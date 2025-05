Hätte er das gleiche für Israel gemacht, dann wäre er ein „heldenhafter Lehrer“….. EHG



Französischlehrer wegen Schweigeminute für Palästinenser in Gaza suspendiert

Gymnasiallehrer wegen Verletzung der „Neutralität“ durch Gedenken an Opfer des Krieges in Israel angeklagt

Ein Demonstrant hält während einer Kundgebung zum Internationalen Tag der Arbeit am 1. Mai in Nantes, Westfrankreich, einen Regenschirm mit der Aufschrift „Gaza“ in den Farben der palästinensischen Flagge hoch (Loic Venance/AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlichungsdatum: 23. Mai 2025,

Ein Gymnasiallehrer in Frankreich ist seit Ende März suspendiert, weil er eine Schweigeminute für die Opfer des israelischen Krieges im Gazastreifen abgehalten hat.

Le Parisien berichtete am Donnerstag unter Berufung auf Bildungsbehörden, dass die Physik- und Chemielehrerin am Janot-Curie-Gymnasium in Sens, Yonne, am 31. März suspendiert worden sei.

Fünf Tage zuvor hatte sie am Ende ihres Unterrichts eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer des Krieges abgehalten, gerade als israelische Streitkräfte einseitig die Waffenruhe in Gaza brachen und mehr als 700 Palästinenser töteten.

Die Bildungsbehörde in Dijon erklärte: „Die Wahrung der Neutralität ist eine Pflicht für Beamte, die in ihrem Status verankert ist, und jede Verletzung dieser Verpflichtung löst ein Disziplinarverfahren aus.“

Sie fügte hinzu, dass die Schweigeminute von der Lehrerin organisiert worden sei. Die Bildungsabteilungen von drei Gewerkschaften gaben jedoch an, dass es die Schüler im Alter zwischen 15 und 16 Jahren waren, die um die Ehrung gebeten hatten.

„Sie selbst war bewegt … und die Lehrerin erklärte sich bereit, am Ende ihres Unterrichts gemeinsam mit den Schülern, die dies wünschten, dieser Gedenkminute beizuwohnen“, erklärten die Gewerkschaften in einer gemeinsamen Erklärung.

„Wir fordern, dass diese Lehrerin unverzüglich wieder eingestellt wird, dass alle Anklagen fallen gelassen werden und dass ihre Würde in den Augen der Schule, des Personals und der Eltern offiziell wiederhergestellt wird.“

Nach Ansicht der Gewerkschaften, die die Maßnahme als ‚wahnsinnig‘ bezeichneten, stelle die Ehrung „keineswegs eine Verletzung der Neutralitätspflicht“ dar.

Sie beriefen sich auf Bildungsministerin Elisabeth Borne, die im Februar „die Rolle der Lehrer bei der Auseinandersetzung mit der Notlage der Opfer des israelisch-palästinensischen Konflikts und bei der Würdigung dieser Opfer“ ‚anerkannt‘ habe, ähnlich wie „die Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine“, so die Pressemitteilung.

Gegen die Lehrerin läuft nun ein Disziplinarverfahren, das zu einer formellen Verwarnung oder einem Verweis führen könnte. Sie weiß nicht, wie lange die Suspendierung dauern wird.

„Politik der Leugnung des Leidens der Palästinenser“

Die Entscheidung ist der jüngste Vorfall in einer Reihe von Strafmaßnahmen der französischen Behörden gegen Proteste und Äußerungen im Zusammenhang mit dem Krieg Israels gegen Gaza.

Seit dem 7. Oktober 2023 ist ein deutlicher Anstieg der Anwendung des Straftatbestands der „Verherrlichung des Terrorismus“ zu verzeichnen, wobei die französischen Behörden Hunderte von Ermittlungen wegen Äußerungen zum Krieg in Gaza eingeleitet haben.

Jean-Paul Delescaut, Vorsitzender der Gewerkschaft Confédération générale du travail, wurde zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil er als Reaktion auf die Anschläge der Hamas vom 7. Oktober geschrieben hatte: „Die Schrecken der illegalen Besatzung … erhalten die Antworten, die sie provoziert haben.“

„Verherrlichung des Terrorismus" in Frankreich zeigt, dass Debatte über Palästina unterbunden wird

Im vergangenen Monat wurden drei Studenten der Sciences Po Paris wegen ihrer Teilnahme an Pro-Palästina-Protesten von der Universität verwiesen.

Die linke Partei La France Insoumise verurteilte die Entscheidung, die Wissenschaftslehrerin zu suspendieren, scharf und bezeichnete sie als „Verweigerung des Rechts auf Empathie“.

„Diese Schweigeminute, die nach dem Unterricht als Geste der Menschlichkeit abgehalten wurde, führte zu einer brutalen und ungerechtfertigten Suspendierung durch die Bildungsbehörde“, erklärte die Partei in einer Stellungnahme.

„Dies ist eine unverständliche und unaussprechlich gewalttätige Entscheidung gegen eine Lehrerin, die ihren Schülern lediglich die Werte Respekt und Solidarität vermitteln wollte.

Diese Vorgehensweise der Bildungsbehörde ist Teil einer umfassenden Politik, das Leiden des palästinensischen Volkes zu leugnen.“

Anfang dieser Woche schloss sich die französische Regierung Kanada und Großbritannien an und verurteilte die „schwerwiegenden Handlungen“ Israels in Gaza und drohte mit gemeinsamen Maßnahmen, sollte das Land seine derzeitige Militäroffensive nicht einstellen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron warf dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu „inakzeptables“ Verhalten vor, weil er die Lieferung humanitärer Hilfe an die Palästinenser blockiert habe.

Netanjahu konterte, Macron stelle sich auf die Seite einer „mörderischen islamistischen Terrororganisation“.

