In Gaza-Stadt gibt es keine Stolpersteine, um der toten Palästinenser zu gedenken

Gideon Levy

19. Februar 2025

„Stolpersteine“, Stolpersteine, Denkmäler für die letzten freiwilligen Wohnorte von Juden, die von den Nazis getötet wurden. Belgrad hat keine Stolpersteine vor dem Haus des ermordeten Großvaters von Jule Brill genehmigt. Bildnachweis: AP Photo/Markus Schreiber

Im Berliner Stadtteil Charlottenburg, so schrieb Naama Riba (Haaretz Hebräisch, Dienstag), gibt es eine Straße mit Dutzenden von goldfarbenen Stolpersteinen, die in den Bürgersteig eingelassen sind und an Juden erinnern, die einst dort lebten. Das Existenzrecht Israels, so argumentierte Riba, ergebe sich aus den Ereignissen, an die diese Steine erinnern.

Im Gegensatz dazu gibt es im Stadtteil Rimal in Gaza-Stadt keine Bürgersteige mehr – nur noch völlige Verwüstung. Das Al-Shifa-Krankenhaus der Stadt wurde ebenso zerstört wie Wohnhäuser, Schulen und Hotels. In Rimal gibt es keine goldenen Stolpersteine, die an Hunderte seiner palästinensischen Bewohner erinnern, die im Krieg getötet wurden. Gäbe es solche Steine, könnten sie als Zeugnis für den Kampf des palästinensischen Volkes um einen Staat dienen, der es schützen würde.

Aber Riba ist blind für die Ruinen von Rimal und Gaza. Sie sieht nur, wie Palästinenser LGBTQ+-Menschen behandeln. In ihrem Kommentar kritisiert sie drei Haaretz-Autoren: Hanin Majadli, Michael Sfard und mich, weil wir die Legitimität der Existenz Israels in Frage stellen, eines Staates, dessen Rechtfertigung – so argumentiert sie – in den Steinen der Giesebrechtstraße liegt.

Ich habe Israels Existenzrecht nie in Frage gestellt. Was ich jedoch in Frage stelle, ist sein Recht, so zu handeln, wie es handelt, und die Gräueltaten zu begehen, die es begeht. Es sind Israels Handlungen, die seine Legitimität in Frage stellen.

Seit einem Jahrhundert leiden die Palästinenser unter unerbittlicher Verfolgung, Enteignung, Tötung und Zerstörung. Kein Mord – nicht einmal der Mord an Ribas Urgroßvater, der von Arabern auf dem Weg zu einer Synagoge in Haifa getötet wurde – kann dies rechtfertigen.

Riba fragt, ob die Einwanderung nach Israel die Tötung derer rechtfertigt, die dorthin eingewandert sind. Auch meine Eltern wanderten nach Israel ein – nicht freiwillig, sondern um dem Krieg zu entkommen. Meine Mutter kam allein, als Teenager, mit der Organisation Youth Aliyah; mein Vater verbrachte sechs Monate auf hoher See auf einem Schiff für illegale Einwanderer.

Nichts hätte ihren Mord rechtfertigen können. Der Zionismus hat jedoch von Anfang an den Weg der Besetzung von Land eingeschlagen, das bereits von einem anderen Volk bewohnt wurde. Diese Entscheidung rechtfertigte den gewaltsamen Widerstand derer, die dies als Invasion ihres Heimatlandes betrachteten.

Weder das göttliche Versprechen noch der Holocaust sind ein starkes Argument für Menschen, die seit Jahrhunderten hier leben, ihr Land aufzugeben. Wenn jetzt Flüchtlingswellen vor dem Völkermord in Afrika hier ankämen, würden die Israelis dann ihr Land aufgeben? So sehen es die Palästinenser, und das aus gutem Grund.Weiterlesen bei haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

