende Koordination und Absicht erfordert.

Vorbereitung auf einen zukünftigen Völkermord in Europa

Europa steht heute vor einer tiefen Krise, da der rechtsextreme Nationalismus auf dem Vormarsch ist und eine schwindende Mittelschicht inmitten wachsender sozialer und wirtschaftlicher Unsicherheit zu kämpfen hat. In vielen westlichen Ländern schrumpft die Mittelschicht, während die von der Rechten als „Überbevölkerung“ bezeichnete Gruppe – die überproportional aus Muslimen besteht – zunehmend marginalisiert und zum Sündenbock gemacht wird.

In einer Zeit wie dieser trägt die Umdeutung eines vergangenen Völkermords an einer anderen Bevölkerungsgruppe als Missverständnis dazu bei, das Umfeld für den nächsten Völkermord zu schaffen. Und es gibt bereits deutliche Anzeichen dafür, dass Teile der politischen Klasse unter verschiedenen Vorwänden darauf drängen, diese „überzählige Bevölkerung” zu entfernen.

Der Nazi-Euphemismus „Umsiedlung nach Osten” war eine groteske Ausrede, um Juden in die Gaskammern zu deportieren. Heute befürworten europäische Akteure wie der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner offen eine „Remigration”, ein finsteres Echo dieser tödlichen Logik, die darauf abzielt, muslimische Gemeinschaften zu entwurzeln.

Die politischen Eliten Europas haben diesen Begriff vielleicht noch nicht übernommen, aber sie sind damit beschäftigt, verschiedene Maßnahmen umzusetzen, die alle dasselbe Ziel verfolgen: die Präsenz von Muslimen in Europa zu begrenzen oder zu verringern. Sie haben mit dem EU-Migrationspakt 2024 ein Rechtssystem zur Ausgrenzung geschaffen, planen die Abschiebung von Asylbewerbern nach Albanien oder in andere Länder und stocken die Mittel für Frontex, die EU-Grenzschutzagentur, die unter anderem wegen illegaler Zurückweisungen in der Kritik steht, massiv auf.

Dies sind keine neutralen Maßnahmen, sondern ideologische Instrumente der rassistischen Abschiebung, die mit liberaler Rhetorik verschleiert werden. Und sie werden mit der Zeit nur noch gewalttätiger werden.

Das ist keine Panikmache. Es ist ein Muster. Die Aushöhlung von Rechten beginnt immer bei denen, die als „die Anderen“ gelten.

Wenn die Leugnung des Völkermords nicht dringend angegangen wird, wenn der Völkermord in Gaza nicht anerkannt wird und keine sofortigen Maßnahmen zu seiner Beendigung ergriffen werden, läuft Europa Gefahr, wieder dort zu landen, wo es angefangen hat. Mit der zunehmenden Leugnung des Völkermords und dem wachsenden Drang, sich der Verantwortung für den Holocaust zu entziehen, wird der Boden für eine Wiederholung dieser schrecklichen Gräueltaten bereitet.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Esad Širbegović wurde in Banja Luka, Bosnien, geboren und floh 1992 während des Völkermords in Bosnien. Er lebte in den USA und Österreich und wohnt heute in Zürich, Schweiz. Der ausgebildete Informatiker ist Schriftsteller und Analyst mit den Schwerpunkten Islamfeindlichkeit, Völkermord und Geopolitik. Derzeit arbeitet er am Aufbau eines neuen Studienfachs „Bosniakische Studien“. Esad absolvierte seine Ausbildung auf verschiedenen Kontinenten, schloss sein Bachelorstudium in den Vereinigten Staaten ab und zog dann nach Österreich, wo er an der Technischen Universität Wien einen Master in Informatik erwarb. Er arbeitete viele Jahre für die österreichische Regierung im Bundesrechenzentrum in Wien. Derzeit lebt Esad in Zürich, Schweiz, und ist Autor und Analyst für verschiedene bosnische Medien. Seine Arbeit ist stark von seinen Erfahrungen geprägt und konzentriert sich auf die Themen Islamophobie und Völkermord.

