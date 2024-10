https://www.telepolis.de/features/Iran-und-Israel-Alte-rote-Linien-gelten-nicht-mehr-9959148.html Iran und Israel: „Alte“ rote Linien gelten nicht mehr Eldar Mamedov

Der Azadi-Turm in Teheran (Bild: twabian/Shutterstock.com)

Israel hat den Konflikt mit Iran verschärft. Teheran wird ohne starke Hisbollah neue Abschreckung suchen. Unser Gastautor Eldar Mamedov blickt auf die Lage.

Die Ermordung des Anführers der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah, Hassan Nasrallah, durch Israel könnte jeder Chance auf eine Annäherung zwischen den USA und Europa auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite den Todesstoß versetzen.

Schlag gegen die Diplomatie

Der israelische Angriff erfolgte nur wenige Tage, nachdem der reformorientierte iranische Präsident Massud Peseschkian vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York seinen Wunsch nach einer Wiederannäherung an den Westen zum Ausdruck gebracht hatte. Weiterlesen in telepolis.de

