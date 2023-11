In Gaza ist Biden ein gleichberechtigter Partner bei Israels Massenmord Von Aaron Maté

In Gaza, Biden is an equal partner in Israel’s mass murder Rather than use vital US leverage to stop Israel’s assault on Gaza, Joe Biden fuels the carnage.

(Foto von Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images)

In Gaza ist Biden ein gleichberechtigter Partner bei Israels Massenmord

Anstatt den Angriff Israels auf Gaza zu stoppen, heizt Joe Biden das Gemetzel an.

Von Aaron Maté

3. November.2023

Bei einer Benefizveranstaltung in Minneapolis wurde Präsident Joe Biden am Mittwoch von Jessica Rosenberg, einer Rabbinerin und Mitglied der Gruppe Jewish Voice for Peace, unterbrochen, die einen Waffenstillstand in Gaza forderte.

Biden wies den Vorschlag zurück, behauptete aber, dass er nun eine „Pause“ befürworte, um „die Gefangenen herauszuholen“. Biden erklärte, er habe den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu kürzlich davon überzeugt, die Bombardierung des Gazastreifens einzustellen und die Freilassung von zwei amerikanischen Geiseln durch die Hamas zu ermöglichen. „Ich bin derjenige, der Bibi überzeugt hat, einen Waffenstillstand zu fordern, um die Gefangenen freizulassen“, sagte Biden.

Aaron Mate ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Beiträge zu erhalten und meine Arbeit zu unterstützen, sollten Sie ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement erwerben.

Das Weiße Haus stellte später klar, dass Bidens Verwendung des Wortes „Waffenstillstand“ ein Fehler war, da er eigentlich „Pause“ sagen wollte. Doch sein verpfuschtes Eingeständnis unterstrich, dass das Weiße Haus einen beispiellosen Einfluss auf die israelische Regierung hat, die sich auf die militärische, wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung der USA verlässt, seit sie nach dem Krieg von 1967 ihr Klientelstaat wurde. Bidens Weigerung, einen Waffenstillstand zu fordern, macht ihn zu einem gleichberechtigten Partner bei Israels Angriff auf den Gazastreifen und dem Tod Tausender palästinensischer Zivilisten, von denen die meisten Berichten zufolge Frauen und Kinder sind, die sich weiter vermehren.

Biden, so stellt die Washington Post fest, „hat sich so sehr auf die Seite Israels und seines Rechts auf Vergeltung gestellt, dass er Gefahr läuft, dafür verantwortlich gemacht zu werden, wie es seine Antwort ausführt“. Diese Verantwortung wurde von Anfang an deutlich gemacht, als Biden die völkermörderische Rhetorik der israelischen Führung gegen die Palästinenser beiseite schob, um seine volle Unterstützung für ihre Kriegspläne zu erklären. Über ein Telefonat mit Netanjahu am 10. Oktober sagte Biden: „Ich habe ihm gesagt, wenn die Vereinigten Staaten das erleben würden, was Israel erlebt, würde unsere Antwort schnell, entschlossen und überwältigend sein.“

Als die Zahl der Opfer im Gazastreifen ein noch nie dagewesenes Ausmaß annahm, unternahm Biden den außergewöhnlichen Schritt, sie zu leugnen, indem er Reportern mitteilte, er habe „kein Vertrauen in die Zahlen, die die Palästinenser verwenden“, ohne sich die Mühe zu machen, zu erklären, warum. Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, doppelte nach, indem er behauptete, dass man dem Gesundheitsministerium in Gaza nicht trauen könne, weil es der Hamas angehöre. „Die Zahlen sind nicht zuverlässig. Sie sind einfach nicht zuverlässig“, sagte Kirby. Er weigerte sich zu erwähnen, dass sich das Außenministerium in früheren Konflikten auf die Zahlen des Ministeriums verlassen hat. „Wenn überhaupt, dann sind die Toten unterschätzt“, sagte ein UN-Beamter dem Wall Street Journal, das feststellte, dass die Zahlen des Gesundheitsministeriums nicht die Menschen einschließen, die noch unter den Trümmern liegen.

Bidens Unterstützung wurde fortgesetzt, obwohl US-Beamte privat darüber informiert wurden, dass Israel keine Bedenken hat, „Massenopfer unter der Zivilbevölkerung“ in der Größenordnung des Zweiten Weltkriegs zu verursachen, so ein Bericht der New York Times:

Den US-Beamten wurde klar, dass die israelische Führung glaubte, massenhafte Opfer unter der Zivilbevölkerung seien ein akzeptabler Preis für die Militärkampagne. In privaten Gesprächen mit amerikanischen Gesprächspartnern verwiesen israelische Beamte darauf, wie die Vereinigten Staaten und andere alliierte Mächte während des Zweiten Weltkriegs auf verheerende Bombenangriffe in Deutschland und Japan – einschließlich des Abwurfs der beiden Atomsprengköpfe in Hiroshima und Nagasaki – zurückgriffen, um diese Länder zu besiegen.

Obwohl das Weiße Haus von diesen privaten Plänen zum Massenmord – möglicherweise in der Größenordnung von Hiroshima und Nagasaki – erfahren hat, hat es grünes Licht gegeben. „Obwohl die Vereinigten Staaten als größter militärischer, politischer und wirtschaftlicher Unterstützer Israels beträchtlichen Einfluss auf das Land haben“, schreibt die Washington Post, „haben US-Beamte nicht damit gedroht, ihre Unterstützung zurückzuziehen oder Konsequenzen zu verhängen, falls der jüdische Staat weiter vorprescht.“

Nach Angaben des nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan haben die USA lediglich private Rückmeldungen über die Durchführung des Massakers gegeben. „Wir haben sie zu Fragen wie den Zielen und der Übereinstimmung von Mitteln und Zielen, zu taktischen und strategischen Fragen im Zusammenhang mit dieser Operation gedrängt“, sagte Sullivan gegenüber CNN. „Aber all das haben wir hinter verschlossenen Türen getan.“

Was die Frage angeht, ob Israel bei der Verfolgung seiner „Ziele“ das Völkerrecht einhält, so besteht Sullivan darauf, dass die USA „Rechenschaft“ darüber ablegen werden, dass „die US-Waffen in Übereinstimmung mit dem Recht des bewaffneten Konflikts eingesetzt werden“. Doch der für diese Einhaltung verantwortliche Spitzenbeamte des Außenministeriums, Josh Paul, ist kürzlich aus Protest gegen Bidens Straffreiheit für Israel zurückgetreten. Paul zufolge wurden Forderungen nach einer Überprüfung der Einhaltung des US-Rechts durch Israel „mit Schweigen beantwortet – und der klaren Anweisung, dass wir so schnell wie möglich handeln müssten, um Israels Forderungen zu erfüllen“. Für ihn ist dies ein Zeichen dafür, dass wir nicht bereit sind, die humanitären Folgen unserer politischen Entscheidungen zu bedenken“.

Im Gazastreifen, einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Erde, bedeutete dies die Unterstützung einer israelischen Bombenkampagne, die sich in etwas mehr als drei Wochen zu einer der intensivsten des 21. Jahrhunderts entwickelt hat“, so die New York Times. Marc Geralsko, ein ehemaliger UN-Kriegsverbrechensermittler, berichtet, dass Israel bereits „so viele Bomben abgeworfen hat wie die USA in Afghanistan in einem Jahr, und das in einem viel kleineren und dichteren Gebiet – wo die Fehlermarge größer ist“.

Nach Angaben von Save the Children hat die Zahl der in nur drei Wochen getöteten palästinensischen Kinder bereits die jährliche Zahl der getöteten Kinder in allen Konfliktgebieten der Welt seit 2019 übertroffen. „Gaza ist zu einem Friedhof für Kinder geworden“, sagt ein UNICEF-Sprecher. „Es ist eine lebende Hölle für alle anderen.“ In einer Erklärung, in der ein Waffenstillstand gefordert wird, warnen nun sieben UN-Sonderberichterstatter, dass „das palästinensische Volk von einem Völkermord bedroht ist.“

Als das Weiße Haus sich dafür entschied, sein Druckmittel einzusetzen, hat Israel nachgegeben. Als Israel die Telefon- und Internetverbindung im Gazastreifen abschaltete und damit 2,3 Millionen Menschen den Kontakt zu sich selbst und zur Außenwelt verwehrte, griffen die USA ein. „Wir haben deutlich gemacht, dass sie wieder eingeschaltet werden müssen“, sagte ein US-Beamter dem Wall Street Journal. Zuvor hatten die USA auch Druck auf Israel ausgeübt, ein Rinnsal an Hilfsgütern in den Gazastreifen zuzulassen, anstatt ihr Versprechen einer vollständigen Unterbrechung einzuhalten. „Die Amerikaner haben darauf bestanden, und wir können uns ihnen nicht verweigern“, erklärte der israelische Verteidigungsminister Yaov Gallant unter vier Augen. „Wir sind bei Flugzeugen und militärischer Ausrüstung auf sie angewiesen. Was sollen wir tun? Ihnen Nein sagen?“

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Regierung Biden dieses Druckmittel einsetzt, um Israels Angriffe zu beenden. Laut dem Buch „The Last Politician“, einem Insiderbericht über Bidens Präsidentschaft von Franklin Foer von The Atlantic, wurde ein israelischer Angriff auf Gaza im Mai 2021 nur auf Druck des Weißen Hauses beendet.

Foer beschreibt, dass Biden es zunächst ablehnte, Israel zu bestrafen“, nachdem es zivile Gebäude in Gaza zerstört hatte, darunter auch eines, in dem die Associated Press untergebracht war. Und selbst als Netanjahu „versehentlich zugab, dass er kein definiertes Ziel“ in Gaza hatte, „hielt Biden seine Zunge im Zaum“.

Als Biden schließlich beschloss zu handeln, kam Israel dem nach. In der vierten Aufforderung zur israelischen Offensive „bettelte Netanjahu immer wieder um Zeit“, hatte aber „Schwierigkeiten, seine Bitte zu begründen, da er keine neuen Ziele nennen konnte, die angegriffen werden mussten.“ Und so legte Biden schließlich das Gesetz fest. „Hey, Mann, wir haben hier keine Landebahn mehr“, sagte er zu Netanjahu. „Es ist vorbei.“ Foer beschreibt das Ergebnis:

Und dann war es einfach so. Als das Gespräch endete, stimmte Netanjahu widerwillig einem Waffenstillstand zu, den die Ägypter vermitteln sollten.

Abgesehen von der aktuellen Forderung nach einer bloßen Unterbrechung des israelischen Angriffs bemüht sich das Weiße Haus auch um Schadensbegrenzung bei den muslimisch-amerikanischen und arabisch-amerikanischen Gemeinschaften, deren Stimmen 2024 nicht mehr sicher sind.

Ein solcher Versuch der Annäherung fand kürzlich bei einem Treffen im Weißen Haus statt. Wie die Washington Post berichtet, hatte das Weiße Haus zunächst einen palästinensischen Amerikaner als Teil einer kleinen Gruppe zu einem persönlichen Treffen mit Biden eingeladen. Nachdem diese Person, die „zahlreiche Angehörige bei den Angriffen im Gazastreifen verloren hat“, sich „öffentlich kritisch über die Reaktion der USA geäußert hat“, wurde die Einladung jedoch zurückgezogen.

Indem er eine persönliche Begegnung mit jemandem vermied, der um getötete Verwandte in Gaza trauert, war Biden konsequent. Wenn es um die Palästinenser geht, hat das Weiße Haus deutlich gemacht, dass es deren Massenmord nur aus der Ferne begünstigt. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …