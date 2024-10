https://www.trtworld.com/opinion/what-is-at-the-root-of-israels-aggression-in-lebanon-18215142



Was ist die Ursache für die Aggression Israels im Libanon?

Von Ata Şahit

2. Oktober 2024

Das Fehlen wirksamer Abschreckungsmittel durch den Iran und das Versäumnis der Hisbollah, israelischen Angriffen entgegenzuwirken, haben dazu geführt, dass Tel Aviv ungestraft gegen den Libanon vorgehen kann.

AP

Alle verfügbaren Beweise deuten darauf hin, dass Israel seine einjährige Besatzung und den Völkermord in Gaza auf den Libanon ausdehnen will. / Foto: AP

Der Libanon erlebt seine blutigsten Tage seit 1990, als der jahrelange Bürgerkrieg in einem Strudel aus Tod und Zerstörung endete.

Bei verheerenden israelischen Luftangriffen auf den Libanon sind seit dem 23. September über 1.000 Menschen getötet worden, darunter der Hisbollah-Führer Hasan Nasrallah. Etwa eine Million Menschen sind obdachlos. Der libanesische Gesundheitsminister Firaz Abiad bestätigte, dass unter den Toten mehr als 160 Frauen und Kinder sind. Seit Beginn der israelischen Luftangriffe auf den Libanon wurden schätzungsweise 2.000 Menschen verletzt.

Die israelische Armee gab in einer separaten Erklärung bekannt, dass während der Luftangriffe 1.300 Ziele getroffen wurden.

Das Grauen für die libanesische Bevölkerung begann jedoch, als am 17. September im ganzen Land Tausende von Pagern gleichzeitig explodierten, was zum Tod von 12 Menschen und zu Verletzungen von 3.000 weiteren führte.

Einen Tag später explodierten im ganzen Land tragbare Funkgeräte, was zu 20 weiteren Todesfällen und 450 Verletzten führte.

Die vorherrschende Hypothese besagt, dass die Explosionen das Ergebnis einer israelischen Geheimdienstoperation waren, bei der Sprengstoff in den Pagern und Radios platziert wurde.

Diese Luftangriffe und Explosionen haben jedoch ein entscheidendes Problem in den Mittelpunkt gerückt. Der langjährige Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon ist in eine neue Phase eingetreten.

Alle verfügbaren Beweise deuten darauf hin, dass Israel seine einjährige Besatzung und seinen Völkermord in Gaza auf den Libanon ausdehnen will.

Dies wirft die strittigen Fragen auf: Was treibt die zunehmende Aggression Israels an und wie ist die Situation bis zu diesem Punkt eskaliert?

Geschichte, die von Besatzung angetrieben wird

Wenn man die Eigenstaatlichkeit Israels und seinen historischen Werdegang betrachtet, wird deutlich, dass der Staat von Konflikten und Krisen profitiert hat.

Die formelle Besetzung palästinensischer Gebiete und die Vertreibung des palästinensischen Volkes begannen am 14. Mai 1948, lange bevor Tel Aviv am 7. Oktober 2023 seinen brutalen Krieg begann.

Die Ursprünge dieser Besetzung lassen sich auf die zionistische Bewegung zurückführen, die im späten 19. Jahrhundert entstand, auf das britische Mandat über Palästina und auf den Plan der Vereinten Nationen von 1947 zur Teilung Palästinas.

Am Tag der Besetzungserklärung besetzten jüdische Siedler etwa 55 Prozent des palästinensischen Landes, das ihnen von den Vereinten Nationen zugewiesen worden war.

Durch nachfolgende Kriege weitete sich das Ausmaß dieser Besetzung aus. Am Ende des Krieges von 1948 waren 78 Prozent der Gebiete besetzt, und nach dem Sechstagekrieg von 1967 übernahm Israel die Kontrolle über Ostjerusalem, Gaza, die Sinai-Halbinsel, das Westjordanland, die Stadt Quneitra und die syrischen Golanhöhen.

Während dieses Prozesses wurden mehr als sechs Millionen Palästinenser vertrieben und gewaltsam von ihrem Land entfernt.

Im Wesentlichen hat Israel immer größere Teile des Landes der Palästinenser besetzt gehalten. Berichten zufolge befanden sich Ende 2023 weniger als 15 Prozent des Landes unter palästinensischer Kontrolle.

Historische Belege zeigen eindeutig, dass Israel der Besatzerstaat ist, dessen territoriale Expansion durch Konflikte und Kriege vorangetrieben wurde.

Obwohl die Besatzung Israels teilweise von dem Bestreben angetrieben wird, ein sogenanntes „Groß-Israel“ zu errichten, liegt eine grundlegende Motivation in der Überzeugung, dass Juden ein überlegenes, von Gott auserwähltes Volk sind und dass Palästina ihr gelobtes Land ist.

Israel Shahak, der Präsident der Israelischen Vereinigung für Menschenrechte und Staatsbürgerschaft, stellt fest, dass aus israelischer Sicht alles in die Kategorien Juden und Nichtjuden unterteilt ist.

Seiner Meinung nach werden im jüdischen Staat nur Juden als Menschen angesehen, während Nichtjuden als minderwertige Wesen betrachtet werden.

Diese Sichtweise legt nahe, dass Nichtjuden in erster Linie dazu da sind, Ressourcen für Juden zu produzieren. Aus dieser zionistischen Perspektive wird die Vertreibung von Nichtjuden aus dem Gelobten Land vor allem als religiöse Verpflichtung angesehen.

Was ist in der jüngeren Vergangenheit geschehen?

Der Süden des Libanon ist ein wichtiger Teil der israelischen Expansionsbestrebungen. Seit der Gründung Israels war die Region wiederholt Angriffen der israelischen Armee ausgesetzt und es wurden große Kriege geführt.

Der jüngste und blutigste Großkonflikt zwischen der libanesischen Hisbollah und der israelischen Armee ereignete sich 2006.

In Israel als „Zweiter Libanonkrieg“ und international als „33-Tage-Krieg“ bezeichnet, begann er am 12. Juli 2006 und endete am 14. August 2006 und markierte einen Wendepunkt in den libanesisch-israelischen Beziehungen.

In diesem von Israel begonnenen, langwierigen Krieg wurden schätzungsweise 40.000 israelische Soldaten mobilisiert und die israelische Luftwaffe führte durchschnittlich 270 Kampfeinsätze pro Tag durch.

Infolge dieser Luftangriffe wurden mindestens 15.000 Häuser vollständig zerstört. Außerdem wurden mehr als 30 wichtige Infrastruktureinrichtungen, darunter Flughäfen, Handelshäfen, Wasserkraftwerke, Ölraffinerien und 80 Brücken, dem Erdboden gleichgemacht.

Die Angriffe forderten außerdem das Leben von fast 1.200 libanesischen Zivilisten und 180 Mitgliedern der Hisbollah. Als Vergeltung feuerte die libanesische Hisbollah 4.000 Raketen auf Israel ab, die den Tod von 165 Israelis zur Folge hatten.

Darüber hinaus führte die israelische Armee 170.000 Artillerieangriffe gegen verschiedene Ziele durch, während die israelische Marine 2.500 Angriffe auf Ziele an der Küste durchführte.

Trotz der verheerenden Auswirkungen des Krieges auf den Libanon war Israel aufgrund der geopolitischen Realitäten der damaligen Zeit zum Rückzug gezwungen, was zu einer vorübergehenden Entspannung zwischen den beiden Seiten führte.

Diese Phase der Deeskalation scheint jedoch vorbei zu sein, da die Spannungen wieder zugenommen haben und die Region am Rande eines weiteren umfassenden Krieges zu stehen scheint.

Laut Netanjahu ist dies die Gelegenheit!

Seit dem Beginn dessen, was als Völkermord in Gaza bezeichnet wird, hat die Geschichte ein beispielloses Maß an Barbarei erlebt, das in jüngster Zeit selten, wenn überhaupt, zu beobachten war.

Im vergangenen Jahr hat dieser Völkermord zum Tod von fast 42.000 Menschen geführt, 10.000 werden vermisst und 100.000 wurden verletzt.

Auf der 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) wandte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit einem leidenschaftlichen Appell an die internationale Gemeinschaft, einzugreifen und den mörderischen israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu stoppen.

Die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Libanon das nächste Ziel dieser völkermörderischen Politik sein wird.

Es kann argumentiert werden, dass der Hauptgrund für die Absicht Israels, eine ähnliche Politik wie im Gazastreifen im Südlibanon umzusetzen, die Straflosigkeit ist, die sie für ihre Handlungen im Gazastreifen im vergangenen Jahr genossen haben, das Ausbleiben einer erwarteten Reaktion auf ihre Angriffe auf die libanesische Hisbollah und die erhebliche Erosion der Abschreckungsfähigkeiten des Iran, wie der Fall der Ermordung von Ismail Haniyeh zeigt.

Über einen längeren Zeitraum hinweg hat Israel tödliche Angriffe gegen die libanesische Hisbollah durchgeführt, bei denen zahlreiche hochrangige Beamte getötet wurden.

Die Reaktion der libanesischen Hisbollah war jedoch ausgesprochen unzureichend und beschränkte sich weitgehend auf rhetorische Äußerungen und ineffektive Raketen- und Flugkörperangriffe.

Diese Situation hat die radikalste Regierung in der Geschichte Israels ermutigt und eine Botschaft der Gelegenheit gesendet, die zu noch radikaleren Aktionen ermutigt.

Bedauerlicherweise sind die Hauptopfer dieses andauernden Konflikts libanesische Zivilisten und damit die Menschheit selbst.

Ata Şahit

Ata Şahit ist leitender Produzent bei TRT.

