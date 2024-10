https://english.almayadeen.net/news/politics/resistance-in-the-region-will-not-retreat–sayyed-khamenei



Der Widerstand in der Region wird nicht nachlassen: Sayyed Khamenei

Von Al Mayadeen English

4. Oktober 2024

Der Führer der Revolution und der Islamischen Republik Iran, Sayyed Ali Khamenei, bekräftigte, dass der Widerstand in der Region nicht nachlassen werde, wie seine Kämpfer bewiesen hätten, und erklärte, dass die Operation True Promise 2 sowohl ein legitimes als auch ein rechtmäßiges Recht sei.

Während der Freitagspredigt in der Mosalla-Moschee in Teheran, in der die Gedenkfeier für Sayyed Hassan Nasrallah und seine Märtyrerkameraden abgehalten wurde, begann der Führer der Islamischen Revolution und der Islamischen Republik Iran, Sayyed Ali Khamenei, mit einer herzlichen Würdigung von Sayyed Nasrallah.

In seiner Freitagspredigt, der ersten, die er seit Jahren hielt, sagte er: „Ich hielt es für angebracht, meinen Bruder, meinen Stolz, die beliebte Persönlichkeit der islamischen Welt und die leuchtende Perle des Libanon, Sayyed Hassan Nasrallah, während der Freitagsgebete in Teheran zu ehren“, und fügte hinzu: „Wir sind alle traurig und bestürzt über diesen großen Verlust, aber unsere Trauer bedeutet nicht, dass wir depressiv sein oder Hoffnungslosigkeit empfinden müssen.“

Sayyed Khamenei betonte, dass Sayyed Nasrallah ein mutiger Verteidiger der Unterdrückten und eine Stütze für Freiheitskämpfer war, ein Anführer, „dessen Popularität weit über die Grenzen des Libanon, des Iran und der arabischen Länder hinausging“.

Er fügte hinzu, dass die Hisbollah und ihr Märtyrerführer das Wesen des libanesischen Widerstands seien, „ein Wesen, das wir durch die Gnaden, die es uns bot, kennenlernten“, und betonte, dass die Hisbollah und ihr Märtyrerführer durch ihre Verteidigung des Gazastreifens einen entscheidenden Schritt für den Frieden in der gesamten Region getan haben.

Sayyed Khamenei erklärte außerdem: „Sayyed Nasrallah führt seit 30 Jahren einen schwierigen Kampf, und unter seiner Führung ist die Hisbollah Schritt für Schritt gewachsen … Die Hisbollah ist wahrlich ein gesegneter Baum.“

“Jede Gemeinschaft hat das Recht, ihre Souveränität zu verteidigen“

Sayyed Khamenei betonte, dass die Feinde der islamischen Nation auch Feinde von Palästina, Libanon, Irak, Ägypten, Syrien und Jemen seien. Er versicherte, dass die islamische Nation sich der feindlichen Pläne bewusst sei und diese erfolgreich überwinden könne, und betonte, dass Menschen, die von Feinden angegriffen werden, die die Vorherrschaft über sie anstreben, unterstützt werden müssen: „Wir müssen sie verteidigen.“

Sayyed Khamenei erklärte, dass jede Gemeinschaft das Recht habe, ihre Souveränität und Selbstbestimmung gegen Besatzer zu verteidigen, und betonte, dass kein internationales Gesetz die Palästinenser daran hindere, ihr Land zu verteidigen und ihre Pflicht zur Befreiung ihres Landes zu erfüllen. Außerdem fügte er hinzu, dass niemand das Recht habe, sich der Hisbollah wegen ihrer Entscheidung, das palästinensische Volk zu unterstützen, zu widersetzen.

Der iranische Staatschef würdigte die hartnäckige Verteidigung des palästinensischen Volkes durch den Libanon und bezeichnete sie als „richtig und natürlich“.

Sayyed Khamenei erklärte, dass der Westen zu dem Schluss gekommen sei, dass die Entität gegen Hamas und Hisbollah überhaupt keinen Sieg errungen habe.

„Der Hauptgrund für Kriege, Unsicherheit und Rückständigkeit in der Region ist die Präsenz dieser Entität und die Präsenz von Ländern, die behaupten, sich für den Frieden einzusetzen“, sagte er und fügte hinzu, dass das Hauptproblem in der Region die Einmischung von außen sei.

In diesem Zusammenhang sagte er bei der Erörterung der Stärke des Widerstands, dass der „feige Feind nicht in der Lage war, die feste Struktur von Hamas, Hisbollah, PIJ und anderen [Widerstands-]Bewegungen, die im Namen Gottes kämpfen, zu schwächen, und deshalb auf vorgetäuschte Siege durch Attentate, Zerstörung und Bombenanschläge auf Zivilisten zurückgegriffen hat“.

Sayyed Khamenei führte weiter aus: „Diese Vorgehensweise hat nur die wachsende Wut angeheizt, die Motivation für den Widerstand gestärkt, zum Aufstieg weiterer Männer, Anführer und Märtyrer geführt und die Schlinge um den blutrünstigen Wolf allmählich enger gezogen.“

Er fügte hinzu, dass der Widerstand in der Region nicht mit dem Märtyrertod seiner Männer nachgeben werde und der Sieg auf der Seite des Widerstands sein werde, und betonte, dass der „Kampf der Männer Palästinas und des Libanon die zionistische Entität um 70 Jahre zurückgeworfen hat“.

Sayyed Khamenei betonte, dass die israelische Entität „ein bösartiger Baum ist, der vom Angesicht der Erde entwurzelt wurde, wie die Worte des Allmächtigen wahr sind: Er hat keine Stabilität.“ Er bemerkte weiter: „Es besteht kein Zweifel, dass die Träume der Zionisten und Amerikaner nichts als unmögliche Illusionen sind.“

In diesem Zusammenhang betonte er, dass „der Verlust der Revolutionsführer im Iran ein schwerer Schlag war, aber er hat den Lauf der Revolution nicht aufgehalten oder verlangsamt, sondern sie in einem schnelleren Tempo vorangetrieben.“

Operation True Promise 2

In Bezug auf die jüngste iranische Operation betonte Sayyed Khamenei: “Operation True Promise 2 ist ein bemerkenswerter Schritt unserer Streitkräfte, der völlig gerechtfertigt ist und sich vollständig im Rahmen der Legalität und Legitimität bewegt.“

Er betonte, dass das, was der Iran getan habe, die Mindeststrafe sei, die dem zionistischen Gebilde für seine schrecklichen Verbrechen auferlegt werden müsse, und fügte hinzu, dass der Iran nicht zögern werde, seine Pflicht zu erfüllen. „Wir werden nicht zögern, impulsiv handeln, uns beeilen oder in unserer Verantwortung versagen.“

Der Korrespondent von Al Mayadeen in Teheran berichtete, dass Sayyed Ali Khamenei nach der Ermordung des Märtyrerführers Qassem Soleimani zum ersten Mal seit fast fünf Jahren wieder das Freitagsgebet in Teheran leitete.

Darüber hinaus skandierten die Iraner in der Hauptstadt Teheran während der Gedenkfeier für den Märtyrerführer „Wir stehen zu Ihren Diensten, Nasrallah“.

Übersetzt mit Deepl.com

