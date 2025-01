Am diesjährigen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust hat der Föderale Sicherheitsdienst Russlands Archivdokumente über die Gräueltaten gegen Gefangene des Konzentrationslagers Auschwitz veröffentlicht.

Im Einzelnen wird in den Dokumenten über den Polen Józef Pieczka berichtet, der in Auschwitz als Aufsichtsperson oder sogenannter Kapo (Kameradschaftspolizei), tätig war. Im Jahr 1939 wurde er als Soldat der polnischen Armee von Deutschen gefangengenommen. Ferner ließ er sich als deutscher Staatsbürger naturalisieren und ging 1940 für drei Jahre wegen Verweigerung des Militärdienstes in der Wehrmacht in die KZ-Haft. In Auschwitz wurde Pieczka zunächst zu einem Unterkapo, dann schnell zu einem Kapo. Im Jahr 1943 war seine Strafe abgebüßt und er wurde freigelassen. Der sowjetische Militärnachrichtendienst SMERSch machte ihn bereits 1945 nach der Befreiung von Auschwitz ausfindig.

Bei einem Verhör gab der Pole zu, dass er aus dem KZ hätte ausbrechen können, dies jedoch nicht habe tun wollen:

„Ich hatte zwar die Möglichkeit, aus dem Lager zu fliehen, aber ich habe es nicht getan. Ich hielt es nicht für nötig, zu fliehen, denn ich habe die Härten des Lagerlebens während meines Dienstes als Unterkapo und Kapo nicht erlebt. Im Gegenteil, ich hatte dort ein gutes Leben, ich war der Chef und der vollständige Herr über das Leben der Häftlinge.“

Als Aufseher begleitete Pieczka täglich die Arbeit seiner Häftlinge. Seine Gruppe von 15 Menschen war hauptsächlich mit Transportarbeiten beschäftigt. Unter anderem brachten sie Brennstoff in die Küche, die Baracken und die Krematorien. Sie schafften Asche aus den Krematorien weg, die sich bei der Einäscherung menschlicher Leichen ansammelte, oder brachten die Leichen der Häftlinge zu den Krematorien, die im Lagergefängnis erschossen oder erhängt oder in den Krankenhäusern von den deutschen Ärzten bei Experimenten getötet worden waren. Pieczkas Gruppe transportierte jede Nacht 100 bis zu 500 Leichen zu den Krematorien.

Laut Pieczkas Aussagen wurden die Häftlinge im Lager brutal behandelt, durch harte Arbeit erschöpft, geschlagen und getötet, womit das Aufsichtspersonal sich aktiv an der Vernichtung unschuldiger Menschen beteiligte. Die Vernichtung der Menschen erfolgte durch Massenmord in Gaskammern sowie durch Erschießen, Erhängen, Töten durch Injektionen und alle Arten von Missbräuchen.

Ebenso wie andere Kapos missbrauchte Pieczka regelmäßig die Häftlinge, verprügelte sie und nahm an der Vernichtung unschuldiger Menschen teil. Zu diesen Taten war der Mann geständig.

Am 6. April wurde er aus dem KZ Auschwitz freigelassen, nachdem er sich schriftlich verpflichtet hatte, keine Informationen über das Lager preiszugeben. Im Laufe der Ermittlungen in der Sowjetunion wurde Pieczka mit Schizophrenie diagnostiziert und in eine Nervenklinik überstellt. Im Jahr 1955 wurde er an die Vertreter der Deutschen Demokratischen Republik ausgeliefert.

Das Konzentrationslager nahe der gleichnamigen Stadt Auschwitz (polnischer Name Oświęcim) wurde am 27. Januar 1945 von Soldaten der Roten Armee befreit. In den Komplex aus mehreren Lagern und Anlagen wurden Menschen aus ganz Europa deportiert, vorwiegend waren es Juden aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, der Sowjetunion und der Tschechoslowakei sowie Ungarn. Die genaue Opferzahl konnte nicht ermittelt werden, der FSB geht von mindestens vier Millionen Opfern aus.

Seit 2005 gilt der 27. Januar laut einer Entscheidung der Vereinten Nationen als Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Im Jahr 1996 führte Deutschland am 27. Januar einen bundesweiten Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus ein.

