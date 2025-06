In Macrons Frankreich kann man für Tweets zur Unterstützung Palästinas ins Gefängnis kommen

https://www.counterpunch.org/2025/06/17/in-macrons-france-tweeting-in-support-of-palestine-can-get-you-jail-time/



17. Juni 2025

Am 18. Juni steht Anasse Kazib, ein französischer Eisenbahner, Gewerkschafter und sozialistischer Führer, wegen „Verherrlichung des Terrorismus” vor Gericht. Sein angebliches Verbrechen? Tweets auf der Social-Media-Plattform X, in denen er sich für das palästinensische Volk und gegen die Völkermordkampagne Israels aussprach. Frankreich räumt ein, dass Kazib weder Verbindungen zu terroristischen Organisationen hat noch an terroristischen Handlungen beteiligt war, und verfolgt ihn lediglich aufgrund seiner Äußerungen, die den israelischen Staat und seine Anhänger beleidigen. Mit dieser Kampagne gegen Kazib und andere Aktivisten versucht der französische Staat unter der Führung von Präsident Emmanuel Macron, die gesamte Palästina-Bewegung einzuschüchtern und die Straffreiheit Israels weiterhin zu gewährleisten.

Eine weltweite Kampagne zur Einschüchterung aller Äußerungen gegen Israel

In der jüngeren Geschichte wurden nur wenige soziale Bewegungen in der westlichen Welt so umfassend unterdrückt wie die Bewegung gegen den Völkermord in Gaza. Und mit der Verschärfung der Brutalität Israels gegenüber den Palästinensern hat die internationale Unterdrückung abweichender Meinungen in direktem Verhältnis zugenommen. Westliche Regierungen bemühen sich verzweifelt, die Folgen der Schrecken einzudämmen, die sich auf Fernsehbildschirmen und in Live-Streams weltweit abspielen – Schrecken, die dieselben Regierungen durch Waffenlieferungen oder „Diplomatie“ ermöglicht haben.

In den Vereinigten Staaten hat die Polizei friedliche Demonstranten geschlagen und verhaftet – in einigen Fällen sogar auf dem Gelände von Universitäten. Universitäten haben studentische Aktivisten ausgeschlossen und Lehrkräfte entlassen, die sich öffentlich geäußert haben. Rechtsextreme zionistische Gruppen haben junge Menschen schikaniert und ihre persönlichen Daten veröffentlicht. Und Einwanderungsbehörden haben gezielt Einwanderer festgenommen, darunter auch solche wie Mahmoud Khalil, die eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung besitzen und sich gegen die mörderische Kampagne Israels ausgesprochen haben. Verschiedene westeuropäische Länder sind diesem Beispiel gefolgt und haben in einigen Fällen die demokratischen Rechte noch weiter eingeschränkt.

In Frankreich führt die Regierung Macron derzeit eine massive Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung durch. Im April 2024 wurden verschiedene Persönlichkeiten der französischen Linken, darunter Rima Hassan, Mitglied des Europäischen Parlaments, Mathilde Panot, Vorsitzende der Fraktion „France Insoumise“ in der Nationalversammlung, und Anasse Kazib, Eisenbahner und führendes Mitglied der politischen Organisation „Révolution Permanente“ – der Schwesterorganisation von Left Voice – von der Anti-Terror-Polizei unter der undurchsichtigen Anklage der „Verherrlichung des Terrorismus“ vorgeladen. Keiner der Beschuldigten wurde von der französischen Regierung beschuldigt, an terroristischen Handlungen teilgenommen oder diese geplant zu haben, noch terroristische Gruppen materiell unterstützt zu haben. Die gegen Panot vorgebrachten Beweise bestanden aus einem schriftlichen Kommuniqué ihrer Partei France Insoumise. Hassan wurde wegen eines Interviews untersucht, das sie dem Medienunternehmen Le Crayon gegeben hatte. Im Fall von Kazib bestand das einzige „Verbrechen“ in einer Reihe von Tweets, in denen er die langjährige Aggression Israels und die Enteignung des palästinensischen Volkes anprangerte.

Obwohl die Ermittlungen gegen Panot und Hassan später eingestellt wurden, verfolgt der französische Staat Anasse Kazib weiterhin. Eine Verurteilung kann mit einer Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Seit dieser höchst undemokratischen Änderung des Gesetzbuchs im Jahr 2014 hat Frankreich bereits Hunderte von Menschen verurteilt. Wie Human Rights Watch feststellte, handelt es sich dabei in der Regel nicht um direkte Aufrufe zur Gewalt, sondern um „provokative Äußerungen“ gegenüber der Polizei, auf Schulhöfen oder im Internet. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte Frankreich 2022 wegen der Anwendung des Gesetzes zur Verherrlichung des Terrorismus zur Unterdrückung von Meinungsäußerungen.

Internationale Kampagne zur Unterstützung von Annase Kazib

Seit über einem Jahr wehrt sich Kazib gegen die Vorwürfe. Der Kampf ist für den Gewerkschaftsorganisator, sozialistischen Aktivisten und Sohn marokkanischer Einwanderer in Frankreich nichts Neues. Er wurde in Sarcelles, einem Arbeitervorort von Paris, geboren und arbeitet seit über einem Jahrzehnt als Weichensteller bei der SNCF, der größten Eisenbahngesellschaft Frankreichs. Er organisierte seine Kollegen, als der französische Staat 2018 versuchte, große Teile des staatlichen Eisenbahnnetzes zu privatisieren. Er hat auch an historischen Kämpfen wie der Gelbwesten-Bewegung und den Streiks 2019 und 2023 gegen Macrons Rentenreformmaßnahmen teilgenommen. Im Jahr 2022 versuchte er, bei den Präsidentschaftswahlen des Landes zu kandidieren, als Vertreter der Revolution Permanente, um als Sprachrohr für die Arbeiterklasse, Einwanderer, Communities of Color und die Jugend des Landes zu fungieren.

Es versteht sich von selbst, dass es, sollte es dem französischen Staat gelingen, Kazib oder andere Aktivisten wegen ihrer Meinungsäußerungen zu verurteilen, eine abschreckende Wirkung auf die Palästina-Bewegung im ganzen Land und sehr wahrscheinlich in ganz Europa haben wird. Wenn Frankreich pro-palästinensische Persönlichkeiten auf diese Weise strafrechtlich verfolgen kann, ist es nur eine Frage der Zeit, bis antirassistische Aktivisten, Umweltschützer oder andere ähnliche Verfolgungen erleben werden.

Der französische Staat wird diese Verfolgung von Aktivisten für Palästina jedoch nicht im Verborgenen durchführen können. Eine internationale Unterschriftenkampagne zur Unterstützung von Kazib hat bereits mehr als 1.000 Unterschriften aus aller Welt gesammelt, darunter die Nobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel und Annie Ernaux, international renommierte Schriftsteller, Künstler und Aktivisten wie Angela Davis, Tariq Ali, Pablo Iglesias, Adele Haenel, Steven Donziger, Yanis Varoufakis, Nancy Fraser, Brian Eno, Ken Loach und Chris Smalls. Zu den weiteren Unterzeichnern gehören führende Persönlichkeiten der Palästina-Bewegung wie Mohammed el-Kurd, Rashid Khalidi, Noura Erakat, Ilan Pappé, Chris Hedges, Abby Martin und Norman Finkelstein.

Am 17. Juni, einen Tag vor Kazibs Prozess, findet in New York City eine Demonstration vor dem französischen Konsulat statt, um die sofortige Beendigung der Verfolgung von Kazib und allen Aktivisten für Palästina in Frankreich zu fordern. Die Kundgebung wird von Left Voice zusammen mit Socialist Alternative, CUNY4Palestine, Tempest, PAL-Awda NY, Partisan Defense Committee und anderen organisiert.

Im Mai sprach Anasse vor mehr als 2.000 Mitgliedern und Freunden von Revolution Permanente, die sich in Paris versammelt hatten. Trotz der schweren Anklagen, die gegen ihn erhoben wurden, blieb er unerschrocken in seinem Kampf gegen den Völkermord in Gaza und für die Freiheit des palästinensischen Volkes. „Natürlich, Freunde, ist es ein Kampf gegen den Strom“, erklärte er. „Aber die Geschichte lehrt uns, dass diejenigen, die gestern gegen den Strom schwammen, morgen die Vorreiter sein werden. Wie ihr sehen könnt, Freunde, ist die Zeit der Passivität vorbei.“

