https://countercurrents.org/2024/10/india-doesnt-sign-the-letter-supporting-un-chief-against-israel-declaring-him-persona-non-grata/



Indien unterzeichnet nicht den Brief, in dem der UN-Generalsekretär gegen Israel unterstützt und zur „Persona non grata“

in Palästina

erklärt wird, von Countercurrents Collective

13. Oktober 2024

Teilen:

Auf WhatsApp teilenAuf Facebook teilenAuf X (Twitter) teilenAuf Telegram teilenAuf Reddit teilenPer E-Mail teilen

Indien gehörte nicht zu den mehr als 100 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die ein neues Unterstützungsschreiben für UN-Generalsekretär António Guterres unterzeichneten, nachdem der israelische Außenminister ihn zur „Persona non grata“ erklärt und ihm die Einreise verweigert hatte.

In dem von Chile angeführten Schreiben heißt es: „Wir, die Unterzeichnerstaaten dieses Schreibens, bringen unsere tiefe Besorgnis und Verurteilung der jüngsten Erklärung des israelischen Außenministers zum Ausdruck, in der er den Generalsekretär zur unerwünschten Person erklärt. Solche Handlungen untergraben die Fähigkeit der Vereinten Nationen, ihr Mandat zu erfüllen, das die Vermittlung in Konflikten und die Bereitstellung humanitärer Hilfe umfasst“, heißt es in dem Schreiben.

In dem Schreiben wurde Guterres „volle Unterstützung und Vertrauen“ zugesichert und hinzugefügt: „Wir sind von seinem Engagement für Frieden und Sicherheit und seiner Ausrichtung am Völkerrecht überzeugt, auch was die Förderung der Achtung des humanitären Völkerrechts und der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen zur Lage im Nahen Osten betrifft.“

„Im Nahen Osten könnte dies das Ende aller Feindseligkeiten und die Schaffung eines glaubwürdigen Weges zur Zweistaatenlösung weiter verzögern, bei der der Staat Palästina und Israel Seite an Seite in Frieden und Sicherheit leben“, heißt es in dem Schreiben weiter. “Wir bekräftigen unsere volle Unterstützung und unser Vertrauen in den Generalsekretär und seine Arbeit.“

Zu den Unterzeichnern des Schreibens gehören Frankreich, China, der Libanon, der Iran, Schweden, die Schweiz, Finnland, Brasilien und die Afrikanische Union. Bemerkenswerterweise fehlten auf der Liste Nationen, die Israel während seines jahrelangen Angriffs auf Gaza mit Waffen beliefert haben, darunter die USA, Deutschland, Italien, das Vereinigte Königreich, Kanada und Indien.

Anfang dieses Monats erklärte der israelische Außenminister Israel Katz, Guterres dürfe nicht nach Israel einreisen, und beschuldigte den UN-Generalsekretär fälschlicherweise, das iranische Raketenfeuer und den von der Hamas geführten Angriff vom 7. Oktober 2023 nicht verurteilt zu haben. Katz bekräftigte seine Position am Sonntag und schrieb in den sozialen Medien: „Guterres kann weiterhin Unterstützung von den UN-Mitgliedstaaten suchen, aber die Entscheidung wird sich nicht ändern.“

Guterres, ein hartnäckiger Befürworter eines Waffenstillstandsabkommens in der Region und Kritiker des Versäumnisses der Vereinigten Staaten, Druck auf ihren Verbündeten auszuüben, reagierte nicht direkt auf die Erklärung des israelischen Außenministers, aber ein Sprecher des UN-Generalsekretärs bezeichnete sie als „einen weiteren Angriff auf die Mitarbeiter der Vereinten Nationen, den wir von der israelischen Regierung erlebt haben“.

Der Unterstützungsbrief für Guterres kam Tage, nachdem israelische Streitkräfte auf im Libanon stationierte UN-Friedenstruppen geschossen und dabei zwei indonesische Soldaten verletzt hatten. Guterres bezeichnete den Angriff als „unerträglich“.

Indien unterzeichnete jedoch eine von Dutzenden Nationen, die Truppen für die Interimstruppe der Vereinten Nationen für Frieden im Libanon (UNIFIL) bereitstellen, initiierte gemeinsame Erklärung, in der die „jüngsten Angriffe auf die UNIFIL-Friedenstruppen“ verurteilt und eine internationale Untersuchung des israelischen Angriffs in der vergangenen Woche gefordert werden.

„Wir fordern die Konfliktparteien auf, die Präsenz der UNIFIL zu respektieren, was die Verpflichtung mit sich bringt, die Sicherheit ihres Personals jederzeit zu gewährleisten, damit sie ihr Mandat weiterhin umsetzen und ihre Vermittlungsarbeit und Unterstützung für Frieden und Stabilität im Libanon und in der gesamten Region fortsetzen können“, heißt es in der Erklärung weiter.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …