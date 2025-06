https://www.codepink.org/june14



Veteranenorganisationen fordern „Militär raus aus unseren Straßen“ für Trumps Geburtstagsparade

14. Juni 2025

Oberst (a. D.) Ann Wright

Nachdem ich 29 Jahre lang in der US-Armee und der Army Reserve gedient habe und als Oberst in den Ruhestand getreten bin, schäme ich mich dafür, dass der 250. Geburtstag der Institution, der ich fast drei Jahrzehnte lang angehörte, von Präsident Donald Trump für seine Geburtstagsfeier politisiert wird.

Trump hat angeblich schon lange nach einer solchen Feier gesucht. Vor acht Jahren war er Zeuge der Parade zum französischen Nationalfeiertag und sagte, die Vereinigten Staaten müssten „versuchen, das zu übertreffen“. Die Idee einer großen Militärparade wurde in Trumps erster Amtszeit von der Militärführung abgelehnt.

Doch Trumps Ernennung von Pete Hegseth, seinem Chefinterviewer bei FOX News und einer äußerst unqualifizierten Person, zum Verteidigungsminister hat dafür gesorgt, dass es keine Einwände gegen Trumps wilde Entscheidungen darüber gibt, wie das US-Militär Militär als sein persönliches Spielzeug einzusetzen, einschließlich der Anordnung einer Parade zu seinen Ehren, egal wie sehr das 3 Milliarden Dollar teure PR-Team des Pentagon versucht, dies als Feier zum 250. Jahrestag der Gründung der US-Armee darzustellen.

AP Photo

In unserer polarisierten US-Gesellschaft verteidigt die Regierung ihre Entscheidung für die Parade mit außergewöhnlichen Sicherheitsmaßnahmen für die Parade und die militärische Ausrüstung. Viele Straßen in der Innenstadt von Washington, DC, wurden gesperrt. 18 Meilen Zaun haben die gesamte National Mall und das Weiße Haus mit 12 Fuß hohen Metallzäunen abgesperrt, die höchsten, die jemals in Washington, DC, aufgestellt wurden.

Das Ausmaß der Sperrung von staatlichem Eigentum in Washington ist beispiellos, selbst für eine Amtseinführung des Präsidenten.

Die Ironie, die US-Armee massiv vor ihren Bürgern zu schützen

Es ist ziemlich ironisch, dass Trump und seine Berater der Meinung sind, dass das mächtige Personal und die Ausrüstung der US-Armee vor den Bürgern geschützt werden müssen.

Ich vermute, dass alle, von den obersten Führungskräften der Armee bis hin zu den Soldaten, die die Panzer und andere Ausrüstung in der Parade fahren, peinlich berührt sind über Trumps Entscheidung, den Jahrestag der Gründung der US-Armee zu politisieren … und dann das Bedürfnis verspüren, sie vor ihren Mitbürgern zu schützen!

Das US-Militär als Trumps private Miliz

Ich vermute auch, dass die einfachen Soldaten des US-Militärs allmählich das Gefühl bekommen, dass sie nun als Trumps private Miliz betrachtet werden und nicht mehr als das Militär, das mit der Verteidigung des Landes beauftragt ist. Viele in unserem Militär erkennen, dass die Logik, das Land durch Invasion und Sanktionen gegen andere Länder zu verteidigen, nicht der Verteidigung unseres Landes dient, sondern unser Land durch diese Maßnahmen in Gefahr bringt, die die Ursache für tragische Ereignisse wie den 11. September sind. Sie wissen auch, dass das Bundesgesetz den Einsatz von aktiven Soldaten in den Vereinigten Staaten verbietet, es sei denn, es handelt sich um einen echten nationalen Notfall und nicht um eine „erfundene“ Entscheidung im Rahmen einer politischen Kampagne.

Der Einsatz von aktiven Soldaten und der kalifornischen Nationalgarde durch Trump in den Straßen von Los Angeles und die Föderalisierung von Gebieten an der südlichen Grenze haben diesen Verdacht für viele von ihnen zur Realität werden lassen.

Veteranenorganisationen fordern „Militär raus aus unseren Straßen“

Angesichts Trumps ausdrücklicher Androhung extremer Gewalt gegen jegliche Proteste gegen seine Geburtstagsparade versammelten sich gestern Abend, am Freitag, dem 13. Juni 2025, Hunderte von US-Militärveteranen in Washington, D.C., zu einer Pressekonferenz vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, um Trumps Gewaltandrohungen anzuprangern und zu erklären, dass sie „Militär raus aus unseren Straßen“ wollen. Die von About Face, Veterans For Peace und anderen Veteranenverbänden organisierte Demonstration endete mit der Festnahme von 60 Personen, die friedlich und gewaltfrei auf den Stufen des US-Kapitols gesessen hatten.

2.000 Gemeinden in den USA sagen „No Kings Day”

In Solidarität mit dem Protest der Veteranen am Freitag haben über 2.000 Gemeinden Demonstrationen zum „No Kings Day“ organisiert, um gegen Trumps Geburtstagsparade zu protestieren und die „eskalierende Anwendung militärischer Gewalt in amerikanischen Städten“ durch die Trump-Regierung sowie die Bemühungen der Republikaner, die Krankenversicherung für Millionen, die Lebensmittelhilfe und andere Programme zur Armutsbekämpfung für Millionen zu kürzen, zu kritisieren.

Ann Wright diente 29 Jahre lang in der US-Armee und der Army Reserve und schied als Oberstleutnant aus dem Dienst aus. Sie war außerdem 16 Jahre lang US-Diplomatin und trat 2003 aus Protest gegen den Irakkrieg der USA zurück. Sie ist Mitglied der Organisation Veterans For Peace.

Übersetzt mit Deepl.com

