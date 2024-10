https://thecradle.co/articles/iran-warns-israel-any-miscalculation-will-lead-to-your-sudden-collapse



Iran warnt Israel: „Jede Fehlkalkulation wird zu eurem plötzlichen Zusammenbruch führen“

Hunderte von iranischen ballistischen Raketen, die auf sensible Militäranlagen und Luftwaffenstützpunkte gerichtet waren, führten zu unzähligen direkten Einschlägen in ganz Israel

News Desk

2. Oktober 2024

(Bildnachweis: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)

Iranische Beamte und Regierungsstellen haben Teherans Drohung wiederholt, dass jede Reaktion auf den massiven Angriff mit ballistischen Raketen auf Israel mit einer noch härteren Reaktion beantwortet werden würde.

„Der Raketenangriff, der am 1. Oktober israelische Militärziele in den besetzten Gebieten traf, war nur ein kleiner Teil der Verteidigungsfähigkeiten des Iran“, erklärte das iranische Verteidigungsministerium in einer Stellungnahme am 2. Oktober.

„Jede Fehlkalkulation des kriminellen zionistischen Regimes und seiner Sponsoren wird definitiv dazu führen, dass der Iran bei den nächsten Reaktionen Ausrüstung und Waffen einsetzt, die dem abgenutzten und verrottenden Körper des zionistischen Regimes härtere und schmerzhaftere Schläge versetzen werden“, fügte das Verteidigungsministerium hinzu.

Der Sprecher des iranischen Schura-Rates, Mohammad Bagher Qalibaf, sprach ebenfalls eine strenge Warnung an Tel Aviv aus.

Die iranischen Streitkräfte seien auf „alle verrückten Möglichkeiten, die zu erwarten sind“, vorbereitet, so Qalibaf.

„Unsere Streitkräfte haben einen Überraschungsplan für die Feinde ausgearbeitet, und unsere nächste Reaktion wird auf einer ganz anderen Ebene erfolgen. Wenn die zionistische Entität versucht, den Iran anzugreifen, wird sie schnell verschwinden und zusammenbrechen“, fügte Qalibaf hinzu und warnte Washington, ‚den Kragen seines tollwütigen Hundes [Israel] enger zu schnallen, damit er sich nicht selbst verletzt und seinem Besitzer Ärger bereitet‘.

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi führte am Dienstagabend auch Telefonate mit Amtskollegen aus Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und mehreren anderen Staaten und warnte sie, dass „die Operation des Iran gegen Israel vorbei ist, es sei denn, das zionistische Regime plant Vergeltungsmaßnahmen, in welchem Fall Teherans Reaktion stärker ausfallen wird“, so die Nachrichtenagentur Tasnim.

Araqchi erklärte seinen Amtskollegen, dass der iranische Angriff vollständig im Rahmen seines Rechts auf Selbstverteidigung und im Einklang mit Artikel 51 der UN-Charta stehe.

Der iranische Außenminister warnte die USA, dass „die nächste Reaktion härter ausfallen wird“, falls der Iran angegriffen werden sollte.

Er dementierte auch Berichte, wonach Teheran internationale Parteien im Voraus über den Angriff informiert habe.

„Wir haben den USA nach der Raketenoperation über die Schweiz eine Nachricht geschickt, in der wir sie vor jeglicher Einmischung Dritter warnten“, sagte er. ‚Vor dem Angriff gab es keinen Nachrichtenaustausch … Wir haben … die US-Streitkräfte gewarnt, sich aus dieser Angelegenheit zurückzuziehen und nicht einzugreifen … Jedes Land, das Israel erlaubt, seinen Luftraum gegen uns zu nutzen, trägt die Verantwortung‘, fügte er hinzu.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian warnte nach dem Angriff: „Legt euch nicht mit dem Iran an.“

Der Iran feuerte am späten Abend des 1. Oktobers in einem massiven Vergeltungsschlag hunderte ballistische Raketen auf Israel ab.

Teheran zufolge wurden mehrere Militärstützpunkte direkt getroffen. Die Stützpunkte Hatzarim, Nevatim und Ramon wurden aufgrund schwerer Schäden durch die Raketen außer Betrieb genommen, wie Hisbollah-Quellen am Dienstagabend gegenüber Al Mayadeen mitteilten.

Explosionen aufgrund unzähliger Einschläge in ganz Israel wurden in mehreren Videos in den sozialen Medien und im Live-Fernsehen aufgezeichnet.

Die Operation mit dem Namen „True Promise 2“ wurde als Reaktion auf die Ermordung von Ismail Haniyeh in Teheran durch Israel Anfang dieses Jahres und die Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah in Beirut in der vergangenen Woche angekündigt.

„Wir haben klargestellt, dass dieser Angriff Konsequenzen haben wird – schwerwiegende Konsequenzen – und wir werden mit Israel zusammenarbeiten, um dies zu erreichen“, sagte der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am 1. Oktober.

Übersetzt mit Deepl.com

