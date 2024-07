https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/israels-supporters-cusp-embracing-marine-le-pen



Israels Anhänger stehen an der Schwelle zur Umarmung von Marine Le Pen

Von David Cronin

Lobby Watch

1. Juli 2024

Marine Le Pen nach der Wahl am Sonntag.

Maillard ZUMA Presse

Es sollte niemanden überraschen, wenn die israelische Regierung bald Besuch von führenden Vertretern der französischen extremen Rechten erhält.

Zumindest ein Minister aus Benjamin Netanjahus Likud-Partei hat Marine Le Pens Nationale Kundgebung vor den Wahlen zur französischen Nationalversammlung unterstützt.

Auch die pro-israelische Lobby in Europa hat sich in letzter Zeit für diese Partei erwärmt.

Eine Äußerung von Serge Klarsfeld, einem Holocaust-Überlebenden, der später Nazi-Kriegsverbrecher jagte, dass er die Rallye Nationale der linken Partei La France Insoumise vorziehe, hat ähnliche Äußerungen von anderen israelfreundlichen Persönlichkeiten hervorgerufen.

Richard Prasquier, ehemaliger Leiter des CRIF, der wichtigsten israelischen Lobbygruppe in Paris, sagte, dass der Gedanke, für eine von Jean-Marie Le Pen gegründete Partei zu stimmen, „mir den Magen umdreht“. Doch während Jean-Marie Le Pen der antisemitischen Hassrede für schuldig befunden wurde, hat seine Tochter Marine laut Prasquier ein „tadelloses Verhalten“ gezeigt.

Vor ihrem Sieg in der ersten Runde der französischen Wahlen am Sonntag hatte die Rallye Nationale einige Wochen zuvor 30 Sitze im Europäischen Parlament errungen – deutlich mehr als ihre zentristischen und linksgerichteten Gegner.

Yossi Lempkowicz gehört zu den Pro-Israel-Befürwortern in Brüssel, die versuchen, dem Aufstieg der Extremisten eine positive Seite abzugewinnen.

Für Israel ist es eine gute Sache, dass sowohl die Parteien der harten als auch der weichen Rechten in Europa gewonnen haben“, sagte er kürzlich bei einer Diskussion.

„Alle politischen Parteien, die Israel gegenüber sehr kritisch, ja sogar feindlich eingestellt waren – ich spreche von der Linken, den Grünen und der extremen Linken – haben verloren“, sagte Lempkowicz.

Lempkowicz organisiert Propagandareisen für Journalisten in den Nahen Osten. Auf einer der letzten Reisen gab es Briefings vom israelischen Militär – dem Militär, das derzeit einen Völkermord in Gaza begeht.

Er verbindet diese Arbeit mit der Leitung der Nachrichtenagentur European Jewish Press.

In einem kürzlich erschienenen Artikel behauptete Lempkowicz, dass Marine Le Pen „hart daran gearbeitet“ habe, die „Marke“ ihrer Partei zu entgiften.

Die Wahl des Wortes „Marke“ ist sehr aufschlussreich. Marine Le Pen ist viel mehr auf das Image als auf die Substanz bedacht.

Die berüchtigte Behauptung ihres Vaters, die Gaskammern der Nazis seien nur ein „Detail“ des Zweiten Weltkriegs gewesen, ist nicht weit entfernt von dem, was andere aktive Mitglieder der Nationalen Sammlungsbewegung in letzter Zeit gesagt haben.

Anfang dieses Monats zog die Partei ihre Unterstützung für den Wahlkandidaten Joseph Martin zurück, um sich von einem Tweet zu distanzieren, den er 2018 geschrieben hatte und in dem er behauptete, die Gaskammern hätten den Opfern des Holocaust „Gerechtigkeit gebracht“.

Es sollte betont werden, dass nicht jeder, der sich positiv über die Nazis geäußert hat, von Marine Le Pen gemieden wurde.

Gilles Bourdouleix war ein erfolgloser Kandidat der Rallye Nationale bei den Wahlen am Sonntag. In einem Streit mit einer Gruppe von Roma im Jahr 2013 sagte er, Adolf Hitler habe „vielleicht nicht genug getötet“.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Israels Anhänger kurz davor stehen, Marine Le Pen zu umarmen.

Während sie sich öffentlich gegen Judenfeindlichkeit ausspricht, hält die Nationale Sammlungsbewegung an der rassistischen Weltanschauung fest, die eine solche Bigotterie nährt. Der Hass, der sich gegen Juden richtete – und zu einem großen Teil immer noch richtet -, richtet sich jetzt offener gegen Muslime.

Die Nationale Sammlungsbewegung hat den derzeitigen Völkermord in Gaza voll unterstützt, wobei Marine Le Pen die israelischen Angriffe auf Krankenhäuser entschuldigt.

In einer Zeit, in der Israel befürchtet, dass gegen seinen Premierminister in Kürze ein internationaler Haftbefehl erlassen werden könnte, ist es ein kleiner Trost, wenn Bigotterien ihm zujubeln.

