In Teheran entfacht der Gazastreifen die Revolution neu

Von Nargol Aran

29. Juni 2024

Für einige im Iran hat die unerbittliche Bestrafung durch den Westen das revolutionäre Feuer von 1979 geschwächt. Für zahllose andere jedoch wird es durch den palästinensischen Widerstand in Gaza neu entfacht.

Eine iranische Frau hält eine palästinensische Wohnung beim Eid al-Fitr-Gebet in Anwesenheit von Ayatollah Ali Khamenei, 22. April 2023. (Foto: Büro von Ajatollah ALI KHAMENEI/APA Images)

An einem späten Januarabend in Teheran sehe ich Baba Saeed, meinem 87-jährigen Großvater, dabei zu, wie er in dem dunkel erleuchteten Wohnzimmer, das ihm auch als Bibliothek dient, israelisches Fernsehen hört. Während er in seinem Samtsessel kauert, wird das Licht von ihm absorbiert und färbt sein glänzend weißes Haar und sein Gesicht bläulich-grün. Ich sitze neben ihm auf dem Teppich. Über uns in den Holzregalen stehen japanische Puppen mit langen Kimonos aus meiner Kindheit mit staubigen Wangen. Hier, in Baba Saeeds wahrscheinlich letztem Haus, beklagen die Gegenstände ihre eigene ruinierte Dekadenz.

Auf dem Bildschirm meldet sich ein Mann in Baba Saeeds Alter, Menashe Amir, aus Jerusalem und prophezeit mit einer bedrohlichen, rauen Stimme den Sieg Israels über das iranische „politische Establishment“. Ich höre Amir schon seit 30 Jahren, aber in den letzten vier Monaten, als Israels Angriff auf den Gazastreifen jede erdenkliche moralische und rechtliche Konvention verletzte, sind Amirs Äußerungen auch in Bezug auf den Iran bedrohlich geworden. Er argumentiert, dass im Iran „Zivilisten getötet werden müssten“, um das „iranische Regime zu stürzen“, so wie es notwendig sei, den palästinensischen Widerstand um jeden Preis auszuschalten.

Baba Saeed prangerte Amir früher offen an. Zu meinem Entsetzen schüttelt er jetzt zustimmend den Kopf. Ich fange an, den Bericht eines Kinderarztes über Gaza laut vorzulesen: Einem Einjährigen wurden Arm und Bein von einer Bombe weggesprengt, und „das Fleisch hing noch am Fuß. Er hatte eine blutverschmierte Windel, die blieb, aber darunter war kein Bein mehr zu sehen. Die von den USA unterstützten israelischen Besatzungstruppen haben über 15.000 Kinder in Gaza getötet. Baba Saeed weiß das nicht. Das israelische Fernsehen gibt nie genau an, was ihre „militärische Antwort“ beinhaltet. Aber ich bin mir sicher, dass Baba Saeed meine Worte registriert hat, denn er bewegt seine Hände und seinen Kopf unregelmäßig auf und ab, als wolle er eine Fliege verscheuchen und mir signalisieren, dass ich aufhören soll. Er dreht die Lautstärke des Fernsehers auf.

Ich schaue weiter zu, bis Baba Saeed schließlich einschläft. „Glauben Sie, dass das, was in Gaza geschieht, Naslkoshi ist? frage ich und verwende dabei ein Wort, das „das Töten von Generationen“ oder Völkermord bedeutet. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag – dieselbe Stadt, in der Baba Saeed einst vor dem Iran-U.S. Claims Tribunal auftrat, um den revolutionären Iran gegen die Vereinigten Staaten zu verteidigen – hat gerade für eine von Südafrika eingebrachte Maßnahme gestimmt, die besagt, dass Israel glaubhaft einen Völkermord begeht: „Zu den Handlungen gehören ihre Tötung, die Verursachung schwerer geistiger und körperlicher Schäden und die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen, die auf die physische Zerstörung der Gruppe abzielen.“

Baba Saeed kann mich anbellen, ohne seine Stimme zu erheben, aber ich sehe, wie die schlaffe Haut unter seinem Kinn wie ein Pendel zittert, während er sich eine Antwort zurechtlegt: „Ihr seid eine Generation von ignoranten jungen Leuten, die mit islamistischem Gift aufgewachsen sind und Worte wie Völkermord spucken! GENOZID! Wisst ihr überhaupt, was das ist?“

Wir halten inne und trinken Tee. Normalerweise trinken wir in solchen Momenten Tee. Ich habe ihn verunsichert. Jetzt lasse ich ihn reden. Er erklärt, dass es sich nicht um einen Völkermord handelt, sondern um eine Kampagne gegen den Widerstand in Gaza, eine „notwendige Ausrottung, so wie es im Iran geschehen muss“. Die Menschen in der Region, die sich den USA und Israel widersetzen, „verdienen, was auch immer auf sie zukommt“, erklärt er, insbesondere die Iraner, aus deren „Grab“ dieser „Rauch“ kommt.

„Welches Grab?“ frage ich ihn.

„Die Revolution“, schnappt er. Ich bin zufrieden – er hat uns direkt zum Kern unseres Streits geführt.

Er wendet seine Aufmerksamkeit wieder dem Fernseher zu. Er hat das Gespräch mit mir beendet – für den Moment. Ich warte, bis ich an der Reihe bin. Ich möchte den Amir aus dem Mann vor mir herausschütteln, meinen Großvater finden. Ich habe ihn vor meinen Augen zerbrechen sehen. Ich weiß, dass seine Ablehnung seines früheren revolutionären Selbst aus einer Verzweiflung kommt, die seine Ehre ausgelöscht hat.

„Das Wesen der Revolution ist nicht der Kampf um Brot, sondern der Kampf um die Menschenwürde“, schreibt der Historiker Adolfo Gilly.

Wenn die Revolution sich nicht wieder durchsetzt, könnte unser Stolz erneut aufgefressen werden.

Kundgebung zum Al-Quds-Tag (Jerusalem), am letzten Freitag des Ramadan, Teheran, 14. April 2023. (Foto: Büro der iranischen Präsidentschaft)

Die revolutionäre Vergangenheit

Ich bin etwa 7 Jahre alt. Es sind die frühen 1990er Jahre, am Ende eines langen Krieges. Krümel von Safrankuchen, die ich auf meinem Teller verschüttet habe, duften in der Luft. Die Sonne geht gerade unter, und Baba Saeed beendet sein erstes Abendgebet, das die Dunkelheit des Raumes mit den kratzigen Klängen fremder Stimmen erfüllt. Er hockt auf einem Holzstuhl neben seiner Kenwood-Stereoanlage. Ich sitze auf dem Teppich mit den blauen Seidenblumen und lehne mich an sein Bein. Er schaltet zwischen persischsprachigen Radiosendungen aus dem Iran, den USA und Israel um.

Die Stimmen der Moderatoren sind für mich nur statisches Hintergrundrauschen, während ich in seinen schweren Büchern nach Bildern suche. Ich suche nach Vertrautem – unsere Stadt in den Karten, die fünftausend Jahre alte Zikkurat, die wir oft besuchen, die zerbrochenen Stierskulpturen, vor denen ich gestanden habe. Menashe Amir, geboren als Manucher Sachmechi in Teheran, tritt auf. Seine Schärfe erschreckt mich, als er verschleierte Warnungen vor militärischen Übergriffen „Israels“ in den Iran sendet – eine Drohung, die unsere Stadt in einen gewaltsamen Tod stürzen könnte. „Was wird passieren?“ frage ich.

Baba Saeed kneift seine großen Augen wütend zusammen und beugt sich vor, um das Radio auszuschalten. Er sagt: „Mein Herz, nimm ihn nicht ernst, er ist kein guter Mensch.“ Er nimmt das Buch in die Hand, in dem ich zu lesen vorgab, und holt eine Karte hervor. „Wir sind hier“, sagt er. Er zeigt auf ein Land, das links vom Iran an das Mittelmeer grenzt und das, wie ich erfahre, Palästina ist, die Heimat von Jesus von Nazareth. „Er [der Mann im Radio] hat seinen Namen geändert, um von hier aus Land zu stehlen, und so Gott will, wird er auch weiterhin scheitern“, sagt er und fährt fort, ein Album mit klassischer iranischer Musik zu spielen.

Über das Radio vermittelte mir Baba Saeed eine Weisheit, die aus dem Leben rund um die Zikkurat in unsere Nachbarschaft geführt hatte. Dies war ein uraltes Land, in dem die Menschen seit langem die Wahrheit über ihr Fortbestehen praktizierten. Sie bezeichneten ihre Besatzer als „Diebe“ – Enteignung war kein Zustand, den man normalisieren, sondern ablehnen und überwinden musste. Die Widerstandsfähigkeit, die ihn getragen hatte, würde an mich weitergegeben werden, eine Perle in einem Rosenkranz, der von Palästina bis zum Iran und vom Großvater bis zum Kind reichte.

Der palästinensische Gelehrte Tariq Dana bezeichnet Israel als „das ausgeklügeltste Siedlerkolonialprojekt unserer Zeit“. Menschen in der gesamten Region im Alter von Baba Saeed – Menschen, die älter als Israel waren und die Entstehung des Regimes (wie sie es nannten) miterlebt hatten – teilten diese Ansicht. Ihre Generation sah den Zionismus als eine europäische Ideologie, die die Aneignung palästinensischen Landes durch die Tötung und Enteignung der einheimischen Bevölkerung vorantrieb, ermöglicht durch die militärische und diplomatische Macht des Imperialismus, des Vereinigten Königreichs und dann der USA.

Die Behauptung, Israel sei das einzige Heimatland des jüdischen Volkes, fand bei Baba Saeed keinen Widerhall. Er war damit aufgewachsen, mit seiner Mutter und seinen Tanten am Grab eines jüdischen Propheten zu beten. Er kannte Westasien als ein multireligiöses, multiethnisches Land, in dem die Menschen der abrahamitischen Religionen zusammenlebten. Der Iran hatte sowohl Überlebenden des Holocaust als auch Menschen, die vor dem Völkermord an den Armeniern geflohen waren, Zuflucht gewährt – ein Völkermord konnte nicht als Vorwand für eine Kolonisierung dienen.

Der Iran stimmte sowohl gegen den Teilungsplan Palästinas (in Israel und Palästina) als auch gegen die Aufnahme Israels in die Vereinten Nationen im Jahr 1947 bzw. 1948. „Regierungen, die dieses Regime anerkennen, sind wie ein Dolch im Herzen der muslimischen Welt“, sagte der iranische Vertreter beim Völkerbund im Parlament. Der Dolch – die westliche imperiale Expansion mit dem Vereinigten Königreich und dann den USA an der Spitze – steckte nicht nur in Palästina. Baba Saeed hatte die Plünderung seiner Heimatstadt miterlebt.

Als Teenager hatte ich ihn über die britische Besatzung des Iran befragt, als er so alt war wie ich. Er erzählte, wie blonde Kolonialbeamte ihre indischen Arbeiter auf den Straßen seiner Heimatstadt verprügelten: „Sie schlugen mit den Knüppeln, als ob sie auf Holz schlagen würden, als ob es nicht reißen oder bluten könnte.“

Das Vereinigte Königreich besetzte den Südwesten des Irans während beider Weltkriege, um den Fluss des iranischen Öls für seinen Krieg in Europa zu sichern. Der strategische Zugang zu lebenswichtigen Ölreserven – Ölreserven, die dem Land nicht gehörten – spielte eine entscheidende Rolle für den Sieg der Alliierten in beiden Weltkriegen und für den Aufstieg der amerikanischen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. An der Universität schloss sich Baba Saeed der Studentenbewegung an, die sich für die Beendigung der parasitären Verträge einsetzte, durch die der Iran nur 10 % seiner Öleinnahmen erhielt. Eine wachsende iranische Bewegung war entschlossen, das iranische Öl zu verstaatlichen und die Verwaltung der Industrie und ihrer Gewinne in mehr iranische Hände zu legen.

Weder die Briten noch die Amerikaner hatten Verständnis dafür, dass die Einheimischen einen größeren Anteil an ihrem eigenen Reichtum haben wollten. Sie verhängten kurzerhand eine Wirtschaftsblockade über das Land, in der Hoffnung, damit den iranischen Willen zu brechen und die iranische Regierung zu stürzen.

Baba Saeed, der ein gerahmtes Bild des damaligen Premierministers Mohamad Mossadeq auf seinem Arbeitstisch stehen hat, erzählte mir, dass der Premierminister, der von einer überwältigenden Mehrheit der Iraner mit dem Auftrag gewählt worden war, das Öl zu verstaatlichen, nur noch beliebter wurde. Da wirtschaftlicher und diplomatischer Druck nicht ausreichte, um ihn zu stoppen, führten der MI6 und die CIA einen Putsch gegen Mossadeq an, den westliche Zeitungen als Clown, Demagoge und Hitler bezeichnet hatten. Das Putschregime stellte ihn unter Hausarrest und ließ Mitglieder seiner Regierung hinrichten. Es setzte den Monarchen wieder ein, einen jetsettenden Playboy, der während der Unruhen aus dem Iran geflohen war, um in Roms opulentester Straße, der Via Veneto, einzukaufen.

Die Imperialisten hatten gewaltsam einen Führer beseitigt, der ihre Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht hatte, und eine Marionette zur Herrscherin über die Iraner gekrönt – zu ihrer völligen Demütigung. Estemar oder Imperialismus, so hatte ich von meinem Großvater gelernt, zerstörte die Selbstbestimmung eines Volkes, indem er seinen Willen brach. Der Schah, der immer paranoid war, weil er seine Macht verlieren wollte, versuchte, sich als Polizist, als Gendarm der westlichen Vorherrschaft in der Region zu etablieren und sich so um den Schutz seines Throns zu bewerben. Er rückte den Iran näher an Israel heran, während er den wachsenden internen Dissens durch die Koordination mit israelischen und amerikanischen Geheimdiensten brutal unterdrückte.

Aber es war nicht mehr nur die Generation von Baba Saeed, die den Schah ablehnte. Auch seine Tochter, meine Mutter, wandte sich der Revolution zu. Für jede Generation zeigte Palästina das ganze Ausmaß der imperialistischen Absichten und wies den Weg, sich ihnen zu widersetzen.

Meine Mutter erinnert sich, dass ihre erste revolutionäre Tat darin bestand, Orangensaft auf den Bordstein hinter dem Haus zu schütten, nachdem Baba Saeed die Aufschrift „Made in Israel“ auf der Dose gesehen hatte. Er schüttelte ungläubig den Kopf. „Lebensmittel, die auf gestohlenem, besetztem Land angebaut werden, sind haram – sie sind unheilig und gehören nicht in den Körper.“ Er schäme sich, dass der Iran ein Ziel für israelische Produkte sei, sagte er ihr.

Irgendetwas in seinen Worten sprach sie an – gestohlenes Land -, das sie tief berührte. Meine Mutter verachtete die Art und Weise, wie sie und ihre Klassenkameraden gezwungen wurden, in der Schule für den Schah und amerikanische Präsidenten zu singen. Klassenkameraden, die zu offen aufmüpfig waren, wurden von der Schule verwiesen und man sah sie nie wieder. Bei Wochenendausflügen außerhalb der Stadt fuhren sie an amerikanischen Stützpunkten vorbei. Sie empfand ein tiefes Gefühl der Scham, „als wären wir besetzt, wenn auch nicht formell, und wir könnten nichts dagegen tun“. Ihr Vater erzählte, wie der Schah 18 Flugzeuge mit Couture-Kleidern, Hors d’oeuvre und seltenem französischem Champagner aus Paris zu den goldenen Zelten flog, die auf den Wüstenruinen von Persepolis errichtet worden waren, um „2500 Jahre persisches Reich“ mit über 600 Gästen zu feiern – die meisten von ihnen Europäer. Das Land wurde von einem Mann regiert, der seine Herrschaft vollständig den Imperialisten verdankte und sich in einem Wahn der Grandiosität verlor, der auf einen Bruch zusteuerte.

In seiner Beschreibung der Jahre, die zur iranischen Revolution führten, schreibt M. H. Pesaran (der unter dem Pseudonym Thomas Walton schreibt): „Die Stimmung der Unzufriedenheit im Jahr 1977 wurde durch eine längere Periode politischer Unterdrückung und die Folterung politischer Gefangener, von der die Menschen immer mehr erfuhren, sowie durch die relativ große Präsenz von US-Militärpersonal im Iran, die die antiamerikanischen Gefühle der 1950er Jahre wieder aufleben ließ, noch verstärkt.“

Innerhalb eines Jahres nach dem Einschenken des Orangensaftes verdeckte meine Mutter ihre langen Zöpfe unter einem palästinensischen kaffiyeh, wie es Universitätsstudenten heute überall auf der Welt tun, und mein Großvater trug einen Bart – Zeichen der Frömmigkeit und der öffentlichen Unterstützung für die wachsende Widerstandsbewegung gegen den Schah.

Nachts zog meine Mutter die Jalousien hoch, wenn Baba Saeed die Familie rief. Er schmuggelte Kassetten mit Reden von Ayatollah Ruhollah Khomeini herein – dem feurigen Geistlichen, der sich als die imposanteste Stimme der Widerstandsbewegung erwiesen hatte. Khomeini war ein Marja ‚ – eine schiitische Autorität von höchstem Rang -, der in die irakische Stadt Nadschaf verbannt worden war, wo sich die renommiertesten schiitischen Seminare befanden. Er predigte eine Revolte, die sowohl eine politische als auch eine spirituelle Dimension hatte, und das Radio war sein Übertragungsmedium geworden.

Khomeini verglich Israels „Usurpation“ von palästinensischem Land mit der Kontrolle des Irans durch das US-Militär: eine Form der Besetzung. In zunehmendem Maße verordnete er den Sturz der Monarchie, des opulenten, korrupten Königreichs oder der Taqoot, als sowohl in sich selbst als auch gegen den Imperialismus und seine Marionettenregime, wie den Schah. Um den Mächten, die sie verschlingen wollten, eine Absage zu erteilen, mussten die Iraner Ezzate Nafs anstreben, eine Würde, die nur Gott durch spirituelle Läuterung verleihen konnte.

Im Haushalt wurde ein Foto von Khomeini unter einem Buch in der Bibliothek versteckt, daneben hing ein weiteres Porträt von Jassir Arafat, dem Anführer der größten bewaffneten palästinensischen Widerstandsgruppe Fatah – wie Khomeini war auch er ein Flüchtling. Für die Familie stellten sie die Front dar, die die Menschen in der Region gegen Israel und damit gegen die westliche Hegemonie bildeten.

Den Weg der Propheten ehren

Der Iran hat stets den Anspruch Israels zurückgewiesen, eine einzigartige Heimat für das jüdische Volk zu sein, eine Behauptung, die das jüdische Leben in Westasien, das bis in die biblische Geschichte zurückreicht, absichtlich ausblendet. So wie der Iran eine Heimat des jüdischen Volkes gewesen sei, würden sich dem revolutionären Iran auch iranische Juden anschließen. Lior Sternfeld, dessen Buch Between Iran and Zion das Leben des iranischen Judentums im 20. Jahrhundert beschreibt, schreibt, dass jüdische Iraner, die wie mein Großvater während des Putsches erwachsen wurden, „bereits mit sozialistischen Theorien und Politik vertraut waren und ihre Ansichten laut und deutlich zum Ausdruck brachten, während sich der Rest der iranischen Gesellschaft auf eine Revolution vorbereitete“.

Diese iranischen Juden spielten eine entscheidende Rolle bei der Abgrenzung des Zionismus – der Ideologie, die die Kolonisierung des palästinensischen Landes im Namen der Juden anstrebt – vom Judentum. Auf diese Weise behaupteten sie ihren radikalen und revolutionären Status im Kampf gegen die imperialistische Herrschaft.

„Die Propheten Gottes wollten alle die Menschheit befreien. Mose wird im Koran mehr als jeder andere erwähnt. Unsere Revolution ehrt den Weg der Propheten. Die Zionisten haben keine Religion, sie sind Usurpatoren und Diebe“, sagte Khomeini.

Haroun Yashayaie, ein iranisch-jüdischer Aktivist und Medienmanager, dessen revolutionär-marxistische Gruppe Khomeini öffentlich unterstützte, stand auf den Stufen des Flugzeugs, das ihn am 1. Februar 1979 in den Iran zurückbrachte. Yashayaie folgte ihm anschließend zusammen mit anderen jüdischen Führern zum Märtyrerfriedhof, wo Khomeini seine erste Predigt als Revolutionsführer hielt und die Existenz amerikanischer Stützpunkte auf iranischem Boden anprangerte. Der Schah war aus dem Land geflohen, und innerhalb weniger Tage wurde die revolutionäre Regierung ausgerufen. Jassir Arafat war der erste ausländische Würdenträger, der den revolutionären Iran besuchte, und nannte die iranische Revolution „einen großen Triumph für Palästina“. Meine Mutter erzählt, dass Baba Saeed an jenem Abend Tränen in den Augen hatte, als er am Radio saß und bei jeder Wiederholung von Khomeinis Namen leise das Salavat – eine Verehrung des Propheten Mohammed – vor sich hin flüsterte.

Jassir Arafat bei einem Treffen mit Ruhollah Khomeini, 12. Februar 1979. (Foto: Wikimedia Commons)

Die Bestrafung der Revolution

Die Iraner würden ihr Land von den US-Stützpunkten befreien. Aber die USA beherrschten immer noch Westasien und den größten Teil der Welt. Sie würden die Iraner mit anderen Mitteln verfolgen. Aus Furcht vor der um sich greifenden Macht der Revolution stellten sich die USA hinter einen Stellvertreterkrieg, der vor nichts Halt machte, um den Iran zu behindern, und ermöglichten sogar zum ersten Mal seit dem Ersten Weltkrieg den Einsatz chemischer Waffen, um den iranischen Vormarsch zu verbrennen. Der Konflikt dauerte fast ein Jahrzehnt und endete damit, dass sich der Iran und die USA im Persischen Golf direkt gegenüberstanden, wodurch offenkundig wurde, was der Iran schon lange über den Expansionismus der USA wusste: Um ihre Interessen zu schützen, würden die USA sogar Einheimische in ihren Gewässern besetzen und bekämpfen. Der Iran würde die meisten Blessuren dieses Konflikts erleiden, aber er würde intakt bleiben und als mächtiges Bindeglied zwischen geschädigten Widerstandsbewegungen dienen, deren Gemeinschaften in der ganzen Region unter den USA und Israel gelitten hatten. Ich erinnere mich, dass ich damals zum ersten Mal neben meinem Großvater saß.

Von nun an würden die Vereinigten Staaten keine direkte militärische Konfrontation mit dem Iran anstreben, sondern die Iraner bis zum Gehorsam ausbluten lassen. Frantz Fanon beschreibt, dass die Revolution gezwungen sein würde, sich einem Gegner zu stellen, der „mit gutem Gewissen die unbegrenzte Erforschung neuer Mittel des Terrors wagt“. Die von den USA verhängte globale Blockade, gespickt mit militärischen Aggressionen und Sabotage- und Terrorkampagnen Israels, hat sich im Laufe meines Lebens verschärft.

Ein Drittel der iranischen Bevölkerung wird unter Belagerung ausgehungert. Der Mossad hat iranische Wissenschaftler auf unseren Straßen neben ihren Kindern erschossen. Baba Saeed, der als angesehener Rechtsgelehrter nach Den Haag geflogen ist, rationiert jetzt Hähnchen. Die revolutionäre Regierung, der mein Großvater sein Leben gewidmet hat, scheint ihm in Korruption zu versinken. Massenproteste brechen aus und enden in Gewalt. Das Land gerät aus den Fugen, an einen Ort, für den wir keinen Namen haben. Nachdem er ihm ein Leben lang zugehört und ihn zurückgewiesen hat, akzeptiert Baba Saeed Amirs Visionen des Jüngsten Gerichts. Es ist die bittere Enttäuschung meines Großvaters, die ihn dazu bringt, seine Vergangenheit so heftig abzulehnen, dass er einem Grauen erliegt, dessen Abgründe er nicht wahrhaben will.

Iranische Demonstranten schwenken verbrannte israelische und US-amerikanische Flaggen während einer Kundgebung zum Internationalen Quds (Jerusalem)-Tag im Zentrum von Teheran, 14. April 2023. (Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via ZUMA Press/APA Images)

Die revolutionäre Gegenwart

Ich sitze mit Marjan Yashayaie, der 56-jährigen Tochter von Haroun Yashayaie, die ich nun schon seit zehn Jahren kenne. Ihre Wohnung mitten in Teheran ist vertraut und unprätentiös, genau wie Marjan, deren freundliche braune Augen und warme Umarmung mich an eine Tante erinnern. An der Wand vor uns hängen Bilder von der Bar Mitzwa ihres Neffen in einem gestreiften Tallit-Schal. Sie zeigt mir Fotos von ihrem Enkel in Shiraz, während wir am Esszimmertisch sitzend Tee trinken. Die Kinder von Gaza sind bei uns, als sie deren Tötung und die „apokalyptischen Szenarien“ beklagt, die sich die Iraner selbst ausmalen wollen und die ihnen von den, wie sie es nennt, „Stimmen der Feinde des Iran im Satellitenfernsehen“ aufgezwungen werden.

„Wir befinden uns an einem gefährlichen Ort, aber wir sind auch eine alte Nation. Wir waren schon einmal hier und haben einen Ausweg gefunden – die Revolution war genau das“, sagt sie, während sie von ihrer ersten Erinnerung an den Sieg der Bewegung erzählt: junge Armeeoffiziere, die auf den Straßen von Teheran pausbäckige rosa Nelken von den Menschen entgegennahmen und sie in ihre Gewehre steckten. Natürlich wäre die Revolution so viel mehr – die letzten 43 Jahre mehr – aber sie sagt: „Diejenigen, die sagen, die Revolution sei nicht notwendig gewesen, erinnern sich nicht an den Terror, vor dem sie uns gerettet hat.“

Es war ein Land, in dem „meine Familie Angst hatte, den Namen des Schahs in unserem Haus auszusprechen“, in dem die Freunde ihres Vaters über Nacht hingerichtet und in Massengräbern verscharrt wurden – ein von ausländischen Mächten kontrollierter Satellitenstaat.

Ihr Vater, der als junger Mann während des Putsches gegen Mossadeq auf den Straßen Teherans lebte, vermittelte seinen Kindern den Schmerz und die Demütigung der ausländischen Einmischung und den Willen, diese abzulehnen. Er unterstützte die iranische Revolution als Höhepunkt einer antiimperialistischen Bewegung, die die Unabhängigkeit des Irans anstrebte, erzählt mir Marjan. Bis vor kurzem setzte der Iran eine Regierung durch, die sich durch Wahlen für die Legitimität des Volkes verbürgte, während er gleichzeitig versuchte, Lösungen für die neuen Herausforderungen zu finden, die ihm von genau den Kräften auferlegt wurden, gegen die er sich erhoben hatte.

Eine Lektion, so erklärt mir Marjan, besteht darin, dass eine revolutionäre Gesellschaft, sobald es ihr gelingt, ihren Unterdrückern zu trotzen, die Revolution als unnötig, ja sogar als Fehler abtun kann. Wenn eine revolutionäre Gesellschaft versucht, sich einen Weg nach vorn zu bahnen, und dabei unter der Blockade immer schwächer wird, ist sie gezwungen, ihre Existenz zu rechtfertigen – und zwar gegenüber den Menschen, die sie ins Leben gerufen haben. Die imperialistischen Kräfte, von denen der Iran seine Unabhängigkeit anstrebte, würden vor nichts zurückschrecken, um „als ersten Schritt zur Schwächung unseres Kollektivs unsere Erinnerungen auszulöschen“, sagt Marjan, für das Verbrechen, „es zu wagen, die Führung unseres Landes in die eigenen Hände zu nehmen“.

Als Herausgeberin eines Gesundheitsmagazins weiß sie genau, wie Sanktionen, die darauf abzielen, die Fähigkeit einer revolutionären Gesellschaft zur Selbstverwaltung zu pulverisieren, „eine Nation zerstören, wie ein Virus einen Körper auffrisst“. Am deutlichsten wurde dies ihrer Meinung nach während COVID, als die USA die Blockade gegen den Iran verschärften, während die Iraner an einer Pandemie starben. „Es war schwer zu sagen, wo die Sanktionen aufhörten und die Krankheit begann“, sagt Marjan. „Beide waren darauf aus, uns das Leben zu nehmen, und nur wir waren da, um uns zu retten.“

Sie ist stolz auf die Reaktion des Irans auf COVID. „Wir haben es geschafft, genau wie während des Krieges. Für mich beweist das, dass sie [die Revolution] immer noch unter uns ist.“

An den Abenden, an denen ich Baba Saeed besuche, unterhalten wir uns bis in die späten Abendstunden. Wenn es mir gelingt, das Gespräch so zu lenken, wie ich es vorhabe, wird er irgendwann Geschichten aus seiner Revolutionszeit erzählen, solange sie weit genug in der Vergangenheit liegen, um seine gegenwärtigen Schlussfolgerungen nicht zu stören. Aber ich bin zufrieden. Diese Momente sind für mich der Beweis, dass Amirs Visionen von unserer Auslöschung nicht eingetreten sind. Vieles ist verloren gegangen, aber ich sitze auf demselben Teppich, auf dem er und meine Mutter sich versammelten, der nun von der Zeit ausgedünnt wurde, und auf dem auch ich einen Weg zur Befreiung entwerfe. Das, was ich von seiner Vergangenheit weiß, gibt mir Kraft, auch wenn ich an das gebunden bin, woran er sich erinnern will. Wie Baba Saeed finde ich die Lichtung, indem ich auf das Heilige Land schaue – auf Gaza. Der Widerstand von Gaza entfacht ein revolutionäres Feuer in der ganzen Welt, denn Gaza ist den dunkelsten Grausamkeiten der Menschheit ausgesetzt und weigert sich, zu brechen.

Israel lässt die Kinder des Gazastreifens absichtlich verhungern, sprengt die Universitäten in die Luft, ermordet Ärzte und verscharrt Patienten in Massengräbern. Auf dem Gesicht eines Kindes, das unter Trümmern zerquetscht wurde, ist die Spur der Tränen fotografiert. Und während ich diese Zeilen schreibe, ist es den Israelis und Amerikanern seit 200 Tagen nicht gelungen, den Gazastreifen zu „sichern“. Die Stadt wird sich nicht ergeben. Ihre Kämpfer drängen die israelischen Besatzungstruppen zurück. Eine Großmutter backt Brot in einem Lehmofen, den sie aus der Erde um ihr Zelt herum gebaut hat. Ärzte gebären ein Baby aus dem Bauch seiner toten Mutter. Israels Massaker wird immer unvorstellbarer, jede Eskalation entlarvt seine wahren Absichten – Völkermord. Die USA schicken Israel mehr Kampfflugzeuge und 2000-Pfund-Bomben. Der amerikanische Vizepräsident erklärt den Zuschauern, dass Israel keine andere Wahl hat, dass es sich „verteidigen“ muss. Der Völkermord wird als unausweichlich dargestellt. Der afro-amerikanische Philosoph Lewis Gordon beschreibt, dass er „kosmologische“ Formen annimmt.

Zwischen Teheran und Gaza liegt die älteste kontinuierlich bewohnte Region der Welt, die Heimat der abrahamitischen Religionen. Diejenigen, die die Kunst der Kontinuität am eifrigsten praktiziert haben, lehnen eine Welt, in der ihr Land und ihre Kinder geplündert werden, rundheraus ab. Die Revolution ist die Kraft, die sie in ihren eigenen Gemeinschaften finden, um die von den Besatzern aufgezwungene Realität anzuprangern und ihre Emanzipation ins Leben zu rufen. Sie wird eine Flamme in den Herzen aller Wahrheitssuchenden entzünden. Sie wird die Lichtung ebnen.

Nargol Aran

Nargol Aran schreibt aus Teheran, Iran.

Übersetzt mit deepl.com

