Der beste Demokrat aller Zeiten – Biden gegen Islamophobie, während er Gaza verbrennt

von Caitlin Johnstone

3. November 2023

Der beste Demokrat aller Zeiten – Biden gegen Islamophobie, während er Gaza verbrennt -In der wohl liberalsten Sache, die jemals in der Geschichte der Menschheit geschehen ist, hat die Biden-Regierung ihre Pläne zur Entwicklung einer nationalen US-Strategie zur Bekämpfung von Islamophobie angekündigt, während sie Israel dabei hilft, Tausende von Muslimen in Gaza zu massakrieren.

„Viel zu lange haben Muslime in Amerika und solche, die als Muslime wahrgenommen werden, wie Araber und Sikhs, eine unverhältnismäßig hohe Zahl von hasserfüllten Angriffen und anderen diskriminierenden Vorfällen ertragen müssen“, heißt es in einer Erklärung des Weißen Hauses zu dieser Ankündigung. „Wir alle beklagen die jüngste barbarische Ermordung von Wadea Al-Fayoume, einem sechsjährigen palästinensisch-amerikanischen muslimischen Jungen, und den brutalen Angriff auf seine Mutter in ihrem Haus außerhalb von Chicago.“

Die Zahl der Todesopfer der von den USA unterstützten Bombardierung des Gazastreifens nähert sich 10.000, darunter 3.760 Kinder, und Experten und Behörden in aller Welt sprechen immer häufiger von einem Völkermord. Wären diese Menschen jüdisch und nicht muslimisch, wären sie nicht in einem riesigen Konzentrationslager gefangen, während die IDF sie ununterbrochen mit militärischem Sprengstoff bombardiert, aber aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit sind sie diesem Horror ausgesetzt.

Es gibt ein klassisches Meme, das sich darüber lustig macht, dass die Außenpolitik der USA unter den Demokraten die gleiche mörderische Außenpolitik ist wie unter den Republikanern, nur mit einem Haufen „Woke“-Aufkleber, die auf die Oberfläche geklebt werden, um sie progressiven Empfindungen schmackhaft zu machen:

Können Sie sich ein besseres Beispiel für die Dynamik vorstellen, die durch diese Kritik hervorgehoben wird, als das, was wir heute von der Regierung Biden sehen? Es handelt sich schließlich um dieselbe Regierung, deren Verteidigungsministerium vor kurzem erklärte, sie setze Israel keinerlei Grenzen, was es mit den Waffen, die es von den Vereinigten Staaten erhält, tun darf oder nicht.

„Wir setzen Israel keine Grenzen bei der Verwendung der gelieferten Waffen“, erklärte die stellvertretende Pressesprecherin des Pentagon, Sabrina Singh, am Montag gegenüber der Presse. „Es ist wirklich Sache der israelischen Verteidigungskräfte, wie sie ihre Operationen durchführen wollen. Aber wir machen da keine Einschränkungen“.

Wie In These Times berichtet, versucht dieselbe Regierung auch, die Erlaubnis zu erhalten, Waffengeschäfte mit Israel ohne Kontrolle durch den Kongress, in völliger Geheimhaltung und ohne Rechenschaftspflicht gegenüber der wählenden Öffentlichkeit zu tätigen.

Die US-Regierung ist an dem Massaker an Tausenden von muslimischen Kindern genauso schuldig wie Israel, denn dieses ganze Massaker geschieht mit ihrer Hilfe und ihrer ausdrücklichen Erlaubnis. Aber hier tut die Regierung so, als ob es ihr nicht egal wäre, dass ein muslimisches Kind von einem islamfeindlichen Psycho in Amerika getötet wurde.

Das ist alles, was an der Demokratischen Partei so widerwärtig ist. Sie gibt der mörderischsten und tyrannischsten Machtstruktur der Welt ein warmes, freundliches Gesicht, indem sie sich als Verteidiger von Randgruppen ausgibt, während sie Bomben auf die am stärksten marginalisierten Bevölkerungsgruppen auf diesem Planeten abwirft. Sie wählt eine hohe Anzahl von Frauen und rassisch gemischten Beamten für ihre Kabinettsposten aus, um die Illusion zu vermitteln, dass sie die missbräuchlichen Bigotterien der Vergangenheit überwunden hat, während sie verarmte, braunhäutige Ausländer einem pausenlosen Sperrfeuer von High-Tech-Sprengstoff in Massakern aussetzt, um die sie die schlimmsten weißen, suprematistischen Imperialisten der Geschichte beneiden würden.

Ein weitaus zutreffenderes Bild der Vereinigten Staaten als das, das sie sich selbst mit ihren betrügerischen progressiven Tugendsignalen zu geben versuchen, wäre das, das ihnen die Demonstranten gaben, die am Dienstag die Aussage von Außenminister Antony Blinken vor dem Bewilligungsausschuss des Senats unterbrachen. Die Demonstranten färbten ihre Hände rot, um das Blut zu zeigen, das diese Regierung an ihren eigenen Händen hat, was dazu führte, dass Bilder von Blinkens Gesicht, umgeben von blutigen Händen, überall im Internet kursierten.

Das ist es, was das US-Imperium wirklich ist. Nicht die liberale Bastion der Menschenrechte, als die es sich präsentiert, sondern eine blutbespritzte, psychopathische Mordmaschine, die ihre Herrschaft über diesen Planeten mit dem pausenlosen Abschlachten von Menschen aufrechterhält.

Je länger das Massaker in Gaza andauert, desto mehr Menschen erhaschen einen Blick hinter die lächelnde Plastikmaske des US-Imperiums und sehen den kaltblütigen Killer darunter. Übersetzt mit Deeeepl.com

