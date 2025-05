https://www.commondreams.org/news/dhs-harvard-international-students



In „unerträglichem Angriff“ hindert Trumps Heimatschutzministerium Harvard daran, internationale Studierende aufzunehmen

„Das hat keinen anderen Zweck, als Harvard und seine Studenten dafür zu bestrafen, dass sie sich nicht vollständig Trump unterworfen haben“, schrieb ein Professor der Universität Denver.

Eloise Goldsmith

22. Mai 2025

Beobachter verurteilen scharf die am Donnerstag bekannt gegebene Entscheidung der Trump-Regierung, die Zertifizierung des Studentenaustausch- und Besucherprogramms der Harvard University zu widerrufen, was bedeutet, dass die Ivy-League-Universität keine ausländischen Studenten mehr aufnehmen darf.

Laut der Ankündigung des US-Heimatschutzministeriums (DHS) bedeutet dieser Schritt auch, dass bereits eingeschriebene ausländische Studenten an eine andere Hochschule wechseln müssen. Die Regierung wirft der Hochschulleitung vor, „anti-amerikanischen, terrorismusfreundlichen Agitatoren erlaubt zu haben, Personen, darunter viele jüdische Studenten, zu belästigen und körperlich anzugreifen“.

In einer Erklärung, die mehreren Medien zugespielt wurde, bezeichnete ein Sprecher der Hochschule die Maßnahmen der Trump-Regierung als „rechtswidrig“.

„Diese Vergeltungsmaßnahme droht der Harvard-Gemeinschaft und unserem Land ernsthaften Schaden zuzufügen und untergräbt den akademischen und Forschungsauftrag von Harvard“, so der Sprecher.

Harvard hat nach Angaben der Universität über 6.700 internationale Studierende, was einem Anteil von 27 % entspricht.

„Dieser unerträgliche Angriff auf die Unabhängigkeit und akademische Freiheit von Harvard ist ganz klar eine Vergeltungsmaßnahme der Regierung für Harvards Stellungnahme zu seiner eigenen Verteidigung und zur Rechtsstaatlichkeit. Amerika muss sich vor Gericht, im Kongress und in unseren Gemeinden auf die Seite von Harvard und seinen Studenten stellen“, schrieb der Abgeordnete Jamie Raskin (D-Md.), der seinen Bachelor- und Jura-Abschluss an der Universität erworben hat, am Donnerstag.

„Ich verliere den Verstand angesichts der Gesetzlosigkeit dieser Regierung“, schrieb Devin Driscoll, ein Anwalt, am Donnerstag auf X. „Die Regierung greift Harvard heraus, weil sie es nicht mag und weil es sich wehrt.“

Aaron Reichlin-Melnick, ein Einwanderungsanwalt, schrieb, dass die „Maßnahme von Heimatschutzministerin Kristi Noem wahrscheinlich auch illegal ist. Sie nennt keine einzige Regel, gegen die Harvard angeblich verstoßen hat, und die SEVP-Zertifizierung kann nicht willkürlich entzogen werden.„

Seth Masket, Professor für Politikwissenschaft an der Universität von Denver, schrieb auf Bluesky, dass “dies keinen anderen Zweck hat, als Harvard und seine Studenten dafür zu bestrafen, dass sie sich nicht vollständig [Präsident Donald] Trump unterworfen haben“.

Harvard steht wiederholt im Fadenkreuz der Trump-Regierung. Im März schickte die Trump-Regierung Briefe an 60 Universitäten, darunter auch Harvard, in denen sie ihnen mitteilte, dass sie untersucht würden, und sie „vor möglichen Durchsetzungsmaßnahmen“ warnte, sollten sie keine angemessenen Schritte zum Schutz jüdischer Studenten unternehmen. Die Regierung erklärte später, sie prüfe die Finanzierung von Harvard in Höhe von 9 Milliarden Dollar, mit der Begründung, die Universität habe nicht genug getan, um Antisemitismus einzudämmen.

Im April, nachdem die Regierung eine Liste mit Forderungen an Harvard gestellt hatte, deren Erfüllung der Präsident der Universität abgelehnt hatte, fror die Regierung über 2 Milliarden Dollar an Fördermitteln für die Universität ein. Harvard hat die Trump-Regierung wegen dieser Fördermittel verklagt. Trump hat außerdem angekündigt, Harvard die Steuerbefreiung zu entziehen.

Ebenfalls im April drohte die Trump-Regierung, der Universität die Aufnahme internationaler Studierender zu untersagen, sofern sie dem DHS nicht eine Liste mit angeforderten Informationen über Inhaber von Studentenvisa vorlege. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …