IOF-Soldaten sagen, Divisionskommandeur habe Bruder erlaubt, Gebäude in Gaza zu zerstören

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

1. Januar 2025

Ein Soldat sagt, Brigadegeneral Yehuda Vach habe vorgeschlagen, israelischen Zivilfahrzeugen, die von Soldaten gefahren werden, zu erlauben, den Netzarim-Korridor zu befahren, um die Hamas zu provozieren.

Israelische Soldaten bereiten sich auf ihren Einsatz im Gazastreifen nahe der Grenze zum Gazastreifen vor, am Dienstag, 31. Dezember 2024. (AP)

Einige israelische Soldaten, die am Krieg gegen den Gazastreifen teilgenommen haben, haben Brigadegeneral Yehuda Vach, dem Kommandeur der 252. Division des israelischen Militärs, vorgeworfen, durch ein aggressives operatives Vorgehen das Leben der Soldaten zu riskieren und Truppen ohne ausreichende Vorbereitung in Kampfgebiete zu entsenden, berichtete die israelische Zeitung Haaretz am Dienstag.

Nach Angaben von Offizieren und Soldaten zeigte Vach eine harte Haltung gegenüber den Bewohnern des Gazastreifens und erlaubte seinem Bruder, eine Zerstörungskampagne zu führen, bei der zahlreiche Gebäude zerstört wurden. Sie erwähnten auch, dass er israelischen Siedlern auf fragwürdige Weise Zugang zum Gazastreifen verschaffte, der ihm unterstellt war.

Das israelische Besatzungsmilitär wies diese Vorwürfe zurück und behauptete gegenüber Haaretz, dass alle Entscheidungen Vachs „professionell“ waren und in Abstimmung mit der Befehlskette des Militärs getroffen wurden.

Die 252. Division war zuvor mit Operationen im Netzarim-Korridor betraut, einer wichtigen strategischen Route, die den Gazastreifen in einen nördlichen und einen südlichen Sektor teilt. Im August führte das israelische Militär eine Operation in al-Zaytoun, einem südlichen Viertel von Gaza-Stadt in der Nähe des Korridors, durch, bei der Vach Berichten zufolge nach Norden vorstieß.

Nicht namentlich genannte Kommandeure erklärten gegenüber Haaretz, dass Vach seine Truppen in Gebiete beorderte, in denen es an der notwendigen Unterstützung durch Kampftechniker und andere Einheiten fehlte, die für die Beseitigung potenzieller Bomben am Straßenrand erforderlich sind. Die Operation forderte acht Todesopfer, allesamt Soldaten der Jerusalem-Brigade, die Vachs Division unterstellt ist. Ein ranghoher Offizier des Südkommandos erklärte, es werde eine Untersuchung durchgeführt, um die hohe Zahl der Todesopfer zu ermitteln.

Jeder ist ein Terrorist

Im Dezember berief Vach eine Sitzung mit Kommandeuren ein, um den Einsatz im Netzarim-Korridor zu bewerten. Dabei wiederholte er Berichten zufolge eine umstrittene Bemerkung, wonach die Palästinenser aus dem Angriff vom 7. Oktober 2023 nur dann eine Lehre ziehen würden, wenn sie Territorium verlören.

Ein bei dem Treffen anwesender Kommandeur sagte, Vach habe sich auch gegen die Einfahrt von Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern in den nördlichen Gazastreifen gewehrt, wo internationale Hilfsorganisationen einen erheblichen Mangel an Hilfsgütern melden. Vach vertrat dem Kommandeur zufolge die Auffassung, dass es in Gaza keine Unschuldigen gebe und „jeder ein Terrorist“ sei.

Während des Einsatzes der Division im Korridor betonte Vach die Notwendigkeit von symbolischen Siegen. Ein Soldat sagte, Vach habe vorgeschlagen, israelische Zivilfahrzeuge am Steuer durch den Korridor fahren zu lassen, um die Hamas zu provozieren. Die meisten Kommandeure hätten diese Idee jedoch abgelehnt, da die Gefahr eines Hinterhalts durch die Hamas oder eines Beschusses durch andere israelische Militäreinheiten bestehe.

Vach plante auch einen Lauf quer durch den Gazastreifen von der israelisch kontrollierten Grenze zum Mittelmeer als Sportereignis für die Soldaten, die keine Schutzkleidung tragen sollten. Dem Bericht zufolge sagte der Chef des israelischen Militärkommandos Süd, Generalmajor Yaron Finkelman, die Veranstaltung in der Nacht vor ihrem Beginn ab.

Haaretz berichtete ferner von einem Vorfall während einer geheimen Videoansprache, bei dem ein Kippa tragender Zivilist hinter Vach in Gaza gesehen wurde, wie er Karten des Gebiets studierte. Als Vach dies bemerkte, befahl er dem Siedler sofort zu gehen, so eine Quelle.

Andere Quellen enthüllten, dass Vach seinen Brüdern, die Offiziere sind, den Zugang erleichterte, indem er ihnen erhebliche Handlungsfreiheit in Gaza gewährte. Oberst a.D. Golan Vach, der zuvor die Nationale Such- und Rettungseinheit befehligt hatte, leitete Berichten zufolge eine kleine Einheit, die während des laufenden Krieges mit dem Abriss von Gebäuden im Gazastreifen beauftragt war, so Kommandeure der 252.

Kommandanten, die mit Haaretz sprachen, waren sich über die Zusammensetzung der Einheit nicht im Klaren. Einige beschrieben ihre Mitglieder als „Bergjugend“, ein Begriff, der oft mit extremistischen Siedlern im besetzten Westjordanland assoziiert wird.

Ein anderer Bruder von Vach, der in dem Bericht nicht genannt wird, soll ohne entsprechende Genehmigung in den Gazastreifen eingereist sein, manchmal in Begleitung von Siedlern.

Während des Einsatzes der 252. Division wurden die Truppen auch beschuldigt, die Siedlerführerin Daniella Weiss in den Gazastreifen zu schmuggeln, um potenzielle Siedlungsgebiete zu begutachten. Weiss hat sich für die Umsiedlung des nördlichen Gazastreifens eingesetzt.

