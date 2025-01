Netanjahu wollte den „totalen Krieg“ EHG

https://english.almayadeen.net/news/politics/iof-ignored-intel-of-threats-before-oct-7–israeli-media



IOF ignorierte vor dem 7. Oktober Informationen über Bedrohungen: Israelische Medien

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

27. Januar 2025

Israelische Medienberichte deuten darauf hin, dass der israelische Geheimdienst herausgefunden hat, dass die Hamas einen Angriff auf die besetzten Gebiete plant, aber nicht auf die Warnung reagiert hat, wobei die Gründe für die Untätigkeit unklar bleiben.

Palästinenser feiern am 7. Oktober 2023 an einem zerstörten israelischen Panzer am Zaun des Gazastreifens östlich von Khan Younis. (AP)

Israelische Medien berichteten am Montag, dass eine Nachrichtendienstabteilung der israelischen Streitkräfte (IOF) vor dem 7. Oktober Informationen über einen möglichen Raketenangriff auf die besetzten Gebiete gesammelt und „ungewöhnliche Aktivitäten“ der Luftwaffe der Hamas festgestellt hatte, was darauf hindeutet, dass die Gruppe möglicherweise in höchster Alarmbereitschaft war.

Laut Ynet wurden die Hinweise, darunter der potenzielle Raketenbeschuss und andere gesammelte Informationen, in den darauffolgenden Stunden bei IOF-Beratungen diskutiert. Sie führten jedoch nicht zu der Entscheidung, wegen einer möglichen Hamas-Operation Alarm zu schlagen oder bedeutende Maßnahmen zu ergreifen.

Dem Bericht zufolge wurden diese Informationen in Dokumente aufgenommen, die von hochrangigen Regierungs- und Sicherheitsbeamten geprüft wurden, und dienten als Argumentationsgrundlage für den Rücktritt des Stabschefs Herzi Halevi.

„Sie wussten es, handelten aber nicht“

Im Gegensatz zu früheren Berichten geht aus dem Bericht hervor, dass die israelische Armee nicht nur glaubte, die Hamas bereite sich auf eine Militärübung oder die Verteidigung gegen einen möglichen israelischen Angriff vor, sondern auch ernsthaft die Möglichkeit einer bevorstehenden Operation in den besetzten Gebieten in Betracht zog.

Der Bericht stellt jedoch fest, dass sich die IOF trotz dieser Bedenken für eine begrenzte Anzahl von Maßnahmen entschieden hat. Die IOF entschied sich dafür, sensible Geheimdienstquellen zu schützen, anstatt der Bereitschaft Vorrang einzuräumen. Diese Enthüllungen heben einen entscheidenden Aspekt dieser Nacht hervor, wobei ein Teilnehmer an den jüngsten Konsultationen die Situation als „eine Atombombe“ beschrieb.

Seit der Operation sind dem Bericht zufolge weitere Erkenntnisse aufgetaucht, wie die Verwendung israelischer SIM-Karten und der Einsatz von Notfallressourcen im Gazastreifen.

In diesem Zusammenhang gab ein Teilnehmer der Diskussionen an, dass ein hochrangiger Offizier die Frage gestellt habe, warum keine Schritte unternommen worden seien, um sich auf einen Raketenangriff vorzubereiten, einschließlich der Evakuierung der Tausenden von Menschen, die sich auf dem Nova-Musikfestival in der Nähe der Grenze aufhielten, wo es nicht genügend Schutzräume gab, um sie vor Raketen- und Mörserangriffen zu schützen, wie der Bericht betont.

Zusammenfassung des Südkommandos

Wie im Bericht erwähnt, wurde das diensthabende Kommandozentrum der Luftwaffe um 2 Uhr morgens auf ungewöhnliche Aktivitäten der Luftstreitkräfte der Hamas aufmerksam gemacht. Gleichzeitig gingen weitere Hinweise auf Vorbereitungen für einen Raketenangriff ein. Diese Informationen wurden während eines Telefonats zwischen Yaron Finkelman, dem Chef des Südkommandos, und anderen hochrangigen Offizieren, Vertretern des Shin Bet und einem Vertreter der Luftwaffe besprochen, die zu dem einfachen Schluss kamen, dass eine „ungewöhnliche Aktivität festgestellt wurde“.

Finkelman nannte drei Möglichkeiten, wobei die dritte ein Angriff war.

Der Bericht erwähnte, dass eine Zusammenfassung der Beratungen des Southern Command an den Leiter der IOF-Operationen, General Oded Basyuk, übergeben wurde, der mehrere Telefonate führte.

Er schrieb: „Nach Rücksprache mit dem stellvertretenden Leiter des Shin Bet, dem Kommandeur des Südkommandos, dem Einsatzkommandeur und dem Leiter der Abteilung für Geheimdienstforschung gibt es drei mögliche Szenarien.“ Er fügte hinzu: „Eine Hamas-Übung, erhöhte Bereitschaft zur Verteidigung gegen einen israelischen Angriff, Vorbereitungen für eine Operation gegen Israel in den kommenden Stunden, einschließlich eines Angriffs vom Meer aus oder eines Angriffs auf die Gasplattform, Grenzdurchbruch, Entführung, Schussangriff, Raketenangriff und ein Angriff aus der Luft.“

Dem Bericht zufolge ordnete Finkelman mehrere Aktionen an, darunter eine Überprüfung der Luftabwehr „Israels“ rund um die Gasplattform. Obwohl das Risiko eines Raketenangriffs, einer Entführung oder eines „ungewöhnlichen Terroranschlags“ erkannt wurde, lautete die Schlussfolgerung, dem Schutz sensibler Geheimdienstquellen und der Koordinierung von Aktionen mit dem Militärgeheimdienst Vorrang einzuräumen.

Der Bericht von Ynet fügte jedoch hinzu, dass eine spätere Überprüfung ergab, dass die Einsatzbrigade der Geheimdienste nicht zu einem möglichen Einsatz von Kräften entlang der Grenze während der Nachtstunden konsultiert wurde, was eine anhaltende Debatte über die Verantwortung für das Versäumnis, das Ereignis „einzudämmen“, auslöste.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …