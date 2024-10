https://www.middleeasteye.net/live/live-israel-sends-more-troops-lebanon-gaza-war-enters-second-year



Live: Netanjahu erwägt Plan, den Norden des Gazastreifens auszuhungern und von Zivilisten zu säubern

Leichen stapeln sich in den Straßen von Dschabalija, während israelische Panzer und Kampfflugzeuge das Flüchtlingslager im Gazastreifen belagern

Wichtige Punkte

Israel bombardiert Dschabalija, 22 Tote

USA verhängen neue Sanktionen gegen den iranischen Ölsektor

2.229 Tote im Libanon

Live-Updates

Drohnenangriff auf israelische Soldaten verletzt 39 Menschen, Medien machen Hisbollah dafür verantwortlich

vor 10 Sekunden

Die Zahl der Opfer eines Drohnenangriffs in Binyamina in Zentralisrael ist auf 39 gestiegen.

Der israelische Armeeradio sagt, die Drohne sei von der Hisbollah abgefeuert worden.

Videoaufnahmen vom Tatort zeigen israelische Soldaten, die Verwundete evakuieren.

Bei dem Angriff wurden mindestens 39 Menschen verletzt, darunter 4 in kritischem Zustand. 12 Menschen erlitten mittelschwere bis schwere Verletzungen.

Israel sagt, seine Soldaten hätten die UN-Basis als Deckung genutzt, um verwundete Soldaten zu evakuieren

Vor 7 Minuten

Israel hat eine Erklärung dafür abgegeben, warum seine Soldaten eine UNIFIL-Basis gestürmt haben, und erklärt, dass seine Soldaten die UN-Friedensbasis „zur Evakuierung“ verwundeter israelischer Soldaten genutzt haben.

Die Erklärung wird wahrscheinlich noch mehr Bedenken hinsichtlich der israelischen Aktion aufkommen lassen, da Israel Hamas und Hisbollah oft beschuldigt, UN-Einrichtungen als Schutzschild zu nutzen.

Die israelische Armee gab an, dass ihre Streitkräfte im Südlibanon einem „massiven“ Panzerabwehrraketenbeschuss ausgesetzt waren.

„Bei den Schüssen wurden zwei Soldaten schwer verletzt und mussten evakuiert werden. Um die Verwundeten zu evakuieren, fuhren zwei Panzer rückwärts, an einen Ort, an dem sie angesichts der drohenden Schüsse sonst nicht vorrücken konnten, einige Meter in Richtung der UNIFIL-Position“, so die Armee in einer Erklärung.

Zwei Kinder durch israelisches Feuer im besetzten Westjordanland verwundet

vor 13 Minuten

Zwei Kinder wurden bei einem Angriff in Beit Furik in der Nähe von Nablus im besetzten Westjordanland durch israelisches Feuer angeschossen, wie die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft (PRCS) mitteilte.

Israel hat seine Angriffe im besetzten Westjordanland verstärkt, während es seine Offensiven in Gaza und im Libanon fortsetzt.

Israel verstärkt Angriffe auf Dschabalija

vor 52 Minuten

Laut Journalisten vor Ort gibt es keine Unterbrechung der israelischen Angriffe auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden von Gaza.

„Der heftige israelische Beschuss des Lagers Jabalia hat zugenommen und fällt mit dem bisher intensivsten Artilleriebeschuss zusammen“, berichtet der Al-Jazeera-Journalist Anas Al-Sharif.

„Die Besatzungstruppen führen angesichts der anhaltenden umfassenden Belagerung und Einkreisung des nördlichen Gazastreifens Bombenangriffe und Sprengungen gegen Häuser von Bürgern durch.“

Laut Associated Press erwägt Israel einen Plan, um die Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen auszuhungern.

Pentagon bestätigt Raketenabwehrsystem und Truppenentsendung nach Israel

vor 1 Stunde

Das Pentagon hat bestätigt, dass es ein THAAD-Raketenabwehrsystem und US-Truppen nach Israel entsendet, und öffentlich eingeräumt, dass US-Truppen vor Ort sein werden, um bei der Verteidigung Israels zu helfen.

Pentagon-Pressesprecher Pat Ryder erklärte in einer Stellungnahme, dass Verteidigungsminister Lloyd Austin „die Entsendung einer THAAD-Batterie (Terminal High-Altitude Area Defense) und einer dazugehörigen Besatzung von US-Militärpersonal nach Israel genehmigt hat, um die Luftverteidigung Israels nach den beispiellosen Angriffen des Iran gegen Israel am 13. April und erneut am 1. Oktober zu stärken“.

Mindestens fünf Kinder bei israelischem Drohnenangriff im Norden des Gazastreifens getötet

vor 1 Stunde

Mindestens fünf Kinder wurden am Sonntag bei einem israelischen Luftangriff im Norden des Gazastreifens getötet, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Eine israelische Drohne griff eine Gruppe von Kindern an, die in der Nähe eines Cafés im Flüchtlingslager al-Shati spielten, berichtete Wafa.

Israel belagert derzeit den nördlichen Gazastreifen. Nach Angaben der UNO sind dort etwa 400.000 Menschen eingeschlossen, und Israel schießt auf Bewohner, die versuchen, nach Süden zu fliehen.

UN-Friedenstruppen im Libanon werden behandelt, nachdem Israel Rauchbomben abgefeuert hat

vor 1 Stunde

Die UN-Friedenstruppe im Libanon, Unifil, gab bekannt, dass ihre Friedenstruppen wegen Hautreizungen und Magen-Darm-Reaktionen behandelt werden, nachdem Israel 100 Meter von ihrem Lager entfernt Rauchgranaten abgefeuert hatte.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem zwei israelische Merkava-Panzer das Haupttor einer Unifil-Basis in Ramya, einem Dorf im Südlibanon, zerstört hatten.

Die israelischen Soldaten forderten das Lager auf, das Licht auszuschalten. Sie blieben 45 Minuten lang auf der Basis, bis sie sich nach Protesten der UNIFIL zurückzogen. Übersetzt mt Deepl.com

